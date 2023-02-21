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Тесты

Соловьев сделал кавер на песню Земфиры, а Красовский щеголял в вышиванке

Такое и правда когда-то было в России? Вспоминаем в тесте «Холода» (и не можем в это поверить)

21.02.2023

В интервью Юрию Дудю Мария Певчих говорила о том, как в 2009 году Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, приезжал с лекцией в Лондонскую школу экономики и политических наук. Медведев рассказывал студентам о саммите «Большой двадцатки», на котором обсуждался экономический кризис, открыто отвечал на их вопросы, шутил и позировал в именной кепке университета. Сегодня такое представить сложно. В новом тесте «Холод» предлагает вам отличить правдивые события прошлых лет от выдуманных нами.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в прямом эфире принимал поздравления с днем рождения от Юрия Шевчука, которого недавно оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии, и подпевал песне «Что такое осень».
Однажды Путин сказал: «Я очень надеюсь, что когда-нибудь мне удастся вернуться к нормальной жизни, что кроме того, что мне сейчас приходится делать, у меня будет личное будущее и я буду заниматься другим видом деятельности».
Тина Канделаки, которая сейчас поддерживает войну, записала видеопоздравление Владимиру Зеленскому, когда тот выиграл украинские президентские выборы 2019 года.
Пропагандист телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев записал кавер на песню Земфиры, которую в 2023-м признали «иноагентом».
Хоккеист Александр Овечкин, который на протяжении многих лет является доверенным лицом Путина, приглашал на свою свадьбу Монеточку, признанную в 2023 году «иноагентом».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддерживал дружеские отношения с госсекретарем США Джоном Керри.
Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, говорила, что считает неприемлемым участие актера Марата Башарова, который избивал своих жен, в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».
Пропагандист Антон Красовский участвовал в организации украинской вечеринки в московском баре и фотографировался там в вышиванке.
Актер Сергей Безруков, который летом 2022-го навещал в госпитале российских военнослужащих, когда-то рассказывал, что Борис Немцов — его любимый политик после Путина, и говорил про него: «Вот у кого воля стальная!»
Действительно ли певица Наргиз Закирова, которую в прошлом году депортировали из России из-за антивоенных высказываний, записала песню на стихи представителя российского МИД Марии Захаровой?
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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
mil.ru, kremlin.ru, Wikimedia Commons, Shutterstock / Vida Press, Scanpix, @nargizzakirova_official
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