Флагман российского флота могут распилить на металлолом

Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла

Российский флот, возможно, готовится попрощаться со своим единственным авианесущим крейсером. Ремонт «Адмирала Кузнецова» — долгостроя, символа амбиций и технических проблем — приостановлен, сообщили источники «Известий». Теперь Министерство обороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должны решить, стоит ли продолжать восстановление корабля, которому в 2025 году исполняется 40 лет. Если решение будет отрицательным, крейсер может быть списан и отправлен на утилизацию.

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Речь идет о флагмане флота, который ремонтируют с 2017 года. За это время он так и не вернулся в строй, а проект многим кажется все более и более сомнительным. Причем речь не только о технических проблемах, но и о самой целесообразности существования авианосцев в составе российского флота.

«Корабль позора»

300-метровый «Адмирал Кузнецов» — последний из серии тяжелых авианесущих крейсеров, построенных в СССР. Он был заложен в Николаеве в 1982 году как «Рига», но до момента ввода в строй сменил несколько имен: «Советский Союз», «Леонид Брежнев», «Тбилиси». Свое окончательное название в честь советского флотоводца он получил в 1990 году.

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Водоизмещение судна составляет 59 тысяч тонн, максимальная скорость — 29 узлов (около 54 километров в час), максимальная дальность плавания — 8,4 тысячи морских миль, автономность плавания — 45 дней. Экипаж авианесущего крейсера составляет около 2,6 тысячи человек, из которых примерно 600 человек — авиационный персонал. Авиагруппа крейсера насчитывает 26 самолетов и 24 вертолета.

Из-за клубов черного дыма его прозвали «авианосцем-курильщиком»

Корабль стал вершиной советской концепции гибридных авианесущих крейсеров — сочетания авианосца с ударным вооружением. Помимо воздушной группы на нем размещались сверхзвуковые дальнобойные ракеты «Гранит», предназначенные для поражения авианосных групп и крупных кораблей. Именно наличие ударного ракетного комплекса позволило классифицировать корабль как тяжелый авианесущий крейсер, а не как авианосец. Этот статус был критически важным для находившегося в Севастополе корабля, так как, согласно конвенции Монтрё, авианосцы не имеют права проходить через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы.

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После распада СССР крейсер оказался в составе Северного флота России. С 1991 года он совершил семь дальних походов, получал новые самолеты Су-33, и в 2016–2017 годах впервые участвовал в боевых действиях — у берегов Сирии, что стало важным политическим событием. Тогда Россия хотела продемонстрировать, что у нее тоже есть флот «океанского класса».

Фото: Public Domain / Flickr

Однако военная эффективность кампании оказалась спорной. Из-за ненадежной силовой установки (двигателей) корабль сопровождал буксир. Во время похода крейсер терял самолеты: МиГ-29К и Су-33 упали в море в небоевой обстановке, из-за чего авиагруппу в итоге перевели на наземный аэродром.

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Особую известность корабль получил из-за клубов черного дыма, которые он всегда выбрасывал в атмосферу. За это в зарубежной прессе его прозвали «авианосцем-курильщиком». Министр обороны Великобритании назвал его «кораблем позора», а National Interest поместил его в рейтинг худших авианосцев мира.

После возвращения из Сирии «Кузнецова» отправили на ремонт, который продолжается до сих пор. Планировалось, что к 2022 году он получит новые системы ПВО, радиоэлектронику и улучшенную палубу. Однако планам не суждено было воплотиться в жизнь. В 2018 году затонул плавучий док ПД-50, где велись работы. Кран, обрушившийся с дока, пробил палубу корабля. В 2019 году произошел пожар во время сварочных работ — погибли два человека. В 2022-м снова возникло возгорание, а в 2023 году завершился лишь доковый ремонт подводной части.

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Череда инцидентов раздула смету ремонта с изначально заложенных в 2017 году 20 миллиардов рублей до 60 миллиардов в 2018 году. Сроки ремонта корабля постоянно срывали и переносили. Изначально сдать судно планировали в 2022 году, после чего дедлайн переносили на 2023-й и 2024-й, но даже сегодня власти не представили четкий план возвращения крейсера в строй, а итоговый объем расходов на ремонт больше не раскрывается.

Что будет с кораблем?

Перспективы авианосца пока неизвестны: Минобороны официально не комментировало информацию «Известий» об остановке ремонта. Однозначного мнения среди экспертов нет. Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что дальнейшее восстановление «Кузнецова» — трата ресурсов.

«Авианосец — это уходящая эпоха. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения», — считает он.

По его мнению, приоритетом должны стать роботизированные системы и беспилотная авиация. А в случае отказа от ремонта, единственный авианосец России следует разрезать на металлолом.

«Адмирал Кузнецов» в порту в Мурманске. Фото: Anadolu / Getty Images

Другие военные эксперты защищают «Кузнецова» и авианосцы как вид. Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин уверен, что в дальних походах без авиационного прикрытия не обойтись. Аналогичной точки зрения придерживается аналитик Центра стратегических исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

«Современный флот невозможен без поддержки с воздуха. Кораблям нужен свой аэродром, особенно при действиях вдали от берега», — говорит он.

По словам Крамника, военные действительно обсуждают нецелесообразность дальнейшего ремонта «Кузнецова», а превращать крейсер в еще один музей — слишком затратно. Покупателей на устаревшее судно не будет: если ранее Индия и Китай еще интересовались разработками СССР и даже приобрели по одному советскому тяжелому авианесущему крейсеру у России и Украины, то теперь этого интереса нет.

Куда делись советские авианосцы? Российский «Адмирал Горшков» был переименован в «Викрамадитью» и вошел в состав индийских ВМС в 2013 году, а недостроенный украинский «Варяг» был переименован в «Ляонин» и вошел в состав ВМС Китая в 2012 году. Еще 3 советских авианесущих крейсера («Киев», «Минск» и «Новороссийск») были в разное время проданы Россией Южной Корее и Китаю как металлический лом: в двух из них сейчас устроены музеи, третий был распилен на металл.

Поэтому Крамник считает самым реалистичным сценарием утилизацию авианесущего крейсера и использование опыта использования судна для создания нового боевого корабля.

Строительство современного авианосца в зависимости от водоизмещения и оснащения обходится сейчас от двух до 13 миллиардов долларов. Например, индийский INS Vikrant обошелся почти в 3,1 миллиарда долларов, британский HMS Queen Elizabeth — в 4 миллиарда долларов, а с учетом проектирования всей линейки судов американский USS Gerald R. Ford стоил Пентагону 13 миллиардов долларов.

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Таким образом, создание собственного авианосца с нуля потребует колоссальных расходов, сопоставимых с бюджетами целых регионов. Списание «Адмирала Кузнецова» значительно снизит наступательный потенциал российской армии на море, хотя он и так снижен из-за бесконечного ремонта и успешных атак украинской армии по российскому флоту.

«Адмирал Кузнецов» стал символом эпохи. Он прошел путь от главной гордости до головной боли для судостроителей. В истории флота он останется как уникальный проект с амбициями, которые так и не удалось реализовать полностью.

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Впрочем, череда злоключений корабля, возможно, уже близка к завершению. В ближайшие месяцы власти должны принять окончательное решение: то ли списать «Кузнецова» и закрыть эпоху, то ли дать ему еще один — последний — шанс. Если крейсер уйдет в утиль, у России больше не останется ни одного авианосца — а значит, и возможностей проводить наступательные операции на удаленных морских театрах станет значительно меньше.