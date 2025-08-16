Путин и Трамп встретились на Аляске

В ночь с 15 на 16 августа на Аляске в городе Анкоридж прошел саммит под лозунгом «В поисках мира», в котором приняли участие российская и американская делегации. По его итогам Дональд Трамп заявил, что «сделки пока нет», выразил надежду на скорую встречу с Путиным и добавил, что созвонится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин, в свою очередь, рассказал о «братских народах» России и Украины и назвал войну «трагедией». «Холод» рассказывает подробности встречи.
«Вы перестанете убивать мирных людей?»
Трамп прилетел в Анкоридж первым и ждал Путина около 20 минут. За некоторое время до этого на базе приземлился самолет спецотряда «Россия», который приняли за самолет Путина. Однако вскоре пропагандист и сотрудник телеканала ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путина не было на борту этого самолета.
«Агентство» обратило внимание, что за первым приземлившимся в Анкоридже самолетом на сервисе отслеживания полетов Flightradar следили около полумиллиона человек. При этом реальный самолет Путина включил транспондер — устройство, которое передает информацию о самолете, в том числе его идентификатор, высоту, скорость и направление, — только перед посадкой.
Выйдя из самолетов на военной базе «Эльмендорф», Трамп и Путин обменялись рукопожатиями и прошли по красной дорожке. Там над ними пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2. Трамп также поаплодировал Путину — The Guardian обратил внимание, что Белый дом вырезал из своих роликов в соцсетях этот момент.
Когда президенты подошли к прессе, одна из журналисток крикнула Путину на английском: «Президент Путин, вы перестанете убивать мирных людей?». Путин сделал вид, что не услышал или не понял ее. После этого, дав понять, что на вопросы прессы отвечать не будут, они уехали в автомобиле Трампа к месту проведения переговоров.
Незадолго до начала переговоров стало известно, что встреча пройдет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось ранее. В состав российской делегации, помимо Путина, вошли его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и продлились около трех часов. СМИ назвали эту встречу одной из самых длинных встреч Трампа и Путина.
«Сделки пока нет»
Во время встречи президентов команда Трампа разослала своим сторонникам электронные письма, написанные от лица президента США, с призывом к пожертвованиям. «Я запускаю кампанию “ТРАМП-БЛИЦ”, в рамках которой каждый патриот, прочитавший это сообщение, пожертвует 10 долларов, чтобы ПОДДЕРЖАТЬ ТРАМПА!» — говорилось в письме.
В это же время на телеканале Fox News показали интервью Дональда Трампа, записанное до начала саммита.
Он также в очередной раз пообещал выйти из переговорного процесса, если поймет, что диалог с Россией «не имеет будущего».
По итогам встречи Путин и Трамп провели короткую пресс-конференцию, на которой выступили с речами, однако, несмотря на формат мероприятия, на вопросы журналистов отвечать не стали.
Путин заявил, что он заинтересован в долгосрочном урегулировании военного конфликта в Украине и назвал россиян и украинцев «братскими народами», а войну — «трагедией и тяжелой болью». Он охарактеризовал саммит как продуктивную встречу и заявил, что Россия видит «желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса».
По его словам, выбор Аляски для проведения встречи был «логичным», поскольку Россию от нее отделяет только Берингов пролив. Путин добавил, что Трамп поприветствовал его «по-соседски» и что у России с США «много интересных направлений для совместной работы».
Трамп, который выступал после Путина, заявил, что по многим пунктам относительно войны в Украине были достигнуты договоренности, однако подчеркнул, что «сделки пока нет». Он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров.
В завершении пресс-конференции Путин пригласил Трампа в Москву:
«Next time in Moscow (В следующий раз в Москве)», — сказал Путин, на что Трамп ответил, что это возможно.
На этом переговоры завершились. Совместный обед делегаций России и США отменен, сообщил Белый дом. Там уточнили, что Трамп возвращается в Вашингтон.
Без запланированного обеда полгода назад прошли и скандальные переговоры Трампа с Зеленским — правда, тогда после перепалки отменили даже пресс-конференцию.
В эфире Sky News рассказали, что Дональд Трамп уехал с переговоров «униженным» Владимиром Путиным. Телеканал добавил, что у Путина была возможность «представить себя равным» Трампу во время саммита.
«Разные варианты развития переговоров»
Пропагандист и сотрудник телеканала ВГТРК Павел Зарубин накануне переговоров поговорил с Дмитрием Песковым, который рассказал, что подготовка саммита Путина и Трампа происходила в «беспрецедентно короткие сроки». Он отметил, что подготовка была сопряжена с некоторыми трудностями из-за того, что после начала войны США свернули большинство процессов, связанных с дипломатическими отношениями с Россией, и «просто разучились давать визы».
В России незадолго до переговоров пропагандистам разослали методички, в которых их проинструктировали, как нужно освещать переговоры.
Кроме того, CNN сообщил, что при подготовке саммита Секретная служба США сотрудничала с российской Федеральной службой охраны (ФСО), однако силовики с обеих сторон опасались взаимного шпионажа.
Во время переговоров жители Аляски, как в Анкоридже, так и в других населенных пунктах, вышли на две акции: в знак солидарности с Украиной и в поддержку Трампа. Для первой несколько женщин сшили большой украинский флаг с надписью «Аляска на стороне Украины» и положили его в центре Анкориджа в надежде, что Путин и Трамп заметят его, пролетая над городом.
