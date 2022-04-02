Хроника войны с Украиной. День 38

В Луганской области мэр Рубежного перешел на сторону России, а из Каховки в Херсонской области сообщают о приходе к власти руководства, лояльного российским военным.

15:35

В Санкт-Петербурге на антивоенной акции задержали как минимум 34 человека, сообщает телеграм-канал «Avtozak Live». Среди задержанных — корреспондентка канала Ангелина Трофименко и корреспондент издания Закс.ру Андрей Окунь.

Немногим ранее в Санкт-Петербурге задержали активистку движения «Весна» Лину Барабаш. Она приковала ссебя цепью к воротам военного госпиталя. Акцию Барабаш освещала журналистка издания «Сота» Виктория Арефьева. Как сообщает «Сота», на Арефьеву и ее коллегу Константина Ленькова напали курсанты, повалили их на землю и отобрали личные вещи. Вещи журналистом вернули только после того, как приехала полиция.

Помимо Санкт-Петербурга, антивоенные акции проходят и в других городах России. Так, в Москве задержали мужчину с колбасой «Мираторг» (вторая половина слова была зачеркнута) и женщину в свадебном платье.

15:05

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о захвате заложников в мариупольском роддоме (часть 2 статьи 206 УК).

Как заметила «Медиазона», в пресс-релизе СК говорит о «здании роддома по ул. Пашковского, д. 36 и прилегающей к нему территории» — по этому адресу находится роддом №2. В то же время СК ссылается на «показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме в Мариуполе». Судя по всему, речь идет о Марианне Вышемирской, которая находилась в родильном отделении городской больницы №3.

«В открытых источниках женщина сообщила о том, что украинские военные использовали роддом в собственных целях, а также отнимали у рожениц еду, держа их фактически в заложниках. Кроме того, женщина рассказала об обстрелах здания», — говорится в пресс-релизе СК. В видео, которые появились вечером 1 апреля в прокремлевских каналах, Вышемирская рассказывает, что военные один раз забрали еду, приготовленную для рожениц. Это произошло в родильном отделении городской больницы №3.

13:29

На антивоенных протестах в Новосибирске задержали 18 человек, сообщает «ОВД-Инфо». 16 человек находятся в отделе полиции №3 «Заельцовский», еще двоих отпустили.

Среди задержанных, передает «Тайга.Инфо», — местный житель Владимир Салтевский. Он стоял в одиночном пикете, держа в руках плакат со стихотворением украинского математика Константина Ольмезова. Ольмезов не мог выехать из России в Украину, и покончил с собой 20 марта.

13:14

Над Чернобыльской АЭС подняли украинский флаг, сообщается в фейсбуке электространции. Российские военные передали контроль над станцией украинскому персоналу 31-го марта.

12:55

Украинский фотожурналист и документалист Макс Левин погиб под Киевом, сообщает LB.ua. Его тело нашли 1 апреля в районе села Гута-Межигорская в Вышгородском районе.

Левин пропал вместе с сопровождавшим его Алексеем Чернышовым 13 марта, широко известно об этом стало 27 марта. О судьбе Чернышова пока ничего не известно.

Левин снимал документальные фильмы о конфликте в Донбассе. Он работал для украинских и иностранных медиа, в том числе Reuters, Associated Press, «Би-би-си».

12:24

В Энергодаре российские военные разогнали проукраинский митинг, сообщается в телеграм-канале города. Видео разгона также опубликовал канал «Труха». При разгоне военные использовали светошумовые гранаты.

12:10

Ракета, оставившая воронку южнее Белгорода днем 1 апреля, была выпущена с территории России. К такому выводу пришел проект Conflict Intelligence Team после анализа видеозаписи попадания ракеты.

«Видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит — с территории России», — поясняет CIT. Авторы анализа добавляют, что они «готовы исключить причастность Украины к этому инциденту».

О взрывах днем 1 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Утром того же дня на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, по данным местных властей — из-за авиаудара вооруженных сил Украины. Украинские власти не стали ни подтверждать, ни опровергать причастность к этому инциденту.

11:54

Число погибших при обстреле здания Николаевской городской администрации 29 марта выросло до 33 человек, сообщает служба чрезвычайных ситуаций Украины. 34 человека пострадали. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

В то же время губернатор области Виталий Ким сообщает о 32 погибших на данный момент.

11:11

США будут работать с европейскими союзниками над тем, чтобы передать Украине советские танки, пишет The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Поставка танков, согласно источнику газеты, должна скоро начаться. Чиновник отказался говорить, сколько танков и из какой страны получит Украина. Это первый раз с начала войны, когда США напрямую помогает Украине получить танки, отмечает газета.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и другие страны НАТО о предоставлении оружия. В частности, он повторил свою просьбу в интервью консервативному телеканалу Fox News вечером 1 апреля.

10:55

Российские военные похитили мэра Таврии (Херсонская область) Николая Ризака, сообщается на странице городской администрации в фейсбуке. О его местонахождении с вечера 1 апреля ничего неизвестно.

10:41

Из харьковского зоопарка успешно эвакуировали семейство тапиров — единственное в Украине с детенышем.

09:35

В прокремлевском канале «ЧВК медиа» появилось видео, на котором Марианна Вышемирская, эвакуированная из роддома в Мариуполе 9 марта, рассказывает о произошедшем. На нем она рассказывает, как из 1-го роддома (лучше оснащенного технически) роженниц перевели в 3-й роддом, о том, что авианалета не было, был обстрел, и о своем недовольстве поведением фотографа Associated Press.

Она также рассказывает, как однажды военные забрали еду, приготовленную для беременных.

Когда и где было записано видео, не уточняется; многие кадры резко обрываются, и из-за монтажа не всегда ясно, о чем именно идет речь. Как отмечает «Медиазона», видео также появилось на YouTube-каналах, которые публикуют ролики с беженцами и кадры с войны от российских источников.

В то же время Вышемирская опубликовала сториз общей продолжительностью 7 минут в своем инстаграме. В нем она тоже настаивает, что роддом не подвергался авиаудару, и поясняет, что военные были только в 1-м роддоме (где не было пациентов), а не в 3-м (где находилась она). Вышемирская также подчеркнула, что она просила Associated Press не фотографировать ее, и не давала согласия на публикацию фотографии.

Когда 11 марта журналисты Associated Press попросили Вышемирскую дать им интервью, сначала она отказалась. «Я аполитична и никакого интервью давать не хочу», — сказала она. Затем она согласилась, и опять рассказала о том, что никто не слышал авианалета. В итоговую публикацию это не вошло.

Вышемирская также объясняет, что она не могла прокомментировать ситуацию раньше, так как была в Мариуполе, где нет ни электричества, ни связи. Где она находится сейчас, неизвестно.

Итоги 37-го дня войны

Мэр Рубежного в Луганской области Сергей Хортив, считавшийся пропавшим, перешел на сторону России.

Российские военные назначили своих руководителей Каховки, местной полиции и «Водоканала», утверждают местные власти. Главой города назвали пророссийского депутата.

Уральскую издательскую группу «ВК-медиа» оштрафовали на полтора миллиона рублей за обложки газет с текстом «Это безумие должно быть остановлено».

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник сказал, что не будет ни подтверждать, ни опровергать информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде.

В Херсоне перестал выходить на связь журналист Константин Рыженко.

Фото на обложке: Rodrigo Abd, AP/Scanpix