Ивлеева и Лолита поздравили участниц войны с 8 марта

Блогерка Настя Ивлеева и певица Лолита Милявская записали видеопоздравления с 8 марта, адресованные женщинам-военнослужащим и военным врачам. Ранее они обе подверглись травле за участие в «голой вечеринке» в декабре 2023 года.

«Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни. Отдельно хочу поздравить женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер. Пожелать вам всем огромного-огромного счастья и бесконечной любви», — сказала Ивлеева.

Лолита Милявская также адресовала свое поздравление женщинам-военным врачам и «всем, кто сейчас находится на СВО».

«Я не знаю, будут ли им дарить тюльпаны и вряд ли им в голову придет сегодня покупать себе цветы, они все время в напряжении. Поэтому просто хочу пожелать вам весны, голубого чистого-чистого неба без всяких раздражающих звуков. Держитесь», — сказала певица.

Ранее Лолита пообещала вложить деньги в восстановление храма на «одной из новых территорий». Видео с рассказом об этом она адресовала «общественникам», по просьбе которых в России отменяют ее концерты.

Лолита и Настя Ивлеева — не единственные участницы «голой вечеринки», которые подверглись критике со стороны «патриотической» части общественности и начали активно высказываться о войне в Украине. Одним из таких гостей был Филипп Киркоров. В отличие от Ивлеевой и Милявской, он и до вечеринки поддерживал российских военных, но в целом высказывался осторожно. После того, как за участие в мероприятии его вырезали из новогодних телепередач, Киркоров съездил в Донбасс и выступил в больнице в Горловке.

Еще одна гостья «голой вечеринки», певица Анна Асти, сообщила, что 8 марта она выступит на провластном концерте на ВДНХ.

Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked состоялось в московском клубе «Мутабор» в конце декабря прошлого года. Некоторые знаменитости пришли на него в откровенных нарядах. Хотя вечеринка была закрытой, фотографии с нее распространились в соцсетях и вызвали возмущение среди общественников, чиновников, провоенных блогеров и представителей РПЦ.

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Издание The Moscow Times писало, что травля и преследование участников вечеринки начались по команде из администрации президента. Ксения Собчак, которая тоже была на мероприятии, сообщила, что Путину на участников вечеринки донес режиссер Никита Михалков.

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