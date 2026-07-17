Россиянка случайно пошла на свидание с убийцей

Ищете ли вы в интернете информацию про человека, с которым собираетесь на свидание? А что, если окажется, что он в розыске и обвиняется в убийстве? Звучит неправдоподобно — но такой случай действительно произошел с девушкой из России. Медиа «Коса» выпустило видеорепортаж об этой истории, «Холод» пересказывает главное.

«Ищу русскую жену»

Ирина (фамилия не называется) — бьюти-блогер из России. Она рассказывает, что в начале 2026 года вместе с двумя подругами полетела в отпуск в Китай — раньше она уже несколько раз там бывала, и ей очень нравилось.

Вместе девушки составили маршрут для идеального путешествия. Они купили прямые билеты из Москвы до Шэньчжэня, а дальше собирались посетить Гонконг и Гуанчжоу, где как раз готовился концерт группы Imagine Dragons, на который они хотели сходить.

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Поселились они в самом Шэньчжэне, а в один из первых дней на скоростном поезде поехали в Гонконг смотреть достопримечательности. Ирина вспоминает, что первым делом они отправились на пик Викторию — одну из самых высоких точек города.

Вид на Гонконг с пика Виктория. Фото: Alamy / Reuters

«Оттуда открывается прекрасный вид, — говорит она. — На вершину поднимаются трамвайчики, и на них нужно покупать билеты». Подруги встали в очередь, и у них завязался разговор с туристом из США по имени Дэвид.

«Перекинулись парой фраз, — рассказывает Ирина. — Он спросил: “Вы из России? Я ищу русскую жену”. Я сказала, что две мои подруги не замужем. Потом мы вместе ехали в трамвайчике, продолжали болтать».

Он много говорил про россию

На тот момент подругам казалось, что слова про «русскую жену» — всего лишь шутка. В целом ничего особенного они в новом знакомом не заметили. Он был одет в джинсы, футболку и кепку, казался вежливым и доброжелательным. Правда, Ирину удивило то, как много он говорил про Россию — Дэвид несколько раз повторил, что хочет туда переехать.

«Это было достаточно странно, учитывая, что он там никогда не был. Как можно говорить, что хочешь жить в стране, о которой судишь лишь по коротким видео в интернете?»

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Дэвид много рассказывал о себе. Выяснилось, что ему 38 лет и что в прошлом он работал на военном корабле, но в боях, по его словам, не участвовал. Он также сказал подругам, что не женат.

Пока они все вместе поднимались на пик, новый знакомый обменялся контактами с одной из подруг — Ольгой (имя изменено по ее просьбе). Вернувшись в Шэньчжэнь, она продолжила с ним переписываться.

Дэвид. Фото: соцсети

«Он рассказывал истории о службе в армии, о своих родителях, о собаках, говорил про то, как проходят его дни и где он был сегодня», — вспоминает Ольга.

Незадолго до отъезда в Россию Дэвид предложил ей снова приехать в Гонконг и сходить с ним на свидание. Ольга говорит, что не планировала строить с ним серьезных отношений, но все же решила согласиться — просто погулять и провести день с интересным человеком. Ирина решила доехать до Гонконга вместе с подругой.

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«Какое бы хорошее впечатление он ни производил, все равно стоит быть начеку, — объясняет она. — Мне хотелось, чтобы Дэвид видел: Оля приехала со мной. Мало ли, чтобы никаких плохих мыслей не было».

На вокзале они все встретились, а дальше Ольга отправилась гулять с Дэвидом. «Мы провели с ним весь день, ходили в ресторан, обедали, гуляли по городу, сходили в океанариум, — рассказывает она. — Он был очень заботлив, спрашивал, не устала ли я, не проголодалась ли, не тяжелая ли у меня сумка. В целом я осталась довольна тем, как мы провели день. Никакие мелочи меня не насторожили».

Гонконг. Фото: Unsplash

Вечером он проводил Ольгу на вокзал, а на следующий день подруги улетели в Россию. Они думали, что на этом общение с Дэвидом закончится — но он продолжил писать Ольге, спрашивать, как у нее дела и настроение, и они даже созванивались.

Он продолжал говорить о том, как сильно хочет в Россию, и жаловался, что ему отказали в визе. По словам Ольги, она даже задалась вопросом — может, новый знакомый собирается намекнуть, что ему нужна помощь с получением визы? Однако разговора о чем-либо подобном не заходило.

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Зато Дэвид предложил ей снова прилететь в Гонконг и сказал, что оплатит билеты. Подруги нашли прямой рейс компании «Аэрофлот», но у Дэвида билеты не отображались ни в одном агрегаторе — дело в том, что эта авиакомпания сейчас отключена от международных систем бронирования.

«У него такая красивая фамилия — варела»

И тогда, по словам подруг, их новый знакомый отправил Ольге фотографию своей кредитной карты, чтобы она сама оплатила билет. Позже они удивлялись, как он мог допустить такую серьезную ошибку, — ведь на карточке была указана его фамилия.

«Она нам в этот момент пишет в чате: “У него такая красивая фамилия — Варела”, — вспоминает Ирина. — И я почему-то решила загуглить».

Ирина. Кадр: Коса. Медиа для женщин / Youtube

По словам Ирины, ее поразили результаты поиска. Оказалось, что 38-летнего резервиста из США по имени Дэвид Варела разыскивают на родине и ему предъявили обвинение в убийстве жены. Когда Ирина увидела фотографию предполагаемого убийцы, последние сомнения исчезли — это был их новый знакомый.

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Ее нашли в морозилке

В январе 2026 года в США в штате Вирджиния пропала женщина по имени Лина Гуэрра. Родные в последний раз общались с ней 16 числа, а дальше ее словно след простыл.

