Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Участнику «голой» вечеринки Насти Ивлеевой 25-летнему рэперу Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку в военкомат, перед тем как повторно арестовать его по статье о мелком хулиганстве. Рэпер раскаялся в своем поведении и в свое оправдание сказал, что хотел привлечь внимание в стиле, как это делал Сергей Шнуров, и найти девушку. По его словам, он «отрицает ЛГБТ», а в инциденте винит участников вечеринки, которые пытались содрать с его члена носок. Чтобы его простили, Vacio даже готов отправиться на войну с Украиной, «если он там будет полезен». «Холод» собрал все, что известно о главном пострадавшем «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

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О втором административном деле против рэпера Vacio и о том, что он может отправиться в «зону СВО», «Московскому комсомольцу» и телеграм-каналу Mash рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, ветеран МВД Алексей Лобарев. Именно он проинспектировал спецприемник и поговорил с Vacio, который сидит в одиночной камере, 7 января, то есть уже после второго ареста рэпера.

Vacio рассказал Лобареву, что после 15 суток ареста его привезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская». Там ему вручили повестку на 9 января, после чего отвезли в отделение полиции якобы для профилактической беседы. Полицейские спрашивали рэпера про вечеринку Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»), куда Vacio пришел в белом носке, прикрывающем его член.

«Там [в отделении полиции] все разговоры в итоге сводились к тому, что Vacio подставили те, кто сдернул его самодельные стринги. А когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд», — говорит Лобарев. Второй раз суд назначил Vacio 10 суток административного ареста по той же статье о мелком хулиганстве.

«Московский комсомолец», ссылаясь на слова Лобарева, пишет, что «служба в армии вроде как ему [Vacio] не грозит», так как в родном Екатеринбурге он «якобы не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) по здоровью». В то же время Mash, также ссылаясь на слова Лобарева, пишет, что Vacio «готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен». Телеграм-канал утверждает, что срочную службу рэпер не проходил якобы из-за гастролей.

«Ищу женщину, отрицаю ЛГБТ»

По словам Лобарева, Vacio убеждал его в том, что он не является представителем ЛГБТ-сообщества. А видео, на котором молодые мужчины в женской одежде стягивают с него носок, якобы назвал «постыдным».

«А произошло на самом деле следующее: шел с другом по клубу, подошли несколько человек. Сразу не понял, что двое из них молодые люди, переодетые в женщин. И один из них нагло сорвал с меня носок. По моей задумке, женщины на мероприятии находились в своих минитрусиках, и у меня были такие же стринги, но самодельные — к носку были прикреплены резинки», — пересказывал слова рэпера Лобарев.

Кроме того, Vacio якобы пытался оправдать свой костюм эпатажем и культурой рок-н-ролла, а также сравнил себя с Сергеем Шнуровым. «Я хотел обратить на себя внимание, я люблю женщин, ищу женщину, отрицаю ЛГБТ и не понимаю, почему мне это приписывают», — якобы сказал рэпер.

После первого ареста Vacio РИА «Новости» опубликовало видео с извинениями рэпера за поведение на вечеринке, и тогда же он впервые осудил сторонников ЛГБТ.

Гнев Путина

Проблемы у артистов, которые посетили «голую» вечеринку Ивлеевой, начались после того, как фотографии с мероприятия показали Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писали российские и зарубежные медиа.

Baza утверждала, что фотографии дошли до президента после церемонии награждения военнослужащих медалями «Золотая Звезда» Героя России — якобы возмущение в военной среде дошло до Путина, после чего участникам вечеринки сообщили, что у них теперь будут большие проблемы.

После этого посыпались извинения. Видео записали сама Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита Милявская. Но это им не помогло. Звезд вырезали из новогодних эфиров, у них отменяли концерты и корпоративы, а бренды отказались от сотрудничества с некоторыми из них.

СМИ утверждают, что именно Vacio стал главной причиной атаки: якобы именно его фотографии в носке на гениталиях взбесили Владимира Путина. На кадрах, которые опубликовали Mash и Baza, гости вечеринки изображают, что лижут носок, надетый на член рэпера.

«Скоро выборы, в провинции люди страдают от войны и инфляции, их мобилизуют, а вы тут в Москве члены лижете», — объяснял логику властей один из источников СМИ.

Эту информацию фактически подтвердило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю. Агентство написало, что фотографии с вечеринки Ивлеевой вызвали у Путина отвращение. Он счел ее неуместной во время войны, и этого, по словам источника, было достаточно для атаки на звезд.

Рэперу Vacio 25 лет. Он родился в Екатеринбурге. Поработать в Москве его якобы пригласили участники группы «Каспийский груз». С их поддержкой он выпустил первый альбом из шести треков под названием «Неожиданно глубоко», который мало кто заметил. В декабре 2019 года он записал альбом «88», в 2020-м выпустил «Индепендент». В последнем — 13 треков, некоторые из них записаны с рэперами OFFMi, ALIZADE, AP, а также участником «Каспийского груза» Анаром Зейналовым. Последний альбом Vacio — пластинка 2022 года под названием «Отец», где эрегированный член рэпера — важная часть композиции обложки.