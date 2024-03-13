«Сталин-центр» пригласил Киркорова «зайти в правильную дверь»

Депутат Заксобрания Алтайского края Сергей Матасов отправил Филиппу Киркорову письмо с приглашением посетить «Сталин-центр» в Барнауле.

«Мы очень рады, что Вы в последнее время заходите в “правильные” двери, и мы бы хотели пригласить Вас зайти еще в одну “правильную” дверь», — говорится в сообщении.

Неизвестно, получил ли Киркоров письмо. В своих социальных сетях он пока не ответил на это приглашение. На выходных певец и участник скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой выступил в шоу «Звезды», где спел о том, как на пять минут «зашел не в те двери».

Он вышел на сцену в халате, но затем снял его и остался в черной водолазке. В таких же водолазках Ивлеева и Лолита, которые также присутствовали на вечеринке, поздравили участниц войны с 8 марта.

«Сорок лет был мой путь, стал я кем-то вроде бога. Заняла лишь пять минут вся обратная дорога», — спел Киркоров, перечислив также свои достижения.

Слова «на пять минут» и «вошел не в те двери» — это отсылка к видео Киркорова с извинениями за свое участие в «голой» вечеринке. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — сказал он тогда.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Почти все гости соблюдали дресс-код и пришли в откровенных нарядах. Это не понравилось провоенным активистам, депутатам, общественникам и даже военным. Участники извинились, но лишились рекламных контрактов, столкнулись с отменой концертов и корпоративов.

Самого Киркорова в феврале внесли в список запрещенных исполнителей, который опубликовала «Медуза». Через несколько дней он посетил больницу в аннексированной Горловке, где передал раненым российским военным подарки и спел им несколько песен.

В то же время некоторые из гостей вечеринки столкнулись с преследованиями со стороны властей. В частности, рэперу Vacio, который пришел на вечеринку лишь в носке на члене, вручили повестку в военкомат, а до этого — оштрафовали на 200 тысяч рублей за «ЛГБТ-пропаганду» и дважды посадили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.

Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей как организатора вечеринки. Клуб «Мутабор», где проходила вечеринка, закрыли на три месяца якобы из-за нарушения санитарных норм. По данным газеты The Moscow Times, кампания против гостей вечеринки началась по команде из администрации президента после доноса режиссера Никиты Михалкова.

В декабре 2023 года Алтайское отделение партии «Коммунисты России», к которой принадлежит автор письма Киркорову депутат Сергей Матосов, открыли «Сталин-центр» в городе Барнаул. После церемонии открытия представители партии в социальных сетях пообещали «по-сталински» разобраться с «иноагентами» и «сторонниками Ельцина и Навального», которые якобы писали клевету на «Сталин-центр» в «некоторых пабликах».

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