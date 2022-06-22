Хроника войны с Украиной. День 119

В Харьковской области в результате артиллерийских обстрелов погибли 15 человек, 16 пострадали.

17:08

За сегодняшний день российские военные выпустили по Николаеву семь ракет, рассказал мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, ранены три человека. Повреждены пять многоэтажных и восемь частных домов.

15:58

Центральная часть села Великая Костромка в Днепропетровской области разрушена в результате ночных обстрелов, сообщается на сайте региональной администрации.

Великая Костромка осталась без света и газа. Пострадавших нет.

15:26

В Министерстве образования Новосибирской области отчитались о формировании делегации из учителей, которые поедут работать на оккупированные Россией территории Украины, сообщает «Подъем».

В ведомстве уточнили, что найти педагогов и методистов для поездки на «освобожденные ВС РФ» территории попросило Министерство просвещения РФ. «В настоящий момент сбор заявок от педагогов, желающих войти в состав прикомандировннных сотрудников, завершен, делегация Новосибирской области сформирована», — сказали в областном Минобре.

О том, что студентам Новосибирского государственного педагогического университета предалагают отправиться в «командировку» в Запорожскую и Херсонскую область, ранее сообщило издание «Тайга.инфо».

СМИ также сообщали о том, что на оккупированные территории отправляют врачей из Москвы, учителей из Уфы и Нижегородской области, строителей из Сибири, полицейских из Ростова и чиновников из разных регионов России.

14:59

Савеловский суд в Москве оштрафовал муниципального депутата Павла Ярилина на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии, передает SOTA.

Поводом стали «посты в интернете», рассказал мундеп. Один из постов при этом был написан до того, как статья о «дискредитации» вступила в силу. Другой пост содержал цитату из Льва Толстого о русско-японской войне, а еще один — «эмоциональное высказывание» Ярилина о событиях в Буче.

Протокол на Ярилина составили вчера вечером, 21 июня.

14:41

В Херсонской области подорвали автомобиль, в котором находился глава оккупационной администрации Чернобаевки Юрий Турулев, сообщает «Укрінформ» со ссылкой советника главы украинской администрации области Сергея Хланя.

Как рассказали РИА «Новости» в администрации Чернобаевки, Турулев получил легкое ранение.

В прошедшую субботу, 18 июня, в Херсоне подорвали автомобиль начальника колонии №90 Евгения Соболева, который стал главой местного УСИН после оккупации региона. Он получил ранения ног.

14:22

Суд по Львове продлил арест украинскому политику Виктору Медведчуку, известному как «кум Путина», до 9 августа.

Кроме того, суд арестовал имущество Медведчука, найденное в его частном доме и на земельном участке: 279 картин, четыре статуэки, 10 часов, пять чашек, один бокал, один поднос, две вазы, один графин, две подставки, два серебряных подстаканника, один чайник, 31 коробку с посудой, а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интервьера и посудой.

13:29

Присвоение Z и V «особого символического сущностного смысла является результатом неофициальным инициатив». Об этом рассказал начальник Военно-геральдической службы ВС РФ, главный военный герольдмейстер Александр Манаков в ответ на обращение депутата екатеринбургской годумы Алексея Холодарева.

В официальном ответе Манаков пояснил, что знаки, «сходные до степени смешения» с латинскими буквами Z, V и O, относятся к категории опозновательных.

13:10

За 126 дней с начала «эскалации» (17 февраля) в самопровозглашенной Донецкой народной республике погибли 190 мирных жителей, в том числе девять детей, утверждают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.

12:29

На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода найдены фрагменты двух беспилотников, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Атака беспилотников, отметил он, могла стать причиной пожара на заводе.

Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Работа завода приостановлена.

12:16

Российские военные казнили украинского фотожурналиста и документалиста Максима Левина, полагают «Репортеры без границ» (RSF). К такому выводу организация пришла по итогам собственного расследования.

С 24 мая по 3 июня глава отдела расследования «Репортеров без границ» Арно Фроже и французский фотожурналист Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, собирали доказательства и искали зацепки в Украине.

