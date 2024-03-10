Потеряв память, британец 12 лет думал, что вырос в обычной семье

После аварии на мотоцикле 18-летний Алекс Льюис лишился памяти и не помнил никого, кроме своего брата-близнеца Маркуса. Следующие 12 лет Маркус заново учил Алекса завязывать шнурки, держать ложку и принимать душ и рассказывал об их семье. Как оказалось, он годами создавал в памяти брата образ нормальной жизни, которой у Льюисов никогда не было: Маркуса и Алекса с детства насиловали их родители.

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31 июля 1982 года 18-летний англичанин Алекс Льюис ехал на мотоцикле со свадьбы друга в Западном Сассексе и попал в аварию. В момент падения у Алекса слетел шлем, и он получил тяжелые травмы головы, из-за которых впал в кому и очнулся только спустя полтора месяца.

Открыв глаза, Алекс увидел у кровати своего брата-близнеца Маркуса. Когда он очнулся, к его кровати также бросилась высокая 50-летняя женщина. Это была Джилл Дадли — мать Алекса, но из-за серьезной черепно-мозговой травмы он ее не узнал. Алекс почти полностью потерял память и не мог назвать своего имени, но удивительным образом помнил своего брата-близнеца Маркуса.

Жизнь заново

Алексу пришлось учиться жить заново. Маркус вспоминал, что его 18-летний брат напоминал ребенка: он не знал, как завязывать шнурки, держать ложку и принимать душ — во всем ему помогал Маркус.

Алекс постепенно приходил в себя и стал интересоваться тем, как их семья жила в прошлом. Однажды Алекс спросил своего брата, хорошая ли у них мать, на что Маркус ответил: «Да, наша мама классная», но не стал говорить о ней подробно.

Маркус рассказал брату, что они с семьей каждый год ездили отдыхать и вообще у них была заботливая семья. Но это была ложь. «Я врал своему брату, который был мне другом и второй половиной каждый божий день. Чувство вины было гигантским, но сказать правду было бы в тысячу раз хуже», — позже рассказывал Маркус.

Абсолютно нормально

Джилл Дадли родилась в 1931 году в семье дальних родственников премьер-министра Британии Клемента Эттли. Она вышла замуж за продавца по имени Джон Льюис, но вскоре после рождения Маркуса и Алекса он погиб в автокатастрофе.

Джилл отдала мальчиков в детский дом, а сама вела светский образ жизни. Через полгода она решила забрать детей обратно и вышла замуж второй раз, за бухгалтера по имени Джек Дадли, от которого она родила еще двоих детей — Оливера и Аманду.

Новый муж Джилл Джейк плохо относился к близнецам и часто кричал на них. В 14 лет их отселили в сарай неподалеку от основного дома. Они не ели вместе с родителями, а в дом могли приходить только с их разрешения. Джилл продолжала устраивать вечеринки, в их доме часто собиралось много незнакомых людей.

«В какой-то момент брат сказал, что наши родители — потомки аристократов. У нас часто в гостях бывали сэры, графы, лорды. Я не считал все это странным. Мне казалось, что нормально жить в сарае», — много лет спустя вспоминал Алекс. После аварии Алекса не смущали и другие странности, которые происходили в их семье, и ему даже удалось выстроить дружеские отношения с матерью. В это же время Алекс посещал психотерапевта, который предположил, что в их семье могло быть домашнее насилие, но Алекс ему не поверил.

Семейная тайна

В 1990 году, почти через 12 лет после аварии, в которую попал Алекс, отчим близнецов Джек Дадли умер от рака желудка. Пять лет спустя от опухоли головного мозга скончалась и Джилл. «Я ничего не почувствовал, — описывал Маркус свою реакцию на смерть матери. — Мне не было грустно, но я не чувствовал и облегчения». Алекс же удивлялся, что Маркус так равнодушен к смерти родителей.

