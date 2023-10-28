Сторонники мира с Палестиной и маленькие дети

Израиль пока отложил масштабную наземную операцию в секторе Газа, сосредоточившись на небольших. Некоторые аналитики считают, что любые атаки только мешают вернуть из плена по меньшей мере 200 человек, которых захватили боевики ХАМАСа во время атаки на Израиль. Помимо израильтян, в плену находятся граждане других стран, часть которых была похищена во время музыкального фестиваля, другая — из своих домов на границе с Газой. Однако объединяет их одно — это мирные жители, которых атака застала за домашними делами или отдыхом. Переговоры об освобождении проходят сложно, часть заложников погибла, остальные уже более 20 дней находятся в подземельях сектора Газа. Истории попавших в плен и выбравшихся оттуда — в материале «Холода».

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ХАМАС и Израиль пока не готовы вести прямые переговоры о судьбе заложников. ХАМАС поставил ультиматум: заложники в обмен на освобождение тысяч палестинцев в израильских тюрьмах, восстановление поставок топлива в Газу, открытие погранперехода Рафах на границе с Египтом и прекращение бомбардировок. Израиль отказывается выполнять большинство выдвинутых требований, поэтому переговорный процесс проходит крайне медленно и через посредника — Катар.

Именно Катар договаривается об освобождении конкретных пленников с политическими лидерами ХАМАСа. Боевики уже освободили четырех человек: 85-летнюю Йохевед Лифшиц, 79-летнюю Нурит Купер и двух граждан США — 59-летнюю Йегудит Раанан и ее 17-летнюю дочь Натали. Источники СМИ сообщают о том, что в скором времени ХАМАС может освободить еще 50 пленников.

Должностные лица Катара имеют выход только на политических лидеров ХАМАСа, которые живут в Катаре. Финальное решение об освобождении заложников принимают не они, а военные лидеры, находящиеся в секторе Газа. Эти люди имеют свои интересы и далеко не всегда соглашаются с аргументами своих «политических коллег»; командиры же недавно сообщили о гибели 50 заложников. Все они якобы пострадали в результате израильских авиаударов по анклаву.

Вернувшиеся из плена

Согласно данным властей Израиля, в результате атаки ХАМАСа 7 октября погибли более 1,4 тысячи жителей республики, около 200 человек были взяты в плен. Ответная агрессия Израиля в секторе Газа, согласно данным палестинских властей, унесла жизни более пяти тысяч человек. Когда ХАМАС брал заложников, некоторых раненых израильтян грузили в пикап и увозили в Газу, других — заставляли идти пешком.

Так произошло и с уже покинувшей плен 85-летней Йохевед Лифшиц, которую взяли в заложники в день атаки вместе с ее мужем. Боевики были на мотоциклах, однако до Газы Лифшиц пришлось идти пешком — на этом настаивали члены ХАМАСа, которые вдобавок избили пожилую женщину палками. Однако в подземных тоннелях к ней, с ее слов, стали относиться лучше. Боевики организовали приемлемый быт для заложников: нормальный душ, сон на матрасах, а кормили их той же едой, что ели сами.

О каких подземных тоннелях идет речь? ХАМАС построил целую сеть бетонированных бункеров, которые сообщаются между собой подземными тоннелями. Секретные входы и выходы в эти тоннели есть по всей Газе, что позволяет боевикам скрываться в гражданских кварталах, а в бункерах они хранят свое оружие, и, судя по всему, там же сейчас держат заложников.

ХАМАС освободил четверых заложников из «гуманитарных соображений и ввиду их ухудшающегося здоровья». На видеосъемке освобождения заложниц, которых вел ХАМАС, видно, что Лифшиц в знак благодарности коротко пожала руку одному из боевиков, хотя среди заложников до сих пор находится ее муж, о судьбе которого ничего неизвестно. После освобождения Йохевед Лифшиц дала пресс-конференцию, в которой рассказала, что, невзирая на проблемы со здоровьем — Лившиц спала с кислородной маской и страдала от болей в спине, — ей удалось «пройти через ад». До нападения ХАМАСа супруги часто помогали палестинцам получить качественную медицинскую помощь в израильских клиниках.

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59-летняя Йехудит Раанан и ее 17-летняя дочь Натали приехали в Израиль из США ради юбилея бабушки — 85-летней Тамар Раанан, матери Йехудит. Бабушке и ее партнеру удалось спрятаться от нападавших боевиков в домашнем бомбоубежище, а матери с дочкой повезло меньше. Йехудит давно переехала в США, где работает косметологом, Натали же только окончила среднюю школу и взяла перерыв в учебе длиною в год, чтобы попутешествовать по миру и поступить в университет с новыми силами.

