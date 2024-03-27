«Этому человеку все сходит с рук»

Известного петербургского художника и татуировщика Виктора Забугу обвиняют в изнасилованиях и домогательствах. Его жертвами, вероятно, были более 10 человек, среди них есть даже мужчина. Практически во всех историях фигурируют наркотики и алкоголь. Девушки, обвинившие Забугу в сексуализированном насилии, готовят коллективный иск и ищут других пострадавших. «Холод» пообщался с обеими сторонами конфликта и рассказывает эту запутанную историю.

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В марте петербургская художница Анна Пантелеева опубликовала в инстаграме пост, в котором обвинила художника и татуировщика Виктора Забугу в изнасиловании. По словам девушки, это случилось весной 2021 года, когда ей было 19 лет. Пантелеева рассказала, что пришла к Забуге домой, где находились и другие люди. Один из гостей принес марихуану. После курения девушке стало плохо. Все, что было дальше, она помнит смутно. Однако другая девушка (попросившая об анонимности), которая была в тот день в гостях у Забуги, рассказала, что Забуга сказал гостям, чтобы они не переживали, так как Пантелеева побудет под его присмотром.

«В моей памяти сохранился фрагмент, как он возвращается домой, дома уже никого нет, он оставляет комнату без света и начинает меня раздевать, я ничего не могу сделать. Я была буквально обездвижена как кукла, следующий фрагмент — это уже непосредственно секс, что сложно назвать сексом, потому что я лежала как труп и ничего не могла сделать», — пишет Пантелеева в своем посте в инстаграме (пунктуация оригинала сохранена).

Она рассказала, что после изнасилования Забуга ушел и вернулся домой с другом. Пока она лежала голой на полу, они разговаривали и смеялись. На следующее утро Забуга пытался убедить Пантелееву, что она сама начала раздеваться и «вести себя развратно». Затем он выложил обнаженную фотографию Анны в их переписке и пригрозил опубликовать ее, если она кому-то расскажет о случившемся.

Пантелеева рассказала «Холоду», что после произошедшего у нее два года были отношения с Забугой и все это время он регулярно применял к ней психологическое и физическое насилие.

После публикации истории в личку Пантелеевой написали десятки пользователей. Они просили об анонимности и рассказали ей, что в разное время также подвергались насилию со стороны Забуги.

«У меня подружка есть, которую он тоже изнасиловал в состоянии алкогольного опьянения и точно так же вел себя после этого. У нее потом жестко с психикой было очень, тревожность, панические [атаки] и все такое. Портит жизни девчонкам». «У меня Виктор тоже оставался дома, я решила вписать его в другой стране. <...> Так вот похожая история: накурил, вырубилась, начал лапать, че-то пытаться. Я его оттолкнула, он остановился. Мне кажется, потому что понял, что у меня месячные». «У меня тоже была история. Как он позвал в мастерскую, накурил, дал выпить. Предлагал поваляться и наркотиков типа фармы. Хорошо, что я вовремя ушла и больше не возвращалась». «У нас был секс (по обоюдному согласию). Но сам секс происходил в жутко неприятной форме. Он настаивал только на одной позе, в которой мне по дефолту больно. Мои просьбы сменить позу не были услышаны».

После поста Анны Пантелеевой еще одну историю о насилии со стороны Виктора Забуги публично рассказала петербурженка Полина Михайлова. Она познакомилась с художником, когда заказала футболку с его принтом и приехала к нему за ней. Полина несколько месяцев общалась с Забугой — и какое-то время он вел себя корректно.

Но в декабре 2021 года Михайлова приехала в гости к Забуге после вакцинации от коронавируса. У нее поднялась температура, но жаропонижающее не помогло. Тогда Забуга предложил ей покурить травы, и Михайлова согласилась. Она говорит, что после употребления марихуаны потеряла сознание и помнит только нависшее над ней тело и то, что Забуга быстро ушел. Михайлова считает, что он ее изнасиловал. Через несколько месяцев он снова начал писать ей и предлагал ей секс. Когда Михайлова решила поговорить с ним о том случае, он пытался оправдываться — но доводы Забуги ее убедили.

«Ответишь за свой гнилой базар»

«Холод» поговорил с Евгенией (имя изменено) и Иваном (имя изменено), которые утверждают, что к ним Забуга тоже применил сексуализированное насилие. У Евгении были отношения с Виктором Забугой в 2021 году. Она рассказала, что на первой же встрече он подсыпал ей наркотик в еду.

На той встрече, по словам Евгении, Забуга предложил ей печенье к чаю. После того, как она его съела, Забуга сказал, что оно было с сюрпризом. Евгения не знает, что было внутри печенья. Она предполагает, что там могла быть марихуана, гашиш или какой-то синтетический наркотик. Евгении было плохо весь день после этого.

