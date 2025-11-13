Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег

У одного из совладельцев студии «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским, Тимура Миндича, прошли обыски. Его и еще несколько человек обвинили в том, что они отмывали деньги через госкомпанию «Энергоатом». Миндич покинул страну, но его дело уже передали в суд. Кто такой Миндич и кого еще судят — в материале «Холода».

11 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) рассказали, что раскрыли «масштабную коррупционную схему влияния» в энергетическом секторе страны. Схема касалась работы госкомпании «Энергоатом» — оператора всех украинских атомных электростанций.

Как утверждают детективы, несколько человек, не имея никаких формальных полномочий, фактически управляли «Энергоатомом» — предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен (в ноябре 2025 года это более 388 миллиардов рублей).

По информации «Энергоатома», она обеспечивает 55% потребностей страны в электроэнергии (до 70% в осенне-зимний период)

Организатором преступной группировки называют «известного в медиа бизнесмена». Его имя в пресс-релизе не раскрывается. Однако утром 10 ноября «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что детективы НАБУ пришли с обыском к Тимуру Миндичу, совладельцу студии «Квартал 95» и соратнику президента Владимира Зеленского. Эта информация потом подтвердилась.

Среди других фигурантов дела — бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности госкомпании «Энергоатом» и еще четыре человека (их имена и должности не сообщаются, но они якобы занимались отмыванием денег).

«Карлсон» и «Че Гевара»

По делу уже задержано пять человек, еще семерым присвоили статус подозреваемых. Согласно НАБУ, участники схемы вынуждали подрядчиков «Энергоатома» выплачивать им откаты в размере до 15% от стоимости контрактов, принимали кадровые решения, контролировали процессы закупок и финансовые потоки.

Подозреваемые якобы легализовали около 100 миллионов долларов (8 миллиардов рублей) незаконно полученных средств

НАБУ и САП вели расследование с лета 2024 года. После публикации пресс-релиза службы также обнародовали записи разговоров фигурантов дела, которых они прослушивали. Участники разговоров называли друг друга псевдонимами. По версии СМИ, настоящие имена такие:

«Рокет» — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

«Тенор» — директор «Энергоатома» по безопасности Дмитрий Басов;

«Че Гевара» — бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов;

«Профессор» — министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко;

«Карлсон» — бизнесмен Тимур Миндич.

Последний, по версии НАБУ, как раз и контролировал работу «прачечной», где отмывали деньги.

«Из квартиры на верхних этажах дома по улице Грушевского в Киеве “Карлсон” определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных», — говорится в заявлении НАБУ.

Теневой куратор и друг Зеленского

Тимуру Миндичу 46 лет. Он родился в Днепре (на тот момент — Днепропетровск). Публичной информации о его карьерном пути почти нет, отмечает «РБК Украина». В Украине он известен как кинопродюсер и один из совладельцев студии «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским.



Тимур Миндич. Фото: НАШІ ГРОШІ

«Украинская правда» называет Миндича другом президента. По их данным, близкие отношения с ним позволяли бизнесмену обращаться к главе государства с личными просьбами. В частности, Миндич мог оказывать влияние на назначения и курирование тех или иных государственных вопросов, говорили источники.

Миндича также называют конечным владельцем оборонной компании Fire Point. Изначально фирма занималась подбором актеров на кастингах, но после 2022 года стала одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. В 2024 году компания продала правительству дроны большой дальности FP-1 на 320 миллионов долларов — это чуть меньше трети от всего бюджета на беспилотники, писала Kyiv Independent.

С 2023 по 2024 год выручка Fire Point выросла с четырех миллионов долларов до более чем 100 миллионов долларов. Согласно источнику Kyiv Independent, в этом году она планирует заработать более миллиарда долларов за счет госконтрактов.

Сейчас Миндич находится за пределами Украины. По данным «Украинской правды», он уехал из страны незадолго до обысков.

Война с антикоррупционными органами

О том, что в расследовании может фигурировать соратник Зеленского, было известно еще с июля. Тогда же началось публичное противостояние между силовыми ведомствами, подконтрольными офису президента, и антикоррупционными органами. 21 июля Служба безопасности Украины сообщила о проверках в отношении НАБУ и САП с целью очистить их от «российского влияния».

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура — независимые органы по борьбе с коррупцией, созданные в Украине в 2015 году как одно из условий сближения с Евросоюзом. НАБУ занимается непосредственно расследованиями, а САП представляет сторону обвинения по раскрытым делам в суде. С момента создания одним из главных условий их независимости считалось то, что в их дела не могла вмешиваться генеральная прокуратура. Деятельность НАБУ контролирует профильный комитет украинского парламента, а ежегодный аудит проводят представители парламента, президента и кабинета министров.

Уже на следующий день, 22 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, фактически лишивший два главных антикоррупционных ведомства независимости — их подчинили генпрокурору, назначаемому президентом. Зеленский подписал закон в тот же вечер. Это вылилось в крупные протесты в городах Украины. СМИ называли их самыми масштабными с начала войны.

Здание Верховной Рады в Киеве. Фото: Alamy

Против нового закона выступал и Евросоюз. Решение Зеленского по НАБУ и САП могло привести к прекращению финансовой помощи Украине и торможению процесса евроинтеграции, писала Financial Times. По словам источников газеты, Зеленскому звонили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта и просили пересмотреть позицию. И уже 24 июля тот отменил решение.

Атаку на антикоррупционные ведомства украинские СМИ связывали с расследованиями против приближенных президента, а катализатором могло стать обвинение, выдвинутое тогдашнему вице-премьеру Алексею Чернышову (его еще в июне заподозрили в том, что он злоупотребил служебным положением и получил неправомерную выгоду).

«Решил незаконно обогатиться»

Вечером 11 ноября началось заседание в Высшем антикоррупционном суде, который должен избрать меру пресечения фигурантам дела, включая бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка. Во время суда прокурор заявил, что Миндич «решил незаконно обогатиться» благодаря связям с руководством страны.

По словам представителя обвинения, Миндич среди прочего вел незаконную деятельность в оборонной сфере и оказывал влияние на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Зеленский, комментируя дело против Миндича, назвал приоритетом вопрос очистки «Энергоатома» от коррупции. «Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть», — сказал он.

12 ноября Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко, чье имя фигурирует в деле, и министра энергетики Светлану Гринчук. НАБУ сообщило в суде, что летом Гринчук как минимум трижды ночевала у Галущенко — причем открывала дверь своим ключом.

