«Вокруг меня пляшет толпа чертей»

Согласно исследованиям, почти 8% людей как минимум раз в жизни испытывали сонный паралич. Это состояние, при котором человек находится в сознании, но не может двигаться — и видит предельно реалистичные галлюцинации, способные вызвать панический страх. Нередко людям кажется, что у их постели появляются потусторонние существа, которые прикасаются к ним или тащат их куда-то; некоторые слышат их речь. О том, как живут люди, которые регулярно видят в своей комнате демонов или чувствуют, как их душит призрак, рассказывает Юлия Дудкина.

«Чего это мы не спим?»

Юлии П. снился страшный сон: ей привиделось, будто она была в квартире своего покойного дедушки. Он сидел на кухне с незнакомой женщиной, на столе была бутылка с алкоголем и настольная лампа — точно такая же была у дедушки при жизни. «Что он здесь делает, он же умер», — удивилась Юлия. Во сне появилась мама. Она сказала: «Не думай об этом, пойдем спать». Они вместе легли на кровать, и вдруг все вокруг стало двигаться и вращаться так, что Юлия полетела с нее вниз, на пол.

«Потом я проснулась, — говорит она. — Вокруг была моя привычная комната — стены и мебель. Какое-то время я лежала, рассматривала их. Вспоминала, какой жуткий сон мне приснился, пыталась прийти в себя». Вдруг она почувствовала: рядом с ней на кровати кто-то лежит. На тот момент девушка жила одна в съемной квартире в Ставрополе. На ночь она всегда запирала дверь, у посторонних людей ключей не было. Юлия замерла от ужаса и стала перебирать в голове варианты: «Может, кто-то влез через окно? Или взломали дверь?». В этот момент она почувствовала, как незнакомец к ней прикасается — хватает за кожу на ребрах, сжимает ее до боли. «У меня дико стучало сердце, я не понимала, что происходит, — вспоминает Юлия. — Я точно знала, что это не сон, я ведь видела каждую деталь в своей комнате и мыслила совершенно ясно». Она хорошо помнила, как запирала дверь, как ложилась спать, как проснулась после кошмара. Вдруг мужской голос прошептал ей на ухо: «А чего это мы не спим?».

Юлию охватила паника. Ей было страшно перевернуться и посмотреть, кто лежит рядом с ней. Вместо этого она решила закрыть глаза и не двигаться — будь что будет. Еще какое-то время она чувствовала на себе руку незнакомца, а потом она исчезла. Юлия поняла, что снова лежит в постели одна. «Сначала я боялась пошевелиться, — рассказывает она. — Я не понимала, что со мной произошло, был ли это сон. Но если мне все приснилось, то как я могла так ясно видеть свою комнату, все слышать и чувствовать?». Наконец, она решилась встать с кровати. В квартире никого не было. Юлия заплакала: она не понимала, откуда в комнате взялся посторонний человек, как он мог раствориться в воздухе, и что ей теперь делать. Она боялась снова лечь спать: что, если подобное повторится? До самого утра она так и не смогла заснуть, а следующие несколько дней просила подруг прийти к ней переночевать.

«Я верю в паранормальные явления, — говорит Юлия. — Поэтому я подумала, что ко мне пришел призрак или демон. Я стала искать подобные истории в интернете и наткнулась на определение "сонный паралич". Тогда я наконец поняла, что со мной случилось».

Сонный паралич, или паралич сна, — это состояние, которое может возникнуть между фазами быстрого сна и бодрствования. «В быстром сне у нас наступает мышечная слабость, скелетные мышцы становятся неподвижны, — говорит заведующий отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников. — Так природа обезопасила нас, чтобы мы случайно не повредили себя во сне». В фазе быстрого сна двигаться могут только глаза. Иногда во время перехода к фазе бодрствования или наоборот случается сбой: человек уже в сознании, но мышцы по-прежнему обездвижены. Это и называется сонным параличом.

В международной классификации нарушений сна сонный паралич относится к парасомниям. «Эта группа нарушений, при которых возникают нежелательные поведенческие реакции во сне, — объясняет Мельников. — Сюда же относятся сомнамбулизм (при нем человек может ходить, не просыпаясь), нарушения пищевого поведения во сне (когда люди едят, не приходя в сознание), ночные кошмары». Еще одна парасомния — изолированные, то есть не являющиеся симптомом какого-либо заболевания, галлюцинации сна. Они появляются, когда человек засыпает или уже проснулся и открыл глаза, но его мозг продолжает генерировать сновидения. Такие галлюцинации могут быть визуальными, слуховыми или тактильными. Их очень сложно отличить от реальности, и они могут по-настоящему напугать человека или заставить сомневаться в собственном психическом здоровье.

