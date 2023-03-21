Утром 2 марта 2023 года несколько десятков вооруженных людей вступили в перестрелку с российскими пограничниками. «Диверсантами» оказались бойцы так называемого «Русского добровольческого корпуса», который основал Денис Никитин — радикальный националист и бывший футбольный фанат. В одном из многочисленных интервью Никитин критикует своих бывших соратников по «движу» и называет их своими врагами за поддержку путинского режима. В 1990-х и 2000-х российские футбольные фанаты выясняли, чей клуб «лучше», в драках стенка на стенку. Теперь они убивают друг друга в Украине, воюя по разные стороны фронта. Одни сражаются за «русский мир», другие — за то, чтобы он до них не добрался. «Холод» рассказывает историю субкультуры, членов которой разделила война.

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«Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, — говорит мужчина в военной экипировке, стоя с автоматом у дверей фельдшерско-акушерского пункта в селе Любечане. — Теперь гражданам России пришло время понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь».

Говорящего зовут Денис Никитин. Он ультраправый россиянин, живущий в Украине. Созданная им организация «Русский добровольческий корпус» только что взяла на себя ответственность за акцию, которую российские СМИ назвали диверсией, а Владимир Путин — и вовсе терактом.

Фото: телеграм-канал «Русского добровольческого корпуса»

Утром 2 марта 2023 года несколько десятков вооруженных людей вступили в перестрелку с российскими пограничниками, проникнув на территорию Брянской области из Украины. Государственные СМИ и телеграм-каналы со ссылками на источники сообщали об обстрелах машин, захвате заложников и двоих убитых гражданских. Никаких заложников в итоге не оказалось, но в результате акции действительно погибли два человека — правда, члены РДК заявили, что они тут ни при чем.

Акция РДК сразу же привлекла внимание не только российских, но и мировых СМИ. За несколько дней Никитин стал одним из самых известных россиян в Украине. В интервью Financial Times он заявил, что свою вылазку организация согласовывала с военным командованием. В интервью юристу и блогеру Марку Фейгину — что цель вылазки была пропагандистской: поднять граждан России на борьбу с Путиным.

Заметки об РДК вышли во многих международных изданиях. А сама организация вскоре опубликовала документальный пиар-фильм, рассказывающий о биографии бойцов корпуса (по непонятным причинам ролик удалили через несколько часов). Журналисты называли Никитина радикальным националистом, ультраправым активистом и футбольным фанатом: в прошлом он и сам причислял себя к движению и участвовал в драках болельщиков, а после начала войны критиковал российских футбольных хулиганов за то, что они поддерживают путинский режим.

Многим российским фанатам это не понравилось. После брянской вылазки РДК вызов корпусу бросили фанаты, воюющие на стороне России. В телеграм-канале самого медийного фанатского подразделения «Эспаньола» появилось обращение к Никитину: «Нехер мять сиськи. <...> Давайте забьемся по старым добрым принципам околофутбола».

Это только один из эпизодов, когда на войне в Украине сталкиваются люди, которые когда-то ходили на одни трибуны. С первых дней войны по разные стороны оказались сотни людей, когда-то называющих себя футбольными хулиганами.

Старый добрый околофутбол

Москва. Апрель 2007 года. Домашний матч ЦСКА против раменского «Сатурна» заканчивается победой хозяев. Болельщики ЦСКА покидают стадион, но расходятся по домам и барам не все. Вместо этого небольшие группы фанатов стягиваются к точке сбора на Киевском шоссе. Через два часа на месте уже около 70 фанатов, люди продолжают прибывать. В толпе звонит телефон. «Хохлов примерно полторы сотни, состав визуально хороший», — звучит возбужденный голос на другом конце трубки.



— Где?

— Около Калуги.



На часах почти полночь. Больше 150 хулиганов разбегаются по машинам и толпой едут на драку. Под Калугой колонну ждет такая же толпа из Украины — сборный состав хулиганов из киевского «Динамо», Днепропетровска и Львова, приехавших специально, чтобы встретиться с болельщиками московского клуба.

«Ожидание махача — особенный период, — объясняет Сергей Курилин, один из ветеранов российского околофутбола, попросивший изменить его имя и фамилию. — Сердце готово вырваться из груди, может немного потрясывать, но не от страха, а от желания поскорее прыгнуть на оппонента». Драка происходит прямо на трассе, в свете фар, и длится не больше 30 секунд. Побеждают болельщики ЦСКА.

В этих 30 секундах вся романтика околофутбола. Субкультура, появившаяся в СССР еще в 70-х, стала особенно популярна в нулевые. Фанаты вместе ездили на «выезды» в другие города: найти единомышленников, поболеть за команду и «выступить» самим — подраться с хулиганами других клубов.

