Мне нравятся расстрелы

Участвующего в войне на стороне России «военкора» Егора Гузенко ищут по обе стороны российско-украинской границы. Поймать его пытаются российская полиция, бойцы ВСУ и люди из батальона «Ахмат». Это не мешает Гузенко администрировать телеграм-канал более чем на 200 тысяч человек, который регулярно цитируют и российские, и украинские медиа. Специально для «Холода» журналист Глеб Голод рассказывает, как блогер Гузенко бежал от неприятностей на гражданке и нашел их еще больше на войне.

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Полураздетый мужчина стоит на коленях в снегу. Его лицо закрыто пикселями. Под фотографией в телеграм-канале текст: «Бойцы спецназа “Ахмат” вместе с дорогим братом и командиром Апты Алаудиновым нашли и наказали скандального блогера по имени Егор Гузенко, он же Тринадцатый. Ранее он угрожал чеченцам третьей чеченской войной, сейчас он извиняется, стоя на коленях». Дальше следует призыв подписываться на канал, связанный с чеченским батальоном «Ахмат».

Это объявление выложил у себя в телеграм-канале сам Гузенко — и написал, что на фото не он. «А куда блять делись все мои татуировки? Че эт за хрен на фото?» — недоумевал Гузенко (здесь и далее авторская орфография сохранена. — Прим. «Холода»). Попутно он выражал «90% уверенность», что за постом стоят украинцы.

В конце октября 2023 года Гузенко поссорился с «Ахматом». Командиры батальона тогда заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина активно переходят под их знамена. Гузенко эти сообщения начал опровергать.

«Все те, кто утверждает, что сотрудники ЧВК “Вагнер” переходят в “Ахмат”, можете смело закрывать свои поганые скворечники, дегенераты одноклеточные с пятью лишними хромосомами, вот кто вы», — написал блогер у себя в канале.

Потом Гузенко написал, что в России «дело идет к Третьей чеченской войне, потому что жить мирно, видимо, никто не хочет». По словам «военкора», ему в личку посыпались угрозы от «Ахмата» — в авторстве части из них он подозревает украинцев.

«Берут фотографии реально существующих людей, реальные имена, но палятся в том, что сервера оказываются украинскими и не блещут знанием чеченского. Информацию о том, что это вброс хохлов мы подтверждаем. Но нет дыма без огня. Все началось из-за моего конфликта с людьми, связанными с “Ахматом”», — рассказывал в те дни Гузенко у себя в канале.

На стороне «Ахмата» выступила и российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, которая стала публиковать у себя в канале компромат на «военкора» Тринадцатого. Она утверждала, что он никогда не бывал на передовой, и обвиняла Гузенко в том, что тот подставил сослуживцев из ЧВК «Вагнер».

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Ее участие в этом конфликте одинаково объяснили и сам Гузенко, и Русская служба Би-би-си: молодой человек Кашеваровой Сергей Петренко с позывным Гранит — единственный заметный командир ЧВК Вагнера, перешедший в «Ахмат».

Как утверждает Гузенко, бойцы чеченского подразделения ищут его уже четвертый месяц — и за его поимку назначена награда. Ее размер он не знает, но утверждает, что за один негативный пост о нем в телеграме «Ахмат» платил администраторам, которые должны были у себя его разместить, 30 тысяч рублей. В «Ахмате» на вопросы «Холода» не ответили.

«Варианта разрулить этот замес у меня два: либо записывать вот эти кончелыжные видео с извинениями, либо стоять на своем. Во втором случае надо подумать о таких вещах, как личная безопасность. Я регулярно меняю телефоны и местоположение. Не могу сказать, что этот конфликт как-то усложнил мою жизнь. Просто к российским ментам и сотрудникам ФСБ добавились чеченцы. Ну и похуй», — сказал Егор Гузенко в разговоре с «Холодом».