«Есть много разных парасомний, и они часто пересекаются, — говорит Мельников. — Сонный паралич может возникнуть одновременно с галлюцинациями сна — именно в такие моменты человек просыпается, видит вокруг себя странные вещи, слышит звуки и не может пошевелиться». Когда человек впервые сталкивается с сонным параличом, он часто не может поверить, что это просто видения: все выглядит абсолютно реальным. Многим людям в таком состоянии кажется, что кто-то пытается навредить им, — например, задушить. Возможно, именно поэтому так популярны рассказы про домового, который ходит по кровати. На самом деле эта парасомния не опасна, говорит Мельников. «Наш мозг может убедить нас в чем угодно, — объясняет он. — Заставить нас почувствовать болезненные ощущения в любой части тела. Важно помнить, что галлюцинации сна не несут никакого вреда».

По словам сомнолога, когда пациент жалуется на регулярный сонный паралич, врачи первым делом проверяют, нет ли у него нарколепсии — заболевания нервной системы, из-за которого человек «засыпает на ходу». «Сонный паралич и галлюцинации могут быть симптомами нарколепсии, — говорит он. — Это заболевание достаточно редкое, оно связано с генетическими нарушениями и аутоиммунными процессами. Нарколепсия может серьезно повлиять на качество жизни, ее мы лечим с помощью препаратов». Но если оказывается, что у пациента изолированный сонный паралич, не связанный с более серьезными заболеваниями, ему, как правило, просто советуют лучше следить за режимом и гигиеной сна. «В самых трудных случаях человеку могут прописать антидепрессанты, которые подавляют фазу быстрого сна, — говорит Мельников. — Но у них могут быть побочные эффекты, их нужно долго принимать. Если учесть, что сонный паралич сам по себе безвреден, я не уверен, что цель оправдывает средства».

Огонек в шкатулке

Ольге П. из Самары 28 лет. Впервые она столкнулась с сонным параличом, когда ей было 15. «Я даже не испугалась, — говорит она. — Просто проснулась среди ночи и увидела возле кровати какой-то силуэт. Кто бы это ни был, он не пытался мне навредить — просто стоял рядом. Я закрыла глаза и снова заснула».

Встречи с загадочным силуэтом стали повторяться. Ольга не обращала на них внимания — ей казалось, что все пройдет само, если делать вид, что ничего особенного не происходит. Но потом видения стали по-настоящему пугающими. «Однажды я проснулась и почувствовала, что кто-то пытается меня задушить, — рассказывает она. — В другой раз меня словно стаскивали с кровати». Она была уверена, что это не сон, поскольку «физически ощущала», как ее куда-то тащат, — или как чьи-то руки хватают ее и давят на горло.

Девушка рассказала обо всем родственникам. «Тетя сказала, что и к ней в подростковом возрасте кто-то приходил по ночам. А бабушка объяснила, что это меня душит домовой, потому что я ему не нравлюсь», — вспоминает Ольга. Она и сама стала искать происходящему мистические объяснения: была готова поверить и в домового, и в то, что у нее в роду были ведьмы.

В 23 года Ольга потеряла близкого друга. Она тяжело переживала потерю, к тому же ее с детства пугала тема смерти и загробного мира. Девушка вспоминает, что в тот период у нее начался «конкретный психоз». Теперь она просыпалась по два-три раза за ночь и видела, как по комнате перемещаются темные силуэты. Чьи-то руки прикасались к ней, душили, нависали над ней. «Однажды я открыла глаза и увидела, что вокруг меня пляшет толпа чертей,— говорит Ольга. — Казалось, они проводят какой-то ритуал. Они были невысокие, черного цвета. Как в кино». Родные уговаривали ее пойти в церковь или к экстрасенсу, объясняя, что ее преследуют «суккубы, которые питаются ее страхом». Говорили, что это «подселение», и ей нужно избавиться от демона.

Однажды ночью Ольга почувствовала, как кто-то ногтями больно царапает ей кожу возле ключицы. Совсем рядом с ней незнакомый голос произнес: «Он идет за тобой». После этого она наконец согласилась обратиться к экстрасенсу. Встреча происходила в обычной квартире. Свет был приглушен, на столе горела свеча. «Я услышала от этой женщины много вещей, которые меня удивили, — рассказывает Ольга. — Например, она сказала, что перед смертью мой друг видел какие-то тени и за ним ходил ангел смерти. А ведь он и правда рассказывал мне про что-то подобное». Еще ясновидящая сказала, что друг просит передать Ольге «в шкатулке огонек». Позже его родные внезапно отдали девушке коробку с его вещами. Внутри были разные памятные мелочи, среди них — зажигалка.

Несмотря на все странные совпадения, визит к экстрасенсу Ольгу ни в чем не убедил. «Она разложила таро и сказала, что после похорон друга за мной увязался дух с кладбища, — говорит она. — Будто бы этот дух не дает мне забеременеть, а если я не избавлюсь от него, то могу умереть. Слова о скорой смерти показались мне психологической манипуляцией: как будто экстрасенс хотела запугать меня, чтобы я пришла к ней снова». Выслушав ясновидящую, Ольга решила разобраться в происходящем самостоятельно и найти логичное объяснение своим видениям.

Девушка начала с того, что стала читать в интернете статьи про паранормальные явления и шаманизм. Но это ничего не дало. «Постепенно с эзотерики я переключилась на статьи о работе мозга и наконец-то набрела на определение сонного паралича, — рассказывает она. — Выяснилось, что это не черти и не суккубы, а всего лишь небольшие сбои в работе мозга». Ольга решила обратиться к врачу. От невролога она попала к психиатру, от психиатра — к психотерапевту. Последний почти сумел решить ее проблему.

«Специалист не мог сделать так, чтобы сонный паралич исчез, — говорит Ольга. — Но мы начали работать со страхом. Когда я открываю глаза и вижу вокруг пугающие тени, я просто расслабляюсь и напоминаю себе: это всего лишь галлюцинация, она пройдет. Всего этого не существует в реальности». Она научилась задавать себе вопросы: «Помню ли я, как ложилась спать? Может ли то, что сейчас происходит, быть настоящим?». Кроме того, Ольга стала оставлять на тумбочке возле кровати включенный ноутбук с заставкой, которая показывает время. Если сон еще не закончился, вместо цифр на экране высвечивается какая-то бессмыслица или часы каждый раз показывают разное время, объясняет девушка. «Увидев, что часы ведут себя странно, я успокаиваюсь и напоминаю себе, что мне просто нужно до конца проснуться, — говорит она. — Когда я перестала бояться сонного паралича, он стал происходить реже. Главное — теперь он не мешает мне спокойно спать».

Как объясняет сомнолог Александр Мельников, психологический стресс может влиять на качество сна, а это, в свою очередь, является одним из факторов развития сонного паралича. Но точной информации об этом нет, — на сегодняшний день исследований, посвященных сонному параличу, довольно мало. «Мы знаем наверняка, что главная причина — патофизиологическая, — говорит Мельников. — Это нарушение взаимодействия центров сна и бодрствования в головном мозге, и оно может быть совершенно случайным». Тем не менее, по словам специалиста, психотерапия действительно может помочь страдающему от сонного паралича — если избавиться от страха, он доставляет куда меньше проблем. «Когда человек просыпается, видит ужасы и потом не может заснуть [от испуга], это может привести к дефициту сна, — говорит сомнолог. — А из-за дефицита сна ситуация может усугубиться». Еще один довод в пользу психотерапии заключается в том, что, если человек видит во сне кошмары, то они могут его преследовать и в галлюцинациях во время сонного паралича. Но если психологическое состояние пациента стабилизируется, то и кошмары могут исчезнуть.

Научных исследований, посвященных сонному параличу, сравнительно мало, — раз явление не опасно, первостепенного научного интереса оно не представляет. Но некоторые исследования существуют: например, в 2016 году чешские ученые попытались выяснить, при каких факторах чаще всего возникает сонный паралич. В выборку вошли 606 студентов, каждый из которых хотя бы раз в жизни сталкивался с этим состоянием. Выяснилось, что средний возраст, когда испытуемые впервые испытали сонный паралич, — 17 лет, при этом 24% респондентов ответили, что пережили этот опыт еще до 15 лет. Согласно исследованию, с сонным параличом чаще сталкиваются женщины. Почти все участники исследования ответили, что он случается у них не чаще нескольких раз в год; его продолжительность обычно колеблется от нескольких секунд до двух минут, но бывают и более долгие эпизоды. При этом оказалось, что заметной предпосылкой к появлению сонного паралича были ночные кошмары.

В 2018 году Американская академия медицины сна опубликовала предварительные результаты большого исследования, посвященного сонному параличу. В выборку попали студенты-спортсмены. Оказалось, что 18% опрошенных сталкивались с этим состоянием, а 7% испытывают его как минимум раз в неделю. При этом те, кто жаловался на сонный паралич, чаще испытывали и симптомы депрессии. Согласно другому исследованию, сонный паралич хотя бы раз в жизни случался с 7,6% людей, но этот показатель гораздо выше среди студентов — 28,3% — и людей с психиатрическими диагнозами — 31,9%.

«Свекровь развешивала по квартире иконы»

Наталья (имя изменено по просьбе героини) из Свирска вспоминает, что ей было 18 лет, когда она впервые испытала состояние сонного паралича. Она проснулась рано утром, чтобы закрыть дверь за своим партнером, который уходил на учебу в институт. Когда она вернулась в комнату и легла обратно в постель, то услышала, как по квартире кто-то пробежал. Девушка хотела встать и посмотреть, в чем дело, но вдруг поняла, что не может пошевелиться. «Потом на кухне зашумел холодильник, и наваждение прошло», — говорит она. Подобные эпизоды стали повторяться. Однажды Наталья ехала в электричке вместе с коллегой. Она уснула, а когда проснулась, в ушах у нее стоял невообразимый шум и визг. Она пыталась издавать звуки, пошевелиться — надеялась, что коллега заметит и разбудит ее. Но та не обращала внимания. «Я пыталась поднять руку, но тело оставалось неподвижным, — говорит Наталья. — При этом у меня как будто появилась прозрачная, фантомная рука, которой я могла двигать».

Потом коллега, которая сидела рядом, обратилась к девушке. От ее голоса Наталья наконец пришла в себя и спросила: «Почему ты меня не разбудила? Я же мычала и двигалась во сне». Но та ответила, что ничего подобного не заметила, — ей казалось, что Наталья спокойно спит.

«Я долго не могла найти информацию о том, что со мной происходит, — рассказывает девушка. — Думала, что ко мне приходит домовой. Ходила в церковь, ставила свечки. Бывшая свекровь развешивала по квартире иконы и жгла ладан. Но ничего не помогало». Наталья ходила к неврологам, — те прописывали ей успокоительные, но она отказывалась принимать лекарства. Она стала бояться засыпать, часто оставляла на ночь включенный свет или телевизор. Девушка вспоминает, что из-за этого не высыпалась, целыми днями ходила уставшая и сонная, не могла сосредоточиться. Только спустя пять лет после первого эпизода она наткнулась во «ВКонтакте» на паблик «Сонный паралич». «Наконец-то я узнала, что все это происходит не только со мной, — говорит она. — Я наконец-то поняла, что все происходящее объясняется наукой и бояться нечего».

Поскольку сонный паралич — сравнительно малоизученное явление, многие, столкнувшись с ним, не могут понять, что с ними происходит. Некоторые, не надеясь получить помощь у специалистов, начинают проводить собственные «исследования».

Михаилу Г. 30 лет, из них 15 он регулярно испытывает сонный паралич. «Я искал информацию в интернете, разговаривал с разными людьми в тематических группах, — рассказывает он. — Однажды славянский жрец рассказал мне, что я выбран матерью-богиней тьмы, чтобы стать ее жрецом». Однако такое объяснение его не устроило. В 2017 году Михаил создал паблик «Сонный паралич/Аналитика», чтобы попытаться самостоятельно собрать данные об этом явлении. «В первые годы, когда я только столкнулся с сонным параличом, мне не хватало знаний, — объясняет он. — Я создал паблик, чтобы в него приходили люди, которые так же, как и я в свое время, не понимают, с чем они столкнулись». Михаил задает подписчикам вопросы и «проверяет разные теории». Например, один из последних опросов звучит так: «Можете ли вы предугадать, случится ли приступ паралича следующей ночью?». 62% опрошенных ответили, что сонный паралич у них случается внезапно, 33% — что они могут предсказать его наступление.

Паблик Михаила — далеко не единственное интернет-сообщество, где обсуждается сонный паралич. Самый крупный паблик, посвященной этой теме, объединяет почти 12 тысяч участников. В нем обсуждаются как научные объяснения этого явления, так и эзотерические. Типичные названия обсуждений звучат так: «Чем связаны сонный паралич и выход в астрал» или «Был ли у кого сексуальный контакт с суккубами?». Теории, объясняющие сонный паралич паранормальными явлениями, существовали, судя по всему, с древних времен. Например, в первом веке до нашей эры древнегреческий врач Темисон Лаодикейский утверждал, что во сне к человеку может приходить сверъхестественное существо — Инкубус. Подобные существа встречаются в мифологии разных культур часто, — обычно поверья гласят, что злые духи или демоны приходят к человеку по ночам, ходят по его кровати или искушают его видениями и прикосновениями.