Именно за этим в конце 1990-х в околофутбол пришел Вячеслав Субботин — тогда он был подростком. «Меня завлекло это чувство братства, взаимной поддержки, какой-то общности», — вспоминает он в разговоре с «Холодом».

Вячеслав Субботин. Фото: телеграм-канал Субботина

Субботин родился в Казахстане, в городе Приозерск, где служил его отец. Через несколько лет Вячеслав вместе с семьей переехал в военный городок Заря, сейчас часть подмосковной Балашихи. Так как в поселке все родились в семьях военных, любимая футбольная команда у всех была одна — ЦСКА.

В конце 1990-х Субботин познакомился с другими фанатами, а в 2001-м «пробил» свой первый выезд. Это был Саратов: ЦСКА играл с местным «Соколом». «Тогда было замечательное время. Молодость, пиво, шумная компания, поезд. Был хороший солнечный день, Волга, красивый город, — вспоминает Вячеслав. — Словом, выездная романтика. Когда у тебя немного денег, ты совсем еще молодой». Вскоре в его жизнь пришли и другие атрибуты фанатской жизни: модная одежда, татуировки и драки.

Вполне правые

До 1990-х околофутбол оставался аполитичным движением: фанатов объединяли не взгляды на мир, а общие драки. Однако постепенно субкультура впитала правые взгляды и стала состоять преимущественно из людей националистических убеждений.

В интервью каналу «В движе» ветераны околофутбольного движения Андрей Батумский (Малосолов) и Дмитрий Стоматолог рассказывают, о том, как в 90-х в Россию пришли европейские тренды. Все началось с трансляций по телевизору итальянского чемпионата.

Российские фанаты тогда могли увидеть на трибунах «зигующих» итальянцев и баннеры с кельтским крестом или свастикой, популярные в то время среди ультрас «Лацио». Клуба, за который, как считается, болел Бенито Муссолини (в 2021 году правнук фашистского диктатора стал игроком этого клуба). Вскоре на смену Италии пришел чемпионат Англии, где хулиганы тоже исторически связаны с правыми движениями. Так постсоветский околофутбол стал ближе к международному, где в нулевых начинал свою субкультурную «карьеру» Денис Никитин из «Русского добровольческого корпуса».

Болельщики московского «Спартака» на матче Кубка России, Ярославль, 30 октября 2013 года. Фото: AP / Scanpix

Настоящая фамилия Никитина — Капустин. Он родился и вырос в России, а в 2001 году, когда ему было 17 лет, вместе с семьей переехал в немецкий Кельн. Там он увлекся боями без правил и через несколько лет, подружившись с местными хулиганами, попал в околофутбольную тусовку Германии. К 2007 году Никитин вернулся в Россию. По его словам, следующие несколько лет он выезжал на «забивы» вместе с фанатами ЦСКА, в частности с «Ярославкой» — одним из самых известных околофутбольных объединений в России.

Эта фирма, как фанаты называют объединения, появилась в начале нулевых годов и состояла в основном из москвичей и жителей Подмосковья ярославского направления. «Ярославка» часто побеждала в драках и быстро стала известной не только в России, но и за границей. В книге Александра Дыма «Записки на краях шарфа», посвященной красно-синим ультрас, «Ярославку» на своем пике называют в пятерке самых известных фанатских фирм в Европе.

В самой «Ярославке» Никитин не продвинулся. По словам одного из лидеров группировки, тот никогда не входил в ее основной состав. «Через наши ряды в свое время прошло огромное количество людей. Под тысячу, наверное, если не больше. Совершенно разных, с разными взглядами и убеждениями. Денис был одним из таких. Но никакого отношения к принятию решений он не имел, был самым рядовым бойцом и ничем выдающимся себя не зарекомендовал. Все, что Денис [Никитин] говорит и делает, — исключительно его личная позиция, не имеющая к “Ярославке” никакого отношения», — объясняет «Холоду» один из лидеров фирмы.

14 августа 2008 года Денис Никитин основал бренд White Rex. В дате основания просматривается известный нацистский код 14/88, а в основу логотипа легло «Черное солнце», также популярный у неонацистов символ. В те же годы Никитин начал организовывать турниры по смешанным единоборствам «Дух воина», которые быстро набрали популярность в ультраправой среде. В турнирах активно участвовали как футбольные фанаты, так и националисты. Например, к раскрутке турниров White Rex привлекался Максим Марцинкевич, более известный как Тесак (неонацист и ультраправый блогер. Снимал ролики с нападениями на мигрантов и предполагаемых педофилов. Трижды осужден за экстремизм. Найден мертвым в камере СИЗО в 2020 году. — Прим. «Холода»). Турниры проводились по всей стране, а позже и за ее пределами.

