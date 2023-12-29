Массовая травля участников «голой» вечеринки Ивлеевой началась по команде из администрации президента — The Moscow Times

Травля и преследование российских звезд, которые участвовали в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, начались по команде из администрации президента. Об этом пишет газета The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники.

«В первую очередь это переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“», — сказал изданию анонимный действующий сотрудник правительства России. Эту информацию подтвердили и другие источники газеты, близкие к Кремлю и руководству Госдумы.

При этом никаких официальных комментариев от Кремля по поводу «голой» вечеринки все еще не появилось. 27 декабря в ходе очередного пресс-колла пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить на эту тему. «Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков.

В то же время, отмечает издание, пропагандисты и силовики активно участвуют в травле и преследовании российских знаменитостей, принявших участие в скандальном мероприятии.

«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно», — сказал газете чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина. По его словам, «лоббировали эту тему силовики, ФСБ».

В свою очередь, политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов полагает, что раскручивание скандала вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой нужно Кремлю, чтобы отвлечь внимание общественности от недопуска на президентские выборы журналистки Екатерины Дунцовой.

«На первом этапе история с Ивлеевой была спонтанной, но затем почувствовав ее потенциал, Кремль решил подогреть скандал», — написал он в своем телеграм-канале.

«Дунцова — важный мотив. Ее появление и публичная активность вызвала раздражение в Кремле. Кроме того, удар украинцев по десантному кораблю в Феодосии, рост цен на куриные яйца и другие продукты и так далее. Негатива накопилось много», — подтвердил источник газеты, близкий к избирательному штабу Путина.

Так называемая «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря. Дресс-кодом мероприятия был «Almost naked» (почти голый) и многие посетившие вечеринку российские знаменитости пришли туда в весьма откровенных нарядах.

Фото и видео, снятые на вечеринке, вызвали широкий общественный резонанс и возмущение среди российских депутатов, общественников, представителей РПЦ, z-блогеров и военных на фронте в Украине. Они написали многочисленные доносы на участников мероприятия, требуя привлечь их к ответственности в том числе за «дискредитацию России». Против самой Ивлеевой был подан коллективный иск с требованием заплатить один миллиард рублей в фонд помощи российским военным на фронте в Украине.

В последующие дни развернулись масштабные травля и преследование участников мероприятия. Суд признал его «направленным на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом говорилось в решении суда, который оштрафовал одного из участников вечеринки — рэпера Vacio — по административной статье об «ЛГБТ-пропаганде».

Вскоре после этого информагенства опубликовали видео, в котором Vacio извиняется за свое участие в вечеринке. На кадрах он говорит, что «не поддерживает ЛГБТ» и «осуждает его участников».

В последующие несколько дней за свое участие в «голой» вечеринке Ивлеевой извинились также журналистка Ксения Собчак, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, а также певица Лолита Милявская. Последняя также пожаловалась, что ей отменяют концерты и вырезают ее выступления из новогодних телепередач.

Сама Ивлеева сначала записала видео, в котором попросила прощения за распространение скандальных видео с вечеринки. Она заявила, что гости мероприятия пришли на него в откровенных нарядах по собственной инициативе. Сама же вечеринка, по словам Ивлеевой, была презентацией ее фоторабот, сделанных в бытность главным редакторов российского издания журнала Playboy.

В ночь на 27 декабря Ивлеева опубликовала новое видео продолжительность более 21 минуты. В нем она плачет, просит простить ее и дать ей второй шанс, или публично казнить. Незадолго до этого стало известно, что от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и банк «Тинькофф».

Позже Федеральная налоговая служба по доносу провела проверку финансовой отчетности Ивлеевой и пришла к выводу, что та задолжала государству 137 миллионов рублей.

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