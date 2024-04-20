«Гугл-эффект» и «утечка мозгов»

Компьютеры, смартфоны и интернет во многом облегчают нашу жизнь — больше не нужно запоминать огромное количество информации, а любой факт можно быстро перепроверить. Но у ученых есть опасения, что из-за использования нами смартфонов и интернета наша память может стать слабее. Вместе с научным сотрудником Лаборатории когнитивных исследований Владленом Ардисламовым «Холод» разобрался, как гаджеты могут влиять на когнитивные способности.

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Что такое память и как ее изучают

По статистике, в 2023 году люди от 16 до 64 лет по всему миру в среднем проводили за экранами 6 часов 40 минут в день. Из-за такого частого использования устройства, вероятно, влияют на наши когнитивные способности, в том числе внимание и память.

Память — это способность сохранять и воспроизводить информацию. Человеку нужно запоминать, что с ним происходит, чтобы познавать мир вокруг себя, делать выводы и прогнозировать вероятное будущее.

В работе памяти можно выделить несколько этапов. Сначала мозгу надо закодировать информацию, полученную через органы чувств. Затем сохранить ее на какое-то время. И наконец, в нужный момент извлечь — то есть вспомнить.

В зависимости от того, как долго живут разные типы воспоминаний, выделяют сенсорную, кратковременную (или рабочую) и долговременную память. Сенсорная память — это хранилище, куда поступают наши ощущения того, что происходит вокруг, которые мы получаем с помощью зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Они хранятся всего несколько сотен миллисекунд и после сортировки и обработки переходят в кратковременную память.

Кратковременную память используют, когда нужно что-то понять или решить проблему, соотнести новые знания с уже имеющимися, держать «в быстром доступе» определенный объем информации или выполнять несколько действий. Например, слушать речь собеседника и параллельно обдумывать ответ. На этом этапе информация может храниться от нескольких секунд до минут.

Воспоминания из долгосрочной памяти могут оставаться с нами годами. Это знания о мире, навыки, жизненный опыт. Если нужно ответить на вопрос, столицей какой страны является Лондон, то в работу включается долговременная память. Память изучают когнитивные и социальные психологи, социологи и антропологи. И в последние годы из-за развития технологий и того, что люди стали часто использовать гаджеты, ученые задались вопросом, как это влияет на когнитивные процессы.

Влияние гаджетов легче изучать на низкоуровневых процессах — когда работает сенсорная и кратковременная память. Так как она включается при выполнении простых задач, эффект от устройств возможно отследить с помощью экспериментов. Исследовать высокоуровневую память сложнее: она задействована, когда вы попытаетесь ответить на вопросы вроде «Какие важные события произошли с вами за последние 10 лет?» или «Что вы знаете о Солнечной системе?» При этом повлиять на низкоуровневые процессы сложнее, чем на высокоуровневые: первые «физиологичны» и обусловлены биологически, а на вторые воздействуют среда и культура.

Как гаджеты ухудшают память и внимание

Исследований много, и часть из них фокусируется на потенциально негативных эффектах, а другие, наоборот, — на возможностях улучшить нашу память. Вот какие эффекты ученые называют скорее негативными:

«Гугл-эффект»

С появлением компьютеров и поисковиков люди стали лучше запоминать не саму информацию, а ее расположение на устройстве или запросы, по которым ее можно найти. Такое предположение сделала психолог Бетси Спэрроу из Колумбийского университета, исходя из своих исследований. Она назвала это «гугл-эффектом».

Ученые под ее руководством провели несколько экспериментов. В одном из них участникам предложили прочитать 40 простых утверждений вроде: «Глаз страуса больше, чем его мозг» или «Шаттл “Колумбия” взорвался при входе в атмосферу над Техасом». Затем эти факты нужно было напечатать на компьютере. Половине испытуемых сказали, что информация будет храниться на диске, а остальным — что файлы будут стерты. После заданий испытуемых просили записать как можно больше утверждений, которые они только что напечатали. Так выяснилось, что люди лучше запоминали информацию, если не рассчитывали на доступ к ней.

В другом эксперименте ученые хотели узнать, что сохранится в памяти лучше: сама информация или виртуальный путь к ней. Выяснилось, что названия папок люди запоминали лучше, чем суть утверждений, которые им предлагали сохранить. Так ученые пришли к выводу, что если у нас есть гаджеты, то мы, скорее всего, делегируем им запоминание.

Негативные последствия «гугл-эффекта» мы ощутим, если нужно будет самим быстро что-то вспомнить информацию, которую мы только что нашли в интернете. В отличие от поиска с помощью гаджета, воспроизвести факты самим будет гораздо сложнее. Еще один негативный эффект: мы привыкаем гуглить и постепенно перестаем полагаться на память даже в самых простых задачах.