День икс

6 декабря 2010 года в Москве убили фаната «Спартака» Егора Свиридова. В него несколько раз выстрелил из травматического пистолета переехавший в Москву из Нальчика Аслан Черкесов. Между компанией Свиридова и Черкесова завязалась уличная драка — версии произошедшего расходятся, но, вероятнее всего, стычка произошла из-за межэтнического конфликта.

На следующий вечер футбольные фанаты блокировали Ленинградский проспект. А 11 декабря несколько тысяч болельщиков устроили шествие к месту гибели Свиридова. К ним присоединились русские националисты, нацболы и неонацисты, после обеда панихида переместилась на Манежную площадь: ее участники — их было больше семи тысяч — требовали расследовать убийство и задержать людей, которых они считали подельниками Черкесова. Митинг перешел в беспорядки — участники жгли файеры, выкрикивали ультраправые лозунги, дрались с ОМОНом, поджигали автомобили и избивали людей неславянской внешности на улицах и ближайших станциях метро.

Протестующие на Манежной площади. 11 декабря 2010 года. Фото: Денис Синяков / Reuters / Scanpix

Участвовал в акции и Денис Никитин. В 2020 году в очередную годовщину «Манежки» он с нескрываемой ностальгией и восторгом вспоминал события так: «Мы в самом центре города, под стенами Кремля, вокруг куча мусоров и ВВшников (внутренние войска. — Прим. “Холода”), но у всех нас какая-то растерянность на лицах. Это ОНО? Это день ИКС, которого все так ждали?! Рахова?! (Расовая священная война. Так ультраправые называют грядущую, по их мнению, войну за существование белой расы, которая должна объединить белых людей. — Прим. “Холода”.) Сегодня?!» (Орфография сохранена. — Прим. «Холода».)

«Фирменные» футбольные фанаты от беспорядков на Манежной открещиваются. По их словам, на «Манежку» приезжали в основном ультраправые, никак не связанные с футболом, и «считаные люди из фанатья». «Фанатское движение — это ядро из нескольких тысяч человек, а вокруг них — десятки тысяч “карлоты” (молодых фанатов, которые только вливаются в движение. — Прим. “Холода”), которые тоже ходили на сектора, считали себя фанатами, но не были частью организованной движухи», — объяснял Sports.ru Андрей Малосолов (Батумский), спортивный журналист и основатель одной из старейших фанатских группировок RBW.

Видимо, так же ситуацию оценили и во власти. И в следующие несколько лет, когда в России началась зачистка националистических движений (их организации признавали экстремистскими, их лидеров сажали в тюрьму. — Прим. «Холода»), фанатов почти не трогали. Вместо этого с их представителями несколько раз встречался премьер-министр Владимир Путин.

Правда, общались власти с теми фанатами, которые давно с ними сотрудничали. Например, на встречи с Путиным ходил фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин, который сотрудничал с ЛДПР еще с конца 90-х. В нулевых его соратники ездили на автобусах централизованно голосовать за ЛДПР. Фанаты другого клуба, «Спартака», из фирмы Gladiators Firm выступали в роли охранников на мероприятиях провластной молодежной организации «Наши». Они же по заказу «нашистов» за деньги неоднократно нападали на членов НБП Эдуарда Лимонова.

В 2007 году Александр Шпрыгин вместе с Андреем Малосоловым создали и возглавили «Всероссийское объединение болельщиков», с представителями которого и встречался президент. Считается, что ВОБ существовало под патронажем тогда главы РФС, а позже министра спорта Виталия Мутко. И Шпрыгин, и Малосолов еще несколько лет появлялись на встречах с президентом.

«День икс» для движа наступил только через шесть лет — во время чемпионата Европы по футболу — 2016. Эпоха завершилась на громкой ноте — беспорядками в Марселе, где после матча группового этапа между сборными России и Англии фанаты устроили массовую драку. Одним из активных участников этого выезда вновь был Никитин.

«Красиво зашли, красиво сделали, красиво вышли», — говорил он про драку в Марселе, в которой участвовали больше сотни российских хулиганов. Некоторые из фанатов были задержаны.

В том же году прошла и последняя в 2010-х массовая драка фанатов в Москве, когда неподалеку от станции «Спортивная» встретились хулиганы ЦСКА и «Спартака» общей численностью около 200 человек. После этого пятеро участников стычки оказались фигурантами уголовного дела о хулиганстве. А силовики заговорили о возможном признании экстремистскими организациями ряда фанатских фирм.