После смерти Джека и Джилл близнецы решили разобрать вещи в родительском доме. На чердаке они нашли десятки подарков, предназначенных для них, от крестных родителей, тетушек и дядюшек, которые Джилл спрятала от них. Разбирая бумаги в коттедже, Алекс наткнулся на множество писем, которые его матери отправляли многочисленные любовники.

В ванной они обнаружили шкаф, набитый секс-игрушками. А в потайном ящике в комнате матери братья нашли фотографию — на ней два 10-летних ребенка стояли рядом друг с другом полностью голые. Это были Алекс и Маркус. Часть снимка, на которой были их лица, отрезали, на фото остались только голые тела.

Увидев это фото и под впечатлением от других находок, Алекс заподозрил брата во лжи об их детстве. Вскоре Маркус признал, что их мать насиловала их в детстве.

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Алекс не мог найти себе места. «Единственный человек, которому я доверял на сто процентов, предал меня, — позже вспоминал он. — В 32 года мне пришлось заново перестраивать всю свою жизнь. Я просто плакал несколько дней. Я не знал, что делать».

Следующие 20 лет Алекс пытался узнать все, что происходило в его семье, изучая семейные архивы и письма.«Я действительно любил свою мать, и мне было очень трудно совместить в голове двух мам — ту, которую я знал [после аварии], и ту, о которой я узнал», — вспоминал Алекс.

Братья Алекс и Маркус Льюис. Фото: David Dettmann / Shutterstock / Vida Press

Признание

В 2013 году братья выпустили книгу «Скажи мне, кто я», в которой Алекс описывает период своего восстановления, а Маркус впервые раскрывает подробности их детства.

С раннего детства Джилл звала братьев к себе в постель, заставляла их трогать друг друга и мастурбировала им своей рукой. Иногда она отдавала Алекса и Маркуса в сексуальное рабство: отправляла одного из братьев в дом к незнакомцу и оставляла там его на ночь.

«Какой-то незнакомый мужчина, которого я никогда не встречал, затаскивал меня в свою постель, прикасался ко мне и насиловал», — рассказывал Маркус.

С Алексом происходило то же самое, но братья никому об этом не рассказывали. Маркус вспоминал, что они с братом нередко разносили напитки на вечеринках Джилл, где бывали известные гости. По его словам, на одной из вечеринок он обмочился от ужаса, увидев мужчину, который насиловал его несколькими месяцами ранее.

Насилие прекратилось, когда мальчикам было по 14 лет, после того как Маркуса оставили в доме одного лондонского художника. Когда тот начал трогать его за гениталии, Маркус оттолкнул его и сбежал. Он доехал на электричке до дома и вернулся в сарай, где они с братом жили, через окно.

Джилл удивилась, когда увидела Маркуса за завтраком, но так ничего и не сказала. По словам Маркуса, после этого случая их больше никуда не отправляли. Рассказ близнецов подтвердил Оливер — единоутробный брат Алекса и Маркуса. Он рассказал, что Джилл насиловала и его, а иногда оставляла его в гостях у своего знакомого. В конце 1990-х годов Оливер обращался в полицию с требованием завести уголовное дело на этого мужчину, но ему отказали из-за недостаточного количества доказательств.

Жизнь после

Братья искали объяснение поступкам своей матери, но так и не смогли найти ответов. Маркус был уверен, что ее решения нельзя было просто списать на депрессию из-за смерти их отца: «У нее были парни и все такое. Она не сидела дома и не хандрила».

После смерти родителей братья продали их дом и открыли совместный гостиничный бизнес, который вскоре начал приносить им доход. Они завели семьи и стали счастливыми людьми: они оба женаты, и у каждого по двое детей.

После того как Маркус рассказал правду, Алекс понял, почему его брат столько лет хранил молчание, и окончательно простил его.

«Я не осознавал чудовищности того, через что прошел Маркус, — говорил Алекс в одном из интервью. — Ему пришлось нести груз и фальшивой истории, и того, через что он прошел на самом деле, и всего остального. Но мы сейчас близки как никогда прежде». «Нам потребовалось много времени, но мы смогли оставить прошлое позади», — добавил Маркус.