Я постоянно сравниваю себя с другими



Его больше любят, у нее успешнее карьера, а они путешествуют каждый месяц — сравнение себя с другими может портить настроение и не приносить никакой пользы. «Холод» поговорил с психологом и гештальт-терапевтом Валентином Оськиным и узнал, откуда берется эта привычка и как с ней бороться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Сравнение — это естественно

Сравнивать себя с другими не всегда плохо. Эта способность помогает обществу сохранять баланс, а людям — учиться и строить отношения. Сравнения помогают:

Получать знания. Люди соотносят себя с другими и благодаря этому развиваются. Это как учиться на чужих ошибках, только в более широком смысле — получать навыки, наблюдая за теми, кто ими уже владеет. Например, ребенок наблюдает, как родители едят суп ложкой, и сам начинает ей пользоваться. Стажер смотрит, как коллеги заполняют отчет, и учится делать свой.

Оценивать свои способности и достижения. У нас нет где-то записанных стандартов успеха: непонятно, как много нужно работать, к какому возрасту покупать квартиру и сколько иметь друзей для того, чтобы считаться успешным. Чтобы убедиться, что все в их жизни идет «как надо», люди сравнивают себя с другими.

У нас нет где-то записанных стандартов успеха: непонятно, как много нужно работать, к какому возрасту покупать квартиру и сколько иметь друзей для того, чтобы считаться успешным. Чтобы убедиться, что все в их жизни идет «как надо», люди сравнивают себя с другими. Подтверждать свою правоту и корректировать курс. Ошибаться неприятно, не совпадать с окружением во взглядах — тоже. Поэтому люди сравнивают свои убеждения с чужими, а во время общения корректируют свое поведение, если необходимо. Это помогает нам сосуществовать друг с другом. Так общество вырабатывает нормы и поддерживает внутренний баланс.

Чаще всего человек сравнивает себя с теми, кто на него похож — с его референтной группой.

У нас есть потребность быть частью сообщества. Поэтому мы ищем людей с теми же ценностями и интересами, что и у нас, или со схожим социальным статусом — общение с ними скорее всего будет глубоким и полным взаимопонимания. На этих людей мы и ориентируемся. Референтная группа становится точкой отсчета: под ее влиянием формируются наши ценности и мы принимаем решения.

При этом сравнение даже в кругу похожих людей не всегда бывает равным. Можно сравнивать себя с тем, кто кажется более успешным, или, наоборот, с тем, кто добился гораздо меньшего. Например, в тяжелые моменты проще сравнивать себя с теми, у кого дела идут еще хуже, — это помогает нам успокоиться хотя бы на время. Иногда люди смотрят на тех, кто менее успешен, чтобы самоутвердиться. Или, наоборот, выбирают для сравнения наилучших в поисках эталона для подражания.

Хотя в том, чтобы оглядываться на других, нет ничего страшного — проблемы появляются, когда сравнение становится чрезмерным и начинает мешать жизни.

Что заставляет нас постоянно сравнивать?

Склонность все время сравнивать себя с другими редко существует в вакууме. Обычно ее вызывают другие психологические проблемы, которые также делают жизнь человека хуже. Вот некоторые из них:

Низкая самооценка. Человек, который страдает от неуверенности в себе, постоянно ищет подтверждения собственной значимости. Внешнее одобрение облегчает внутренние переживания, но лишь на время.

Человек, который страдает от неуверенности в себе, постоянно ищет подтверждения собственной значимости. Внешнее одобрение облегчает внутренние переживания, но лишь на время. Социальная тревожность . Человек, который от нее страдает, боится быть отвергнутым, поэтому оценка со стороны других людей ему крайне важна.

Человек, который от нее страдает, боится быть отвергнутым, поэтому оценка со стороны других людей ему крайне важна. Нарциссизм . Люди с выраженными нарциссическими чертами могут испытывать болезненную потребность в постоянном подтверждении своих достоинств. Чувствуя глубокую внутреннюю уязвимость и стыд, они действуют, исходя из необходимости компенсировать это.

. Люди с выраженными нарциссическими чертами могут испытывать болезненную потребность в постоянном подтверждении своих достоинств. Чувствуя глубокую внутреннюю уязвимость и стыд, они действуют, исходя из необходимости компенсировать это. Зависть . Это чувство нередко вызывают нереализованные желания, причем их не всегда получается осознать. Например, человека раздражает коллега, которая проявляет инициативу. В разговоре с друзьями он даже называет ее «выскочкой». Однако в глубине души он сам хочет проявить себя и получить признание. Тут важно проанализировать причины неприятной реакции, чтобы понять, чего вам не хватает, и дать себе это.

. Это чувство нередко вызывают нереализованные желания, причем их не всегда получается осознать. Например, человека раздражает коллега, которая проявляет инициативу. В разговоре с друзьями он даже называет ее «выскочкой». Однако в глубине души он сам хочет проявить себя и получить признание. Тут важно проанализировать причины неприятной реакции, чтобы понять, чего вам не хватает, и дать себе это. Чувство одиночества. Оно появляется, когда реальное количество или качество общения не соответствует индивидуальной норме. Хотя норма у каждого своя, она формируется путем сравнения с другими. Одинокие люди чаще имеют привычку сравнивать и могут почувствовать себя хуже, если, например, увидят в ленте фото с вечеринки, на которую их не позвали. Впрочем, сравнение может и помочь. Психологи из США, Великобритании и Польши выяснили, что те, кто считает, что их отношения с близкими складываются лучше, чем у других (или чем у них же в прошлом), меньше испытывают одиночество.