Столкнование фанатов с полицией в Марселе. 11 июня 2016 года. Фото: Andy Stenning / Mirrorpix / Vida Press

К чемпионату мира — 2018, который проходил в России, основа фанатского движения оказалась едва ли не полностью под контролем силовиков, в регионах повально проводились обыски у активных ультрас, а у некоторых лидеров столичных и региональных фирм появились свои кураторы из ФСБ — об этом «Холоду» на условиях анонимности рассказали несколько представителей футбольных фирм. Финальным аккордом стало введение на стадионах Fan ID, так называемых паспортов болельщиков, что практически гарантированно отсекало всех активных участников хулиганских фирм от посещения футбольных матчей: они попали в черные списки и получали отказы, если решались зарегистрироваться. Система заработала летом 2022 года, большинство фанатских объединений ее бойкотируют.

В разговоре с «Холодом» фанаты из Ростова-на-Дону из объединения «Ю-3 Ультра» отметили, что все еще надеются на то, что российские власти все же отменят Fan ID. «Ведь это наша жизнь, наши эмоции, и просто взять так и отнять все это — они очень сильно неправы!» — объясняет один из представителей фирмы.

«Дальше были попытки сделать из русских околофутбольщиков каких-то титушек на службе каких-то государственных-окологосударственных структур. <...> “Лебединая песня” отечественного околофутбола была спета», — позже подводил итоги 2016 года Денис Никитин. С ним соглашается и ветеран российского околофутбола, представитель одной из московских фирм Михаил Стоцкий (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника). Он считает, что после 2016 года ОФ в России в своем прежнем виде перестал существовать: «Эпизодически могли происходить какие-то отдельные вылазки отдельных людей, как такие а-ля взрывы из 90-х, но все это моментально пресекалось. Сейчас же кругом камеры и так далее. К самым отчаянным уже на следующий день после акции в шесть утра приходили с обыском».

Стоцкий уверен, что прежнего ОФ нет и не будет. «Кто-то продолжает одеваться по моде, зависать в пабах, делает красивые фоточки для инстаграма, но люди повзрослели, у многих семьи, другие интересы», — поясняет он.

К тому моменту «другим интересом» для многих фанатов уже третий год была война в Украине.

Верх хулиганизма

Протесты в Украине в 2014 году многие фанаты из России восприняли радушно. Во многом потому, что одной из основных его сил были как раз футбольные хулиганы.

«Мы за Майдан топили. Это же вообще верх хулиганизма был», — рассказывает Александр Тарковин (фамилия изменена), один из лидеров «Ярославки». Однако их настроение быстро изменилось: по словам Тарковина, поддержка закончилась, когда они с товарищами расстроились, увидев кадры, на которых Валерий Завгородний, командир дружественной «Правому сектору» Украинской народной самообороны, вместе с украинским раввином закрашивают на стене надпись «Смерть жидам!».

С интересом следил за событиями в Киеве и Вячеслав Субботин: «На тот момент мне казалось, что люди борются за свои права, сражаются с каким-то олигархатом и пытаются изменить свою жизнь в лучшую сторону», — вспоминает он. В 2014 году Субботин впервые побывал в Украине — посетил Харьков, чтобы затариться модной одеждой. Фанаты из России и Беларуси нередко приезжали именно в этот город, так как неподалеку от вокзала располагался большой рынок, где можно было довольно дешево купить свитер Stone Island, рубашку Ben Sherman или выхватить бейсболку Burberry c фирменной клеткой. В России эти вещи стоили намного дороже.

Правда, вскоре Субботин тоже разочаровался в Майдане. «По факту получилось, что они поменяли шило на мыло, — рассуждает он. — Все изменения в стране привели только к тому, что там стала процветать русофобия, ненависть к русским, а условия им диктовал Запад».

В отличие от товарищей по фанатскому движению, Денис Никитин полностью принял украинскую революцию. Никитин даже приезжал на Майдан — правда, в балаклаве, чтобы не узнали. «Меня встретили. Мы ходили, смотрели, слушали. Никто на меня не бросался за мой акцент, который явно выдавал “москаля”, — рассказывал Никитин в одном из интервью. — Российская пропаганда лгала уже тогда». В 2017 году после событий в Марселе Никитин переехал в Киев.

Оценка итогов Майдана и событий на востоке Украины разделила российских ультраправых, среди которых было немало футбольных фанатов.

У «имперцев», выступающих за единый русско-белорусско-украинский народ, старшее положение в котором отведено России, прозападный курс новых киевских властей вызвал беспокойство и желание «защитить русских людей, страдающих на востоке Украины».

У многих неонацистов Майдан, напротив, вызвал восторг: в 2014-м некоторые решили переехать в Украину. Например, известный соратник нациста Тесака Сергей Коротких, он же Малюта, или Боцман, которого обвиняли в двойном убийстве трудовых мигрантов в 2007 году (видеозапись убийства распространяли в соцсетях под названием «Казнь таджика и дага»).

