Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой

Роман Старовойт, освобожденный 7 июля Владимиром Путиным от должности министра транспорта, найден мертвым. По основной версии, он совершил самоубийство — застрелился из наградного пистолета. СМИ сообщали, что ранее против него мог дать арестованный по обвинению в хищениях чиновник. Рассказываем, что об этом известно.

О смерти Романа Старовойта первыми сообщили СМИ: газета «Известия» со ссылкой на источники, а также близкие к силовикам телеграм-каналы Mash, Shot и Baza. По данным СМИ, бывший министр покончил c собой. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Следственного комитета. В нем также отмечается, что основная версия произошедшего — самоубийство.

Изначально телеграм-каналы сообщали, что Старовойт застрелился в собственном доме в поселке Мякинино, позже появилась информация о том, что его тело нашли рядом с автомобилем Tesla, припаркованном у забора парковки парка имени Малевича в Одинцовской районе Подмосковья. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Старовойт застрелился в кустах около парковки, якобы именно там и было найдено и опознано тело чиновника.

По данным Shot, Старовойт застрелился из наградного пистолета. Оружие он получил в награду от МВД в 2023 году.

Телеграм-канал также пишет, что ранее бывший глава Курской Области Алексей Смирнов, который был арестован по обвинению в хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе, дал показания против Старовойта. Представляющий интересы Смирнова адвокат Сергей Бушин отказался прокомментировать РИА «Новости» эту информацию.

Ранее сегодня, 7 июля, Владимир Путин своим указом уволил Старовойта с поста министра транспорта. Это решение последовало за масштабным транспортным коллапсом, который произошел в крупных российских аэропортах 5 и 6 июля. Как писала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и экспертов, сотни задержанных и отмененных в эти дни рейсов обошлись российским авиаперевозчикам примерно в 20 миллиардов рублей.

После известия о гибели Старовойта телеграм-каналы Mash, Baza и телеканал «РЕН ТВ» сообщили о смерти еще одного чиновника из Минтранса — замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Андрея Корнейчука. Журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщают, что мужчина умер во время совещания. Отмечается, что 42-летний Корнейчук резко встал во время совещания, упал на пол и умер, врачи не смогли ему помочь. Причиной смерти, по данным «РЕН-ТВ», является остановка сердца.

Роман Старовойт начал карьеру чиновника в правительстве Санкт-Петербурга,где проработал с 2005 по 2010 год и занимался инвестиционными и стратегическими проектами. С 2010 по 2012 год был сотрудником аппарата правительства России. С 2012 по 2018 год возглавлял Федеральное дорожное агентство, подчиненное Минтрансу. В октябре 2018 года в течение 10 дней был замминистра транспорта, после чего был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Курскую область чиновник возглавлял с 2018 по 2024 год (с сентября 2019 года без приставки «и.о.»), позже перейдя на работу в Минтранс, где занимал пост министра до 7 июля 2025 года.

О времени гибели Старовойта поступают противоречивые сведения

Forbes, ссылаясь на близкий к следственным органам источник, сообщает, что Старовойт застрелился, предположительно, в ночь с субботы на воскресенье. Эту информацию, как утверждает RTVI, косвенно подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил журналистам, что Старовойт умер «достаточно давно», не указав точный день смерти чиновника. РБК со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает, что тело Старовойта обнаружили 5 июля. При этом, согласно сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости», тело Старовойта с места гибели забрали лишь 7 июля.

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«Агентство» отмечает, что, если информация журналистов о гибели чиновника на выходных верна, то пресс-релиз Минтранса об участии Старовойта в воскресном совещании по утечке аммиака на танкере в порту Усть-Луга можно считать «информационной операцией», цель которой — скрыть гибель чиновника. В тексте Минтранса упоминается, что оперативное совещание прошло «под председательством Министра транспорта Романа Старовойта», ведомство не публиковало фотографий совещания.

Телеграм-канал Baza при этом утверждает, что Старовойт появлялся на работе 7 июля. Его якобы видели на совещании днем незадолго до официального объявления об отставке. После новости об этом он, как пишет Baza, уехал домой. Его тело нашли, как утверждается, около 15:00 возле парка Малевича в Одинцовском районе Подмосковья.

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