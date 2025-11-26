Главный политический кризис Украины с начала войны

Украинская оппозиция потребовала отставки правительства. Причина в том, что нескольких высокопоставленных чиновников заподозрили в отмывании 100 миллионов долларов. По данным украинских СМИ, одним из фигурантов дела может быть руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого называют «главным человеком для Зеленского». Коррупционный скандал — в материале «Холода».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что раскрыли масштабную схему хищений в энергетическом секторе страны. Согласно расследованию, участники преступного сообщества просили у контрагентов госкомпании «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов и отмывали незаконно полученные средства через «прачечную».

Один из фигурантов расследования — Тимур Миндич, близкий друг президента Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95». В расследовании он упоминается как «известный в медиа бизнесмен». Из обнародованных НАБУ записей разговоров СМИ сделали вывод, что Миндич (под псевдонимом «Карлсон») курировал работу «прачечной».

Тимур Миндич. Фото: НАШІ ГРОШІ

22 ноября Миндича объявили в розыск в Украине. До этого трех фигурантов дела уже отправили под арест: это бывший вице-премьер Алексей Чернышов, советник бывшего министра энергетики Украины Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Еще два министра лишились своих должностей.

Отставка правительства

Расследование спровоцировало большой кризис в Украине. 17 ноября бывший президент Петр Порошенко (ныне лидер оппозиционной партии «Евросолидарность») потребовал отставки правительства и формирования новой парламентской коалиции. Это требование поддерживает и «Голос» — другая оппозиционная партия в Раде.

Речь идет об отмывании 100 миллионов долларов

В заявлении «Голоса» говорилось, что последствия коррупционного скандала могут быть не просто тяжелыми, а катастрофическими для Украины, поэтому крайне важно очистить центры принятия решений, которые фактически монополизировали власть.

Сейчас у «Евросолидарности» и «Голоса» 45 мест в Верховной Раде. Для принятия любых решений в парламенте нужно как минимум 226 голосов. Из-за военного положения выборы Верховной Рады, как и президентские, в стране не проводятся. Абсолютное большинство в парламенте принадлежит партии «Слуга народа» Зеленского — 229 мест из 450.

Требования оппозиции поддержала партия «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. По ее словам, создать коалицию и правительство национального единства нужно было еще в феврале 2022 года, чтобы «не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы».

Убрать Ермака

19 ноября Верховная рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, фигурирующих в расследовании о коррупционном скандале. Проголосовать удалось не с первой попытки: депутаты от партии Порошенко два дня подряд блокировали трибуну, добиваясь, отставки всего правительства Юлии Свириденко.

Пока Галущенко и Гринчук — единственные, кто лишился своих постов, но оппозиционные партии также требуют увольнения главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он руководит администрацией президента с 2020 года.

Андрей Ермак. Фото: Kaniuka Ruslan / Ukrinform / Sipa USA / Reuters

Формально у него нет властных полномочий в управлении страной, но на деле он «влиятельный архитектор единой вертикали офиса президента», пишет «Украинская правда». Ермак прямо не фигурирует в антикоррупционном расследовании, но депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк предполагает, что под именем Али Баба на записях НАБУ скрыт именно он.

«Украинская правда» называет Ермака главным человеком для Зеленского

Идею отставки Ермака поддерживает и правящая партия «Слуга народа». В Верховной Раде легче посчитать тех, кто не просил бы его отставки, сказали источники «Украинской правды» среди руководителей партии. Внутри партии сформировалась целая «коалиция», которая грозится выйти из фракции в парламенте, если главу офиса президента не уволят.

«Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится», — указали собеседники «Украинской правды»

20 ноября состоялась встреча Зеленского с представителями «Слуги народа». Источники СМИ предполагали, что на ней анонсируют отставку Ермака, но кадровых изменений не произошло.

Сам Ермак пытается убедить Зеленского, что за антикоррупционным расследованием стоит бизнесмен Игорь Коломойский, который третий год находится в СИЗО, сказали источники «УП». «Найти врага, чтобы не признавать вины, — одна из любимейших тактик в Офисе», — говорят собеседники «УП». По данным издания «Страна», в окружении Зеленского уверены, что Коломойский давал показания по делу Миндича.

Рычаг давления в переговорах о мире

Несмотря на требования оппозиции, по информации Hromadske и «Украинской правды», Зеленский решил не увольнять Ермака. Как пишет The Washington Post, он руководствуется тем, что в расследовании НАБУ имя Ермака пока не упоминалось.

«Люди воспринимают это [скандал] очень близко к сердцу и искренне возмущены. Они пытаются выжить день за днем, поэтому коррупция в энергетике и обороне сводит их с ума. У меня такое ощущение, что общество отчаянно ищет справедливости, в то время как [офис президента] живет в параллельной реальности», — сказала The Washington Post бывший вице-премьер и депутат Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Андрей Ермак. Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / Reuters

Ермака не только не уволили — 22 ноября он возглавил делегацию на переговорах с США. В них участвует и другой соратник президента — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, чьей отставки добивается оппозиция. На этой неделе член партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ скоро предъявит обвинение Умерову.

После расследования давление на Зеленского выросло не только внутри Украины, но и со стороны ближайших союзников. Дональд Трамп дал Украине меньше недели, чтобы принять проект мирного плана США. Если Киев не подпишет соглашение к 27 ноября, Вашингтон может заморозить обмен разведданными и поставки оружия, говорили источники Reuters.

План изначально состоял из 28 пунктов, согласованных российскими и американскими официальными лицами. 23 ноября украинские и американские дипломаты в Женеве договорились о сокращении количества пунктов до 19. По информации Financial Times, представители США и России также ведут переговоры в Абу-Даби.