Как Тринадцатый умер и воскрес Вечером 11 марта, за несколько часов до выхода этого текста, в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что Егор Гузенко погиб. Украинский журналист Денис Казанский написал, что Гузенко «был расстрелян “кадыровцами”, с которыми у него был открытый конфликт». По словам Казанского, причиной расправы стали «оскорбления в адрес российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой, которая является сожительницей одного из командиров батальона “Ахмат”». Ближе к полуночи по московскому времени в канале Владислава Позднякова появилось и фото убитого «военкора». Автор этого текста Глеб Голод подвтредил: на фото человек, похожий на Егора Гузенко, с точно такой же татуировкой на правой кисти, что и у Тринадцатого. Дружественный Гузенко канал «Два майора», комментируя фото, написал: «Пока вопросов больше, чем ответов. Например, куда делась борода Егора, где отверстия от пуль или следы увечий/побоев». Активность в канале «Тринадцатый» прекратилась в 12:04 по московскому времени 11 марта публикацией поста: «В Харькове ночью “Герани” ударили по гостинице Аэропорт, там проживали наемники. Герань расцвела быстрее, чем украина» (орфография автора сохранена. — Прим. “Холода”)». С вечера 11 марта Гузенко не выходил на связь с автором этого текста. В 00:15 12 марта в канале Тринадцатого появились сразу три видео. На них — сам «военкор», живой и довольный: «Самое время чтобы воскреснуть. 15 минут первого на моих часах, 12 марта. Все, что сейчас происходило, и все, что вы могли наблюдать, — это результат специальной операции по выявлению и нейтрализации агентов ГУР Украины, которые действовали и работали в нашем тылу. О деталях всего этого знал ограниченный круг лиц, который в этом участвовал. О всей правде не знали даже мои родители. Прошу простить, братцы, кого заставил попереживать. Хохлы могут закрывать шампанское, закупоривать назад его куском сала, я еще на ваших похоронах песни попою. Слава России».

Отъезд Валькирии

С жителями Кавказских республик у Гузенко не заладилось с детства. Он родился в Новопавловске Ставропольского края в казачьей семье. С детства его окружали истории о Кавказских войнах. Сам Гузенко говорит, что все его друзья старше него и практически все они прошли обе чеченские кампании.

Сейчас Гузенко 29 лет. Он учился в кадетском классе, с детства занимался парашютным спортом и рукопашным боем, а сразу по окончании школы отслужил срочную службу в ВДВ. После армии он устроился в службу безопасности компании «Черномортранснефть» — охранял нефтяные объекты. Параллельно состоял в «организации праворадикального толка».

«У нас по тем временам, в начале 2010-х, все стремились примкнуть к подобным организациями и компаниям. Одному было не выжить в таких регионах, особенно на границе, — объясняет Гузенко. — Ходили в белых футболочках с имперскими флагами и не совсем хорошо относились к мусульманам. Ну, это правда так было. Такие были у нас компании. Но 2014 год поменял всех».

В апреле 2014 года Гузенко провожал на вокзал свою пятигорскую знакомую по спортивным секциям Юлию Толопу. Они занимались в одном клубе единоборств, ходили в поход на гору Бештау и вместе играли в лазертаг. Толопа была среди язычников, Гузенко — с казаками и националистами.

В тот день Юлия уезжала в Киев, где недавно закончились события на Майдане. В разговоре с корреспондентом «Холода» Толопа говорит, что поехала посмотреть, как протестуют в Украине, потому что видела разгоны «русских маршей» в России и хотела «поддержать соседей в их попытках борьбы за демократию».

Уже спустя два месяца, в июне 2014-го, Толопа отправилась в Донбасс воевать на стороне Украины в добровольческом батальоне «Айдар» под позывным «Валькирия». Тогда Гузенко поддерживал ее, утверждает Юлия, и был единственным человеком, кто знал о ее планах. Позже, по словам Гузенко, его даже вызывали на допрос в Центр противодействия экстремизму из-за знакомства с ней. Она же теперь подозревает, что он мог быть причастен к объявлению ее в розыск, и говорит, что уже летом 2015-го в переписке Егор называл ее предательницей и присылал фотографии погибших украинских солдат.

Во время Майдана, признается Егор, он действительно еще не знал, кто ему больше по душе. Несколько его знакомых встало на сторону Украины. Решение же воевать на стороне самопровозглашенных ЛДНР пришло к нему после того, как Гузенко увидел на Майдане флаг свободной Ичкерии.

Сейчас Толопа о старом знакомом отзывается как о человеке, который пытался в разное время примыкать к разным компаниям, нигде в итоге не найдя себе места. «Он мечется между всеми, постоянно влипает в передряги. Ну не складывается у человека жизнь спокойная. Он же и в Донбасс поехал поэтому, и с ментами проблемы имел потом, и сейчас снова на войне. Как будто он так и не вырос», — говорит она.

В Украине Толопа получила гражданство и родила дочь. После полномасштабного российского вторжения на фронт она не вернулась.

Факт, с которым надо жить

В конце 2014 года Гузенко позвонила мать его друга детства, который уехал танкистом воевать в Донбасс и пропал. Она попросила его помочь с поисками сына, рассказывает Гузенко «Холоду». Параллельно на востоке Украины ранили троюродного брата Гузенко. В итоге в январе 2015 года он отправился на войну. Гузенко признается, что слабо себе представлял, что его ждет.

«Порыв был абсолютно простой. Я знал, что должен поучаствовать в этих событиях, а то я все пропущу. Пока все кавказские события шли, я рос. Раз уж здесь пошло, надо ехать. До того как я попал на войну, у меня уже были всякие драки, в меня даже стреляли. Правда, не украинцы, а цыгане», — рассказывает Гузенко.

Первые смерти с обеих сторон Гузенко увидел уже примерно через неделю: сослуживцы гибли под обстрелами у него на глазах. Он говорит, что его мир перевернулся, когда он увидел массовые похороны и вывоз гробов с передовой.

«Сейчас это для меня нормальная картина, а для того 20-летнего пацана это был ад. В бою, в пылу горячки все было на адреналине, действовал исключительно на нем. Страшно становилось потом. Чем старше становишься, тем страшнее. Со временем от этого всего начинаются панические атаки», — говорит Гузенко.

Несмотря на то что дома была жена и работа в «Черномортранснефти», Гузенко принял решение остаться добровольцем в ополчении. Спустя некоторое время он узнал, что друг, на поиски которого он уехал, погиб. Раненый брат несколько лет спустя тоже погиб — но уже на войне в Сирии при штурме Дейр-эз-Зора, где он воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Во время войны в Донбассе Гузенко участвовал в боях за Горловку и Дебальцево. Он утверждает, что воевал в составе батальона «Оплот» и бригады «Восток» народной милиции ДНР и в составе 25 отдельного полка спецназа ГРУ российских вооруженных сил.

В том же 2015 году Гузенко был контужен, лечился в Горловке, а после в России. Награжден медалью ДНР за боевые заслуги перед республикой и другими военными знаками отличия. Свой позывной — Тринадцатый — он унаследовал от дежурного по казачьей управе Михаила Попова, с которым много общался в юности. Тот воевал в Чечне и считал число 13 счастливым. «12 апостолов и Иисус Христос», — так Попов объяснял Гузенко происхождение позывного.

Гузенко — один из немногих, кто открыто говорит о том, что войну в Донбассе начала Россия в 2014 году. Он считает, что тогда «надо было сразу идти до конца, чтобы впоследствии не получить войну в 2022 году».

«Если бы тогда там не оказались подразделения Стрелкова, все было бы иначе. Там бы все кончилось трагически, пострадали бы какие-то люди, но не хочу в рассуждения уходить. То, что мы туда залезли, — это факт, с которым надо жить. Но какие бы там косяки у России ни были, это моя страна, и я ее люблю», — говорит Гузенко.

Граната, «Гранта», Сирия

В мае 2015 года Гузенко ехал в отпуск в Россию, чтобы уволиться и развестись. На погранпункте в Ростовской области таможенники нашли у него в рюкзаке осколочную гранату. Его задержали и возбудили уголовное дело за хранение оружия. В феврале 2016 года Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил его к четырем годам условно, 50 тысячам рублей штрафа и трем годам испытательного срока. Гузенко в суде полностью признал вину, следует из приговора. Гранату, утверждает «военкор», он просто забыл выложить из рюкзака, возвращаясь с передовой.

Вскоре после приговора, в октябре 2016 года, Егор вместе с другом Иваном напились и угнали «Ладу Гранту» в Георгиевске Ставропольского края. Гузенко был на водительском сидении, друг — на пассажирском.

На этот раз он снова признал вину, следует уже из приговора Георгиевского городского суда. В декабре 2016 года оба подельника получили по шесть месяцев колонии-поселения за угон автомобиля.

«Зацепились с кавказцами, угнали тачку. Черт знает зачем. Утром пришли в ментовку, сами все рассказали. Ну на нас и завели дело. Отсидел полгода, но мне этой экскурсии на всю жизнь хватило. Увидел, как и что в колонии делается и как невиновные люди туда попадают. Возвращаться туда желания нет», — говорит Гузенко.

