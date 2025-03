Легендарный британский палач

Альберта Пирпойнта называют главным палачом Великобритании. Он казнил 200 нацистских военных преступников и стал мировой знаменитостью. Позже он открыл бар, куда гости приходили брать у него автографы. Среди казненных им людей даже был постоянный клиент его бара — и несколько невиновных. По разным данным, он повесил от 435 до 600 человек. После отставки он опубликовал мемуары, в которых осудил смертную казнь, но спустя некоторое время изменил свое мнение. Необычная жизнь и карьера Альберта Пирпойнта — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

9 марта 1950 года в лондонской тюрьме Пентонвилль казнили 25-летнего водителя из Уэльса Тимоти Эванса. Его признали виновным в убийстве годовалой дочери. На суде он пытался доказать, что преступление совершил его домовладелец Джон Кристи, но ему не поверили и приговорили к повешению.

Три года спустя в доме, где жили Эвансы, полиция обнаружила останки нескольких женщин. Кристи арестовали, суд признал его серийным убийцей и также приговорил к смертной казни.

Патриархат сокращает жизнь Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире Общество 10 минут чтения

В 1966 году Эванса посмертно помиловали, а его дело стало одной из самых громких судебных ошибок в истории Великобритании. И невиновного Эванса, и Кристи казнил один и тот же человек — Альберт Пирпойнт, британский палач, ставший легендой еще при жизни.

«Я хочу стать палачом»

Пирпойнт родился в 1905 году в английском графстве Йоркшир. Его отец и дядя работали государственными палачами. В 1910 году, когда Альберту было всего пять лет, отца уволили — он пришел на казнь пьяным и напал на своего помощника.

Еще в 11 лет Альберт написал в школьном сочинении: «Когда я закончу школу, я хочу стать палачом». В 12 лет он устроился работать на фабрику недалеко от Манчестера, позднее работал в магазине, а к 27 годам решил пойти по стопам отца. После нескольких дней обучения в тюрьме Пентонвиль он стал помощником палача.

Пример экипировки британского палача в тюремном музее Уондсворта. Фото: SchroCat / Wikimedia Commons

В те годы в Великобритании смертную казнь проводили через повешение. Палач должен был точно рассчитать длину веревки, чтобы осужденный умер мгновенно от перелома шеи. Пирпойнт для тренировок использовал манекены с мешками и рассчитывал, какая длина веревки потребуется для человека определенного веса.

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира» Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров Мир 15 минут чтения

В 1941 году, когда ему было 36 лет, Пирпойнта назначили государственным палачом. В 1945 году во время Бельзенского процесса над нацистами его отправили в Германию. Там он казнил более 200 нацистских военных преступников, среди которых были комендант концлагеря Берген-Бельзен Йозеф Крамер и 22-летняя надзирательница Освенцима Ирма Грезе.

Популярность палача растет

Британская пресса освещала его работу — и Пирпойнт стал знаменитым.

«Я научил другие страны британской системе казни. Это не повод для гордости, просто факт: я привел в исполнение больше смертных приговоров, чем любой другой палач в истории Великобритании», — рассказывал Пирпойнт на Королевской комиссии по смертной казни, куда его позвали как самого известного палача страны.

Записная книжка Пирпойнта. Фото: Jack Taylor / Getty Images

Вернувшись на родину, Пирпойнт приобрел вместе с женой паб Help The Poor Struggler недалеко от Манчестера. Заведение быстро стало местной достопримечательностью: посетители приезжали ради автографа палача, который казнил сотни военных преступников.

Среди постоянных посетителей бара был Джеймс Корбитт. С Пирпойнтом они не знали друг друга по именам и обращались друг к другу по прозвищам — «Тиш» и «Тош». Корбитта осудили за убийство его девушки и приговорили к смертной казни.

Сестры из рыжего дома Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день Криминал 13 минут чтения

Незадолго до этого они с Пирпойнтом пели в пабе дуэтом песню «Danny Boy», а в день казни обратились друг к другу кличками из бара.

«“Привет, Тош”, — неуверенно сказал он. “Привет, Тиш, — сказал я. — Как дела?” “Порядок. Порядок”, — ответил он», — вспоминал Пирпойнт.

Громкие казни

В 1950 году Пирпойнт казнил Тимоти Эванса — человека, чью вину спустя годы признали судебной ошибкой. В 1953 году на ту же виселицу отправился настоящий убийца его жены и дочери — домовладелец и серийный преступник Джон Кристи.