В Украине Коротких участвовал в создании добровольческого батальона «Азов», в который, чтобы воевать на востоке Украины против сепаратистов, вступили многие украинские ультраправые и футбольные хулиганы. За ним последовали и многие другие российские неонацисты и неравнодушные.

«Азов» и ультраправые «Азов» появился в мае 2014 года после вспышек пророссийского сепаратизма на востоке Украины. Первое время в боевых действиях в составе подразделения участвовали в основном ультраправые из Украины и России. Этим почти сразу же начала пользоваться российская пропаганда. К осени 2014-го «Азов» был переформирован в полк и переведен в состав Вооруженных сил Украины. Западные исследователи отмечали, что после этого подразделение стало профессиональным. В разговоре с проектом Kit специалист по ультраправым движениям Вячеслав Лихачев рассказывал, что «большинство ультраправых бойцов покинули полк до конца 2014 года», а «остатки праворадикалов, которые открыто артикулировали свои взгляды, были сознательно “вычищены” [для улучшения имиджа] новым командованием полка в 2017-м».

В свою очередь сторонники «русского мира» начали создавать свои боевые подразделения и устремились на помощь самопровозглашенным республикам на востоке Украины.

В 2015 году, наблюдая за событиями в Донбассе, отправиться на фронт добровольцем, чтобы защищать русский народ, захотел и Вячеслав Субботин. Себя Вячеслав называет русским националистом. Он считает это «обыденным чувством и качеством для человека». «Национализм — это любовь к своей нации, своей истории, — говорит он. — Я горжусь тем, что я русский, горжусь своими предками, которые освободили Балканы от турок, разбили Наполеона и Третий рейх».

В «ополчение» Субботина тогда не взяли: не подошла военно-учетная специальность (командир пожарного автомобиля). На фронте он смог оказаться только через семь лет. В составе «Эспаньолы» — самого известного подразделения, где воюют футбольные фанаты.

Zа Русь единым фронтом

В 2014 году командиром одного из добровольческих подразделений, поддерживающих сепаратистов в Донбассе, стал Станислав Орлов, более известный как Испанец. 33-летний москвич, один из самых активных участников фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors, Испанец в то время искренне недоумевал, почему украинцы сами не свергнут власть Яценюка и Порошенко — бывших премьер-министра и президента Украины. «Как они могут под этой командой жить? — удивлялся Орлов. — Мне кажется, они на Майдане боролись не за это».

В боевых действиях Орлов участвовал в составе возглавляемой им разведроты ДНР «Череп и кости». Она воевала в Горловке и Дебальцево. В «Черепе и костях», по словам Испанца, воевали «обычные люди: шахтеры, водители, финансисты, доктора». А футбольные фанаты из России оказывали подразделению финансовую и другую поддержку.

Станислав Орлов в самопровозглашенной ДНР. 2015 год. Фото: arguendi.livejournal.com

Кроме того, Испанец был личным помощником одиозного командира «горловского ополчения» Игоря Безлера (позывной — Бес).

Чем известен Безлер? Бывший начальник охраны Горловского машиностроительного завода. По данным украинских спецслужб, он в 2014 году во время Евромайдана руководил захватом здания СБУ в Донецке и райотдела МВД в Горловке. В том же 2014 году Бесу было присвоено звание генерал-майора ДНР. Вскоре он вышел в отставку и поселился в Крыму. Бес заявлял, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока «украинцы будут думать, что они нерусские». Прокуратура Украины обвиняла Безлера в похищении людей, пытках и убийстве. В апреле 2022 года СМИ сообщали, что Безлер вернулся в ДНР и участвует в боевых действиях.

Создать «Эспаньолу» Испанец решил весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, потому, что, по его словам, все больше фанатов изъявляли желание отправиться на войну. «Я не хотел, чтобы они попадали в разные подразделения, — говорил Испанец в интервью патриотическому военкору Александру Сладкову. — И чтобы наш фанатский дух не был запорот, я решил всех собрать в одном месте». Подразделение объединило ультрас нескольких российских клубов, в том числе ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и воронежского «Факела», ФК «Орел», «Калуги», липецкого «Металлурга».

По словам Испанца, всего в отряде больше 100 человек. Он воюет в составе батальона ДНР «Восток», на угледарском направлении. Подготовку бойцы «Эспаньолы» проходят на полигоне батальона.

28 апреля 2022 года у «Эспаньолы» появился телеграм-канал. В описание администраторы вынесли фразу «Военные и гражданские подразделения объединенных сил ОФ — Zа Русь единым фронтом!».

