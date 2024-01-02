«Хватает у нас “псевдов”, которые гордятся своим говном»

Политики, предприниматели, актеры и музыканты рассказали о своих провалах и успехах 2023 года, о планах в наступившем 2024 году и о том, как не терять себя в это суровое время, — и делятся своими лайфхаками с читателями «Холода».

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Максим Кац, политик и видеоблогер «Нужно не стесняться думать о том, чтобы вам и вашей семье было хорошо»

Фото: @Max_Katz / YouTube

У нас с командой достаточно рутинная деятельность: мы каждый день выпускаем ролики, их стабильно смотрят много людей. Редко бывают всплески, когда мы выпустили ролик и случился какой-то мегауспех. Поэтому нашей заслугой в прошедшем году я считаю то, что нам удалось сохранить наш канал таким, каким он и замышлялся, и продолжить выпускать каждый день популярные, большие ролики, которые помогают кому-то понять ситуацию, увидеть ее с альтернативного, не пропагандистского угла, и пережить это непростое время.

Досадно, что не получилось пока создать оппозиционную коалицию для того, чтобы выступить на будущих президентских выборах единой силой. Я со своей стороны делаю все, что могу, чтобы побудить людей к объединению. Главной же нашей целью в новом году будет продолжать выпускать ежедневную передачу, развивать канал, на котором и так миллионы просмотров и постоянных зрителей. Поддерживать эту рутинную дискуссию с российским обществом, создавать, если так можно выразиться, остров нормальности, адекватности в сегменте российского ютуба.

Через эту передачу мы также будем освещать выборы, убеждать как можно больше россиян изменить свою позицию относительно Путина и его власти. Мы готовы делать эту работу самостоятельно, но все же надеемся, что в новом году удастся сформировать оппозиционную коалицию.

Первые шаги в правильном направлении командой Навального, например, уже были сделаны (в начале декабря в нескольких городах России появились баннеры, QR-код с которых вел на сайт ФБК «Россия без Путина». — Прим. «Холода»). Теперь понятно, что у нас общая стратегия, что мы хотим одного и того же — убедить россиян не голосовать за Путина. Это уже немало, потому что позиция ФБК относительно выборов была неясна до последнего. Надеюсь, они сделают и следующие шаги, а именно — объединят усилия с другими оппозиционными силами, создадут общий штаб и станут учитывать позиции друг-друга.

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Я считаю, что главная задача политчески активных людей внутри России — не сесть. Сейчас важно не заниматься самопожертвованием, безопасность — на первом месте. Людям же, читающим нас из-за границы, я желаю поскорее устроить свою жизнь на новом месте. Самый сложный период в эмиграции наступает спустя полтора-два года после отъезда, когда начинаешь понимать, что скоро ты не вернешься, что в процессе переезда потеряны возможности и социальный статус. Это время нужно просто пережить. Опять же, нужно не стесняться думать о том, чтобы вам и вашей семье было хорошо. И, конечно, не терять себя, сохранять возможность и дальше интересоваться и заниматься политикой, если вы делаете это сейчас.

Юрий Шевчук, музыкант, лидер группы ДДТ «Главная и единственная цель — это мир»

Фото: MikroKon / Alamy / Vida Press

В 2023 году группа ДДТ не выступала ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Уфе. Дать концерты в Беларуси и Европе нам тоже не удалось, было только одно выступление в Казахстане. Но, согласитесь, один концерт для такой группы — маловато. В России мы не выступили ни разу, потому что наши концерты на родине запрещены. Серьезную, интересную для очень многих группу со старыми и новыми песнями насильно выбили с российской сцены. Взяли и вычеркнули нас. Причем сделали это люди, про которых я не знаю, ни кто они такие, ни как их зовут.

Тем не менее мы не опустили руки, записали неплохой альбом «Волки в тире» с нашим другом Дмитрием Емельяновым. Альбом у нас получился очень миролюбивый, антивоенный. Он диссонирует с принципами и политикой нашей власти, потому что в нем мы говорим о мире, человечности и любви. Кто не слышал, советую послушать.

