На участников «голой» вечеринки Ивлеевой Путину донес Никита Михалков — Собчак

На участников «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой Владимиру Путину донес кинорежиссер Никита Михалков. Именно поэтому они подверглись преследованиям со стороны властей. Об этом журналистка Ксения Собчак по ссылкой на источники написала в своем телеграм-канале.

«Наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — говорится в сообщении.

«Путин его уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция — не только пропаганда запрещенной экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО», — добавила Собчак.

Позже Никита Михалков отреагировал на заявление Собчак. «В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», — написал он в своем телеграм-канале.

Вечеринка блогерши Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» (почти голый) прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. На нее пришли российские знаменитости в откровенных нарядах. Кадры с мероприятия вызвали возмущение у российских военных, общественников, представителей церкви и провоенных блогеров. Лефортовский районный суд постановил, что вечеринка была направлена на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Позже саму Ивлееву оштрафовали на сто тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Против нее также подали коллективный гражданский иск с требованием выплатить один миллиард рублей.

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Пришедшего на мероприятие в одном носке, надетом на член, рэпера Vacio два раза подряд арестовали по обвинению «мелком хулиганстве» вручили повестку в военкомат и оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду». Позже многие участвовавшие в вечеринке знаменитости записали видео с извинениями. Среди них оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и Дима Билан. При этом Киркорова и Милявскую вырезали из новогодних эфиров российских федеральных каналов.

Вскоре после этого хозяин клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, подарил московскому храму частичку мощей Святого Николая Чудотворца. Тем не менее позже клуб закрыли на три месяца за «нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

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