По выходу из колонии Гузенко снова отбыл в Донбасс, но в 2018 году вернулся. Приехал в Ростов-на-Дону на матч «Спартака» и ФК «Ростов», познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его второй женой, и осел в Ростове.

«Егор очень любит внимание и активно его к себе привлекает. Он кажется дружелюбным и компанейским, но, когда нетрезвый, вообще не отдает себе отчета в последствиях сказанного и сделанного», — говорит знакомая Гузенко, знавшая его, когда тот жил в Ростове. Она добавляет, что последний раз они общались несколько лет назад.

В 2019 году он развелся с женой, оставив ей новорожденного сына, и вернулся домой, в Новопавловск. Он снова устроился на работу в охранное предприятие, но вскоре лишился места из-за конфликта с начальством.

«Сижу я у себя в Ставрополье. Перспектив никаких. Депрессую, пью. Вдруг звонит мне кент из Питера, говорит, что есть работа на фейсконтроле. Ну, я на последние 10 тысяч рублей поехал туда, устроился в стрип-клуб фейсом, там поработал, а потом знакомые подтянули в Сирию», — рассказывает Гузенко.

В Сирии он провел три месяца за охраной нефтяных объектов, но после конфликта с командованием ЧВК вернулся в Россию. По его словам, за все время работы он получил 500 тысяч рублей.

«Мы воевали на стороне Сирийской Арабской Республики, на стороне Башара Асада. Воевали против ИГИЛ и других разнообразных группировок. Но будем честны: в Сирии я был не от ЧВК “Вагнер”, а от другой ЧВК, название которой я назвать не могу. К “Вагнеру” я вообще никакого отношения никогда не имел, кроме того, что очень их уважаю», — утверждает Егор.

В интервью своему другу Евгению Вышенкову для петербургского портала 47news Гузенко рассказывал, как во время работы в Сирии они с другими наемниками наряжали пленных Снегурочкой и заставляли петь «Катюшу». На видео, которым он поделился с журналистом, после «Катюши» арабоязычные пленные кричали «Мы — говно!» под хохот оператора. После нескольких интервью Вышенков и «Егор-казак» — именно так он называет Гузенко в своих материалах — подружились.

Вернувшись в Россию и переехав в Петербург в 2020 году, Гузенко встретил свою третью жену. В этом браке у него родился второй ребенок.

Кино и светошумовые патроны

«Постановочные перестрелки? Здорово! Драки? Моя история! Фланкировка, бои с холодным оружием — все это нравится, все это классно. Нравится экшен, нравится боевик, но в то же время какая-то драматичность и история. “Тихий Дон” Шолохова, но и классическая комедия — “Люди в черном”, “Охотники за привидениями”, но и “Цельнометаллическая оболочка”. Есенин — мой персонаж, мой поэт. Музыка — Розенбаум. Пою и а капелла, и под аккомпанемент. Говорю по-русски и по-украински», — описывал себя в своей видеовизитке начинающий 26-летний актер-каскадер Егор Гузенко в 2020 году.

Перебравшись в Санкт-Петербург, Тринадцатый задумался об актерской карьере. Сначала он какое-то время поработал в массовке на «Ленфильме», а потом устроился там же каскадером. Своим главным проектом того периода Гузенко считает фильм «Майор Гром: Чумной доктор», где он был каскадером. В группах поиска работы для актеров массовки во «Вконтакте» до сих пор можно найти несколько объявлений Гузенко. Участники объединения «Русские каскадеры», с которыми он работал, отказались обсуждать бывшего коллегу с «Холодом».

Несмотря на, казалось бы, неплохой старт карьеры, киноиндустрия будущему «военкору» не понравилась. «Да на Ленфильме вообще люди не такие, ненормальные. Я когда посмотрел, как работают эти режиссерско-кокаиновые группы, я понял, что в этой стезе либо кого-то грохну, либо еще что-нибудь. Не могу я к людям хуево относиться, даже если они долбоебы. А у них в кино разделение, как на зоне: тут массовка жрет, тут другие артисты, тут третьи. Когда я перевелся в каскадеры, ситуация поменялась в лучшую сторону», — вспоминает Гузенко те времена.

По его словам, в кино он отработал пять проектов, а в «Майоре Громе» с ним есть много сцен. Петербург Гузенко после нескольких лет жизни там до сих пор ненавидит.

«В Питере остаться — не дай бог, не приведи господь в этом проклятом городе остаться жить. Город, который меня съедал, абсолютно депрессивный и ужасный. Дома на Ставрополье было намного лучше», — говорит блогер.

Летом 2021 года Егор все еще жил в «ужасном и депрессивном» Петербурге. Мечты о кино он оставил и работал на разных должностях в сфере безопасности — от вышибалы в клубе до телохранителя.

Поздним июльским вечером в районе метро «Сенная площадь» Егор выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета «Пионер», который носил с собой для самообороны. Оппонент, по словам Гузенко, вел себя неадекватно и толкнул женщину с ребенком. Мужчину госпитализировали, Егора задержали. На него возбудили дело о хулиганстве, но отпустили, потому что пострадавший не дал показаний.

Три месяца спустя Гузенко шел по Петроградке и поругался с незнакомой компанией кавказцев. В ход снова пошли светошумовые. На этот раз — в воздух.

«Их это не вдохновило, они захотели драки, — вспоминает Гузенко. — Я увидел цветочный магазин, зашел туда и сказал продавщице закрыть дверь и вызвать полицию. Приехали мусора, задержали меня, отпиздили по дороге, заковали в наручники. Ну я психанул и разъебал им полдежурки в знак протеста. В дело мне это не вписали. Они меня по беспределу задержали. Конечно, меня эта ситуация опечалила».

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На этот раз на Егора возбудили еще одно дело по эпизоду «хулиганства с применением предметов в качестве оружия». Наказание по этой статье — до семи лет. В октябре 2021 года он оказался под домашним арестом.

К тому времени Гузенко еще не был популярным блогером, но уже неоднократно давал интервью петербургскому журналисту Евгению Вышенкову, был известен в кругах донбасского ополчения и выступал на казачьих мероприятиях. До появления телеграм-канала Гузенко вел группу «Боевой потенциал» во «Вконтакте» и делал канал под названием «Война и тюрьма» на ютубе. После возбуждения уголовного дела за него вступились и казаки, и журналист Евгений Вышенков, и спортсмен Сергей Бадюк. Сайт «Русская стратегия» и паблики силовиков во «Вконтакте» даже публиковали обращение Гузенко к преследователям.

«Все эти сочувствующие, фашистам из ФСИН, ГУЛАГу МВД, депутатам единых и самых продажных негодяев, это все враги, я на противоположной стороне, и вы должны понимать, что если вы хоть кому либо из этих сочувствуете, то мы на разных сторонах, в случае чего я пойду за других», — возмущался Гузенко в декабре 2021 года, сидя под домашним арестом.

Дожидаться приговора он не стал: 6 марта 2022 года он срезал электронный браслет, с помощью которого его могла отследить ФСИН, договорился через знакомых в ДНР, что приедет к ним, и сбежал на войну с Украиной.

«Я не судим, укрываюсь от следствия. Меня судят по уебанской статье, по которой светит от нуля до семи лет. Ее создали на волне оппозиционных митингов, чтоб можно было за брошенный в ОМОНовца стаканчик сажать. В их цепкие лапы лучше не попадаться», — говорит Гузенко «Холоду».

Чемпионат мира

«Открыл калитку, а оттуда запах котлет, а мама их жарит. Обнялись. Я ей пообещал, что больше не полезу», — так заканчивается одно из интервью Егора Гузенко журналисту Евгению Вышенкову. Это интервью он дал в ноябре 2019 года.

Гузенко у донецкого аэропорта, 2015 год. Фото: Z13_Separ / Telegram

На вопрос о том, почему снова полез, теперь Егор отвечает, что «такие события пропустить не мог».

«Представь, что ты всю жизнь занимался футболом и вот твоя команда поехала на чемпионат мира без тебя, а ты к этому всю жизнь готовился. А я лучше всего знаю военное дело. Как я мог это пропустить вообще? Тем более, там были шансы найти ответы за 2014 год, пока я не понял, что их нет. Думал, у России был какой-то план, из-за которого этих людей бросили на восемь лет, воздушных замков себе понастроил. Но они быстро рухнули», — рассуждает Гузенко.

О причинах нападения России на Украину Гузенко высказывается шаблонно: «Украинцы должны страдать за антироссийскую политику, которую они проводили. Они решили заключить сделку с дьяволом. Это вот все равно, что ты в одном дворе с типом вырос, а он начинает в другом дворе с другими типами терки тереть. По всем мужским понятиям это неправильно было. Мы все одной страной воевали, наши деды и прадеды, а тут такая хуйня. Да ну хватит, пора в кучу собираться, какими бы то ни было способами».

Гузенко считает, что развал СССР был катастрофой, а Украина не должна иметь никакой независимости от РФ, потому что украинцы — это те же русские. По его мнению, если завтра «режим Зеленского» рухнет, для Украины все пойдет на лад. «Вон чеченцев простили, и этих так же простят», — говорит блогер.

С этими мыслями в марте 2022 года Гузенко двое суток добирался на попутках до приграничного крымского Армянска, а как приехал, обнаружил, что его знакомый в ДНР отключил телефон. «Пришлось звонить ставропольскому атаману, чтобы тот позвонил крымскому, и они обо всем договорились (правда, в своем канале Тринадцатый описывает историю несколько иначе. — Прим. “Холода”)». В итоге Гузенко попал в народную милицию ДНР в самом начале войны, когда из Донбасса забрали практически всех мужчин.

«Я попал к самым бедолагам в самую мясорубку. Донецкие мобилизованные — это люди, которых просто кинули. Снайперский взвод бегал с винтовками Мосина, зарплат у людей год почти не было, потому что их только физически можно было получить в кассе в Донецке. Максимально скотское отношение. Соседний с нами батальон уничтожили, остатки из пяти человек к нам в итоге прикомандировали», — вспоминает Гузенко.

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Полгода он воевал и параллельно вел телеграм-канал. Тот появился еще в октябре 2021 года, но тогда Гузенко ограничился всего несколькими постами. Активно его развивать он начал лишь в феврале 2022 года — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. Он стал писать в канале о военных буднях и публиковать новости. Канал рос, появились донаты и рекламные деньги — сейчас Гузенко рекламирует у себя в канале и кизлярские ножи, и православные сообщества, и производство деликатесов. Гузенко утверждает, что на первые два миллиона, заработанные с канала, он одел и обул свой отряд.

«Я много лет наблюдал, как люди, у которых в жизни нет никакого опыта, а есть только родительские бабки, делают блоги и зарабатывают на этом деньги. И я подумал, что у меня достаточно жизненного опыта, чтобы делать по-настоящему интересный контент», — рассказывает Гузенко.

Он успел повоевать на Херсонско-Николаевском и Запорожском направлениях. Позже, по его словам, «командование решило его поберечь для других задач» и перестало «кидать на штурма». После этого у него появился и нормальный интернет. Участвовать в войне Егор продолжил за пределами передовой уже в роли администратора популярного Z-канала. Репутация, заработанная в Донбассе, позволила ему свободно там оставаться, не опасаясь преследования со стороны следственных органов РФ. «Как с Дона выдачи нет, так и с Донбасса», — говорит он.

Его расхуячила война

«Больно! Не надо!» — кричит лежащий на земле мужчина. На его руке желтая лента, которую во время войны используют украинские военные. Над ним стоит военный с белой лентой — обозначением российского военнослужащего — и ножом в руках. Под одобрительные возгласы людей вокруг мужчина с белой лентой отрезает ножом голову тому, что лежит на земле.

Такой видеоролик появился в интернете утром 12 апреля 2023 года. Тем же утром Тринадцатый у себя в канале опубликовал картинку, на которой изображен российский военнослужащий с отрезанной головой Медузы Горгоны в руках. «Отсылка к древнегреческим мифам», — гласила подпись к посту.

Украинский блогер и беженец из Донбасса Денис Казанский предположил, что Гузенко может иметь отношение к преступлению.

«К жестокой казни украинского пленного возможно имеет отношение российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый). Во всяком случае, он сам на это активно намекает и ранее регулярно призывал к подобным расправам. Всех их важно сейчас запоминать. Путин старый, он в любом случае скоро умрет. А Егор Гузенко молодой. Он переживет Путина», — писал Казанский (пунктуация оригинала сохранена).

«Ну нет, я такие методы не одобряю, мне нравятся расстрелы, так что это не мой почерк», — отреагировал в тот же день у себя в канале Тринадцатый.

