Хроника войны с Украиной. День 109

В Северодонецке продолжаются уличные бои и обстрелы. Мэр города говорит, что треть Северодонецка контролируется украинской армией.

13:47

Около 30-40 местных жителей пришли на праздник в честь дня России, организованный оккупационными властями Херсона, рассказал «Суспільне Новини» глава областного совета Александр Самойленко.

Видео с открытия праздника выложено в телеграм-канале оккупационной администрации. На открытии зампред фракции «Единой России» в Госдуме РФ Игорь Костюкевич сказал херсонцам «Добро пожаловать в семью».

ТАСС и РИА «Новости» опубликовали видео с концерта в Херсоне в честь дня Росии — на нем выступили группы «Земляне» и «СПБ!» и певица Елена Север. Как пишет «Настоящее время», Север — жена бывшего участника и владельца прав на название группы «Земляне» Владимира Киселева, а «СПБ!», вероятно, причастно к его пролюсерским проектам.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань выложил в фейсбуке листовки, которые, по его словам, Движение сопротивления оккупантам расклеило по всему городу. QR-коды на листовках ведут, среду прочего, на инструкцию, как сдаться в плен украинским войскам, и на карту с погибшимми и попавшими в плен российскими военными.

12:29

В Донецкой области за 11 июня погибли два мирных жителя, еще 10 пострадали, сообщает глава региона Павел Кириленко. Областная полиция задокументировала семь ударов из артиллерии и систем залпого огня «Ураган» за прошедшие сутки.

11:55

Телеканал «Звезда» Минобороны РФ выложил видео, на котором якобы запечатлен запуск ракет по «складу ракетных боеприпасов и артиллерии» в Терпонольской области.

Минобороны в утреннем брифинге отчиталось об уничтожении крупного склада оружия, поставленного из США и Европы, в районе города Чортков в Тернопольской области.

По данным украинских властей, в результате ракетного удара по Чорткову пострадали 22 человека, в том числе 12-летний мальчик.

В Чорткове до 2005 года находился военный аэродром.

11:44

11:42

Российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском и «мощно» обстреливает третий, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Еще один мост между двумя городами — Павлоградский — был разрушен в конце мая.

Кроме того, российские войска постоянно обстреливают территорию завода «Азот» в Северодонецке, а на прилегающих улицах идут бои. Сколько человек погибли в городе за прошедшие сутки, по словам Гайдая, оценить невозможно.

11:31

В Улан-Удэ подполковник запаса, воин-афганец Олег Щербаков пожаловался в ФСБ на пенсионера Дмитрия Ербаева из-за «дискредитации» российской армии после того, как мужчины подрались в больнице, пишет журнал «Люди Байкала».

Конфликт произошел палате эндокринологического отделения республиканской больницы, где обоим мужчинам снижали сахар в крови.

Как пишут «Люди Байкала», 60-летний Щербаков и 70-летний Дмитрий Ербаев поругались в конце марта. Бывший военный рассказал журналу, что о политике начал говорить Ербаев. «Я, ладно, сначала потерпел, потом подошел, говорю — мы сюда пришли лечиться, а не политикой заниматься», — сказал Щербаков, сыновья которого в тот момент находились в Украине. Четыре племянника Ербаева тоже участвуют в войне.

После этого подполковник запаса подошел к койке Ербаева, и тот его «руками пиханул». Щербаков в ответ взял его «за голову и уронил на пол». Ербаев утверждает, что Щербаков также трижды ударил его кулаком в лицо и пнул в область крестца. Пенсионер вызвал полицию, и участковый отправил его снимать побои к судмедэксперту.

Через три недели Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Щербакова виновным в нанесении побоев и оштрафовал его на пять тысяч рублей. Щербаков подал апелляцию, и в мае Верховный суд Бурятии отменил штраф «в связи с недоказанностью обстоятельств». Тогда же бывший военный написал жалобу на Ербаева в ФСБ. Из ФСБ жалобу отправили в полицию. Пенсионеру вменяют статью 20.3.3 КоАП — о «дискредитации» российской армии. Дата суда пока не назначена.

11:09

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще четыре человека пострадали, сообщает глава региона Олег Синегубов.

10:56

В результате ракетного удара по городу Чортков в Тернопольской области пострадали 22 человека, в том числе 12-летний мальчик, рассказал глава областной администрации Владимир Труш.

Четыре ракеты были выпущены вечером в субботу, 11 июня, предположительно, из акватории Черного моря. Разрушен военный объект (Труш не уточнил, какой), повреждены четыре дома. Одна ракеты поразила газовую магистраль, из-за чего Чортков остался без газа.

В Чорткове находился военный аэропорт, который был ликвидирован в 2005 году. Аэродномные плиты использовали для ремонта других военных авиабаз в Украине.

10:35

Бывший «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка». Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал генеральный директор компании в России Олег Пароев.

В меню кафе нет «Биг Мака» и «Макфлурри», как пишет РБК, из-за ассоциации с брендом McDonald's.

Открытие первых кафе в Москве запланировано на 12:00 сегодня, 12 июня. Завтра откроется еще 50 расторанов, а до конца июня — около 200.

«Макдоналдс» ушел из России после начала войны в Украине.

9:41

В Бердянске (Запорожская область) прогремело три взрыва, сообщает РИА «Мелитополь».

Член оккупационной администрации города Владимир Рогов написал в своем телеграме, что в Бердянске произошел «теракт», однако затем исправил свое сообщение — теперь в нем говорится просто о взрывах. В комментарии РИА «Новости» Рогов сказал, что на трансформаторной станции в Бердянске «из-за короткого замыкания произошло 2 хлопка, пожар оперативно потушен».

Итоги 108-го дня войны

В Запорожской и Херсонской областях начали выдавать российские паспорта. В Херсоне паспорт получил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо и еще 22 человека.

Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вступившим в силу после 15 марта 2022 года.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк утверждает, что под контролем украинской армии находится треть города. В Северодонецке продолжаются уличные бои и обстрелы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев.

Российские войска нанесли удар по Врубовке в Луганской области из тяжелой огнеметной системы. «Поселок, похоже, перестал существовать», — написал украинский военный журналист Руслан Смещук.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / REUTERS / Scanpix