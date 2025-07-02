Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию

Россиянин Владислав Романенко провел в Риге академическую лекцию, где обсуждалась критика либеральной и марксисткой идеологий. На лекцию пришел информатор Службы государственной безопасности (СГБ), который пересказал суть лекции силовикам. На основе его рассказа ведомство потребовало выслать Романенко из Латвии, невзирая на то, что он студент местного вуза, владеет квартирой в Риге, а его девушка недавно перенесла операцию на позвоночнике. Силовики против науки — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Гражданин России Владислав Романенко прожил в Латвии почти восемь лет. Он переехал туда в 2017 году после окончания Ланкастерского университета в Великобритании и устроился в представительство российской компании «Уралкалий», а позже перешел в латвийскую IT-компанию RDV Group.

Российские звезды возвращаются в Европу «Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным Политика 12 минут чтения

У Романенко был постоянный вид на жительство, есть собственная квартира в Риге, к тому же он учился в магистратуре Рижского технического университета (РТУ) по специальности Digital Humanities (цифровые гуманитарные науки). В Латвии у него осталась девушка — Дарта Треймане. Он также инициировал выход из российского гражданства и не посещал Россию с 2022 года, опасаясь мобилизации или ареста.

Однако в мае 2025 года МВД Латвии на основании рекомендаций Службы государственной безопасности (СГБ, местный аналог ФСБ) запретило Романенко въезд и пребывание в стране, обвинив его в распространении коммунистических идей, связях с экстремистскими организациями и угрозе национальной безопасности.

Война превратила Украину в полигон оружия будущего Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам Мир 7 минут чтения

Выводы СГБ, вероятно, основывались на информации от Каспарса Розитиса — человека, который сам публично признался, что в течение нескольких месяцев сотрудничал с СГБ и шпионил за общественным центром Maiznīca. Розитис рассказал, что за отчеты с мероприятий отдельных политических партий ему платили 600 евро в месяц,а также выдали телефон и велосипед.

«Сначала я пошел чисто из любопытства. Потому что ничего толком не объяснили — просто работа. Потом я уже сходил туда, мы встретились, я подписал договор о неразглашении информации. И потом они рассказали, что вот предложение — периодически ходить на какие-то мероприятия и пересказывать, что там происходит. И я сначала согласился, потому что казалось интересным. Я в первый раз о чем-то таком слышал в жизни. Думал, что узнаю что-то новое и сделаю что-то важное», — рассказал Розитис.

Центр Maiznīca, расположенный в Риге, представляет собой неформальную площадку левых взглядов, где проходят лекции, обсуждения, показы фильмов и воркшопы. По словам представителей центра, они категорически против насилия и ненависти, а несовпадающие мнения в дискуссиях считают нормальным. Весной 2024 года Владислав Романенко организовал в Maiznīca дискуссию под названием «Что такое идеология?» на основе его собственной презентации в РТУ.

Недостаточно укоренился в Латвии

Презентация Владислава Романенко представляла собой академическую работу, выполненную в рамках университетского курса. В ней рассматриваются либеральная и марксистская теории общества — с критическим подходом и элементами иронии.

Я переехала в США, и мне нравится Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц Общество 11 минут чтения

Материал основан на трудах признанных политических философов XX века, таких как Луи Альтюссер, Антонио Грамши, Герберт Маркузе, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, чьи идеи изучаются в университетах по всей Европе. В презентации нет ссылок на «марксизм-ленинизм» или советских вождей. По словам самого студента, работа была выполнена по программе курса и получила высокую оценку — 9 баллов из 10. И, как утверждает Розитис, именно об этой презентации он доложил в СГБ.

Макс Хоркхаймер (слева) и Теодор Адорно. Фото: Jeremy J. Shapiro / Wikimedia Commons

20 мая 2025 года Романенко получил от МВД электронное письмо с уведомлением о внесении в черный список Латвии на основании секретного отчета СГБ, согласно которому Романенко якобы является носителем крайне левых идей, а его прошлая деятельность была направлена на разжигание ненависти и беспорядков. На основании этого отчета ему запретили проживание и въезд на территорию Латвии.

«Далее была проведена оценка, насколько я укоренился в Латвии. Оценка была — что связь недостаточная, чтобы меня не высылать. Я учусь в университете, у меня есть недвижимость, я прожил достаточно долго и получил вид на жительство. Этого было недостаточно», — пояснил Романенко.

В этот же день он сопровождал свою невесту в больницу на операцию на позвоночнике, после чего должен был ухаживать за ней в домашних условиях, но после консультации с адвокатом он покинул страну, опасаясь депортации в Россию. Сейчас он находится в Нидерландах, где у него есть вид на жительство. Романенко пытается оформить академический отпуск в РТУ, чтобы при благоприятном решении дела продолжить учебу.

Раскаяние информатора и молчание СГБ

Россиянин и его знакомые категорически отвергают обвинения. Романенко утверждает, что не является сторонником коммунизма, а его интерес к теме был академическим. Среди приглашенных на дискуссию были граждане Латвии, Германии, США, Польши и Франции. По словам представителя центра, обсуждение не содержало радикальных заявлений, а центр Maiznīca занимается исключительно открытыми и публичными мероприятиями.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России» По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка Мир 5 минут чтения

Каспарс Розитис, также известный в социальных сетях под именем Анна Безмиегс, признался в сотрудничестве с СГБ. Его слова вызвали общественный резонанс. Розитис объясняет, что начал сомневаться в этичности своих действий после обсуждения палестинского вопроса на одном из мероприятий. Он заявил, что ощущал вину и решил раскрыть свою роль, несмотря на подписанное соглашение о неразглашении. Розитис также рассказал о своих ментальных проблемах: депрессии, импульсивности, расстройстве личности.

Каспарс Розитис. Фото: Anna Bezmiegs / Facebook

Представители СГБ не подтвердили и не опровергли факт сотрудничества с Розитисом. Ведомство заявило, что он не являлся сотрудником службы (спецслужба может нанимать информаторов или агентов, которые не являются штатными сотрудниками), и отказалось комментировать его заявление. На уточняющие вопросы о роли Розитиса и форме сотрудничества в СГБ отвечать не стали.

На вопрос о причинах интереса к Maiznīca СГБ сообщила, что регулярно оценивает деятельность различных организаций на предмет пропаганды радикальных или экстремистских идей и угроз общественному порядку.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

Владислав Романенко обжаловал решение МВД о выдворении. Судебное заседание назначено на 8 июля 2025 года в Рижском окружном административном суде. Оно пройдет в закрытом режиме, поскольку документы, послужившие основанием для выдворения, имеют гриф «Секретно».

Романенко, центр Maiznīca и их сторонники считают дело нарушением свободы слова и заявляют, что намерены добиваться справедливости. Они подчеркнули, что деятельность Maiznīca никогда не была радикальной и что преследование за академический интерес к марксизму — опасный прецедент.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X