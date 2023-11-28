Европейский занавес

Европейские соседи России закрывают пограничные переходы из-за внезапного потока мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Финляндия и Эстония обвиняют в миграционном кризисе Кремль, однако эксперты сомневаются в том, что он спланирован. Главными же пострадавшими в результате новых ограничений со стороны европейских стран окажутся простые россияне и украинцы. Последние лишаются возможности, покинув территорию агрессора, прямиком приехать в Европу, а некоторые — экстренной медицинской помощи. В случае закрытия границ возможностей напрямую легально попасть в Европу из России практически не останется. «Холод» рассказывает, как и по кому ударят новые запреты.

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Запрет въезжать в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами с рисками конфискации автотранспорта значительно подорвал возможности выезда из России в Европу. Однако новые ограничения со стороны Финляндии, Эстонии, Норвегии и Латвии могут окончательно закрыть европейскую границу для выезжающих из России граждан. Из 18 пограничных переходов свою работу могут продолжить только два — с Латвией. Остальные КПП европейские страны намерены закрыть из-за скопления мигрантов на границах. Наиболее остро проблема ощущается на финляндско-российской границе, которую ежегодно проходили сотни тысяч россиян и иностранных граждан.

Что произошло?

14 ноября финские пограничники сообщили о необычной для их рутинной работы ситуации: на КПП со стороны России к ним обратились за убежищем около 50 граждан Сирии, Ирака, Йемена и Сомали. Днем ранее убежище запросили, согласно Пограничной охране Финляндии, 39 человек.

До середины ноября количество просителей убежища из третьих стран, пересекавших российско-финскую границу, было намного меньше. Финские медиа писали, что за весь октябрь 2023 года через юго-восточную границу въехало 32 просителя убежища, а в сентябре их было всего 13. Такой резкий рост обращений встревожил и сотрудников пограничной службы, и правительство Финляндии: на КПП стали приезжать журналисты, которые фиксировали, что люди добираются в том числе на велосипедах, прямо по снегу, в большинстве случаев небольшими группами по четыре-пять человек.

Почему мигранты пересекали границу на велосипедах? Заместитель командующего пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари предположил, что велосипеды использовались, чтобы никому не предъявили обвинение в нелегальной миграции. «Если какой-то человек привезет на КПП пассажира с неполными документами на собственном автомобиле, то водителя могут заподозрить в организации незаконного въезда», — объяснил Луккари. И финские, и российские СМИ узнали от просителей убежища, что те нашли объявления о продаже велосипедов специально для пересечения границы между Россией и Финляндией в соцсетях: транспортные средства продавались за 100–400 долларов.

16 ноября правительство Финляндии приняло решение о временном закрытии четырех погранпереходов с Россией: Торфяновка — Ваалимаа, Брусничное — Нуйямаа, Светогорск — Иматра, Вяртсиля — Ниирала. Три из них находятся в Ленинградской области и один в Карелии, переход границы на автомобилях и автобусах там теперь запрещен с 18 ноября 2023 до 18 февраля 2024 года. Это самые популярные и удобные переходы в Финляндию для людей, которые едут из Санкт-Петербурга: дорога до них занимает от трех до шести часов, тогда как до оставшихся погранпереходов нужно было добираться в два-три раза дольше.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии всех погранпереходов с Россией, кроме одного — на севере Мурманской области. Расстояние до него от Санкт-Петербурга свыше 1400 километров. К тому моменту, по подсчетам финских властей, с начала ноября убежище запросили более 500 человек, прибывших через восточную границу из России. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за большого скопления мигрантов.

26 ноября глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар заявил, что Эстония также может в ближайшее время принять решение о закрытии границы с Россией. 27 ноября правительство Финляндии обсуждало решение о полном закрытии границ с Россией — с начала августа к 27 ноября через восточную границу с просьбой об убежище обратилось уже около тысячи мигрантов. О готовности закрыть единственный КПП в Мурманской области также заявил премьер-министр Норвегии.

Власти Финляндии и Эстонии сочли, что резко возросшее число мигрантов, приезжающих со стороны России и ищущих убежища, — это не что иное, как провокация Кремля. В решении финского правительства о закрытии семи из восьми погранпереходов сказано, что действия России «представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку страны». Финские и эстонские чиновники считают, что, направив большую группу мигрантов в страны ЕС, Россия пытается дестабилизировать обстановку внутри этих стран. Кроме того, спикер парламента Финляндии предположил, что мигрантов из третьих стран может сопровождать российский спецназ и наемники из ЧВК Вагнера, переодетые в гражданское.

Николай Ворошилов, пресс-секретарь организации «Гражданское содействие», которая помогает беженцам и мигрантам в России, в разговоре с «Холодом» предположил, что финны связывают нынешнюю ситуацию на границе с тем, что два года назад происходило на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и Литвой В 2021 году границу Беларуси с Польшей и Литвой стали пересекать сотни мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки (Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, Йемен и другие). Однако тот кризис принято связывать с осознанными действиями Александра Лукашенко. В 2021 году количество рейсов, прилетающих из стран Ближнего Востока, резко возросло, а значительную часть среди пассажиров на этих рейсах занимали мигранты. Они планировали использовать Беларусь как транзитный пункт для проезда в страны Европейского союза. Сначала границу пересекали десятки человек в сутки, но их число росло. Когда границу пытались перейти сначала сотни, а затем и тысячи человек ежедневно, пограничники Польши и Литвы перестали их пускать. Мигранты несколько раз попытались штурмовать границу. От холода и голода тогда погибли несколько из них.

По опыту работы с беженцами из разных стран «Гражданское содействие» знает, что получить статус беженца в России практически невозможно.

«На середину 2023 года этот статус официально был всего лишь у 248 человек. Не 248 тысяч, а просто 248 человек, — рассказывает Ворошилов. — В России еще можно получить статус временного убежища, но с ним у нас в стране всего 36,5 тысяч человек, из них 34 тысячи — это выходцы из Украины».

По словам Ворошилова, свидетельств о том, что беженцами из Сирии, Ирака, Йемена и Сомали управляет кто-то из единого центра, нет. «Люди приезжают из стран, где ведется война, где, мягко скажем, небезопасно. Они подают документы на временное убежище в России и сначала получают его, но по истечении указанного срока, не могут его продлить. Российские миграционные службы просто считают, что они не нуждаются больше в убежище, словно в Сирии или в Сомали сейчас безопасно и они могут возвращаться туда, — говорит Ворошилов. — Без статуса у этих людей нет права на официальную работу, возможности лечиться по ОМС, нет возможности отдать детей в детские сады и школы. Они находятся в России с неурегулированным правовым статусом и от отчаяния, в безденежье ищут какие-то способы для себя, чтобы выжить».

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Раньше российские пограничники проверяли у выезжающих из страны граждан наличие основания для нахождения в странах Шенгенской зоны. Но 20 октября 2023 года Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией, после чего сотрудники погранслужбы перестали проверять у выезжающих из России людей основания для нахождения в ЕС (формально действие соглашения должно завершиться 24 января 2024 года). По мнению Ворошилова, это и стало триггером для беженцев — у них появилась возможность перейти границу и запрашивать убежище в ЕС в надежде, что там им будут предоставлены какие-то условия для проживания.

«Люди между собой координируются, но это еще не означает, что любая группа людей объединена спецслужбами из Кремля, — говорит Ворошилов. — Сама по себе координация действий — это не доказательство заговора. Люди координируются по разным поводам. А посредниками, которые за бешеные деньги довозят беженцев до границы или продают им там велосипеды, по нашим данным, зачастую становятся их же соотечественники, только более предприимчивые».

Как можно выехать из России в Европу?

Вскоре после вторжения России в Украину европейские страны прекратили авиа- и железнодорожное сообщение с Россией, въезд в страны Евросоюза по туристической Шенгенской визе закрыли, а осенью 2023 года запретили и въезд в Европу на машинах с российскими номерами.

После решения Финляндии о закрытии погранпереходов, осталось восемь КПП, через которые россияне и иностранные граждане все еще могут пересекать границу.

Самыми надежными пока что остаются переходы из России в Латвию:

Убылинка (Псковская область) — Гребнево ,

, Бурачки (Псковская область) — Терехово, через оба этих пункта можно круглосуточно въехать на машине или на автобусе.

Еще шесть переходов между Россией и Эстонией, Финляндией и Норвегией на момент выхода публикации (28 ноября 2023 года) работают, но главы этих стран уже неоднократно заявляли о возможном полном закрытии границ.

