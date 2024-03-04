Тысячи людей пришли на могилу Навального, а в Петербурге беспилотник врезался в жилой дом. Главные новости минувших выходных

Тысячи людей пришли на могилу Навального

На Борисовское кладбище, где 1 марта похоронили погибшего в колонии политика Алексея Навального, все выходные продолжали идти люди, желающие с ним проститься.

2 марта у входа на кладбище образовалась очередь из людей с цветами. Также на могилу пришли матери Алексея и Юлии Навальных. У входа на кладбище были установлены рамки металлодетекторов. Полицейские не мешали пришедшим возложить цветы, но просили не задерживаться у могилы тех, кто это уже сделал.

3 марта люди продолжили приносить цветы. К трем часам дня ко входу на кладбище выстроилась очередь из нескольких сотен человек. При этом на этот раз на месте уже не было ни заграждений, ни рамок металлодетекторов, ни силовиков.

Несмотря на это не все желающие успели возложить цветы до закрытия кладбища. После того, как оно закрылось, люди продолжили кидать цветы через ограду. По свидетельствам очевидцев, могила Навального оказалась покрыта цветами до самого верха установленного на ней креста.

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В результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Одессе погибли десять человек

Российские дроны-камикадзе «Шахед» атаковали Одессу в ночь на второе марта. Как сообщали местные власти, в атаке принимали участие восемь беспилотников, семь из которых удалось сбить.

Восьмой дрон попал в многоэтажный жилой дом, полностью разрушив целый подъезд. Пострадали в общей сложности 18 квартир.

Жертвами атаки, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, стали 10 человек, среди которых трое детей возрастом четыре месяца, восемь месяцев и два года, а также мать одного из них.

Беспилотник врезался в жилой дом в Петербурге

2 марта в жилом доме на Пискаревском проспекте произошел взрыв. По данным местных СМИ, в здание врезался беспилотник. По неофициальным данным, пострадали восемь желовек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал случившееся «происшествием». «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — заявил он, не упомянув беспилотник.

Позже в тот же день глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешной работе ПВО в небе над регионом. «Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — заявил он, добавив, что жертв и разрушений нет.

«Международное общественное движение ЛГБТ» внесли в реестр «экстремистских организаций»

Теперь за «участие» в этом несуществующем движении в России грозит уголовная ответственность, отметил правозащитный проект «Первый отдел».

«Учитывая разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, с 00 часов 2 марта за участие в деятельности такого "Движения", организацию его деятельности либо его финансирование, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. При этом, подчеркну, что получение помощи от помогающих специалистов, подписка и чтение ЛГБТ-пабликов, встречи с друзьями законом не запрещены»», — сообщил юрист Максим Оленичев.

Россия прекратила полеты самолетов-разведчиков А-50 вблизи линии фронта в Украине

Об этом сообщила британская разведка. По ее данным, полеты были прекращены после потери уже второго такого самолета 23 февраля над акваторией Азовского моря. Как сообщали украинские СМИ, самолет был сбит ВСУ. Позже эти сообщения подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Первый А-50 потерпел крушение также над Азовским морем в середине января. Украинские СМИ тогда также писали, что он был сбит ВСУ. В свою очередь, российские телеграм-каналы, близкие к Минобороны, утверждали, что самолет попал под «дружественный огонь» российского ПВО. Также сообщалось, что в результате крушения погибли 11 членов экипажа.

Как предполагают аналитики британской разведки, полеты российских А-50 не возобновятся как минимум до завершения внутреннего расследования причин потери этих двух бортов. В ведомстве также отмечают, что прекращение полетов А-50 значительно ухудшит осведомленность для всех российских летчиков на поле боя в Украине.

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