В конце мая Испанец объявил о создании отряда «Эспаньола» и открыл набор «неравнодушной к родной Руси фанатуры всех цветов», призвав забыть обиды, чтобы «организовать сопротивление внешним нападкам на наш народ, на наши земли, на наши города, на наших близких».

Поделились примерно поровну

В тексте об «Эспаньоле» издание «Черта» отмечало, что финансовой помощью подразделению занимаются волонтеры «гуманитарного крыла» подразделения Илья Ханин и Алексей Трифонов, а также один из основателей группировки RBW Андрей Малосолов (Батумский). Ханина связывают со строительной компанией «Сфера-Групп», среди партнеров которого есть «Газпром», а предполагаемый брат Ханина Николай — член партии «Единая Россия» и возглавляет администрацию подмосковной Каширы. В 2015 году Николай Ханин помогал восстанавливать школу в Горловке и занимался популяризацией спорта в ДНР.

По словам самого Испанца, «Эспаньола» существует за счет поддержки российского фанатского движения. В телеграм-канале объединения периодически публикуются фотографии с болельщиками, которые привозили в расположение продукты, аптечки и снаряжение.

Многие участники околофутбольного движения из Ростова-на-Дону, Орла, Тулы, Липецка и Москвы подтвердили «Холоду», что поддерживают своих соратников по ОФ. «Ситуация сложная, но в стороне стоять никто не собирается, — сказал “Холоду” лидер тульских фанатов Сергей Горбачев по прозвищу Кирпич. — [Из наших] кто-то по контракту ушел сразу, кто-то по мобилизации. Кто-то помогает с гражданки. Безучастных нет».

«Все пытаются помочь, и это очень сильно ощущается, — говорит Вячеслав Субботин, который в “Эспаньоле” получил позывной Выходной. — Друзья, все фанатские объединения. Страна начинает потихонечку просыпаться. Если убрать всех этих хипстеров, которые ходят с плакатиками “Нет войне”, то в целом картина очень приятная».

Фото: телеграм-канал «Эспаньолы»

При этом говорить о том, что все фанаты поддерживают войну, нельзя. По мнению Дмитрия Деткова (фамилия изменена), одного из участников «Ярославки», они разделились примерно поровну — просто сторонники действий России проявляют свою позицию более публично. «Среди других 50%, думаю, примерно 25% молчаливо не поддерживают, а оставшиеся топят за Украину по каким-то своим, наверное, White Power причинам», — считает Детков.

Другие опрошенные «Холодом» представители околофутбольного движения приводят примерно те же оценки. Один из московских фанатов рассказал, что во многих фирмах произошли конфликты из-за отношения к «спецоперации». «Поэтому большинство договорились не выносить это в публичную плоскость и не комментировать», — добавляет Михаил Стоцкий, один из ветеранов околофутбола.

После начала боевых действий о роспуске группировки объявили фанаты воронежского «Факела» из фирмы «Олимпия». «С этого дня мы никогда не причисляем себя к русскому движению», — написали они. Воронежские фанаты из другого известного объединения на просьбу рассказать о своем отношении к «спецоперации» и настроениям в движе ответили: «Без комментариев».

Сами клубы тоже не спешат публично высказаться про войну. Например, представители ЦСКА так и не выступили с публичной поддержкой войны, даже несмотря на то, что Испанец напрямую писал директору клуба Роману Бабаеву. «Многие годы мы поддерживали вас на трибунах и за их пределами. А сейчас нам нужна ваша поддержка. Ведь в сложившейся непростой обстановке молчание идет на пользу только нашим противникам», — говорится в письме Испанца.

Незадолго до годовщины войны «Эспаньола» получила статус ЧВК. На вопросы «Холода» Испанец не ответил, сославшись на занятость.

Мои старые товарищи теперь враги

24 февраля 2022 года, когда вооруженные силы РФ наносили удары по территории Украины, на улицу Киева в голубых штанах, кожаной куртке и со складным ножом в руке выбежал россиянин Денис Никитин. Вместе с товарищами Никитин, по его словам, сразу пошел «к тем местам, где выдают оружие». Вскоре, если верить Никитину, в составе теробороны они приняли участие в боях с российской армией под Киевом — например, в Буче и Ирпене.

Воевать против российской армии Никитин, по его словам, решил сразу как понял, что несет Украине «русский мир». «Когда я увидел, как в Мелитополь или Херсон приехали грузовики с дубинками, щитами мусорскими. Это то, что есть в России последние 20 лет. Теперь они сюда это привезли», — сказал Никитин в одном из многочисленных интервью. Во взглядах со своими бывшими соратниками по околофутболу Никитин разошелся: «Мои старые товарищи, из одной тусовки — правой, околофутбольной, — теперь они за Z. Они взяли в руки оружие, направляют его на меня, на мою семью. Они уже для меня не свои. Они теперь, к сожалению, враги».

