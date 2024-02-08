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В России обновили список запрещенных артистов — «Медуза» 

16:26 • 08.02.2024

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список запрещенных артистов. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на два источника в музыкальной индустрии. 

В новом списке есть участники скандальной «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, противники войны в Украине, а также те, кто еще недавно участвовал в «патриотических» мероприятиях. Источник «Медузы» утверждает, что список ​​«спустили непосредственно из Кремля». Полностью он выглядит так: 

  • Анна Асти
  • Dead Blonde
  • Kedr Livanskiy
  • Loqiemean (Роман Худяков)
  • Markul
  • Monran
  • The Chemodan
  • Сергей Ананич
  • Борис Андрианов
  • Ольга Арефьева
  • Дима Билан
  • Глюкоза
  • Jukebox Trio
  • Plamenev
  • Shortparis
  • The Matrixx
  • Wildways
  • Диктофон
  • Другдиджея
  • Йорш
  • Комсомольск
  • Несчастный случай
  • Алексей Кортнев
  • Монгол Шуудан
  • Максим Леонидов
  • Максим Марлоу
  • Лолита Милявская
  • Алекша Нович
  • Щенки
  • Павел Пиковский
  • Полина Осетинская
  • СМН
  • Электрофорез
  • Максим Тесли
  • Мария Тотибадзе
  • План Ломоносова
  • Олег Ягодин (Курара)
  • Операция Пластилин
  • Полматери
  • Путь
  • Рыночные отношения
  • Слот
  • Формация Лимон
  • Рита Дакота
  • Альбина Джанабаева
  • Дмитрий Даниил (Scally Milano)
  • Дмитрий Емельянов
  • Александр Казян (ОУ74)
  • Филипп Киркоров

«Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу», — сказал изданию промоутер, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, как минимум две группы из нового списка действительно попали под запрет. 

После начала войны в России стало известно о появлении неофициальных списков артистов, которым ограничили возможность выступления в стране из-за антивоенных заявлений. Тогда в них попали рэперы Noize MC, Oxxxymiron, Face, певицы Земфира, Монеточка, Манижа, группы ДДТ, «Машина времени», «Аквариум» и другие.

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