Я мог бы сказать, что горжусь этим альбомом, но делать это не стану, потому что мы просто сделали, что могли. Хватает у нас «псевдов», которые гордятся своим говном с утра до ночи. Для юных наших читателей поясню, что «псевдами» мы раньше называли людей неясных, мутных, любящих любоваться собой и теми кучами, которые они вокруг себя наложили. К сожалению, сейчас много таких «псевдов» развелось, которые льют пропаганду на головы бедных наших граждан.

Поскольку гастрольный график выдался худым, мы много работали на студии, записывали песни и сотрудничали с замечательными молодыми режиссерами. В частности, сняли клипы на песни «Похороны войны» и «Родина, вернись домой». Этим и занимались в том году — своим делом всячески пытались привнести что-то полезное в общее дело мира. Общим я его называю, потому что считаю, что о мире, о его приближении думают сейчас все нормальные люди.

Каждый день страдают сотни тысяч людей по обе стороны. Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось, и делаю все, что могу со своей стороны, чтобы хоть как-то противодействовать этой трагедии. Главная и единственная цель — это мир, других я не ставлю. Для себя мне ничего не нужно — лишь бы прекратилась война.

Вашим читателям желаю мира и добра — это самое главное. Я не генеральный секретарь и не могу каждому сейчас дать маленький план по приближению мира, но считаю, что каждый из нас может распространять добро и мир в меру своих сил. Пусть каждый выбирает по себе, как в той песне поется. Один может больше, другой меньше. Но это не важно, главное — пытаться, не оставаться в стороне. От каждого по возможности.

Кстати, посмотрите наш новый клип «Новости» и приходите на наш концерт в Софии 7 января.

Варвара Шмыкова, актриса «Пожалуйста, продолжайте верить в любовь»

Фото: Katya Kraeva / Wikimedia Commons

Главное событие ушедшего года для меня — это рождение моего второго сына Луки. Им и его старшим братом Корнеем я страшно горжусь — понятно, что по-разному. Корней уже свободно говорит по-немецки (Варвара вместе с семьей уже более года живет Германии. — Прим. «Холода») и теперь может спокойно изъясниться со взрослым человеком сразу на двух иностранных языках — английском и немецком. Ну а Лука просто прекрасный, чудесный малыш, который очень быстро растет. Он уже научился вставать и вот-вот пойдет. Я ему очень благодарна за то, что он позволяет нам спать и путешествовать.

Я же в отличие от Корнея совсем не подтягивала иностранные языки в ушедшем году и так и не приступила к поиску психотерапевта. Зато в феврале мы с моими товарищами поставили спектакль под названием «Клуб разбитых сердец». Надеюсь, что в этом году у нас с ним случится большой гастрольный тур. Мне кажется, этот спектакль заслуживает того, чтобы как можно больше людей его увидели, потому что он каждый раз приносит массу удовольствия зрителям. Помимо этого, мне очень хочется в новом году попутешествовать по Европе, и очень здорово было бы осуществить два желания сразу — совместить евротур с гастролями.

Тех, кто нас сейчас читает, конечно, хочется поздравить с Новым годом, пожелать всем нам мира. Пожалуйста, продолжайте верить в любовь, мечтайте, загадывайте желания, продолжайте аккумулировать вокруг себя позитивную энергию, будьте веселыми и самоироничными и ни в коем случае не переживайте по пустякам. Но если уж грустите, хотите плакать и ничего не делать, то обязательно позвольте себе такое ничегонеделание.

