Путин и Трамп встретились на Аляске

О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?

В ночь с 15 на 16 августа на Аляске в городе Анкоридж прошел саммит под лозунгом «В поисках мира», в котором приняли участие российская и американская делегации. По его итогам Дональд Трамп заявил, что «сделки пока нет», выразил надежду на скорую встречу с Путиным и добавил, что созвонится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин, в свою очередь, рассказал о «братских народах» России и Украины и назвал войну «трагедией». «Холод» рассказывает подробности встречи.



«Вы перестанете убивать мирных людей?»

Трамп прилетел в Анкоридж первым и ждал Путина около 20 минут. За некоторое время до этого на базе приземлился самолет спецотряда «Россия», который приняли за самолет Путина. Однако вскоре пропагандист и сотрудник телеканала ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путина не было на борту этого самолета.

«Агентство» обратило внимание, что за первым приземлившимся в Анкоридже самолетом на сервисе отслеживания полетов Flightradar следили около полумиллиона человек. При этом реальный самолет Путина включил транспондер — устройство, которое передает информацию о самолете, в том числе его идентификатор, высоту, скорость и направление, — только перед посадкой.

Выйдя из самолетов на военной базе «Эльмендорф», Трамп и Путин обменялись рукопожатиями и прошли по красной дорожке. Там над ними пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2. Трамп также поаплодировал Путину — The Guardian обратил внимание, что Белый дом вырезал из своих роликов в соцсетях этот момент.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Когда президенты подошли к прессе, одна из журналисток крикнула Путину на английском: «Президент Путин, вы перестанете убивать мирных людей?». Путин сделал вид, что не услышал или не понял ее. После этого, дав понять, что на вопросы прессы отвечать не будут, они уехали в автомобиле Трампа к месту проведения переговоров.

Незадолго до начала переговоров стало известно, что встреча пройдет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось ранее. В состав российской делегации, помимо Путина, вошли его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и продлились около трех часов. СМИ назвали эту встречу одной из самых длинных встреч Трампа и Путина.

«Сделки пока нет»

Во время встречи президентов команда Трампа разослала своим сторонникам электронные письма, написанные от лица президента США, с призывом к пожертвованиям. «Я запускаю кампанию “ТРАМП-БЛИЦ”, в рамках которой каждый патриот, прочитавший это сообщение, пожертвует 10 долларов, чтобы ПОДДЕРЖАТЬ ТРАМПА!» — говорилось в письме.

В это же время на телеканале Fox News показали интервью Дональда Трампа, записанное до начала саммита.

В нем президент США заявил, что он хочет закончить войну в Украине «на этой неделе, а не на следующей» и что не намерен тратить на этот процесс «кучу времени, энергии и денег».

Он также в очередной раз пообещал выйти из переговорного процесса, если поймет, что диалог с Россией «не имеет будущего».

По итогам встречи Путин и Трамп провели короткую пресс-конференцию, на которой выступили с речами, однако, несмотря на формат мероприятия, на вопросы журналистов отвечать не стали.

Путин заявил, что он заинтересован в долгосрочном урегулировании военного конфликта в Украине и назвал россиян и украинцев «братскими народами», а войну — «трагедией и тяжелой болью». Он охарактеризовал саммит как продуктивную встречу и заявил, что Россия видит «желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса».

Несменяемее Путина Как работает ГПУ президента и его глава Лариса Брычева — женщина, от которой зависят все законы в России Общество 13 минут чтения

По его словам, выбор Аляски для проведения встречи был «логичным», поскольку Россию от нее отделяет только Берингов пролив. Путин добавил, что Трамп поприветствовал его «по-соседски» и что у России с США «много интересных направлений для совместной работы».

Трамп, который выступал после Путина, заявил, что по многим пунктам относительно войны в Украине были достигнуты договоренности, однако подчеркнул, что «сделки пока нет». Он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров.

В завершении пресс-конференции Путин пригласил Трампа в Москву:

«Next time in Moscow (В следующий раз в Москве)», — сказал Путин, на что Трамп ответил, что это возможно.

На этом переговоры завершились. Совместный обед делегаций России и США отменен, сообщил Белый дом. Там уточнили, что Трамп возвращается в Вашингтон.

Без запланированного обеда полгода назад прошли и скандальные переговоры Трампа с Зеленским — правда, тогда после перепалки отменили даже пресс-конференцию.

В эфире Sky News рассказали, что Дональд Трамп уехал с переговоров «униженным» Владимиром Путиным. Телеканал добавил, что у Путина была возможность «представить себя равным» Трампу во время саммита.

«Разные варианты развития переговоров»

Пропагандист и сотрудник телеканала ВГТРК Павел Зарубин накануне переговоров поговорил с Дмитрием Песковым, который рассказал, что подготовка саммита Путина и Трампа происходила в «беспрецедентно короткие сроки». Он отметил, что подготовка была сопряжена с некоторыми трудностями из-за того, что после начала войны США свернули большинство процессов, связанных с дипломатическими отношениями с Россией, и «просто разучились давать визы».

В России незадолго до переговоров пропагандистам разослали методички, в которых их проинструктировали, как нужно освещать переговоры.

Государственные СМИ попросили готовить россиян «к разным вариантам развития переговоров» и к тому, что «к приостановке боевых действий саммит может и не привести».

Кроме того, CNN сообщил, что при подготовке саммита Секретная служба США сотрудничала с российской Федеральной службой охраны (ФСО), однако силовики с обеих сторон опасались взаимного шпионажа.

Во время переговоров жители Аляски, как в Анкоридже, так и в других населенных пунктах, вышли на две акции: в знак солидарности с Украиной и в поддержку Трампа. Для первой несколько женщин сшили большой украинский флаг с надписью «Аляска на стороне Украины» и положили его в центре Анкориджа в надежде, что Путин и Трамп заметят его, пролетая над городом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X