«Еще один “красный флаг”, который я проигнорировала, — наша с ним последняя ночь. Во время секса он снял презерватив, не обсудив это со мной. Я это не увидела, потому что он был сзади. Когда я остановила его и спросила, что он делает, он прямым текстом послал меня и сказал, что здесь нечего обсуждать. На следующий день, когда я пыталась объяснить ему, что это для меня ненормально, он снова меня послал», — рассказала Евгения.

31 декабря 2023 года Евгения получила от Виктора Забуги сообщение в инстаграме с угрозами, в котором он говорил, что она ответит «за свой гнилой базар». В феврале 2024 года они встретились на одной из выставок в Петербурге. На вопрос, почему он ей угрожал, Забуга, по словам Евгении, ответил: «Чтобы не расслаблялась».

«Не сказать о том, что ты добавил девушке в печенье наркотики, или не сказать, что ты во время секса сменил способ контрацепции, — это дополнительно подтверждает отношение этого человека к женщинам, к обоюдному согласию. Кажется несправедливым, что этому человеку все сходит с рук», — сказала Евгения «Холоду».

Художник Иван рассказал «Холоду», что тоже столкнулся с насилием со стороны Забуги. По его словам, это произошло, когда Забуга приехал в его город, чтобы набивать татуировки местным жителям. По словам Ивана, в тату-мастерской Забуга предложил Ивану выпить, и тот согласился.

Позднее Забуга предложил ему покурить травку. Иван согласился, и через некоторое время ему стало плохо. Пока он пытался прийти в себя Забуга то ходил вокруг него, то трогал его за руку, за татуировку, то, как говорит Иван, «рассматривал меня как-то по-идиотски».

«Этот выродок засовывал мою руку к себе в штаны и пытался положить меня на кушетку. После этого я помню только, как он пытался расстегнуть джинсы у меня перед лицом и бормотал какую-то ересь про то, что ему надо мне помочь. Я начал сопротивляться и говорить, что мне это не нужно, после чего он отстал и не сказал мне ни слова. Я собрал вещи, которые у меня были с собой, и вылетел оттуда», — рассказал Иван «Холоду».

После этого случая, как говорит Иван, ему пришлось обратиться за лечением к психиатру.

«Презумпция невиновности»

После этих обвинений в насилии и харрасменте Виктор Забуга опубликовал в своем инстаграме пост, в котором назвал слова Анны Пантелеевой «фейком» и заявил, что его несправедливо оговаривают и «начинают повсеместную травлю». Художник заявил, что во время отношений с Анной Пантелеевой, даже если они могли ругаться и переписываться на повышенных тонах, секс у них был только по обоюдному согласию.

«Анна всегда сама приходила ко мне ночевать, сама выпивала, сколько считает нужным, это всегда был свободный выбор. Хочу сказать, что изнасилования, о котором говорит Анна, не было! С первых дней знакомства у нас был обоюдный секс, она это прекрасно знает, в ином же случае я прошу доказательств всему тому, что описала Анна. Да, я не пушистый белый зайчик, могу высказаться грубо, послать в извращенной форме, это всегда были экспрессивные решения, о которых я жалел, но лучше ли ты меня? Человек, который занимается травлей и распространением клеветы?!» — написал Забуга.

Виктор Забуга сказал «Холоду», что он мог грубо выражаться в личных сообщениях, но никогда бы себе не позволил насилие над девушкой. «Как же презумпция невиновности? Или любой пост в инстаграме — это истина?» — спросил он во время разговора с «Холодом». На вопрос о других обвинениях Забуга ответил, что об этом ему ничего неизвестно.

Также Забуга заявил, что подал против Пантелеевой заявление о клевете. Коллективное заявление подготовили и девушки, вероятно, пострадавшие от действий Забуги. Пантелеева уточнила в разговоре с «Холодом», что сейчас их трое — они уже направили заявления в УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга, но их еще не приняли. Сейчас девушки ищут других жертв, чтобы собрать больше доказательств для полиции и суда.

Друзья Забуги сдержанно высказались об обвинениях в его адрес. Вячеслав Блаженный утверждает, что слова Анны Пантелеевой — это «фейк и манипуляция». Еще один друг Забуги, пожелавший остаться неназванным, также усомнился в правдивости слов Пантелеевой. Однако давать однозначный ответ на вопрос, мог ли Забуга изнасиловать кого-то, они не стали.

«У Виктора амплуа антигероя, “плохого парня”, за что его сейчас и осуждают люди, которые не знают ни его лично, ни ситуации в целом», — заявил Блаженный.

Российский бренд одежды «Твое» выпускал коллекцию одежды с принтами Забуги. После публикаций о насилии пользователи начали оставлять гневные комментарии в соцсетях марки и требовать отменить коллаборацию с художником. Сейчас одежда с принтами Забуги исчезла из раздела «Специальная коллекция» на сайте бренда, но все еще продается на Wildberries.