Современные эзотерические практики часто рассматривают сонный паралич как «внетелесный опыт». Они утверждают, что в таком состоянии можно «выйти в астрал» — то есть покинуть физическую оболочку и начать совершать невероятные путешествия, проходя сквозь стены и перемещаясь в любую точку мира. Кроме любителей эзотерики, сонным параличом часто интересуются люди, которые стремятся освоить так называемые «осознанные сновидения», при которых человек понимает, что он спит, и может управлять тем, что происходит во сне. «Для тех, кто практикует осознанные сновидения, сонный паралич — один из способов входа в это состояние, — говорит 29-летняя Юлия Котенкова из Екатеринбурга. — Когда тело спит, а мозг бодрствует, наступает тот самый момент, когда человек может начать управлять своим сном». Котенкова — создательница онлайн-школы: с помощью платных вебинаров и консультаций она учит клиентов «управлять сновидениями».

«Не бойся»

Кристине Каграманян из Минска 46 лет, и она утверждает, что больше сорока из них регулярно испытывает состояние сонного паралича. Когда ей было четыре года, она увидела в своей комнате странную женщину в черной одежде и рассказала об этом маме. Но та оборвала ее, дав понять, что человек не должен видеть ничего «странного», и обсуждать тут нечего.

Но видения не исчезли, — напротив, по мере того, как Кристина взрослела, они становились все более страшными. «Однажды кто-то положил мне на лицо подушку и начал душить, — вспоминает она. — Я не могла издать ни звука, но громко кричала мысленно, внутри себя. Хоть я и не очень религиозна, я почему-то беззвучно завопила "Иисус"». По словам Кристины, после этого того, кто ее душил, отбросило в сторону. Она услышала, как что-то ударилось об стену. Еще несколько секунд она не могла открыть глаза, — но на ощупь слезла с кровати, поползла к балкону на четвереньках и ударилась о дверной косяк — и только тогда окончательно проснулась. На полу у стены девушка увидела подушку — ту самую, которой ее душили.

Кристина вспоминает, что ей было особенно трудно переживать эпизоды сонного паралича из-за того, что она никому не могла об этом рассказать. По реакции родителей она поняла, что подобные явления происходят с теми, у кого «проблемы с психикой». Ей казалось, что, если она снова попробует заговорить о своих видениях, ее насильно отправят в психиатрическую больницу. «Это было советское время, и подобные заведения внушали ужас», — говорит она.

О том, что такое сонный паралич, Кристина узнала восемь лет назад — случайно услышала этот термин, когда смотрела американский фильм ужасов. К герою по ночам приходили чудовища, а доктор убеждал его: «Это всего лишь сонный паралич». «Так вот как оно называется!» — подумала Кристина. После этого она стала читать интернет-источники и общаться с участниками тематических групп. Но объяснений, которые бы дали все ответы на ее вопросы, она так и не нашла. Кристина говорит, что, с одной стороны, она «логический человек» и верит лишь в то, что можно доказать, с другой — до сих пор уверена, что кто-то всерьез пытался задушить ее подушкой. «Я думаю, это не медицинская и не эзотерическая сфера, — рассуждает она. — Я считаю, что это сфера духовная».

Тем не менее, статьи, которые она прочитала, ее успокоили: она поняла, что сонный паралич случается не только с ней, что о нем можно рассказывать людям, и это состояние вовсе не означает, что у нее психическое заболевание. В 2019 году она записала и опубликовала на Facebook видеоролик «Сонный паралич — как с ним жить?», в котором рассказала о том, как в 1990-е годы обследовалась у разных врачей и как сильно переживала из-за того, что ни у кого не находит понимания. В видео она попросила зрителей не издеваться и не смеяться над родственниками, которые говорят, что «видели во сне что-то странное».

У Кристины шестеро сыновей, старшему — 18 лет. Три года назад он сказал ей: «Со мной сегодня было что-то странное. Я лег спать, но как будто не спал, а кто-то сел напротив меня на диване и смотрел». Кристина сразу рассказала ему про сонный паралич — и объяснила, что этого состояния не надо бояться, и что в нем нет ничего странного. Сын успокоился, и с тех пор они иногда рассказывают друг другу о том, какие «чудеса» им привиделись во время очередного эпизода. Кристина уверена — ее жизнь была бы гораздо проще, если бы в детстве кто-нибудь сказал ей: «Не бойся, с тобой ничего не произойдет».