Они все еще в плену

В Секторе Газа сейчас находится более 200 заложников, среди них 30 детей и подростков и 20 человек преклонного возраста. Многие из них — иностранные граждане: россияне, аргентинцы, американцы, таиландцы, французы, немцы, итальянцы, португальцы и британцы. Еще 50 человек, по заявлениям ХАМАСа, находятся в заложниках у других вооруженных группировок. У каких именно — боевики не уточняют.

Ада Саги 75 лет

Атака ХАМАСа стала еще одним суровым испытанием для Ады Саги за последний год. Недавно она потеряла мужа, который скончался от рака, а сама перенесла сложную операцию на бедре. Саги собирала чемоданы для поездки в Лондон, куда она собиралась, чтобы отметить свой 75-й день рождения в компании своего сына. В этот момент в ее дом в одном из южных кибуцев ворвались боевики ХАМАСа и взяли ее в заложники.

«Отец с матерью прожили 54 года вместе, и маме было тяжело оправиться от его потери», — рассказывал журналистам сын Ады Ноам, который ждал ее у себя в Лондоне. Невзирая на потерю близкого, Саги нашла силы жить дальше. Например, продолжила преподавать арабский язык своим соседям по общине. Его она выучила еще 50 назад, когда впервые приехала в кибуц 18-летней девушкой из Тель-Авива. Она считала нужным подружиться с соседями-палестинцами, для чего стала учить их язык и преподавать его другим.

Ноам надеется, что знание языка поможет матери в плену, и верит в то, что под стать своим родителям — полякам, прошедшим через Холокост, — она выживет в этой трагедии и еще увидит своих троих детей и шесть внуков.

Селин Бен Давид Нагар 35 лет

Фото: Florian Poitout / Abaca / Sipa USA / Vida Press

Шесть месяцев назад Селин впервые стала матерью и в последние дни декретного отпуска решила съездить с друзьями на музыкальный фестиваль Supernova. Свою маленькую дочку Элли она оставила дома с мужем Идо, который должен был забрать ее с фестиваля в полночь того же дня.

Подъезжая к фестивалю ранним утром 7 октября, Селин услышала взрывы, поняла, что что-то не так, и развернула машину. Но уехать от опасности ей и ее друзьям не удалось. Она написала мужу, что к бомбоубежищу, где они спрятались, приближаются солдаты, и добавила: «Боже, приехать сюда было большой ошибкой».

Получив это сообщение, Идо выехал к месту проведения фестиваля, но туда его не пустили израильские военные. Идо только увидел изрешеченную пулями машину жены. Впоследствии ему удалось поговорить с одним из спасшихся посетителей фестиваля. Тот рассказал ему, что видел его жену и ее друзей в бомбоубежище. Друзья Селин погибли от взрывов гранат, которые боевики ХАМАСа бросали в бомбоубежище, но сама она выжила и оказалась в заложниках.

Идо рассказал журналистам, что его жена выросла во Франции, работала ассистентом в его юридической фирме и была прекрасной матерью.

Ханна Пери, Надав Попплуэлл 79 лет и 51 год

Живущая в Англии писательница британско-израильского происхождения Айелет Ставицки рассказала, что ее маму Ханну Пери и брата Надава Попплуэлла захватили в их домах (Ханна и Надав жили на одной улице) в кибуце Нирим. Она узнала, что боевики ХАМАСа ворвались в кибуц, от живущих там же друзей и позвонила матери, а потом и брату, чтобы предупредить их об этом.

Сначала она дозвонилась до матери и сказала ей, чтобы та скорее уходила в безопасную комнату, но услышала посторонние звуки и английскую речь с арабским акцентом — домой к ее матери уже пришли боевики и что-то ей говорили. Тогда Айелет положила трубку и позвонила брату Надаву, но поняла, что и тут опоздала — их разговор прервали мужские голоса.

Вскоре с телефона матери ей прислали фотографию, на которой ее мама и брат сидят на креслах в гостиной Пери, а напротив них стоит боевик с оружием. Позднее их вывезли в сектор Газа, а еще одного брата Айелет, Рои Попплуэлла, израильские солдаты нашли убитым в окрестностях его дома. Он, как и Надав, жил неподалеку от матери.

Надав, Рои и Айелет — граждане Великобритании, они родились в Западном Йоркшире. Айелет рассказывала журналистам, что до сих пор не сумела похоронить брата из-за затянувшегося процесса опознания его тела, и просила британские власти сделать все, чтобы спасти ее родственников из плена. Ханна и Надав — диабетики. Мать каждый день колет инсулин, а брат пьет таблетки, и Айелет не знает, как долго они могут находиться без лекарств.

