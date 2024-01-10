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Клуб «Мутабор», где проходила «почти голая» вечеринка Ивлеевой, закрыли на три месяца 

13:30 • 10.01.2024

Клуб «Мутабор», где проходила «почти голая» вечеринка Ивлеевой, закрыли на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что протокол на клуб составил Роспотребнадзор на основании чека о покупке пива и карты больного. Другие подробности неизвестны. 

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда пишет, что к ответственности привлекли компанию «АРТ Центр», которая владеет брендом Mutabor. Ответчик попросил суд рассмотреть дело в закрытом режиме из-за риска раскрытия данных о заболевшем посетителе. Суд согласился. 

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, которая возмутила общественников, Z-блогеров, депутатов, военнослужащих, представителей РПЦ и даже Владимира Путина. С артистами, которые присутствовали на вечеринке разорвали контракты крупные бренды, у них отменялись концерты и корпоративы, а некоторых вырезали из новогодних программ на гостелевидении. 

Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку лишь в одном носке, надетом на член, дважды арестовали по статье о мелком хулиганстве. Между арестами ему вручили повестку в военкомат. 

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