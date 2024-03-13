Школьное образование в России подверглось радикальной перестройке

Строевая подготовка, изучение гранатомета, снайперской винтовки и ручного пулемета Калашникова — все это станет нормой для российских школьников с нового учебного года. Российские власти радикально пересмотрели перечень гуманитарных дисциплин, заменив их на военизированные или идеологические аналоги. Теперь вместо экономики и права школьники будут изучать «традиционные ценности» и «русский мир», а «герои СВО» даже попадут в новые версии ЕГЭ. Преподавать гуманитарные альтернативы будут вчерашние ветераны войны с Украиной — для них специально разработали ускоренный педагогический курс. Новая русская школа — в материале «Холода».

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Ветеранов — в школу, школьникам — пистолеты

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в школьной программе уже произошли существенные изменения. С 1 сентября 2022 года в школах стали вести «Разговоры о важном» — это еженедельный классный час, на котором духовно-нравственные ценности школьников приводят в соответствие со Стратегией национальной безопасности РФ. Тогда же в программу ОБЖ («Основ безопасности жизнедеятельности») внедрили элементы начальной военной подготовки.

В 2023 году учебная программа стала более военизированной: впервые со времен СССР в нее вошли уроки начальной военной подготовки (НВП) как блок в составе ОБЖ. На них школьники 10 класса изучают не только устройство автомата Калашникова, но и «информационно-психологическую войну».

В сентябре 2024 года идеологическую и военную составляющую планируют усилить еще раз: вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» появятся уроки под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Поправки в федеральный закон об образовании внесли еще в июле 2023 года, но официально программа была зарегистрирована в Министерстве юстиции только 29 февраля 2024 года.

Еженедельные уроки ОБЗР разрешается начать с 5 класса по одному часу в неделю, а с 8 класса они должны проходить в обязательном порядке. В темы ОБЗР для 8–9 классов включены тактико-технические характеристики снайперской винтовки Драгунова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, ручного пулемета Калашникова и разнообразных ручных гранат. В рамках военного модуля школьники также будут изучать строевую подготовку, общевоинские уставы, «сущность и значение воинской дисциплины», а также «сущность единоначалия».

В приказе перечислены новые «личностные результаты», то есть качества личности, которые должны быть воспитаны в школьнике, освоившем курс ОБЗР. Обязательные результаты изучения ОБЗР включают «ответственное отношение к выполнению конституционного долга — защите Отечества» и «понимание значимости военной присяги».

К 9 классу школьники будут обязаны «знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты», «уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины» и выполнять строевые приемы.

В 10 и 11 классах программа ОБЗР усложняется. Старших школьников будут учить основам общевойскового боя, оборудованию боевой позиции отделения и более современному стрелковому оружию — пистолету Ярыгина и автомату АК-12.

Программа ОБЗР включает в себя от 136 до 238 уроков (с 8 и 5 классов соответственно). Так как школы могут самостоятельно решать, сколько часов выделить для каждой учебной линии (помимо военной составляющей в ОБЗР есть и привычные для ОБЖ темы гражданской обороны и поведения при природных катастрофах), это может добавить к прежним 35 урокам блока НВП еще десятки уроков, где детей учат военным навыкам. Таким образом значительной частью работы школ станет подготовка будущих солдат, причем учиться военному делу обязаны будут все: и мальчики, и девочки.

Урок ОБЖ в школе Новосибирска, 1 сентября 2023 года. Фото: Александр Кряжев / Спутник / imago / Scanpix

К преподаванию нового предмета, по словам первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева, привлекут участников «специальной военной операции», которые займут в школах «бесценную нишу [передачи] личностного опыта». Готовить ветеранов к преподаванию будут в центре военно-патриотического воспитания «Вершина» в Государственном университете просвещения.

О самом центре и его учебных программах пока известно очень мало. Официально руководителем центра назначен Алексей Рябцев, проректор Государственного университета просвещения по воспитательной работе. Реальное руководство работой центра, вероятно, будет осуществлять не он, а его заместитель Петр Ишков, который в 2022 году занимал должность заместителя министра образования самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме подготовки учителей ОБЗР, центр будет организовывать военизированные игры для школьников.

Программа превращения участников войны в учителей (при условии, что у них есть базовое военное или педагогическое образование) сейчас занимает всего 36 часов, после которых им выдается документ о дополнительном образовании, дающий право преподавать в школе. Набор ветеранов в пилотную группу уже шел в декабре 2023 года.

306 часов идеологии

Серьезные изменения произойдут в преподавании истории и обществознания. Проект приказа Министерства просвещения предлагает отменить обществознание в 6–8 классах, оставив его только в 9–11 классах. Это означает, что ученики, которые уходят учиться в колледжи после 9 класса (то есть более 60% всех учащихся) вместо 136 уроков обществознания получат в средней школе всего 34, которые проводятся в 9 классе.

Какие именно знания окажутся «лишними», пока неизвестно. Сейчас курс обществознания включает в себя основы юриспруденции, экономики и социологии. Предполагается, что все эти составляющие сохранятся в новом 34-часовом курсе, но очевидно, что их содержание будет значительно урезано.