Спустя несколько месяцев войны он и его товарищи объявили о создании в Украине «Русского добровольческого корпуса», чтобы «бороться против путинского режима с оружием в руках».

Фото: телеграм-канал «Русского добровольческого корпуса»

Денис Никитин говорит, что РДК был создан, потому что «русским было негде приткнуться»: «Чеченцы создали свое подразделение, грузины свое, белорусы свое». В состав РДК вошли «этнические русские», которые по разным причинам жили в Украине или приехали туда после начала войны. Один из них — ближайший соратник Никитина Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, в 2014 году перешедший на сторону Украины.

Также в составе РДК воюет бывший обвиняемый по делу о поджоге офиса «Единой России» в Перми и создании экстремистского сообщества Антон Зырянов. В Украину он вместе с подельником бежал на «блаблакаре» в то время, когда им выносили обвинительный приговор. И Алексей Огурцов (он же Освальд Лемох, или Тиран) — родом из Рыбинска Ярославской области. До переезда в Украину жил в Москве, участвовал в «Русских маршах». В 2018 году из-за угрозы уголовного преследования по 282-й статье переехал в Киев.

РДК стал официальной частью украинской армии. В интервью Олегу Кашину Никитин говорил, что с участниками заключены контракты, им платят зарплату и выдают оружие. Некоторые участники РДК уже подались на украинское гражданство, так как для военнослужащих предусмотрена ускоренная процедура его получения. Сам Никитин говорит, что паспорт не менял и «из русских» его «никто не выпишет».

По словам членов РДК, их основная цель — помочь украинской армии освободить Украину от войск Путина. А в идеале «въехать в Кремль на белом “Абрамсе”, чтобы создать «настоящую Россию, а не потомок совка безо всяких имперских амбиций».

Людей не стало

Вячеслав Субботин говорит, что уже успел побывать на передовой — в стрелковом бою и под «мощным обстрелом».

«Артиллерия, как говорится, — это бог войны. И работает она здесь круглые сутки, — рассказывает Субботин “Холоду”. — Я видел, как ребята, которые воюют с 2014 года, умирают здесь, грубо говоря, от одного снаряда. При этом они прошли все самые крупные бои этой войны. А тут один выстрел — и людей не стало».

О погибших фанатах «Эспаньола» рассказывает публично. В конце октября 2022 года в телеграм-канале подразделения появилось сообщение о первом погибшем ультрас: во время обстрела под Донецком осколок попал в голову ветерану фанатской группировки Red-Blue Warriors Максиму Шманину, более известному как Плацкарт.

Фото: телеграм-канал «Эспаньолы»

Друзья и соратники фаната рассказывали, что о своей поездке на войну Шманин никому не говорил. «Многие узнали, когда он был уже там. [Поехал] без афиш и всякого пафоса», — рассказал его сосед и соратник по околофутболу. Другой его товарищ вспомнил, что ему Плацкарт сказал: «Я буду с ними воевать на их территории, а не на нашей».

Плацкарта хоронили в Москве. Гроб накрыли флагом ЦСКА, а пришедшие проститься фанаты несколько минут жгли рядом файеры. У Шманина остались двое детей и жена. Перед отъездом он сказал супруге: «Там не опасно».

14 февраля под Угледаром погиб еще один футбольный фанат — Андрей Рахов по прозвищу Арни. Он был участником околофутбольных фирм из Питера Music Hall и «Коалиция». До поездки на войну Арни работал пожарным в МЧС, сочинял рэп и даже выступал с известной группой 25/17. 15 марта стало известно о смерти Владимира Солодовникова по прозвищу Крейзи. Бывший участник фирмы ЦСКА Shady Horse Солодовников тоже погиб под Угледаром. В память о нем фанаты развернули баннер во время матча «Зенит» — «Динамо», проходившего в тот же день.

Хулиганы-пенсионеры

В двухстах метрах от здания Курского вокзала есть неприметный паб без вывески. По пятницам здесь часто собираются хулиганы ЦСКА.

Александру Тарковину слегка за 40. Вместе с приятелем он сидит за столиком в центре паба. Тарковин — юрист в страховой компании. На нем костюм-тройка синего цвета, галстук, дорогие туфли. Глядя на него, трудно угадать, что этот человек провел более 20 лет в околофутбольном движении и считается одним из лучших бойцов в «Ярославке». Сейчас Александр скромно говорит: «Мы уже пенсионеры околофутбола».