Дмитрий Гудков, политик, бывший депутат Госдумы «Мы обязательно вернемся домой»

Фото: AP / Scanpix

В ушедшем году вместе с Владиславом Иноземцевым, Демьяном Кудрявцевым и другими экспертами нам удалось сделать подробный доклад о том, как на самом деле работают западные санкции. Там мы приводим цифры и объясняем, что очень многие из них просто неэффективны, а некоторые — работают против самой Европы. Показываем, как вместо раскола элиты они, наоборот, мобилизовали ее вокруг Путина и ударили по простым гражданам. Второе радостное событие 2023 года — то, что российским оппозиционным силам, в которые вхожу я, Ходорковский, Free Russia и многие-многие другие, удалось добиться некоего признания в парламентской ассамблее Совета Европы. Недавно у нас в Париже состоялась первая встреча в таком составе.

Также отмечу, что в прошлом году мы создали рабочую группу в Европарламенте и наладили постоянные каналы коммуникации с МИДами нескольких стран. Это позволяет нам, пусть пока и в ручном режиме, но помогать российским эмигрантам получать визы, открывать банковские счета за границей и справляться с массой других неприятностей, которые возникают на пути российских мигрантов. Из-за войны очень трудно добиваться стоящих побед на этом поприще: когда люди видят, как Путин убивает украинцев в прямом эфире, им сложно объяснить отсутствие протестов в России и доказать простую максиму, что путинский режим не то же самое, что российское общество.

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Пример — ошибочное решение закрыть российские автомобильные границы. Я надеюсь, что в этом году мы сможем убедить западных партнеров пересмотреть свои взгляды на эту конкретную ситуацию и многие другие. Сможем влиять на процессы принятия решений в отношении россиян и сделать так, чтобы, они считались с интересами и правами российской эмиграции.

Помимо этого, в 2024 году в России пройдут президентские выборы. Я, конечно, не смогу повлиять на их результаты, но смогу повлиять на восприятие этих результатов за границей. Чтобы люди всерьез не воспринимали, нарисованные Путиным самому себе 86%, я попытаюсь организовать митинги у российских посольств за рубежом, выстроить очереди против Путина, против войны.

Наша общая неудача и трагедия в том, что Путин до сих пор у власти, продолжается война. Мы пока не можем эту проблему решить, но важно не отчаиваться, не терять надежды на перемены в будущем. Мы обязательно вернемся домой. Я желаю нам всем, чтобы это случилось как можно скорее. Чтобы как можно скорее закончилась война, вышли на волю политзаключенные и чтобы случилось то, о чем не стоит говорить, а то не сдохнет.

Евгений Чичваркин, предприниматель, сооснователь «Евросети» «Когда беру сына на руки, все остальное меркнет»

Фото: @tot_samy_chichvarkin / Instagram

В прошлом году у нас с Татьяной родился сын. Я не был уверен, что у меня будут еще дети, но очень хотел, чтобы у меня появился еще один сын. И вот Татьяна его родила. Наблюдать за тем, как он развивается, встает на четвереньки, как у него растут зубы, как он разговаривает и качается на качелях — запредельное счастье. Когда я его беру на руки, все остальное меркнет.

Но не обошлось в 2023 году и без личных неудач. Например, мы прощелкали падение цен на вино. В результате у нас оказалось очень много вина, купленного по высоким ценам. А параллельно с этим крайне некрасиво повел себя банк, с которым мы сотрудничаем, — создал дополнительный стресс для бизнесов в очень короткий отрезок времени. В связи с этой ситуацией мы сейчас проходим через очищающий огонь. Не могу вам пока рассказать подробности, но когда-то я соберу целый стадион людей и час буду рассказывать о том, как должны и не должны вести себя люди, занимающиеся финансами.

Я уверен, что новый год будет сумбурным и богатым на события. В целом время не работает на Владимира Путина, но предсказывать, чем все закончится, я не берусь. Я не Нострадамус и не Ванга, и мои предыдущие прогнозы, случалось, были ошибочными. Но я хочу верить, что количество жертв на войне в конце 2024 года будет на порядок меньше. Это такое осторожное предположение.

Считаю, что нам стоит продолжать заниматься аргументацией, распространением позитивной информации, правды, статистики и фактов. Сцепка мозга с языком — это оружие интеллектуала. И в новом году нам стоит его вовсю применять — объяснять, убеждать, доказывать. Если помимо этого вы еще можете влиять на снижение конфликтности в российской оппозиции, то на том свете у вас всегда будут на выбор мохито, маргарита и лонг-айленд. А совсем хорошим достанутся бутылки нашего вина, которые мы не сможем продать.

