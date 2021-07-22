По подсчетам ученых из Центра исследований сна Университета Южной Австралии, каждый 14-й человек в мире — сомнамбула (лунатик), который во сне совершает какие-либо действия. «Холод» поговорил с людьми, живущими с этим расстройством, о возможных причинах их поведения ночью и о том, как с этим живется во взрослом возрасте.

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Сомнамбулизм в три раза чаще проявляется у детей, чем у взрослых. Ученые до сих пор не выяснили точных причин возникновения этого расстройства сна. Предполагается, что оно может возникнуть из-за возрастной незрелости нервной системы, стресса, депривации (то есть недостатка или полного отсутствия) сна или нарушений фазы медленного сна, а также генетической предрасположенности.

«Иногда я встаю и перекладываю вещи с места на место, а утром их ищу» Татьяна, 31 год, Иркутск

Когда мне было шесть лет, я с родителями и двумя старшими сестрами поехала отдыхать на море в Одессу. Между поездами в Москве был большой перерыв, поэтому мы решили погулять по Арбату. Мне было жутко интересно все вокруг, я постоянно вырывалась и не хотела идти с мамой за руку. Тогда родители решили меня проучить. Они с моими сестрами спрятались за огромным тополем, а я вдруг осталась одна посреди улицы и страшно испугалась. Потом семья вышла из своего укрытия. С этого момента я больше не отпускала мамину руку.

Думаю, что именно из-за этого случая дома со мной начало твориться неладное. Я дико вопила по ночам, во сне ходила по комнате и открывала двери, иногда садилась на кровать, складывала ладони и будто читала молитвы на своем выдуманном языке. Еще у меня начался тремор: руки тряслись постоянно. К сестрам приходили ночевать подружки, но их хватало на одну ночь — они меня боялись. Да и самих сестер мое поведение пугало.

Родители стали водить меня по врачам. Педиатры, неврологи, психиатры выписывали валериану или пустырник — я хорошо помню запах и ярко-зеленый цвет таблеток — нужно было выпить две на ночь. После того, как я пошла в первый класс, крики и ночные гуляния стали немного реже.

На летние каникулы мы поехали к бабушке в Чернигов. Бабушка, видя мое состояние, отвела меня в деревню к гадалке. Та оказалась той еще шарлатанкой: прыгала вокруг меня с какой-то палкой, сказала, что у меня проблемы с почками, и в этом вся беда (никогда никаких проблем с почками у меня не было и нет), потом нагадала мне мое будущее (ту еще дичь), взяла деньги и отправила восвояси. Никаких результатов это не дало. Дня через два меня отвезли на хутор к бабушке-шептунье, которая лечила испуг у детей. Этот день я запомнила на всю жизнь. Меня завели в старый дом с множеством икон и посадили на лавку. Моя бабушка расплатилась с шептуньей круглым украинским хлебом и кульком шоколадных конфет. Шептунья села рядом со мной, начала тихо молиться, гладить по спине и дуть на меня. У меня было ощущение, что из меня будто что-то вытягивают по ниточке — никогда ничего подобного я больше не испытывала. Так мы просидели минут 40, потом шептунья вывела меня из дома и сказала бабушке, что причина всему — тяжелый испуг и что сейчас я усну, а когда проснусь — все пройдет. Я проспала около 12 часов.

Чуда не случилось: лунатизм и тремор рук так никуда и не делись, но я хотя бы перестала кричать по ночам. Со временем родные к этому привыкли. Я могла встать среди ночи и открыть дверь со словами: «Здравствуйте, добро пожаловать в наш магазин». Из-за тремора рук, когда я стала старше, посторонние часто задавали мне вопрос: «Чего руки трясутся? Ты что, пила?». С тремором я живу так давно, что кажется, с ним ничего уже не сделаешь.

После школы я поступила в университет и на втором курсе решила сама пойти по врачам. Невролог поставил предварительный диагноз «эссенциальный тремор» и прописал транквилизатор и бета-адреноблокатор, от которых мне стало только хуже. Меня мучили бессонница и сонный паралич. Очень страшно, когда понимаешь, что не спишь, но при этом не можешь пошевелиться или закричать. В общем, больше к неврологу я не ходила.

Я окончила университет и вышла замуж. Мужа я сразу предупредила о своих ночных похождениях. Он не поверил, пока однажды ночью я не села на диван «смотреть» выключенный телевизор. Муж очень испугался, но со временем привык. Даже предлагал снять меня на видео, но мне страшно такое смотреть. Иногда я встаю и перекладываю вещи с места на место, а утром их ищу. Однажды ночью предлагала мужу срочно съесть печенье. А после того, как я открыла входную дверь и почти вышла в подъезд (муж вовремя хватился), мы поставили замки на все окна и балконную дверь — вдруг в следующий раз я решу выйти в окно.

Пару лет назад я делала МРТ. В заключении написано, что у меня выявлены признаки кисты кармана Ратке. Но я не лечусь. Я привыкла к своему состоянию, да и времени заниматься своим здоровьем у меня нет, потому что мы с мужем растим особенного ребенка. Сонный паралич меня больше не пугает: я начинаю мысленно себя успокаивать и считаю, пока не просыпаюсь окончательно. А еще я всем говорю, что детей нельзя пугать ни в коем случае — ни для смешного видео для соцсетей, ни для того, чтобы ребенок перестал икать, ни чтобы «преподать урок».

«Чаще всего по ночам я разбираю шкаф» Дмитрий, 27 лет, Киев

Луначу я, сколько себя помню. В детстве каждый день по ночам вставал, сейчас бывает, что раз в пару месяцев. Причем я помню, что делал последние минут пять перед тем, как проснуться. Интересно, что хожу по ночам я только дома, в подъезд или на улицу не выхожу. Если ночую не у себя, максимум — могу говорить во сне, но никогда не встаю.

Причину своего лунатизма я так и не выяснил. В детстве мама оставляла мокрую тряпку у моей кровати, чтобы, наступив на нее ночью, я проснулся — не помогало: я не просыпался. Врачи прописывали мне успокоительное и говорили, что это возрастное, пройдет. Не прошло. Хотя сейчас я, конечно, луначу гораздо реже.

Чаще всего по ночам я разбираю шкаф. Потом просыпаюсь, смотрю — шкаф пустой, а все мои вещи аккуратно разложены на кровати. Несколько раз выбрасывал какую-то вещь в форточку. А однажды приготовил завтрак: во сне я пожарил себе яичницу с сосисками. Проснулся у плиты — все готово. Неплохо получилось.

Годам к 20 я заметил, что встаю по ночам, когда посторонние звуки нарушают мой сон. Друг как-то жил у меня пару дней. Я ложился спать, а он засиживался за компьютером, играл в игрушки. Я вставал и ходил во сне, если он слишком сильно бил пальцами по клавиатуре.

Я даже поставил в комнате камеру ночного видения, чтобы потом посмотреть на себя. Неделю не лунатил, видимо, потому что подсознательно понимал, что стоит камера. Через неделю начал вставать, но уходил в другую комнату или на кухню. Один раз только в своей комнате снял со стены гитару, положил на пол и минуты три на нее смотрел — жаль, видео не сохранилось.

Как-то я переехал в другую квартиру, где был длинный коридор. Ночью я по нему несколько раз бегал туда-сюда. Разбудил друзей, которые спали в соседней комнате, — они недоумевали, что это за топот был.

Несколько лет я жил у своей девушки. У нас была очень скрипучая кровать — я часто из-за этого лунатил. Однажды мне приснилось, что комната начала сужаться, и я во сне накрыл девушку собой, чтобы стена нас не придавила. Проснулся весь в поту. Удивился, что смог продержаться в такой неудобной позе минут 10-15, как мне тогда показалось.

Последние полгода я сплю спокойно. Я снимаю комнату в квартире. Соседи у меня тихие. В нескольких кварталах от дома железная дорога, но отдаленный шум поезда не нарушает мой сон, и я не встаю.

«Он прихватил с собой кошачий лоток» Карина, 21 год, Салехард

В моем роду есть лунатики по материнской линии. Мне еще бабушка рассказывала, что ее отец ходил во сне и от него прятали ножи и другие острые предметы. Моя мама тоже ходила в детстве, но с возрастом это прошло. Сейчас она просто может что-то неразборчиво говорить во сне.

Я начала лунатить лет в 8-10. Однажды ночью я открыла тумбочку и стала искать деньги — до этого днем я училась считать, — потом пришла в себя. Маму разбудил шум, она подошла ко мне и спросила, что я делаю. Не помню, что точно я ей ответила. Потом мама уложила меня спать. В другой раз я полезла за диван и очнулась в недоумении. Еще мама рассказывала, что я пыталась открыть ключами дверь и выйти в подъезд.

Лет с 12 я стала много спать — бывало и до 18 часов в сутки доходило. Помню, в старших классах после школы приходила домой и сразу ложилась спать. В то время моя успеваемость ухудшилась. Учителя по этому поводу разговаривали с мамой, после чего мама купила мне витамины. Но за регулярным приемом витаминов никто не следил, и я их забросила. Лет в 18 я ночными просмотрами сериалов совсем сбила себе режим. Тогда же я увлеклась темой осознанных сновидений и стала ставить на себе эксперименты — не спала до трех дней (через сутки без сна я становилась очень раздражительной) или, наоборот, спала больше суток. Сейчас я обычно встаю в 2-3 часа дня и ложусь под утро, когда начинает светать, — для меня это норма. Я не работаю, учусь в университете, а у нас дистанционка. Задания могу выполнять в любое время, главное — вовремя их отправить. Но если мне нужно встать рано утром, я вообще не сплю. Не могу заснуть — и все.

Сейчас я больше не встаю с кровати, но иногда разговариваю или что-то делаю во сне. С возрастом это происходит все реже — пару раз в месяц. Как-то моя подруга, не понимая, что я сплю, спросила, чего это я машу руками перед собой и чешу их. На прошлой неделе я проснулась среди ночи (бывает, что просыпаюсь в одно и то же время или периодически каждые два часа) и поняла, что во сне сняла кофту, хотя в комнате было очень холодно.

Кстати, лунатизм проявился и у моего младшего брата. Два года назад, когда все дома спали, мой семилетний брат в одних трусах и майке встал с кровати и босой вышел из дома на улицу. Он прихватил с собой кошачий лоток и посыпал себе дорожку до ворот. Потом прошел вдоль улицы и в какой-то момент проснулся и заплакал, не понимая, как тут оказался. Плач услышала соседка, которая и привела его домой.

По поводу своего лунатизма я к врачам никогда не обращалась и не вижу надобности — он мне особо-то и не мешает.