Страх что-то упустить (fear of missing out, FOMO). Человеку, который от него страдает, нужны подтверждения, что на самом деле он ничего не упускает — и вновь дело не обходится без сравнений. Проблема в том, что, лишний час листая ленту соцсетей в попытке успокоиться, человек только подпитывает свое фомо.

Читать еще Похороны Алексея Навального Фоторепортаж «Холода»

Перфекционизм. Перфекционист уверен, что его отвергнут, если он не будет идеальным и постоянно испытывает страх, что это произойдет. Поэтому он предъявляет к себе бескомпромиссные требования. Однако от стараний не становится легче: каким бы ни был успех, он покажется перфекционисту незначительным.

Тяга к сравнениям, как и многие другие установки, формируется в детстве. В три-четыре года у ребенка бурно развивается осознание собственной индивидуальности, закладываются основы восприятия себя через призму отношений с миром. От того, как человек проживет этот этап, будет зависеть его самооценка. На результат влияет поведение значимых взрослых. Ребенок, которому родители твердили: «А вот у Кати почерк лучше» или «Миша помогает маме по дому, а ты нет», может вырасти во взрослого, который и сам постоянно сравнивает себя с мишами и катями.

А иногда за болезненные сравнения ответственна окружающая среда. Так бывает, когда человек попадает в общество с высокой конкуренцией — например, в университете или на работе. Если люди оценивают друг друга только по критерию успеха, а человеку важно оставаться в этом коммьюнити, то, вероятно, он примет правила игры.

Последствия чрезмерных сравнений

Если с привычкой сравнивать ничего не делать, с годами она может стать сильней. Сравнения себя с другими могут ежедневно портить настроение и не приносить человеку никакой пользы, а даже причинять вред:

Может снизиться самооценка . Постоянные сравнения в пользу другого создают плодородную почву для самокритики, подрывают веру в себя. А это, в свою очередь, сказывается на том, насколько мы инициативны и продуктивны.

Постоянные сравнения в пользу другого создают плодородную почву для самокритики, подрывают веру в себя. А это, в свою очередь, сказывается на том, насколько мы инициативны и продуктивны. Можно заработать эмоциональное истощение. Страдания от чувства неполноценности и постоянная зависть к тем, кто достиг большего, могут привести к выгоранию, тревожности и депрессивным состояниям.

Страдания от чувства неполноценности и постоянная зависть к тем, кто достиг большего, могут привести к выгоранию, тревожности и депрессивным состояниям. Есть риск оказаться в плену у иллюзии успеха. В зоне риска те, кто во время сравнивания всегда ставят себя в выгодное положение. Сравнение с тем, кто менее успешен, вызывает приятные эмоции, поэтому легко входит в привычку. Может появиться иллюзия того, что достигнуто уже многое. Тогда мотивация и желание преодолевать трудности ради развития может ослабнуть и человеку будет труднее добиваться своих целей.

В зоне риска те, кто во время сравнивания всегда ставят себя в выгодное положение. Сравнение с тем, кто менее успешен, вызывает приятные эмоции, поэтому легко входит в привычку. Может появиться иллюзия того, что достигнуто уже многое. Тогда мотивация и желание преодолевать трудности ради развития может ослабнуть и человеку будет труднее добиваться своих целей. Можно потерять мотивацию на работе. Труднее строить карьеру, когда часть сил стабильно тратится на мысли о более успешных коллегах и более удачливых конкурентах.

Труднее строить карьеру, когда часть сил стабильно тратится на мысли о более успешных коллегах и более удачливых конкурентах. Обостряется социальная тревожность. Человеку, который считает себя неудачником, труднее находиться в обществе. Приятно ли стоять на кассе, ждать свою покупку и думать о продавце: «Он явно смотрит на меня с пренебрежением»?

Читать еще Мне сложно сближаться с людьми Спросили психолога, как это исправить

Могут ухудшиться отношения с близкими. Сравнения могут формировать у человека завышенные требования к себе и партнеру: недовольство найдет выход в необоснованной критике и ссорах. Например, когда одному постоянно хочется «не хуже, чем у друзей» или даже «как в кино», а другого все устраивает, возникают конфликты — тогда снижается качество проведенного вместе времени и пропадает доверие.

Сравнения могут формировать у человека завышенные требования к себе и партнеру: недовольство найдет выход в необоснованной критике и ссорах. Например, когда одному постоянно хочется «не хуже, чем у друзей» или даже «как в кино», а другого все устраивает, возникают конфликты — тогда снижается качество проведенного вместе времени и пропадает доверие. Сравнения могут привести к потере себя. Гонка за чужими стандартами мешает достижению собственных целей. Даже если человек станет тем, за кем гнался, он может так и не узнать, кем хотел быть на самом деле.

Людям часто кажется, что все находятся в одинаковых условиях, — и тогда тем больнее воспринимается успех другого. Хорошая новость в том, что проблему можно решить.

Как перестать сравнивать

Полностью от сравнений избавиться не получится. Но можно попробовать настроить их под себя. Вот что можно сделать: