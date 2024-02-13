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Филипп Киркоров посетил аннексированную Донецкую область

13:32 • 13.02.2024

Российский певец Филипп Киркоров съездил в аннексированную Донецкую область. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». 

Согласно сообщениям пророссийских пабликов, Киркоров посетил больницу №2 в Горловке. Туда он привез подарки раненым военнослужащим, выступил перед ними с речью и спел несколько песен. Информацию о визите также подтвердил источник ТАСС. 

Ранее «Медуза» писала, что Киркоров попал в список запрещенных артистов. До этого его вырезали из новогодних эфиров на российском ТВ. 

Это произошло после участия певца в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, о которой стало известно президенту Владимиру Путину. По данным СМИ, ему показали фотографии мероприятия, и они вызвали «отвращение» у президента, который посчитал вечеринку неуместной во время войны.  

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