Манижа, музыкантка и учредительница фонда поддержки SILSILA «А дальше нужно жить»

Фото: Hollandse Hoogte / Shutterstock / Vida Press

В прошедшем году мне удалось продолжить жить, выступать, писать музыку, строить семью и родить ребенка, что уже немало для таких жестоких времен. Единственное о чем я жалею, что у меня не получилось заранее подготовить себя к послеродовой реальности, о которой так мало информации. В новом году я буду продолжать работать над своими страхами, чтобы стать мамой, которая их победит или хотя бы попробует это сделать. Также я намереваюсь продолжить честно заниматься своей профессиональной деятельностью: быть музыканткой, которая не предает свои ценности.

Несколько дней назад поздно ночью я написала следующие строчки. Мне кажется, они лучше всего описывают то, к чему каждому из нас следует стремиться в новом году:

«А дальше нужно жить, И, конечно, помнить С кем спать, с кем дружить, А с кем дотошно спорить. Кому сказать: Прости, тут дело не в тебе. Спасая вдруг других, Не позабыть о себе»

Юлия Галямина, политик и основательница феминистского движения «Мягкая сила» «Мы не должны делить наших сограждан на правильных и неправильных»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix

Главное мое достижение — что я остаюсь в России, что я на свободе и продолжаю развивать свои многочисленные общественные и медийные проекты, а также проекты, связанные с гражданским образованием, помогаю людям приходить к идее гражданственности и политического участия. Насчет неудач — они, в общем, несущественны на фоне того, что происходит в нашей стране и в мире.

В 2023 году я также приблизилась к пониманию того, какого будущего я бы желала России и как нам всем вместе к этому будущему идти. Я поняла, что сегодня политикам надо думать глубже, выходить за схемы, которые превратились в набор непонятных людям штампов. Вот, например, либеральная доктрина гласит, что отношения у граждан с государством должно быть сервисные, как у потребителя с обслугой. Я же так не считаю. Я думаю, что государство должно стать нашим общим делом ради общего блага.

Очень важная мысль, что мы не должны делить наших сограждан на правильных и неправильных. Нам нужно всем вместе искать общие ценности, общий язык и пытаться взаимодействовать друг с другом.

В частности, поэтому я хочу следующий год посвятить коммуникации с обществом. Хочу говорить с разными людьми о нашем общем будущем. Мне кажется, такие разговоры о грядущих переменах важно вести, потому что они позволяют обозначить направление, в котором можно начинать двигаться. А еще они помогают понять, чего вообще хочется каждому отдельному человеку — не массовому человеку, не толпе, а личности. Иначе может случиться так, что снова придет вождь и уведет за собой толпу туда, куда нужно ему, а не куда хочется идти людям в этой толпе.

Поэтому, я считаю, каждому из нас в новом году надо научиться брать на себя ответственность. Это позволит нам в первую очередь повзрослеть как гражданам, а во вторую — начать, пусть не гигантскими прыжками, не семимильными шагами, но двигаться по пути к тому прекрасному будущему, в котором люди не только стремятся жить достойно, но и, участвуя в делах своих сообществ, становясь ответственными членами общества, создают вокруг себя тот мир, то государство, в котором бы мы все хотели жить, — Россию человечности.

Дмитрий Спирин, музыкант, бывший фронтмен группы «Тараканы!» «Нельзя “уставать” от войны в Украине»

Фото: страница Дмитрия Спирина в фейсбуке

Больше всего я горжусь тем, что в 2023 году сочинил 11 новых песен. Это радостно сразу по двум причинам: во-первых, в течение более чем полутора лет войны я был уверен, что никогда больше не возьмусь сочинять песни, а если вдруг нужда заставит — то ничего дельного все равно сочинить не смогу. Это была очень тяжелая смесь из разочарования, чувства беспомощности, выгорания, ощущения незначительности и напрасности любого творчества перед лицом тех кошмаров, которые РФ учиняет в Украине и того, что ХАМАС учинил в Израиле. Каким-то образом эта уверенность сначала пошатнулась, а потом и вовсе растаяла. А во-вторых, это первый раз, когда я за все 30 лет своей музыкантской карьеры сочинил целый альбом самостоятельно, от начала и до конца.

