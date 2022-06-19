Хроника войны с Украиной. День 116

Российские войска обстреляли нефтебазу в Днепропетровской области и газоперерабатывающее предприятие в Харьковской.

11:24

Российские войска за прошедший день дважды нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщает областная администрация.

Один удар пришелся на промышленную инфраструктуру, а второй — из пяти ракет — поразил промышленный объект, производственную инфраструктуру и жилой дом. Одна ракета была сбита ПВО. По предварительной информации, жертв нет.

Кроме того, вчера обстрелу подверглись Баштанский и Миколаевский районы области. В Галициновской общине два человека погибли, а в Первомайской общине тяжело ранен один человек.

Видео и фото ракетных ударов по Николаеву выкладывали местные телеграм-каналы.

Вчера днем Николаев посетил Владимир Зеленский.

10:42

В Крыму снесут автосервис, отказавшийся обслуживать грузовик российских военных. Как рассказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов, автосервис оказался построенным незаконно.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется», — прокомментировал решение Константинов.

13 июня «Аргументы недели Крым» выложили в YouTube видео, на котором военный пожаловался на отказ шиномонтажа в поселке Видное обслужить машину. По его словам, сотрудники сказали, что «военным не помогают».

Владелец автосервиса Вилен Сейтосманов в ответ рассказал, что военным не отказывали в обслуживании из-за того, что они военные. Он утверждает, что военные приехали в 11 вечера, когда на автосервисе остались только слесари. Работники сервиса сказали военным, что шиномонтажник уехал, да и оборудования для военных КАМАЗов на сервисе нет.

9:40

Более 307 тысяч детей были вывезены из Украины в Россию с начала войны, рассказал на брифинте начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Его слова приводит «Интерфакс».

Всего, по словам Мизинцева, более 1,9 миллиона человек были вывезены «из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик» на территории России.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский оценил число вывезенных в Россию детей в более чем 200 тысяч. По его словам, детей — как с родителями, так и без — вывозят из Украины насильно.

9:11

11 человек пострадали в результате ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Семеро пострадавших, уточняет глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, были госпитализированы.

Итоги 115-го дня войны

В Николаеве запретили преподавать русский язык в школах с 1 сентября.

Российские войска обстреляли нефтебазу в Днепропетровской области и газоперерабатывающее предприятие в Харьковской.

В Херсоне в результате взрыва пострадал начальник колонии №90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями. Прокремлевские СМИ назвали произошедшее «терактом».

«Открытое пространство» приостановило свою деятельность в Москве после того, как полицейские пришли на выставку работ политзаключенных, а у волонтеров организации прошли обыски.

В Донецке обстреляли заводы «Продмаш» и «Топаз», а также многие районы города. Погибли два сотрудника МЧС.

Фото на обложке: Олексій Самсонов / КМДА