На основании собранных данных расследователи составили два возможных сценария гибели Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышова. По одной версии, Левин и Чернышов отправились искать потерянный дрон журналиста. Российские солдаты, находясь в окопах, заметили Левина и приняли его за украинского военнослужащего из-за синей повязки на рукаве. Так как журналист и его спутник не видели военных, Левин вышел из машины в поисках своего дрона без бронежилета с надписью «Пресса». Российские военные выстрелили и попали в грудь журналиста. Чернышов, услышав выстрел, вышел из машины, и в ходе перестрелки получил пулю в голову.

Левин, отмечают RSF, мог выжить после первого ранения. Однако затем военные подошли к нему вплотную и дважды выстрелили в голову.

Согласно второму варианту развития событий, российские военные сначала сделали несколько предупредильных выстрелов по машине Левина и Чернышова, а затем заставили их остановиться на обочине. После этого военные допрашивали журналиста и его спутника по отдельности, но допрос в итоге закончился казнью.

Результаты расследования были переданы украинским властям.

Максим Левин пропал 13 марта. Его тело было обнаружено 1 апреля.

11:25

За ночь в Харькове и области в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, рассказал глава региона Олег Синегубов.

Два человека погибли и двое пострадали в городе Чугуеве. Тело одного погибшего достигли из-под завалов многоквартирного дома в Золочеве. Вероятно, под завалами находятся еще два человека.

В самом Харькове пострадали три человека. Кроме того, ранения получил один человек в Шевченкове.

10:50

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области недалеко от границы с Украиной произошел пожар. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС, пожар площадью 50 квадратных метров локализован, угрозы распространения нет.

При этом Baza обратила внимание на видео в соцсетях, на котором якобы запечатлено, как беспилотник наносит удар по нефтеперерабатывающему заводу, а телеграм-канал Shot опубликовал кадры с обломками беспилотника.

10:04

Площадь в Москве около посольства США официально назвали «Площадью Донецкой народной республики», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт мэрии.

До этого территория от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы не имела названия.

Назвать площадь в честь «защитников Донбасса» предложили 18 мая депутаты Мосгордумы. В результате голосования на платформе «Активный гражданин» победил вариант «Площадь Донецкой народной республики». «Медиазона» сообщала, что московских бюджетников заставляли голосовать за это название.

В честь самопровозглашенной Луганской народной республики планируется назвать площадь у посольства Германии.

09:45

Член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал упразднить государственную границу между «исторически русскими освобожденными регионами юга Украины» и Россией, передает РИА «Новости».

«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев», — приводит агентство его слова.

В июне в Запорожской области желающим начали выдавать российские паспорта. При этом в Бердянске и Мелитополе с тех пор произошло несколько взрывов, которые оккупационные власти назвали «терактами».

08:57

Шесть детей получили ранения в результате обстрела Часового Яра в Донецкой области, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.

Российские войска нанесли удар (по предварительной информации — кассетными боеприпасами) по пляжу на озере Золотая рыбка.

Один человек погиб, пострадали 11.

08:46

«Дроны-камикадзе» нанесли атаку по территории Краснопольской общины в Сумской области, сообщает глава региона Дмитрий Живицкий. Четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всего регион подвергся четырем обстрелам из минометов и других видов оружия 21 июня. Повреждены, среди прочего, здания школы и сельсовета, в одном из населенных пунктов уничтожен парк.

Итоги 118-го дня войны

Суд в Калининграде дважды оштрафовал адвоката Марию Бонцлер по статье о «дискредитации» российской армии из-за ее выступлений на судебных заседаниях. Это первый случай, когда адвоката привлекли к ответственности по этой статье за выступление в суде.

В Харьковской области в результате обстрелов погибли 15 человек, в том числе 8-летний ребенок. Пятеро погибших стали жертвами обстрела жилого района Харькова.

С сайта Ельцин Центра по требованию правоохранительных органов удалили антивоенное заявление.

В Тульской области гражданку Украины Татьяну Скомариду оштрафовали по статье о «дискредитации» российской армии за разговоры о том, что российские военные убивают в Украине мирных жителей. Разговор состоялся в фойе гостиницы, в которой в марте разместили беженцев из Мариуполя.

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph после публикации статьи об использовании российскими военными мобильных крематориев.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix