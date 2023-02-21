В интервью Юрию Дудю Мария Певчих говорила о том, как в 2009 году Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, приезжал с лекцией в Лондонскую школу экономики и политических наук. Медведев рассказывал студентам о саммите «Большой двадцатки», на котором обсуждался экономический кризис, открыто отвечал на их вопросы, шутил и позировал в именной кепке университета. Сегодня такое представить сложно. В новом тесте «Холод» предлагает вам отличить правдивые события прошлых лет от выдуманных нами.

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