Проблема с этими исследованиями в том, что, когда другие ученые пытались воспроизвести эксперименты Спэрроу, результаты оказывались другими и «гугл-эффекта» не наблюдалось. Еще условия экспериментов Спэрроу не были похожи на те, в которых люди обычно используют компьютер. В связи с этим непонятно, можно ли по их результатам судить о том, как устройства влияют на память в реальной жизни.

Brain drain

Присутствие смартфона, даже если он выключен, может ухудшать когнитивные способности. Этот эффект называется brain drain («утечка мозгов»).

Группа ученых из нескольких вузов США провела два эксперимента. В совокупности в них участвовали около 800 студентов. В ходе первого эксперимента участники выполняли задания — например, одновременно решали математические задачи и запоминали случайную последовательность букв (тест на на рабочую память OSpan), и выполняли интеллектуальный тест Равена. Телефон просили оставить в другой комнате, в сумке, кармане или на столе. Если телефон лежал на столе, его надо было положить экраном вниз. Во всех случаях он должен был быть на беззвучном режиме.

Во втором эксперименте студенты решали аналогичные задачи на запоминание и когнитивные навыки и выполняли тест Go/No-Go. Им нужно было как можно скорее отреагировать на определенный сигнал нажатием кнопки и ничего не предпринимать в случае второго сигнала. Студентов просили положить смартфон на стол экраном вверх, убрать его в карман или оставить в другой комнате, причем устройство могло быть как включенным, так и выключенным.

Выяснилось, что в присутствии смартфона люди хуже выполняют интеллектуальные задания. Если убрать или выключить телефон, он все равно будет отнимать часть когнитивных ресурсов: подавление желания взять его в руки тоже требует внимания.

Хотя эффект brain drain тоже с трудом воспроизводится другими учеными, большинство исследователей все же сходятся во мнении, что внимание и память человека в присутствии смартфона могут ухудшаться.

Влияние на сон

Исследователи, выявившие эффект «утечки мозгов», подчеркивают, что сегодня владельцы смартфонов постоянно ими пользуются — в том числе сразу после пробуждения, перед сном и даже посреди ночи. Это может повлиять на длительность и качество сна. При свете вырабатывается кортизол, гормон, который заставляет вас чувствовать себя бодрыми. А в темноте организм выделяет мелатонин — гормон, который вызывает чувство сонливости. Электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры, излучают коротковолновый, синий свет — он снижает выработку мелатонина и уменьшает чувство сонливости.

Как следствие, из-за этого ухудшается память: люди, которые недостаточно спят, хуже справляются с задачами разного типа.

Как устройства помогают нам запоминать и вспоминать

Несмотря на минусы, гаджеты влияют на память не только негативно. Ученые выделяют и позитивные аспекты:

Быстрый доступ к информации

«Гугл-эффект» не обязательно делает нас глупее. С точки зрения здравого смысла и экономии ресурсов память так и должна работать: если вы можете запомнить расположение информации, зачем запоминать ее содержание?

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Мы привыкли, что в любой момент можем получить ответы на неограниченный круг вопросов. Это помогает нам, например, совершать меньше ошибок. А еще это может помочь сосредоточиться на других задачах и даже улучшить когнитивные функции.

Легкое воспроизведение воспоминаний

Сейчас можно мгновенно делать записи и фотографии и загружать их в интернет. Спустя некоторое время по соцсетям или перепискам можно в любой момент восстановить события, обстановку и понять, о чем мы думали в тот день и момент. Это помогает вспомнить события гораздо точнее, чем если бы мы опирались лишь на память.

Помощь в запоминании нового

Мультимедийные обучающие инструменты скорее положительно влияют на восприятие и запоминание информации. Например, дополненная реальность (AR) может иметь позитивный эффект: многие студенты считают, что интерактивное обучение интереснее и больше мотивирует узнавать новое. Исследования также демонстируют, что использование дополненной реальности положительно влияет на рабочую память и вовлеченность студентов. Еще многие обучающие приложения (например, Duolingo для изучения языков) используют геймификацию, чтобы сделать обучение более увлекательным и позволить легче запоминать информацию.

Что в итоге

Исследования гаджетов — молодая область в науке, и ученые пока не пришли к однозначным выводам о том, как гаджеты с постоянным доступом в интернет влияют на нашу память.

Чтобы снизить негативное влияние гаджетов на память, психологи советуют не обращаться к гуглу по любому поводу. Сначала лучше попытаться разобраться в вопросе без интернета, попробовать ответить на вопрос самостоятельно, а затем его загуглить. Это позволит уделить теме больше внимания и лучше запомнить ответ.

Также можно делать записи от руки. Даже если вам нужно сделать выжимку из странички в «Википедии», лучше пользоваться бумагой. Это позволит активизировать разные части мозга, более глубоко обработать информацию и лучше ее запомнить.

Наконец, еще одна рекомендация: стараться реже пользоваться гаджетами. Прогулка без смартфона может быть полезной для укрепления памяти, которой наконец придется напрячься и перестать делегировать часть функций внешнему носителю.