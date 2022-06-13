Хроника войны с Украиной. День 110

В Луганской области продолжаются обстрелы и бои, в результате которых гибнут мирные жители. В то же время в оккупированных городах Запорожской области неизвестные устраивают взрывы.

12:19

На участницу Pussy Riot Люсю Штейн, которая уехала из России в апреле, составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, следует из карточки дела на сайте московских судов.

Дело поступило в Останкинский суд Москвы 8 июня. Что стало поводом для протокола, пока неизвестно.

Штейн покинула Россию до окончания срока наказания по «санитарному делу» за пост об акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. Ее приговорили к году ограничения свободы. После того как Штейн срезала электронный браслет и уехала из страны, ее объявили в розыск.

11:51

Amnesty International зафиксировала семь ударов кассетными боеприпасами по разным районам Харькова с 28 февраля по 30 апреля.

Всего же за этот период российские военные нанесли 28 неизбирательных ударов по городу, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Гряд», заключили правозащитники.

Во время одного из ударов с применением кассетных боеприпасов 15 апреля в районе города Индустриальный погибли девять мирных жителей и пострадали более 35 человек, в том числе несколько детей. Врачи городской больницы №25 рассказали Amnesty, что они извлекли металлические фрагменты из тел некоторых пострадавших, которые соответствовали элементам из кассетных боеприпасов 9N210 или 9N235, используемых российскими военными.

Кроме того, утром 24 марта удар с кассетными боеприпасами нанесли по автостоянке у почты возле станции метро «Академика Павлова», где сотни людей стояли в очереди за гуманитарной помощью. Шесть человек погибли, еще около 15 получили ранения.

Еще два кассетных боеприпаса пробили крышу Свято-Троицкого храма в 500 метрах от места падения ракеты. В этой церкви работали волонтеры, которые готовили продукты и наборы для раздачи пожилым людям и харьковчанам с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью.

Служащие храма показали правозащитникам осколки двух кассетных боеприпасов. Взрыв повредил стены и крышу.

Начальник медицинского управления Харьковской областной военной администрации рассказал, что с 24 февраля по 28 апреля в Харьковской области из-за обстрелов погибли 606 мирных жителей, а ранения получили 1 248 человек. Около 70% жертв и пострадавших приходится на Харьков.

Как минимум единожды журналисты зафиксировали использование кассетных бомб в Харьковской области и украинскими военными.

Кассетные бомбы при разрыве выбрасывают десятки боеприпасов меньшего размера. Они могут покрыть территорию размером в несколько футбольных полей. Эти боеприпасы критиковали в том числе за то, что они могут не разорваться сразу. Ни Россия, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую их использование.

11:16

Ночью в Бахмуте обстреляли три жилых дома, рассказал глава Донецкой области Павел Кириленко.

Также были повреждены три инфраструктурных объекта, среди которых есть медицинское учреждение. По предварительным данным, трое человек пострадали.

10:31

Президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), следует из опубликованного указа.

Сама Поклонская в своем телеграм-канале написала, что президент подписал указ из-за ее перехода на другую работу, и поблагодарила Путина «за поддержку и доверие».

В апреле Поклонская назвала войну в Украине большой трагедией.

«По мне эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — говорила она в эфире программы «Живой гвоздь», которая выходила на радиостанции «Эха Москвы» до ее закрытия в начале марта.

До присоединения Крыма к России Поклонская работала в украинской прокуратуре. В марте 2014 года российские власти назначили ее прокурором Крыма. Спустя два года она стала депутатом Госдумы, а в конце 2021 года получила должность посла России в Кабо-Верде, но уже в начале февраля 2022-го ее назначили заместительницей главы Россотрудничества.

9:47

В результате ракетных ударов ночью по центру Зеленодольска в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали, сообщает глава региона Валентин Резниченко.

В городе и соседнем селе Великая Костромка повреждены дома.

По словам Резниченко, обстрелы велись кассетными боеприпасами. Более 100 стран подписали соглашение о запрете использования таких боеприпасов, но среди подписантов нет ни России, ни Украины.

9:16

Член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов вновь настаивает, что вчерашний взрыв, прогремевший утром на подстанции в Бердянске, был терактом, передает РИА «Новости».

«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», — сказал Рогов, добавив, что украинская сторона попыталась сорвать празднование Дня России.

Вчера утром сразу после взрывов Рогов назвал случившееся терактом, но вскоре сообщил, что взрывных устройств на подстанции нет, как и следов внешнего взрыва.

Из-за инцидента несколько районов остались без электричества.

8:57

8:48

В Лисичанске за 12 июня погибли трое мирных жителей — мужчина с женщиной и шестилетний мальчик, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Один человек получил ранение.

В городе сгорел торговый комплекс, еще четыре здания повреждены. В поселке Врубовка российские военные разрушили 11 домов, в городе Золотое — четыре дома, а в Горском — два и детский сад, утверждает Гайдай.

Российские военные начали наступление в районе Золотого, а в Северодонецке продолжаются бои. По словам Гайдая, за вчерашний день в Северодонецке трижды обстреляли территорию завода «Азот», где остаются мирные жители, которые прятались там от обстрелов.

Итоги 109-го дня войны

В результате ракетных ударов по городу Чортков в Тернопольской области пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок.

В двух городах Запорожской области, занятых российскими военными, прогремели взрывы. Утром взрывы были в Бердянске — сначала в оккупационной администрации это назвали терактом, но затем сообщили, что на трансформаторной станции произошло короткое замыкание. Затем в Мелитополе произошел взрыв у здания городского управления МВД.

В Херсоне оккупационная администрация провела концерт в честь Дня России.

Международная группа ученых и специалистов по цифровым технологиям обвинила Россию в вывозе ценных исторических артефактов из Украины. Речь идет в том числе о скифском золоте.

Фото на обложке: Stringer / REUTERS / Scanpix