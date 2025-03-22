Я работаю могильщиком

Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому

Константин Стругов из Ленинградской области копает могилы на кладбище и ведет блог. В инстаграме на его «Кладбищенские истории» подписано более 65 тысяч человек. Константин рассказывает о своей работе, публикует истории о погребальных традициях в разных странах и дает советы, как сэкономить на похоронах и избежать недобросовестных похоронных агентов. Он рассказал «Холоду», за что он любит свою работу и как постоянные встречи со смертью меняют отношение к жизни.

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Я живу в городе Приозерск Ленинградской области. По образованию я металлург, закончил профессиональный лицей. Несколько лет я работал на стройке, потом три года был водителем на железной дороге. А потом я начал копать могилы на кладбищах и занимаюсь этим уже пять лет.

Официально в трудовой книжке у меня написано «землекоп». Я сам себя называю могильщиком, так же говорю о себе и в соцсетях — так люди быстрее понимают, чем я занимаюсь. Не скажу, что я всегда мечтал копать могилы — просто увидел вакансию, мне предложили эту должность, и я согласился.

Люди дарят нам водку

Специально профессии могильщика нигде не обучают. Но более опытные землекопы уже в процессе мне показывали, как и что лучше сделать, чтобы работать было легче и быстрее. У меня большой опыт физической работы, поэтому мне было легко обучиться.

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Мы копаем на нескольких кладбищах. Я живу в маленьком городе, поэтому у нас непосредственно копкой могил занимается одна организация. График моей работы — шесть дней и один выходной. Официально смена длится с 9:00 и до 17:00. Но часто мы копаем могилы на завтра: например, зимой в день похорон очень сложно быстро убрать снег и выкопать яму. Летом работать гораздо проще. На разных кладбищах работается по-разному: где-то тяжело копать, потому что там камни, а где-то песок, и поэтому легко. Если кладбище находится в лесу, то там сплошные корни, и копать ямы тоже неудобно.

Фото: Кладбищенские Будни ⚰️/ Telegram

В целом мне нравится моя работа: ты постоянно находишься в разъездах и как-то по-своему помогаешь людям, у которых случилось горе. Никаких премий и «гробовых» нам не выплачивают. Иногда люди дают нам что-то в благодарность — чаще всего это бутылки водки. Иногда за отдельную плату родственники умерших обращаются к нам, чтобы демонтировать памятник и поставить новый или чтобы сделать ограду. Работа могильщика вообще не приносит высоких доходов. Базовой зарплаты хватает только на то, чтобы не быть голодным и оплачивать коммуналку. Но летом можно подзаработать на дополнительных услугах — как раз на установке памятников и оград.

«Что-то ты не похож на человека, который копает могилы»

У моих близких и друзей нет никаких предрассудков по поводу моей профессии. Все относятся к ней адекватно, никто не критикует и не удивляется: «Да как ты вообще можешь копать могилы?» — хотя в обществе все еще распространено мнение о том, что могильщики — сплошные алкоголики или уголовники.

Возможно, на этой работе легче спиться из-за стереотипов и вот таких подарков. Но ведь если человек захочет, он в любом месте найдет то, что ему нужно. Если кто-то говорит «я начал пить из-за чего-то», так это худший вариант, который можно допустить. Ты решил проблему? Нет, только деньги тратишь на сигареты или алкоголь.

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Однажды меня остановил патруль ДПС. Полицейские спросили, кем я работаю. Я ответил: «Могилы копаю». А они мне сказали: «Что-то ты не похож на человека, который копает могилы». Интересно, каким образом я должен походить на такого человека? Это должно быть написано у меня на лбу?

На мой телеграм-канал подписано много могильщиков. Это адекватные, хорошие люди. Они совсем не соответствуют общепринятому мнению о забулдыгах, которые не докапывают яму или не могут донести до нее гроб. Может, кто-то из них и выпивает по праздникам, но точно не алкоголик. Конечно, когда на похоронах родственники умершего дают тебе бутылки, то человеку легче начать пить или сорваться, если он когда-то был зависимым и завязал. Но вот я, например, совсем не пью.

Нашу работу не заменит трактор

Для работы могильщиком человек должен быть стрессоустойчивым, пунктуальным и ответственным. Все-таки мы работаем с людьми в трауре, у которых случилось горе, и нужно постараться, чтобы все было сделано качественно. Наша главная задача — чтобы к приезду похоронной процессии могила была уже выкопана.

«Подождите, я положу в гроб карту “Пятерочки”!»

Некоторые говорят, что землекопов может заменить трактор. Но на самом деле эту работу даже на 50% нельзя заместить техникой. Ты же не заедешь на тракторе в центр кладбища. А зимой, в холода, земля промерзает настолько, что трактору приходится вскрывать этот обледеневший пласт отбойным молотком. И все равно углублять яму, придавать ей форму, подравнивать и закапывать приходится людям. Кстати, после трактора очень тяжело закапывать землю, потому что техника сильно ее раскидывает.

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Когда меня спрашивают о необычных случаях на работе, я отвечаю, что в моей практике из гроба еще никто не вставал. Вообще моя деятельность — это сплошной день сурка: ничего сверхъестественного на похоронах не происходит. Но иногда родственники кладут в гроб умершему какие-то вещи. Недавно положили к телу мужчины удочку: наверное, он был рыбаком. Однажды хоронили бабушку, прощание окончилось, гроб уже пора накрывать крышкой. И кто-то из родственников сказал: «Подождите, я положу в гроб карту “Пятерочки”!»

Еще я удивляюсь, что люди до сих пор оставляют еду на могилах родственников. Я приверженец того, чтобы, когда человек совершает какое-то действие, он знал, для чего это делает. А не «у меня бабушка так делала, прабабушка, а значит, и я буду». Вот люди сейчас оставляют еду на кладбищах. Говорят, что раньше так делали, потому что паломники ходили из деревни в деревню, и они не брали с собой еду. Поэтому другие люди оставляли ее на кладбищах — чтобы паломник смог перекусить, помолиться за усопшего и пойти дальше (православная церковь призывает не употреблять на могилах спиртное и не оставлять там еду, называя данные обычаи языческими. — Прим. «Холода»). Но я не понимаю, какой в этом смысл сейчас.

Ритуальщиков зря считают гадами

Меня расстраивают некоторые стереотипы про работу в похоронной сфере. Многие люди считают сотрудников ритуальных агентств и копателей могил гадами и даже не могут аргументированно сказать почему. А те люди, которые стараются работать честно, как раз входят в положение и стараются не стрясти с людей как можно больше денег, а помочь им — выгоднее и лучше организовать похороны.

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Лично я никогда не сталкивался с тем, чтобы мне говорили что-то типа: «Могильщики связаны с похоронной мафией и сами требуют денег от родственников умерших». Я живу в маленьком городе, где все друг друга знают. Конечно, я слышал истории, что где-нибудь в Москве требуют деньги за то, чтобы, например, из могилы откачивали воду. Но жизнь за МКАДом совсем другая. Если мы копаем могилу и видим там воду, то никогда не требуем заоблачных денег за откачку, а просто звоним родственникам и предупреждаем. Кстати, обычно такое бывает на старых кладбищах, где умерших подхоранивают к родственникам.

Фото: @gravedigger_plan / Instagram

В своем городе мне нечего стесняться или бояться. Меня все знают, и я честно выполняю свою работу. С черным рынком ритуальных услуг мы не связаны, но я немного общаюсь с моими подписчиками из этой сферы и знаю, что проблема черных ритуальных агентов существует. Они платят деньги в моргах или больницах, чтобы получить первым информацию об умершем.

В своем телеграм-канале я даже веду рубрику о том, как сэкономить на похоронах: разбираю разные моменты и советую людям, что делать, чтобы, например, не попасть на нечестных ритуальщиков, которые наживаются на чужом горе. А еще пытаюсь развенчивать мифы о том, что весь похоронный бизнес — это сплошная мафия. К тому же я часто общаюсь с «белыми» ритуальными агентами, которые работают честно.

Когда гроб лежит на чердаке, человек понимает, что завтра может уже не наступить, и может провести это время продуктивно

Я советую, что делать, если люди хотят похоронить человека в одной могиле с другими родственниками. Разбираю, что они могут сделать сами, а где понадобится помощь специалистов, рассказываю, сколько может стоить демонтаж памятников. Это в принципе полезная информация для всех людей.

Фото: предоставлено Константином

Если у человека нет 100 тысяч рублей на гроб, то никто ему такую цену и не предложит. Бывает, что люди берут кредиты или собирают деньги на лечение и медикаменты. Но ни разу я не встречал такого, чтобы люди собирали средства на похороны. Нет средств — есть программы за счет государства. Никто еще не остался валяться на обочине, всех людей хоронят.

Многие ожидают, что к ним придут ритуальщики и будут драть три шкуры, но на самом деле сталкиваются с совсем другим отношением. В городе бывают такие случаи, что мне звонят и спрашивают: «Вы будете на похоронах? С вами нам спокойнее будет, мы точно знаем, что вы донесете гроб и опустите его, то есть справитесь со своей работой».

Мы все однажды умрем

Меня удивляет, что среди многих людей тема смерти или похорон табуирована, хотя все мы там будем. В некоторых семьях об этом даже не говорят. В прошлом году у меня умер дядя, но у него было в завещании прописано, как и где его похоронить. Я давно уже сказал жене: «Если со мной что-то случится, кремируйте меня. Не хочу лежать в земле, чтобы меня ели черви».

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Сто лет назад гробы у наших предков хранились на чердаках с уже приготовленными заранее вещами для похорон. Это было нормально: люди просто не хотели обременять своих родственников. Детям и близким оставалось просто похоронить человека без лишних хлопот. Когда гроб лежит на чердаке, человек понимает, что завтра может уже не наступить, и может провести это время продуктивно — например, с семьей. Это лишний повод задуматься о том, как он будет жить оставшиеся годы.

В своем блоге я стараюсь выкладывать мотивационные видео. Напоминаю, что нужно дорожить временем и помнить, что все мы не вечные. Когда человек понимает, что его жизнь однажды закончится, он уже не будет направо и налево растрачивать свое время и ресурсы.

Если человек родился, то он обязательно однажды умрет, хотя, конечно, тяжело и грустно, когда умирают дети или еще совсем молодые люди погибают в авариях. Но если человек прожил 90 лет — то хорошо, что он прожил такую хорошую долгую жизнь, а ее конец вполне естественен.

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У меня выработался профессиональный иммунитет, и я нормально воспринимаю работу с людьми, у которых в жизни случилась трагедия. Лишний раз приходит понимание, что в смерти нет ничего сверхъестественного или необычного. К тому же кто-то же должен выполнять такую работу. Ведь когда у хирурга человек умирает на операционном столе, врач не может позволить себе сильно переживать, вот так же и в нашей профессии.

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