Причастность к этой казни Гузенко полностью отрицает и говорит, что ему «иной раз сложно смотреть, как избивают безоружных людей, не то что кого-то такого убить самому». На вопрос, скольких людей он убил, Гузенко отвечать отказался.

«Конечно, я не резал голову пленному. Мне даже при таких моментах присутствовать не нравится. Я привык, что задаю пленным вопросы, а мне на них отвечают. Для начала всегда показываю ТА-57 — телефонный аппарат полевой. Если его крутить, будет происходить электроразряд. Он человека не убьет, но помучиться заставит. При определенном умении этот аппарат умеет добывать информацию из любого человека. Но обычно никто не хочет доходить до этих крайностей. Каких-то страшных вещей я никогда не делал, кожу ни с кого не снимал», — утверждает Гузенко.

Это типовые посты из телеграм-канала Гузенко.

На вопрос, почему он регулярно призывает к убийствам украинцев и ударам по инфраструктуре, «военкор» отвечает, что «иногда его перекрывает лютая ненависть». Военным преступником Гузенко при этом себя не считает, замечая, что военные преступники — это те, против кого он воюет. Отвечая на этот вопрос, он заметно кипятится.

«А кто ответит за преступления НАТО в Сербии, в Ираке и Афганистане? Где виновные? Где публичные наказания за всех их дела? Меня особенно удивляет, когда мои соотечественники что-то говорят про военные преступления. Почему с меня кто-то должен спрашивать, когда не спрашивают с них? Почему никто не спрашивает про преступления в Доме профсоюзов в Одессе?» — возмущается Тринадцатый, используя типовой набор аргументов российской пропаганды.

Резню в Буче он считает выдумкой и утверждает, что «смысла вырезать кучу гражданских, уходя с территорий, не было». Бомбардировки Мариуполя российскими войсками в начале войны он называет местью.

«Мариуполь поплатился за ряд эксцессов 2014 года. Наверное, это была месть. Крови много этот Мариуполь выпил, его очень сильно хотели взять. Ну что делать? Его расхуячила война, а не Россия. Война — это когда виноват не один и не двое, а виноваты все. Те, кто укрывался на этажах, те, кому приходилось ебашить по этажам танками, чтобы их выкурить. Это все равно, что винить дождь в том, что земля мокрая. От этих издержек никуда не денешься», — уверяет Гузенко.

Он открыто признает, что жители оккупированных территорий ненавидят российских военных, потому что «любить их не за что». Главной задачей он считает объяснить людям, как жили в Донбассе восемь лет и за что они теперь страдают.

Блогер в бункере

Сейчас главным делом своей жизни Гузенко считает телеграм-канал, в котором уже больше 220 тысяч подписчиков. Он утверждает, что после 100 тысяч «так поперло», что он даже перестал закупать рекламу: подписчики сами стали прирастать. По словам блогера, чтобы заработать первые деньги на продвижение канала, он скручивал детали с советских транспортных самолетов АН-2 в херсонском аэропорту и сдавал их на металлолом.

Сейчас команда «военкора» Тринадцатого состоит из нескольких человек. На вопрос о том, связан ли канал с министерством обороны, Егор отвечает: «Скорее да, чем нет». При этом утверждает, что максимум, что могут позволить ему его связи, — это возможность свободно жить и перемещаться по оккупированным территориям, но с уголовным преследованием в России из его знакомых помочь ему никто не может и не пытается.

«Конечно, я не мальчик с улицы, и у меня есть друзья, но мы существуем как обычный канал. Методичек у нас нет. Практически все репосты мы делаем за деньги. Просто за работу нам никто не платит. Наш основной доход — донаты и реклама. В лучшие месяцы выходит полтора миллиона рублей. С донатов 500 тысяч максимум собирали: мы их отправляем на гуманитарку. Есть и мониторинговые группы, которые занимаются OSINT и агентурой плюс аналитикой и обработкой информации. Приносим военным расписанные координаты и цели. Остается только запустить туда ракету», — рассказывает Гузенко.

Раньше администраторы канала отчитывались о том, на что потратили донаты, но потом перестали. По словам Гузенко, это произошло после того, как команда канала помогла разведчикам в Херсонской области и об этом узнало командование, с которым у Гузенко был конфликт. По его словам, в наказание за полученную помощь разведчиков отправили участвовать в штурме.