В мае 1951 года Пирпойнт провел казнь Джеймса Инглиса, которого приговорили к смерти за убийство секс-работницы Элис Морган. По версии обвинения, он задушил ее после ссоры из-за оплаты услуг. Инглис пытался доказать, что невменяем, но суд не принял его доводы. Казнь заняла около семи секунд.

Дерек Бентли. Фото: PA Images / Reuters

В январе 1953 года Пирпойнт казнил 19-летнего Дерека Бентли. Его и 16-летнего Кристофера Крейга признали виновными в убийстве полицейского, который пытался задержать их во время ограбления магазина.

Бентли утверждал, что не знал, что у Крейга есть пистолет. Сам Крейг настаивал, что стрелять не собирался. Но суд счел решающим моментом фразу «Let him have it, Chris!», которую Дерек произнес во время грабежа. Эту многозначную фразу в зависимости от контекста можно было истолковать и как приказ стрелять, и как совет отдать оружие — но контекста не было. Смертный приговор вынесли только Бентли, так как Крейг был несовершеннолетним.

«Бентли вздрогнул, когда дверь неожиданно распахнулась. Кажется, он до конца не осознавал, что происходит. Он озадаченно повел плечами, но промолчал. Я тихо сказал: “Просто следуй за мной, парень” <…>. Он сделал шаг, задел стол, но, похоже, не почувствовал этого, хотя стол дрогнул. Я надел на него белую шапочку и затянул петлю. Раздался знакомый щелчок ремня и пряжки. С этого момента любые споры теряли смысл — Дерек Бентли был мертв», — вспоминал Пирпойнт в своих мемуарах.

Последняя казненная женщина Великобритании Она отомстила своему любовнику за побои и прерванную беременность, выстрелив в него шесть раз. Тысячи граждан требовали помиловать ее Криминал 12 минут чтения

После казни семья Бентли десятилетиями добивалась его оправдания. Один из полицейских, присутствовавших при задержании, позже признался, что не слышал тех самых слов, на которых строилось обвинение. Кроме того, у Бентли была умственная отсталость: его интеллект соответствовал уровню 11-летнего ребенка, он с трудом читал и писал. Приговор признали недействительным лишь в 1998 году — через 45 лет после казни.

В 1955 году Пирпойнт повесил Рут Эллис, осужденную за убийство любовника. Она стала последней женщиной, казненной в Великобритании. Это дело вызвало широкий общественный резонанс: многие считали, что приговор был слишком суровым. Недовольство обрушилось и на самого Пирпойнта.

После отставки

Год спустя, в 1956 году, Пирпойнт попросил Министерство внутренних дел исключить его из списка палачей. Формальной причиной стал спор об оплате несостоявшейся казни. За свою карьеру он казнил 435 человек (по другим данным — около 600).

В 1960-х годах Пирпойнт вместе с женой переехал в приморский город Саутпорт и стал писать мемуары. В 1974 году вышла его книга «Палач Пирпойнт».

Альберт Пирпойнт пишет мемуары. Ок. 1973. Фото: Ian Tyas / Keystone Features / Getty Images

«Я не верю, что смерть хотя бы одного из казненных мной предотвратила другие убийства. Смертная казнь не дает никаких результатов. Это всего лишь месть», — писал он в мемуарах.

Однако спустя несколько лет он изменил свое мнение. «Я знаю, что написал это в книге, и, когда я это писал, я действительно так думал. Но с тех пор преступлений стало намного больше, чем было в мое время, и я просто не могу определиться. Говорят о возвращении смертной казни за убийство полицейских, но никогда не упоминают о ее возвращении за убийство детей. Если ее вернут — что ж, ладно, но пусть вернут для всех. Убийство есть убийство», — говорил он в одном из интервью.

Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ Мир 9 минут чтения

Альберт Пирпойнт умер 10 июля 1992 года в возрасте 87 лет. За год до его смерти в Великобритании вышел фильм «Let Him Have It» — о судебном процессе над Дереком Бентли. В 2005 году режиссер Адриан Шерголд снял биографическую картину «Пирпойнт: Последний палач» о том, как профессия изменила взгляды палача на жизнь.Сегодня личные вещи Пирпойнта регулярно выставляют на аукцион. В 2019 году его записную книжку, гипсовый слепок лица и рук, а также серебряную цепочку от часов продали за 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиона рублей). В 2023 году другую тетрадь палача выкупили за 10 тысяч фунтов (больше миллиона рублей).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X