Вместо уроков обществознания в средних классах начнется преподавание новой идеологической дисциплины — «История нашего края», на которую выделяют 68 часов в 5–7 классах. Собственно, краеведческих тем в проекте приказа едва ли половина, потому что в новый предмет должны быть включены темы существующей сейчас дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Темы уроков такие: «Традиционная семья», «Риски и угрозы духовно-нравственной культуре России», «Русский мир», «Русский язык — основа российской культуры», «Духовно-нравственные ценности российского народа», «Единство ценностей в религиях России», «Россия — единая страна», «Герои СВО», «Долг гражданина перед обществом» и «Российская гражданская идентичность».

Таким образом, в сумме с уже преподаваемыми в школе «Разговорами о важном» преподавание идеологических дисциплин в школе с 5 по 11 классы достигнет 306 часов (без учета начальной школы, где преподаются «Основы религиозных культур и светской этики» и тоже ведутся «Разговоры о важном»).

Теоретически это не так много. Для сравнения: курс математики только за 5 и 6 классы занимает 340 часов. Но преподавание идеологии становится «умнее»: на смену отдельным идеологическим предметам приходит распыление идеологии по базовым дисциплинам.

Пропаганда внедряется в обязательные предметы

Раньше идеологические предметы можно было игнорировать: они влияли на средний балл аттестата и получение золотой медали, но не ограничивали возможность поступления в вуз. А теперь идеологию внедряют в основные предметы школьной программы, по которым школьник сдает годовые проверочные работы и ЕГЭ.

С 2024 года в кодификаторе (перечне тем) ЕГЭ по обществознанию появились «Духовные ценности российского общества», «Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации» и «Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму». Ни одной из этих тем не было в прошлом году.

Владимир Путин во время визита в среднюю общеобразовательную школу в Нижнем Тагиле, 15 февраля 2024 года. Фото: Александр Казаков / Спутник / imago / Scanpix

Школьники, сдающие ЕГЭ по истории, теперь обязаны знать причины «возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине», а в качестве исторической личности, чью биографию необходимо знать для сдачи экзамена, в демонстрационном варианте ЕГЭ приведена Ольга Качура, военнослужащая самопровозглашенной ДНР, погибшая летом 2022 года. Из этих тем в кодификаторе ЕГЭ 2023 года было лишь присоединение Крыма, причем в более мягкой формулировке: «Вхождение Крыма в состав России».

Вероятно, включение этих тем в курс обязательных предметов сочли более эффективным, чем выделение в учебном плане отдельных идеологических дисциплин. Например, было отменено внедрение предмета «Россия — моя история», который должен был войти в программу 10–11 классов с 2023 года.

Что это за курс и кто его придумал? Программа курса, судя по названию файла-презентации, размещенного на сайте Академии Министерства просвещения, была разработана Иваном Есиным, управляющим директором Фонда гуманитарных проектов, которому принадлежит сеть парков «Россия — моя история». Презентация сообщала, что «странами коллективного Запада» «взят курс на уничтожение российской государственности», а противостоять этому можно при помощи предмета «Россия — моя история», который даст учащимся «представления о культурно-цивилизационной миссии России в мире, культурном коде российского народа и ценностных основах тысячелетней российской цивилизации». В частности, учебная программа должна была дать ответ на вопрос: «Как Владимиру Путину удалось возродить Россию?» В июле 2022 года Иван Есин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тогда же Министерство просвещения разослало письмо с извещением о планах преподавать курс «Россия — моя история», а в пресс-релизе от сентября того же года сообщалось, что предмет уже «проходит апробацию» в школах. В презентации Есина говорилось, что учебные пособия по предмету для старших классов должны быть созданы до мая 2023 года, до мая 2024 года должен был появиться полноценный учебник, а в 2025–2026 годах Есин надеялся даже ввести ЕГЭ по курсу «Россия — моя история».

Разработанная Институтом стратегии развития образования программа с темами «Проект “Украина”» и «История антироссийской пропаганды» была размещена в официальном реестре примерных образовательных программ в 2022 году, а в августе 2023 на сайте разработчика программы появилась ее расширенная версия с конкретными требованиями к ученикам. Школьники должны были научиться «называть ключевые этапы подготовки и реализации проекта “Украина”», «показывать несостоятельность утверждения о голодоморе как геноциде украинского народа», «комментировать основные тезисы Мюнхенской речи В.В. Путина», «характеризовать основные этапы развития русофобии» и «объяснять причины появления концепции “отмены русской культуры” в период проведения СВО»). На этом новости о проекте закончились: ни одного пресс-релиза о нем больше не появлялось.

Цензура в литературе

Не избежала изменений и школьная программа по литературе. Классики остались на своих местах, а вот среди современных детских писателей произошли значительные изменения.

Из новой программы по литературе исчезла писательница Наринэ Абгарян, которая дала несколько сдержанных антивоенных комментариев различным СМИ по поводу войны в Украине. Больше не упоминаются Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак — беларусские авторы, которые открыто поддержали протесты 2020 года в Беларуси (ранее их книги присутствовали сразу в двух пунктах программы по литературе).

«Легкие горы» Тамары Михеевой и «Всем выйти из кадра» Лилии Волковой исчезли вместе с целым разделом «Тема становления человека, выбора им жизненного пути». Исключена из программы Нина Дашевская (в феврале 2022 года все эти писательницы подписали открытые письма против войны).

Нежелательными стали и проблемы «нравственного выбора» — соответствующий раздел по литературе исключен из школьный программы. Мимо учеников пройдут Кэтрин Патерсон («Мост в Терабитию»), Сэлинджер и уже упомянутая Нина Дашевская.