Иностранцев заманивают в Россию «традиционными ценностями»

В последние годы российские власти представляют Россию как «цивилизационную альтернативу» Западу, якобы охваченному моральным разложением и упадком традиционных ценностей. В рамках этой стратегии особое внимание уделяется историям западных семей, решивших переехать в Россию. Эти случаи активно транслируются через российские пропагандистские СМИ и соцсети, создавая иллюзию растущей привлекательности страны для так называемых «моральных мигрантов», пишет The Washington Post.

Издание рассказывает историю семьи Хэров, которые переехали из американского Техаса в Россию в 2024 году. Видеокадры с их участием распространило МВД: чиновники вручали им «удостоверения беженцев» под звуки гимна и на фоне российских флагов. Глава семьи, 61-летний Лео Хэр, заявил, что чувствует себя словно на «ковчеге спасения», а его супруга — что «словно вышла замуж за Россию».

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Газета также приводит историю канадской семьи Финистров с девятью детьми, которые переехали в Россию с мечтой основать ферму. Австралийская семья (также Хэры, однофамильцы американцев) уехала в знак протеста против легализации однополых браков. Переехавший в Мурманск из Оклахомы пастор Стивен Вебстер объяснил переезд тем, что в России проще жить с многодетной семьей (у него четверо детей).

Объединяет всех этих людей одна черта: они открыто выступают против ЛГБТ+, мультикультурализма и прогрессивной повестки в своих странах. Их решения о переезде укладываются в нарратив, который Кремль выстраивает годами — Россия как «последний бастион традиционных ценностей», отмечает издание.

Формальной точкой отсчета кампании стал указ Владимира Путина от августа 2024 года о введении «визы традиционных ценностей». Документ позволяет гражданам 47 «недружественных» стран получить трехлетний вид на жительство, если они разделяют «духовно-нравственные ценности» России.

Ключевой фигурой кампании стала Мария Бутина — бывшая заключенная в США, осужденная как иностранный агент, и нынешняя депутат Госдумы. Бутина возглавляет организацию «Добро пожаловать в Россию», а также ведет программу на пропагандистском телеканале RT «Семья — это Россия». Через свою платформу она помогает иностранцам оформлять визы, находить жилье и работу.

По словам Бутиной, с начала этого года такую ​​визу получили около 700 человек, а сотни других приехали по рабочим или студенческим визам или в качестве супругов граждан России.

Тогда как Россия говорит о «гуманитарной миссии», западные СМИ и разведки называют этот проект элементом государственной российской пропаганды. Расследование проекта «Важные истории» выявило, что RT и подконтрольные Кремлю структуры финансируют сеть блогеров, которые продвигают позитивный образ России. Их контент — от интервью с мигрантами до видео под названиями «Россия — надежда нормальных людей» — рассчитан не только на россиян, но и на зарубежную аудиторию, в том числе сторонников MAGA и ультраконсерваторов.

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В России эмигранты успели столкнуться проблемами: так, семья Хэров потеряла 50 000 долларов из-за мошенников и не смогла добиться помощи от полиции. Канадцы вскоре после приезда обнаружили, что их счета заблокированы по подозрению в «сомнительной активности»: женщина в отчаянии записала видео, где признается, что «готова прыгнуть в самолет и улететь отсюда». Позже семья опубликовала видео с извинениями: «Это не было отражением наших взглядов на Россию, ее народ, ее правительство, ее банки или ее законы».

Многие сталкиваются с языковыми и правовыми барьерами, отсутствием ясных инструкций, неработающими сайтами и сложностями при получении пособий. И хотя власти обещают медицинскую страховку, выплаты на детей и льготы — получить их на практике оказывается непросто. Переехавшие в Россию также жалуются на неэффективность госорганов и оторванность официальной риторики от реальности, пишет издание.