Погранпереходы в Эстонию:

Ивангород (Псковская область) — Нарва , пешеходный, автобусный и автомобильный переход, работает круглосуточно. Но с 1 февраля 2024 года этот погранпереход должен закрыться на реконструкцию, и тогда останется возможно пересекать КПП только пешком;

, пешеходный, автобусный и автомобильный переход, работает круглосуточно. Но с 1 февраля 2024 года этот погранпереход должен закрыться на реконструкцию, и тогда останется возможно пересекать КПП только пешком; Крупп (Псковская область) — Саатсе , пешеходно-велосипедный переход только для граждан России и Эстонии, работает* с 09:00 до 18:00 по московскому времени;

, пешеходно-велосипедный переход только для граждан России и Эстонии, работает* с 09:00 до 18:00 по московскому времени; Куничина Гора (Псковская область) — Койдула, автобусный и автомобильный переход, работает круглосуточно, считается самым незагруженным;

автобусный и автомобильный переход, работает круглосуточно, считается самым незагруженным; Шумилкино (Псковская область) — Лухамаа, автобусный и автомобильный переход, работает круглосуточно.

Погранпереход в Финляндию:

Лотта (Мурманская область) — Райя-Йоосеппи, автобусный и автомобильный переход, работает* с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Погранпереход в Норвегию:

Борисоглебск (Мурманская область) — Струскуг, автобусный и автомобильный переход, работает* с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

* Указано время для российских КПП, время работы погранпереходов сопредельных государств может отличаться.

Лазейкой для россиян остается поезд, который едет из Москвы в Калининград. Граждане, у которых есть вид на жительство или другие документы, дающие право находиться в Литве, могут выйти из поезда на одной из литовских станций: Кяна или Кибартай (хотя такие действия не поощряются сотрудниками пограничной службы Литвы).

Что будет дальше?

По мнению активистов и волонтеров из организаций, помогающих разным категориям людей выезжать из России, с которыми поговорил «Холод», больше всего от закрытия финских границ пострадают беженцы из Украины, а также граждане России, которые регулярно ездили в Финляндию и обратно из-за семейных связей, учебы или работы.

Анна Анисимова (имя и фамилия изменены по просьбе героини), которая уже почти два года помогает украинцам выезжать через Россию в страны Евросоюза, рассказала «Холоду», что закрытие финских границ стало для них очень большой проблемой:

«Финляндия принимала те категории беженцев из Украины, которых, например, Эстония не пропускала. Кроме того, Финляндия принимала людей с видом на жительство в Украине, но без гражданства или людей с двойным гражданством, а также смешанные семьи, в которых у родственников разные гражданства».

Но самый большой урон, по мнению Анисимовой, из-за закрытия финских границ будет нанесен лежачим и тяжелобольным беженцам из Украины. «Раньше можно было привезти лежачего или сильно пострадавшего человека с ампутированными руками или ногами финским пограничникам, и они сами таких людей принимали, вызывали скорую помощь. Сейчас этот путь накрылся, — говорит Анисимова. — В Финляндию мы всегда до этого отправляли людей с диагнозами, когда хотелось, чтобы у людей после переезда не было бюрократических проволочек и долгих недель-месяцев на согласование и оформление лечения. Там все было поставлено просто “на ура”. Но как это будет сейчас — я не понимаю. Будем, конечно, отправлять украинских беженцев через границы, которые продолжают работать, но это дальше, дороже, сложнее. И есть шанс, что, например, Эстония не будет пропускать наших беженцев».

Координатор проекта «Вывожук», который помогает выезжать из России тем людям, на которых заведено административное или уголовное дело, рассказал «Холоду», что напрямую закрытие финских границ на работу проекта влияния не окажет. «Мы не так часто используем границу напрямую, потому что не любим встречаться с российскими пограничниками, когда дело идет об уголовном преследовании. Мы ищем не совсем обычные варианты прохода КПП, где не нужно пересекаться с российскими пограничниками, — говорит координатор “Вывожука”, попросивший о полной анонимности. — Но это, безусловно, повлияет на многих активистов и даже на мобилизованных, которые скрывались от призыва. Закрытие границ ограничивает возможности быстрого выезда для тех, у кого есть визы».

Николай Ворошилов, пресс-секретарь «Гражданского содействия» говорит, что решение финских властей о закрытии границ уже привело к тому, что около 200 беженцев с неурегулированным правовым статусом задержаны и помещены в центры временного содержания иностранных граждан. По сообщению пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, уже более 150 мигрантов с истекшими российскими визами были задержаны российскими правоохранительными органами с 15 по 21 ноября.

«Значительную часть из них выдворят из России в страны гражданской принадлежности, — говорит Ворошилов. — Будем надеяться, что около оставшихся работать КПП никто не замерзнет насмерть, как это было на беларусской границе. Хотя гарантировать этого нельзя. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась тем, что российские миграционные органы поняли, что большому числу людей на территории России нужна помощь, им нужно предоставить убежище, потому что они в тяжелейшей ситуации. Но такое вряд ли случится, к сожалению».