«Пенсионеры» пьют ирландский стаут и рассуждают о войне в Украине. Записывать встречу на диктофон они запрещают — можно использовать только ручку и блокнот.

Приятель Тарковина Кирилл Афанасьев (фамилия изменена) тоже старше сорока. Он не только боец основного состава «Ярославки», но и квалифицированный юрист, выпускник Высшей школы экономики. Афанасьев уверен, что главный враг России не менялся с XVII века. «Это англосаксы, — объясняет он. — Все, что сейчас происходит, — это братоубийственная война в угоду мировому капитализму».

Афанасьев несколько лет работал на страховом рынке с зарубежными компаниями, в том числе из США. «К нам никогда не было отношения как к равным партнерам, — утверждает он. — Даже после 1991 года. Нам говорили: “Да, вы вроде бы такие же, как мы, но все равно какие-то немытые и неотесанные”».

Оба ветерана ОФ уверены, что Украины как нации не существует, а украинское государство — искусственно созданное образование на исконно русских землях. На вопрос, что они делали восемь лет, и Тарковин, и Афанасьев отвечают едва ли не в унисон: «Да нихуя не делали».

«Послушай, да всем вообще было похуй, что там у них на Украине происходит. Максимум — заряжали поддержку бойцам ЛДНР, — поясняет Афанасьев. — А потом в какой-то момент мы для [украинцев] стали орками».

Он вспоминает, что у фанатов киевского «Динамо» всегда было прозвище «хохлы». «Постоянно у них был какой-то синдром обиды. Но у нас-то к ним ничего такого не было. Да, была одна кричалка: “Вильнюс и Киев сровняем с землей”. Но не было никакой ненависти, — продолжает Афанасьев. — Я даже шоу “95-го Квартала” смотрел. Офигенные шутки! Лучше, чем наш КВН и Comedy Club».

Сейчас, считает Афанасьев, Запад лепит образ врага в лице президента Владимира Путина, а молодые либерально настроенные люди внутри России это охотно подхватывают. «Знаете, в городе есть граффити: “Дрочишь, пьешь и не женат — это Путин виноват”. Есть такие люди, которые не способны признать, что во всем, что с ними происходит, виноваты только они сами», — рассуждает он.

Сам он считает, что «стабильность», которая сформировалась в России при Путине, стоит того, чтобы за нее сражаться. «Мы взрослеем. У нас появляются семьи, дети. И для меня важно, чтобы мой ребенок мог вечером спокойно дойти до дома, чтобы на него не напал какой-нибудь отморозок. А что до Fan ID, ну не схожу я на стадион — ничего со мной не случится, всегда есть Вторая лига, хоккей, волейбол, водное поло и хоккей с мячом», — говорит Афанасьев.

Ругают фанаты и либеральных журналистов, больше всего — телеканал «Дождь». «Когда смотришь их эфиры, создается впечатление, что людей хотят убедить в том, что мы живем в темном Мордоре и если бы не Путин, то давно бы превратились в светлых эльфов, — рассуждает Афанасьев. — Но знаешь, даже если мы орки, то это просто нужно понять, принять и сказать: “Идите на хуй!”»

Вячеслав «Выходной» Субботин, находящийся на передовой в составе «Эспаньолы», Дениса Никитина и его соратников по «Русскому добровольческому корпусу» называет предателями. «Русский националист никогда не предаст свою нацию, свой флаг и свою страну с такой великой и долгой историей, — объясняет Субботин. — В нашей стране много чего было: язычество, христианство, Россия была царской, имперской, был СССР, — все это части нашей истории. Из песни, как говорится, слов не выкинешь. А они хотят жить лишь чем-то одним».

Тезис оппонентов русских фанатов, что они воюют за то, чтобы Путин как можно дольше оставался у власти вместе со своим окружением, виллами и яхтами, «Выходной» резко отвергает. «Они как-то совсем узколобо мыслят. Для них нет более высоких жизненных ценностей. А для меня, например, есть, — говорит Субботин. — Я прекрасно понимаю, что если бы мои предки, которые воевали с Наполеоном, воевали за императора, так бы мыслили, то, наверное, мы бы все войны проигрывали. И у нас не было бы сейчас такого государства. Я считаю, если твоя страна находится в состоянии войны, ты должен быть там. Все. По-другому не может быть. Это твоя страна, твой флаг, и нельзя позволять его топтать никому».

Субботин уверен, что «спецоперация», как он называет войну, завершится в 2023 году победой России. На вопрос, как он видит эту победу, Вячеслав отвечает: «Мы перевоспитаем русофобию, и на наших землях будет править истинный хозяин, русский человек».

Александр Тарковин формулирует перспективы короче: «Победим или сдохнем».