В России обновили список запрещенных артистов — «Медуза» 

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список запрещенных артистов. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на два источника в музыкальной индустрии.
В новом списке есть участники скандальной «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, противники войны в Украине, а также те, кто еще недавно участвовал в «патриотических» мероприятиях. Источник «Медузы» утверждает, что список «спустили непосредственно из Кремля». Полностью он выглядит так:
- Анна Асти
- Dead Blonde
- Kedr Livanskiy
- Loqiemean (Роман Худяков)
- Markul
- Monran
- The Chemodan
- Сергей Ананич
- Борис Андрианов
- Ольга Арефьева
- Дима Билан
- Глюкоза
- Jukebox Trio
- Plamenev
- Shortparis
- The Matrixx
- Wildways
- Диктофон
- Другдиджея
- Йорш
- Комсомольск
- Несчастный случай
- Алексей Кортнев
- Монгол Шуудан
- Максим Леонидов
- Максим Марлоу
- Лолита Милявская
- Алекша Нович
- Щенки
- Павел Пиковский
- Полина Осетинская
- СМН
- Электрофорез
- Максим Тесли
- Мария Тотибадзе
- План Ломоносова
- Олег Ягодин (Курара)
- Операция Пластилин
- Полматери
- Путь
- Рыночные отношения
- Слот
- Формация Лимон
- Рита Дакота
- Альбина Джанабаева
- Дмитрий Даниил (Scally Milano)
- Дмитрий Емельянов
- Александр Казян (ОУ74)
- Филипп Киркоров
«Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу», — сказал изданию промоутер, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, как минимум две группы из нового списка действительно попали под запрет.
После начала войны в России стало известно о появлении неофициальных списков артистов, которым ограничили возможность выступления в стране из-за антивоенных заявлений. Тогда в них попали рэперы Noize MC, Oxxxymiron, Face, певицы Земфира, Монеточка, Манижа, группы ДДТ, «Машина времени», «Аквариум» и другие.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.