Ярден, Шири, Ариель и Кфир Бибас 34, 32 и 4 года, 9 месяцев

Фото: Henry Nicholls / AFP / Scanpix

Ярден и Шири давно хотели переехать из Нир-Оза — кибуца на юге Израиля. «Они устали жить в страхе, в непосредственной близости от Газы и ее ракет», — рассказала сестра Ярдена Офри журналистам.

Утром 7 октября, когда в кибуц зашли боевики ХАМАСа, она переписывалась с братом. Сначала Ярден написал ей, что слышит, как неподалеку взрываются ракеты, потом рассказал, что в кибуц зашли террористы, что сыновья Ариэль и Кфир не могут замолчать и что все это «похоже на конец». В одном из последних сообщений, пришедшем от Ярдена Офри, брат сказал ей и родителям, что любит ее. Это сообщение, как Офри узнает потом, он отправил в тот момент, когда боевики ХАМАСа пилили входную дверь его дома.

Впоследствии близкие Бибас увидят кадры на которых Ярден, живой, но раненый, лежит в луже крови в ногах у террористов, а Шири прижимает к себе испуганных сыновей, завернутых в одеяло. Видео сняты в разных местах: супругов, судя по всему, разъединили.

Родители Шири Маргит Сильверман Шнайдер и Йосий Сильверман, чей дом находился в этом же кибуце, не выжили. Их тела израильские военные нашли и опознали среди останков убитых террористами людей.

Ор Леви 33 года

Фото: Michael Levy / AP / Scanpix

Израильтянин Ор Леви обожал проводить время со своей женой Эйнав Элькаям Леви. Супруги хранили палатку в багажнике своего автомобиля и часто путешествовали вместе. На время поездок они оставляли своего двухлетнего сына Альмога с родителями Эйнав. 7 октября они сорвались в очередную авантюру — поехали на музыкальный фестиваль Supernova.

Не доехав до места проведения рейва, Ор написал своей матери, что они едут обратно, потому что над ними летают ракеты. Позднее он позвонил ей и сказал, что они прячутся в ближайшем к ним бомбоубежище. Именно там их и настигли террористы, а израильские военные впоследствии сообщили родственникам пары, что Эйнав погибла, а Ор был взят в плен.

Брат Ора Майкл Леви рассказал журналистам, что его брат сам обучил себя компьютерному программированию и присоединился к успешному стартапу. Майкл также показал репортерам совместные фотографии брата и его жены и сказал, что Ор всегда улыбался рядом с Эйнав. Пара, по его словам, мечтала о большой семье и хотела завести еще детей. Майкл также рассказал, что их сын сейчас живет с бабушкой и дедушкой и постоянно зовет маму с папой, а те не могут найти слов, чтобы объяснить ему, что случилось с его родителями.

Алекс Данзиг 75 лет

Алекс Данзиг тоже попал в плен, когда боевики вошли в Нир-Оз. Его бывшая жена, с которой в ночь на 7 октября осталось трое внуков Данзигов и которая также живет в Нир-Оз, спаслась только потому, что успела захлопнуть дверь в комнате безопасности своего дома.

Данзиг — известный в Польше исследователь Холокоста. Он написал несколько статей об убийствах евреев во время Второй мировой войны, обучал гидов по теме Холокоста и организовывал инициативы по улучшению отношений между израильтянами и поляками. За это в Польше ему даже присудили несколько престижных гуманитарных наград, включая вторую степень знака отличия «Крест Заслуги».

Вместе с пережившими Холокост родителями Данзиг переехал из Варшавы в Израиль в 1957 году, когда ему было всего 9 лет. В кибуц Нир-Оз он приехал после того, как отслужил в армии, и с тех пор так никуда оттуда и не переезжал. Он выращивал в огороде картофель и арахис.

Сейчас ведущие музеи памяти жертв Холокоста, включая государственный музей Аушвиц-Биркенау и мемориальный комплекс Яд ва-Шем, развернули кампанию с призывом освободить Данзига, к которой присоединились и близкие ученого.

«Я скучаю по тебе. Я скучаю по нашим потрясающим разговорам, по твоему любящему взгляду, которым ты одариваешь меня и девочек, каждый раз, как мы приезжаем к тебе. Дорогой и любимый папа, возвращайся скорее домой», — написал его сын Мати в письме, которое зачитали на одной из площадей Варшавы, где люди организовали стихийный мемориал жертвам атаки ХАМАСа на Израиль.