В России обновили список запрещенных артистов — «Медуза» 

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список запрещенных артистов. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на два источника в музыкальной индустрии.

В новом списке есть участники скандальной «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, противники войны в Украине, а также те, кто еще недавно участвовал в «патриотических» мероприятиях. Источник «Медузы» утверждает, что список ​​«спустили непосредственно из Кремля». Полностью он выглядит так:

Анна Асти

Dead Blonde

Kedr Livanskiy

Loqiemean (Роман Худяков)

Markul

Monran

The Chemodan

Сергей Ананич

Борис Андрианов

Ольга Арефьева

Дима Билан

Глюкоза

Jukebox Trio

Plamenev

Shortparis

The Matrixx

Wildways

Диктофон

Другдиджея

Йорш

Комсомольск

Несчастный случай

Алексей Кортнев

Монгол Шуудан

Максим Леонидов

Максим Марлоу

Лолита Милявская

Алекша Нович

Щенки

Павел Пиковский

Полина Осетинская

СМН

Электрофорез

Максим Тесли

Мария Тотибадзе

План Ломоносова

Олег Ягодин (Курара)

Операция Пластилин

Полматери

Путь

Рыночные отношения

Слот

Формация Лимон

Рита Дакота

Альбина Джанабаева

Дмитрий Даниил (Scally Milano)

Дмитрий Емельянов

Александр Казян (ОУ74)

Филипп Киркоров

«Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу», — сказал изданию промоутер, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, как минимум две группы из нового списка действительно попали под запрет.

После начала войны в России стало известно о появлении неофициальных списков артистов, которым ограничили возможность выступления в стране из-за антивоенных заявлений. Тогда в них попали рэперы Noize MC, Oxxxymiron, Face, певицы Земфира, Монеточка, Манижа, группы ДДТ, «Машина времени», «Аквариум» и другие.

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