Алексея Навального нашли в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительной колонии №3 («Полярный волк»). Она находится в небольшом поселке Харп. «Холод» рассказывает, что о ней известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Поселок Харп, в котором располагается ИК-3, находится за полярным кругом. Добраться туда из Москвы можно на поезде — дорога занимает почти двое суток.

Колония находится там же, где в конце 1940-х годов жили узники Обского исправитель­но-трудового лагеря, работавшие на 501-й стройке ГУЛАГ — это был восточный участок железной дороги, которая должна была протянуться от Полярного Урала до реки Енисей.

Из-за послевоенного голода 1946–1947 годов большинство осужденных в этом лагере отбывали наказание за кражу продовольствия. Много было и тех, кто попал туда по 58-й статье за самые разнообразные политические преступления: от анекдотов до вооруженной борьбы с советской властью. Были, разумеется, и уголовники.

На стройке заключенные должны были валить лес, строить железнодорожную насыпь, очищать пути от снега. Зимой такая работа в сочетании со скудной экипировкой приводила к обморожениям. Летом заключенных донимали комары и мошки, а из-за полярного дня некоторым приходилось работать в ночную смену. При этом в общих масштабах ГУЛАГа смертность там была низкой. Исследователи связывают это с тем, что власти были вынуждены беречь работников на важном для них проекте, который нужно было завершить всего за шесть лет.

После смерти Сталина достроенный более чем наполовину проект — а это 800 километров путей — был заброшен. Возобновлять его позже посчитали нецелесообразным. Невероятная по масштабам стройка, которая потребовала столько жертв, но так и не принесла никакой пользы, стали называть «мертвой дорогой» и «дорогой в никуда».

ИК-3 считается колонией для особо опасных преступников, но около 20 лет назад там создали и отряды общего режима. Именно поэтому в 2005 году туда смогли отправить бизнесмена Платона Лебедева, осужденного по делу ЮКОСа.

В ИК-3 прокуратура ЯНАО регулярно выявляет нарушения. В 2013 году о пытках в колонии заявлял заключенный Михо Хулилидзе. Тогда в колонии провели проверку. В этом году сообщалось о молодом человеке, который зашил нитками рот в знак протеста против жестокого обращения со стороны сотрудников колонии. Во ФСИН эту ситуацию не комментировали.

В том же Харпе находится ИК-18 «Полярная сова», где отбывают наказание «битцевский маньяк» Александр Пичушкин и осужденный за теракт в Беслане Нурпаша Кулаев.