Лина Гуэрра. Фото: Norfolk Police Department

Гуэрра была родом из Колумбии, и ее родители жили там. Они не могли сами приехать ее разыскивать, поэтому связались с ее мужем Дэвидом Варелой. Тот сказал: Лина им не отвечает, потому что ее задержали за магазинную кражу. Он даже прислал им совместный снимок с женой в оранжевой тюремной робе и сказал, что очень сильно переживает за нее, плачет и не может есть.

Лину описывали как скромную и эмпатичную женщину, у нее было три небольших собаки, которых она очень любила. Раньше она работала официанткой, но в последние годы сидела дома: муж не хотел, чтобы она ходила на работу.

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Некоторые подозревали, что в отношениях супругов не все гладко. Один из родственников утверждал, что Дэвид поднимал руку на жену и во всем ее контролировал. Другие, впрочем, говорили, что он казался им «очень религиозным, спокойным, нормальным человеком».

Как бы то ни было, две недели от Лины не было никаких вестей. Родственники продолжали беспокоиться и обратились в полицию. Оказалось, что ни за какую кражу женщину не задерживали и она действительно пропала. Что касается снимка в тюремной униформе, то он, судя по всему, был сгенерирован.

Дэвид и Лина. Фото: WTKR News 3

4 февраля Лину объявили пропавшей без вести, а уже 5 февраля следователи пришли к ней домой с обыском и обнаружили ее тело в морозильной камере.

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Вскрытие показало, что перед смертью ее ударили тупым предметом и душили. Тело женщины было завернуто в мусорный мешок, а голова обмотана пленкой. При этом, как выяснилось позже в суде, не исключено, что в тот момент, когда Лину засовывали в морозилку, она еще была жива.

Дэвид стал не просто главным и единственным подозреваемым — ему предъявили обвинения. Правда, выяснилось, что к тому моменту он сбежал из США и предположительно находился в Гонконге. Это сильно затрудняло задачу полиции.

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Дело в том, что у США и с Китаем, и с самим Гонконгом (который имеет довольно широкую автономность) сейчас нет действующего договора о выдаче беглых преступников. Вернуть их домой теоретически можно, но происходит это не очень просто и быстро.

А если учесть, что точное местоположение Дэвида Варелы было неизвестно, существовала вероятность, что он так и затеряется в Гонконге.

К тому моменту, когда Ольга и Ирина оказались в Китае, про Варелу уже некоторое время не было никаких новостей. Но один телеканал в Вирджинии продолжал освещать эту историю. Журналистка Маргарет Кавана общалась с родными убитой и пыталась выяснить, что стало с ее любимыми собаками, ведь в квартире их не обнаружили (в итоге выяснилось, что Дэвид отвез их в Нью-Йорк к знакомому).

Именно на ее репортажи наткнулась Ирина, когда стала искать информацию про нового знакомого.

Самолет в Россию

Узнав правду, Ирина тут же рассказала обо всем Ольге. Они обе говорят, что сначала были в шоке.

«Я не верила своим глазам, — вспоминает Ольга. — Я раз 10 прочитала статью. Каким-то образом среди миллионов людей в Гонконге мы встретили именно его».

«Он просто живет, разгуливает, знакомится с девушками»

Подруги стали обсуждать, что делать дальше. Самым простым вариантом казалось заблокировать Дэвида и постараться забыть обо всей этой истории. Но им показалось, что это будет неправильно.

«Я говорю: “Представь, что чувствует ее семья”, — вспоминает Ирина. — Он просто живет, разгуливает, знакомится с девушками, пытается уехать в Россию. Если есть какая-то возможность помочь, сделать так, чтобы меньше женщин пострадали от таких людей, надо это сделать».

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Подруги решили связаться с американскими журналистами. Но подумали: если писать в крупные СМИ, их сообщения могут затеряться или их могут принять за розыгрыш. И тогда они написали именно в ту редакцию, где работала Маргарет Кавана — локальное СМИ, которое было по-настоящему заинтересовано в любой информации про Дэвида.

Маргарет Кавана. Кадр: WTKR News 3

Ирина рассказывает, что журналисты тут же ответили на сообщение и попросили прислать как можно больше доказательств и информации. Окончательно убедить журналистов, что девушки не ошиблись и это тот самый Дэвид Варела, удалось благодаря одной неожиданной детали.

«Оказывается, нигде в прессе не появлялось фотографий его татуировок, — говорит Ирина. — А журналисты от родных Лины знали, что у него на руке была татуировка Veni, vidi, vici — “Пришел, увидел, победил” на латыни».

Фото: Коса. Медиа для женщин / Youtube

На снимке, который подруги сделали с Дэвидом, была хорошо видна именно такая татуировка. Журналисты пообещали предпринять меры, а девушкам осталось только ждать.

Они говорят, что для них это был самый пугающий этап. Они боялись: вдруг Дэвид узнает, что они обо всем рассказали журналистам, и попытается как-то им отомстить? А что, если он успеет скрыться и останется на свободе?

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Еще страшнее им стало, когда американские журналисты выпустили сюжет, где говорилось, что предположительное местонахождение Варелы установлено, а информация о нем поступила от девушек из России.

Им казалось, что теперь он точно скроется от полиции. Но скоро выяснилось, что Дэвида задержали. Причем его поймали в тот момент, когда он уже пытался сесть на самолет в Россию. Вероятно, он все же добыл визу, но подробностей об этом никаких не публиковали.

Варела в суде. Кадр: WTKR News 3

Сейчас дело против Варелы все еще рассматривается в суде — а журналистка Маргарет Кавана ведет подробные репортажи с заседаний. Что касается Ирины и Ольги, то они говорят, что в будущем будут еще бдительнее. По словам подруг, они поняли: история как в тру-крайм-сериале может случиться с любой девушкой.

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