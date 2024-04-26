«Благодарю и принимаю»

На Бали задержали петербуржца Антона Симутова — совладельца самой крупной в Санкт-Петербурге сети кальянных. Пострадавшие обвиняют бизнесмена в том, что он основал секту, отбирал у девушек телефоны, насиловал и избивал их. Рассказываем, что известно об этом деле.

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40-летний Антон Симутов известен как основатель самой крупной в Петербурге франшизы лаунж-баров Feromon Group. Сеть насчитывает 22 заведения по всему городу и часто занимает призовые места в конкурсах кальянных. Сам Симутов большую часть времени живет на Бали и в соцсетях называет себя «предпринимателем и инвестором».

По словам знакомых, бизнесмен взял себе прозвище Феромон в честь своих кальянных. На острове он часто представлялся майором ФСБ и криминальным авторитетом и, как пишет издание Baza, ездил с полицейским кортежем. В 2022 году в одном из своих недавних постов Симутов рассказал, что отмечает 10 месяцев трезвости, и прорекламировал тренинги под названием «Перепрошивка».

«Возомнил себя учителем»

В марте 2024 года на Бали прилетела тату-мастер Мария Анфертьева. Антон Симутов заказал у нее татуировку. Когда Мария приехала к нему на виллу, чтобы сделать тату, он выбросил ее смартфон в джунгли — найти его она не смогла.

«Я осталась без телефона благодаря своему клиенту, которому должна была бить тату на Бали. Без телефона, без возможности сейчас купить новый, без друзей на острове», — пожаловалась Анфертьева в своем инстаграме.

В ответ ей рассказали несколько очень похожих историй. Одна девушка сообщила, что ее подруга не выходит на связь с тех пор, как приехала на виллу к Симутову, и предположила, что он мог сломать ее компьютер и айфон. Девушку искали родственники, но связаться с ней не смогли — ее телефон и мессенджеры были недоступны.

Другая пользовательница сама сталкивалась с Симутовым: «Знаю его, он как-то ударил меня! Пишу анонимно, потому что уже даже и не хочется вспоминать! Бухал, исполнял, без денег кинул в чужой стране, а сам убежал! А так много чего обещал, в уши лил только в путь! Так что поддерживаю, таких людей надо наказывать».

Симутов же, по словам Анфертьевой, в личных сообщениях ответил ей, что без телефона и денег она осталась «во благо», и посоветовал ей «наслаждаться». Анфертьева сообщила, что после публикации этой истории предприниматель звонил ей с угрозами. Под одним из постов Симутова его подписчица спросила, что он будет делать с айфоном Марии Анфертьевой, на что он ответил: «Я с ее айфонами не планирую ничего пока делать))».

О случае, похожем на тот, что случился с Анфертьевой, в марте 2024 года рассказала блогер с ником Леди Росс — как она говорит, ее телефон Симутов тоже выкинул. Она назвала предпринимателя «мастером манипуляций» и возмутилась, что многие люди знают, что он ломает и выбрасывает чужие вещи, но ничего с этим не делают.

«Это все подается под соусом проработок, он возомнил себя учителем, Господом Богом. Он считает, что перепрошивает таким образом людей, дает понять все об этом мире, открывает их способности, они проживают все эти эмоции, чувства и страхи перебарывают и идут дальше», — рассказала Леди Росс.

Она утверждает, что среди пострадавших от действий Симутова были и мужчины. Один из пользователей инстаграма якобы рассказывал ей, что Симутов насильно его поцеловал.

Никто из потерпевших, судя по всему, не стал обращаться в полицию.

«Снимай свое уе*****е платье»

26 апреля издание Baza выпустило материал с рассказом россиянки Алины (имя изменено), по словам которой, Симутов и две его подруги избили и изнасиловали ее.

Она рассказала, что познакомилась с Симутовым, когда помогала ему и его другу с оплатой счета в ресторане, после чего они начали общаться. Несколько месяцев новый знакомый казался ей адекватным человеком.

19 апреля Симутов позвал Алину на вечеринку, которая должна была проходить на его вилле. Там ей не понравилось, и она стала собираться домой. Когда Алина сказала об этом Симутову, тот разозлился и начал оскорблять ее. За этим наблюдали знакомые бизнесмена Лера и Маша. Алина заказала такси, но Симутов вырвал ее телефон и выбросил в бассейн.

«Затем говорит: “Давай снимай свое уе*****е платье!”. Я говорю, что ничего снимать не буду. Потом приказывает Маше снять платье — я ей не позволяю, — и тогда он берет и бьет ее по лицу: “Ты сейчас получаешь за то, что ты не можешь с нее платье снять”. А она в ответ: “Благодарю и принимаю”», — рассказала Алина (пунктуация и орфография оригинала сохранены) .

После этого Симутов, Маша и Лера разрезали на Алине платье. Она пыталась сопротивляться, но ее все равно раздели и повалили на пол. На сохранившемся видео с вечеринки можно услышать, как Симутов кричит: «Уважение, блядь! Уважать, нахуй, сука! Положи ее на пол, нахуй!»

В какой-то момент Симутов попросил Леру и Машу принести Алине какой-то напиток и сказал «не сыпать в стакан много» (чего именно — не ясно). Подав стакан Алине, Лера сказала: «Не сопротивляйся, иначе мы реально тебя убьем». Алина выпила то, что ей принесли, и ее «начало накрывать». После этого Симутов изнасиловал Алину, а Маша, по словам Алины, в это время «что-то снимала».

После случившегося Симутов рассказал Алине, что он создал «прайд, в котором он является альфой» — он хотел, чтобы девушки жили с ним без документов и рожали ему детей. Сам Симутов косвенно подтверждал это в своем инстаграме: в одном из постов он написал, что считает себя «поставщиком красивых детей в этот Мир».

По словам Алины, Маша и Лера, которые участвовали в избиении и изнасиловании, верили в «светлые идеи» Симутова и во всем его слушались. Алина считает, что Симутов подсадил этих девушек на наркотики и запретил им общаться с родственниками.

После изнасилования Симутов угрожал и самой Алине. «Оказалось, что он знает откуда-то про моих родных, и стал мне угрожать тем, что у него куча связей. Стал запугивать кавказцами, которые сейчас приедут и меня будут насиловать, если я буду сопротивляться. Потом он каких-то доберманов хотел привезти, чтобы они меня тоже изнасиловали», — рассказывала Алина.

Симутов удерживал девушку на своей вилле 20 часов. За это время она увидела, как предприниматель «устраивает разборки» с работниками виллы, на которые даже приезжала полиция. Позднее Алине удалось выбраться из дома через окно на первом этаже. Сразу после побега она сняла побои и написала заявление в полицию.

По информации журналистов, от действий Симутова могли пострадать еще как минимум 11 человек. 24 апреля его задержала индонезийская полиция. По одной из версий, причиной задержания стало не изнасилование, а дебош и драка с работниками виллы. В отделении полиции, как пишет издание 78.ru, Симутов стал «прикидываться невменяемым». Леру и Марию, которые жили с Симутовым на вилле, все еще не нашли.