Сам Гузенко последние девять месяцев скрывается. Свои видеообращения на фоне знамен ВДВ и ЧВК «Вагнер» он записывает из бункера, в котором живет.

В России к уголовному преследованию за хулиганство добавился визит сотрудников Центра «Э» к родителям Гузенко и иск от третьей жены, которая требует полмиллиона алиментов. Гузенко не может пользоваться банковскими счетами, использовать одни и те же машины и телефонные номера. Такую скрытность он называет «ценой своей свободы и жизни».

В пример Гузенко приводит свою поездку в крымский Армянск, чтобы «постираться на квартире». По его словам, туда приехала опергруппа и начала выламывать ему двери. Пришлось звонить влиятельным знакомым, чтобы оперативники ушли. В том происшествии он винит бывшую жену и считает, что это ей хитростью удалось вычислить его местонахождение. С тех пор он усилил конспирацию.

Без сожалений

Закончить с войной и вернуться в родной Ставропольский край Гузенко хотел бы уже сейчас. Дома он собирается создать сообщество ветеранов боевых действий и точно знает, что у него будет работа. Он добавляет, что его «стали интересовать журналистика и военная аналитика». Гузенко очень надеется «порешать некоторые вопросы», связанные с его преследованием. В сентябре 2023 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался заочно арестовать Гузенко. Суд усомнился в легитимности ходатайства обвинения: в материалах дела даже не было постановления об объявлении его в розыск. Но Гузенко все равно переживает.

В конце февраля этого года Гузенко написал, что не будет голосовать «ни за какого Путина», и объяснил это своим уголовным делом.

«Я с самого начала войны на Донбассе отстаиваю интересы нашей Родины, а государство отнеслось ко мне по-скотски, два года бегаю по фронту как дурак лишь только потому, что каким-то питерским ментам пришла в голову гениальная мысль возбудить эту хуйню, у которой фактически отсутствует состав преступления», — возмущался Тринадцатый.

В том же посте он написал, что единственного человека, за которым он бы пошел, убили в августе прошлого года, и добавил, что «те, кто продолжает вставлять ему палки в колеса, просто предатели, сепаратисты и натовские подсосы». Все речи Путина и его приближенных он назвал ложью. В следующем посте он написал, что ему все чаще приходят мысли набраться смелости и поступить как Мурз. Оба поста он вскоре удалил. Их скриншоты имеются в распоряжении «Холода».

«Я найду выход в любом случае. Если я сейчас что-то озвучу, я, возможно, выдам свои планы. Уйду в леса Сибири: никогда там не был, а хотел бы. На Горный Алтай. Зная, как работает и ищет наша правоохранительная система, я смогу проехать всю территорию РФ без всяких проблем», — говорит Гузенко «Холоду».

Идеальные условия окончания войны для него — это когда Россия сохраняет все захваченные территории и забирает Херсон, но это «уже слишком сказки».

«Там пиздец плодородный край. Там поля такие и столько всего растет... Аграрный край. Этим херсонским зерном в 2022 году закрыли много вопросов. Ну вот они себя хуево вели, вот пусть теперь расплачиваются. Рэкет политического масштаба, мне с этим ок. Ну а хуй ли делать? Все так живут», — размышляет «военкор».

Уже на фронте после начала полномасштабного вторжения Гузенко встретил девушку с Донбасса, от которой у него родился третий ребенок. Там же после перенесенного микроинсульта он окончательно завязал с алкоголем, которым прежде «злоупотреблял». Сейчас он мечтает жить в мире, в котором он бы мог поехать в любой город России и Украины, «чтобы было как в Советском Союзе».

«Я всю жизнь мечтал побывать в Чернобыле на экскурсии. Было бы здорово, если бы мне для этого не пришлось убить пару десятков хохлов. Жаль, никто не знает, какое стоп-слово после того, как все начали друг друга резать», — вздыхает Гузенко. Правда, в его телеграм-канале о стоп-слове речи не идет.

«Я вообще ни о чем не жалею. Это мой путь. Мне ни за что не стыдно и не перед кем не оправдываюсь. Когда я рассуждаю, я понимаю, что просто зря трачу время. Если бы да кабы, блядь. Когда я вернусь, остальным надо благодарить меня за то, что я пришел, и стараться мне всячески в жизни помочь. Я это заслужил», — заключает Гузенко.