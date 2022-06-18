Хроника войны с Украиной. День 115

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Чтобы Украина получила этот статус, все страны ЕС должны единогласно проголосовать за это решение.
9:21
Российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщает глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Еще два удара пришлось на ТЭЦ.
Пострадавших нет.
Завод, отметил Лунин, не работает. В предыдущий раз он подвергся обстрелу 13 мая — тогда в него попало более 20 ракет.
9:07
Число мирных жителей, чью гибель в Украине удалось подтвердить ООН, превысило 4 500 человек.
По данным на 17 июня, 4 509 мирных жителей были убиты (в том числе 294 ребенка), 5 585 пострадали. ООН предполагает, что на самом деле погибли и пострадали намного больше людей, однако достоверно подтвердить данные из многих городов (в том числе Мариуполя, Изюма и Северодонецка) пока невозможно.
Итоги 114-го дня войны
В братской могиле под Лисичанском, по данным The New York Times, могут быть похоронены 300 человек — как мирных жителей, так и военных.
Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении «Евровидения» в 2023 году по соображением безопасности. Скорее всего, конкурс пройдет в Великобритании.
Украина решила ввести визовый режим с Россией с 1 июля.
Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь все страны Евросоюза должны проголосовать за это решение единогласно.
«Важные истории» назвали имена восьмерых российских военных, которые во время оккупации Бучи звонили с мобильного телефона местного жителя Ивана Скибы. Трое из них позже погибли.
Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix