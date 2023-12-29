Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал блогерку Настю Ивлееву за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Суд пришел к выводу, что в вечеринке, которую организовала Ивлеева, участвовали не менее 200 человек. На мероприятии «были допущены нарушения общественного порядка», а именно «нахождение граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде». Также суд усмотрел в произошедшем «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», которая сопровождалась нецензурной бранью в общественном месте.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «Almost naked» (почти голый) прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На нее пришли российские знаменитости в откровенных нарядах.

Фото и видео, снятые на мероприятии, вызвали широкий общественный резонанс и возмущение среди российских депутатов, общественников, представителей РПЦ, z-блогеров и военных на фронте в Украине. Они написали многочисленные доносы на участников мероприятия, требуя привлечь их к ответственности в том числе за «дискредитацию России». Против самой Ивлеевой был подан коллективный иск с требованием заплатить один миллиард рублей в фонд помощи российским военным на фронте в Украине.

В последующие дни развернулись масштабные травля и преследование участников мероприятия. Суд признал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Одного из ее участников, рэпера Vacio, арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве.

В последующие несколько дней за свое участие в «голой» вечеринке Ивлеевой извинилась журналистка Ксения Собчак, а также исполнители Дима Билан, Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Последняя пожаловалась РБК, что ее «вырезают из эфиров» и отменяют концерты.

С последствиями вечеринки столкнулись и другие ее гости. Телеканал «360» сообщил об отмене новогоднего выступления певицы Анны Асти в московском клубе Gipsy. Телеграм-канал Baza утверждал, что руководство НТВ потребовало вырезать из новогодней передачи Филиппа Киркорова. Позднее Shot обнаружил, что телеканал ТНТ убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Бывший продюсер Натальи Ионовой решил забрать у нее псевдоним Глюк’oZa после появления певицы на «голой» вечеринке.

Сама Ивлеева записала видео, в котором попросила прощения за распространение скандальных видео с вечеринки. В ночь на 27 декабря она опубликовала новое видео продолжительность более 20 минут. В нем блогерка плакала, просила простить ее и дать ей второй шанс, либо публично казнить. Незадолго до этого стало известно, что от сотрудничества с Ивлеевой отказался МТС.

Позже Федеральная налоговая служба провела проверку финансовой отчетности Ивлеевой и пришла к выводу, что та задолжала государству 137 миллионов рублей.

The Moscow Times со ссылкой на источники сообщила, что травля и преследование российских звезд-гостей вечеринки начались по команде из администрации президента.

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