Досадно, что мне в прошлом году так и не удалось хотя бы немного заговорить на испанском, хотя мы живем в Аргентине уже целый год. Язык этот считается легким, и нам с женой после двух попыток выучить венгерский испанский действительно кажется таким. Говорят, есть среди русской релокантской тусовки даже такие уникумы, которые начали сносно общаться на испанском уже через три месяца обучения и жизни в стране. Тем досаднее, что в нашем случае не сработало расхожее клише: «стоит погрузиться в языковую среду, язык сам прилипнет».

В новом году, я считаю, нам ни в коем случае нельзя «уставать» от войны в Украине. Надо помнить о ней так же, как мы помнили о ней в первые ее месяцы, говорить о ней, стоять за Украину, всеми силами помогать ей выиграть в этой войне и всеми доступными нам способами бороться с путинизмом.

Михаил Лобанов, политик и математик «Находите время и моральные силы общаться, устраивать коллективные проекты»

Фото: Максим Поляков / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

В прошлом году, пока я еще находился в России, мне удалось поучаствовать в запуске двух проектов, которые сейчас уже существуют без меня. Я не могу называть их, чтобы не подставлять моих товарищей, которые ими сейчас занимаются, но проекты эти очень важные. Один, например, имеет стратегическое значение и находится на стыке академических исследований и активизма. Также мне удалось развить некоторые успехи моей «зарубежной политической командировки», о которых я пока не могу говорить публично. Большой победой я считаю также освобождение Бориса Кагарлицкого. Я участвовал в кампании за его освобождение и то, что его дело получило такое позитивное на данный момент завершение, воспринял как очень счастливое событие.

Но, к сожалению, в ушедшем году было и много неудач. Я искренне надеялся, что силовики в какой-то момент обо мне забудут, ослабят хватку и я смогу остаться в России, но этого не произошло. Из-за этого я не смог поэкспериментировать со школьной программой и попробовать по-другому подготовить своих учеников к олимпиаде по математике (Лобанов до недавних пор не только был доцентом МГУ, но еще и преподавал математику ученикам средних классов в московской школе. — Прим. «Холода»). Также я не смог поучаствовать в региональных выборах, хотя мы с единомышленниками рассматривали вариант с разработкой платформы для оппозиционных кандидатов.

Я буду продолжать работать на увеличение потенциала российского общества и подготовку его к активному участию в неизбежной политической трансформации. Для этого должен продолжать меняться ландшафт российской оппозиционной политики. Есть разрыв между запросом большей части российского общества на социальную справедливость, большой популярностью лево-демократических взглядов среди активистов среднего и молодого возраста и тем, что среди публичных лиц российской оппозиционной жизни преобладают знаменитости с сильно более правыми политическими воззрениями, оставшиеся там из предыдущих десятилетий.

Низовой активизм и энтузиазм находится на одном политическом фланге, а значительные ресурсы скоплены и расходуются на другом. Это несоответствие ослабляет наше с вами общество, уменьшает шансы на действительно глубокие политические преобразования. Решать это, конечно, нужно не через появление нескольких новых «говорящих голов» на левом фланге, а через общий сдвиг всей публичной российской политики в сторону принципиальной демократической повестки.

Прямо сейчас мы с вами мало можем влиять на то, когда конкретно начнется политическая трансформация, но можем готовиться к ней. Установить новые связи с людьми близкими нам взглядами, сформировать проекты и коллективы, с помощью которых мы сможем влиять на наше будущее, когда она случится. Поэтому мое вам пожелание — находите время и моральные силы общаться, устраивать коллективные проекты. Это необязательно должны быть масштабные политические образования: делайте, что получается, организовывайте независимые кинопоказы и другие подобные камерные вещи. Таким образом вы не только получите возможность пережить нынешнюю травму в обществе близких вам людей, но и сформируете полезные для нашего общества связи на долгие годы вперед.

Рома Либеров, режиссер и продюсер «Надеюсь, что удалось не причинить никому прямого зла»

Фото: Gerarus / Wikimedia Commons

Получается жить и кое-что делать наперекор трагедии. Это само по себе кажется важным. Здорово, что удается побороть чувство уязвимости даже в обстоятельствах, которые так и заставляют очерстветь и погрязнуть в чувстве собственной беспомощности. В прошлом календарном году удалось выпустить два больших дела с участием российских музыкантов в эмиграции — альбом «После России» и концерт «Мы есть!» — это не столько вопрос гордости, сколько выживания. Удалось, как я надеюсь, не утратить тональность среди многих выступлений, перемещений и встреч. Надеюсь, что удалось не причинить никому прямого зла.

Не удалось же мне сохранить некоторых дорогих людей и создать основания для более оптимистичного сценария нашей жизни. От этого я, конечно, особо остро почувствовал собственную ограниченность и утвердился в необходимости ей противостоять.

Мне кажется, в новом году, нам всем стоит думать о том, как мы будем жить дальше, когда все завершится или изменится. А как жить, пока это не случилось, точнее всего сформулировал в письме Андрей Платонов: «Живите так, как будто у вас случилось большое горе…».

Муся Тотибадзе, музыкант «Хочется, чтобы люди любили людей вокруг и помогали друг другу»

Фото: @musiatotibadze / Instagram

Не знаю, достижение ли это, но я отходила в брекетах и записала в них два альбома. Это вполне себе героизм! Не хочу рассказывать в деталях, но, откровенно говоря, это был самый сложный год в моей жизни. Не получилось очень многое, но я надеюсь, что в новом году череда неудач закончится и мне удастся поехать в тур, пошире и подольше. А в остальном будет так, как карты лягут.

Хочется, чтобы люди боролись изо всех сил со своими слабостями и демонами в новом году. Чтобы любили людей вокруг и помогали друг другу. А не наоборот. И, конечно, никакой колы зеро!

Саша Гагарин, музыкант, фронтмен группы «Сансара» «Растить в себе безусловную любовь к окружающим»

Фото: @gagarin_sasha / Instagram

Смею думать, что могу гордиться своими близкими, друзьями-знакомыми, которые меня окружают. Именно они — настоящая ценность, и именно благодаря поддержке своего коммьюнити я продолжаю быть артистом уже в новых условиях. Мы существуем взаимозависимо друг от друга и никогда сами по себе. С каждым годом я в этом все больше утверждаюсь.

Благодаря этим самым людям, своим друзьям и слушателям «Сансары», мне удалось проще отнестись и к каким-то не столь счастливым событиям прошлого года. Например, в 2023 году мы не сыграли концерт в родном городе. Выступление в «Ельцин-Центре» в августе пришлось отменить из-за доносов и Z-хейта, в котором участвовали в том числе и известные коллеги-музыканты. Но этот случай в каком-то смысле отнюдь не неудача, а важный эпизод в биографии сообщества «Сансара».

Надеюсь, что в этом году каждый из нас сможет лучше относиться к людям вокруг и, несмотря на то что это с каждым разом дается все сложнее, растить в себе безусловную любовь к окружающим. Это невероятно тяжело, ни у кого сразу не получается, но важно пробовать или хотя бы думать об этом. При этом важно и ладить с самим собой. Мне этот совет, например, очень пригодился в эмиграции, потому что если тебе интересно с самим собой, то не столь уж и важно твое местоположение. Есть такая хорошая фраза на сербском: «Само нежно премо себи», она переводится как «относись к себе нежно». Вот я и об этом тоже.