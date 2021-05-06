Мужчины из России нередко едут на Филиппины в поисках «идеальной жены» — именно так часто характеризуют филиппинок на тематических форумах и в блогах. «Холод» рассказывает, чего именно они ищут в браке с филиппинскими женщинами и чего, в свою очередь, хотят филиппинки, выходящие замуж за россиян.

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«Мне хотелось завести котенка, о котором я заботился бы»

В 2017 году 38-летний IT-инженер Александр заметил, что его жена «ведет себя странно». Это проявлялось в том, что она стала замыкаться в себе и забирать телефон с собой в ванную.

Александр заподозрил, что жена ему изменяет, и решил проверить ее переписку в мессенджере Viber, история которого сохранялась в ноутбуке. Он быстро выяснил, что жена не просто изменяет ему, но еще и, по его словам, «хвастается, как ловко она это делает, как ворует деньги у человека, за счет которого живет и который работает, чтоб она могла не работать». Для Александра это был брак по любви, поэтому расставание он переживал тяжело: «месяц мрачно бухал в одно рыло после работы».

Тогда же он нашел треды «Антибабского форума» для тех, кого «предали». Пообщавшись с другими мужчинами на форуме, Александр выговорился, выслушал их советы и понял, что хочет найти другую девушку. Но в Болгарии, где он жил, на него обращали внимание только женщины за 30, а ему хотелось «кого-то моложе, без детей, такую, чтоб можно было запасть».

После развода Александру также захотелось сменить страну, климат, «развеяться». Он думал поехать в Таиланд, Гоа или на Филиппины. В итоге выбрал Филиппины, потому что там были подходящие условия для дауншифтинга и повсеместно использовался английский язык. Там он вспомнил, что несколько лет назад читал на форуме «Я плакал» текст про мужчину, женившегося на филиппинке. Тогда он просто посмеялся, но теперь эта тема снова всплыла в его памяти. Александр прожил полгода на Филиппинах, затем вернулся в Болгарию — не хотелось терять там ВНЖ, — а через некоторое время снова поехал на острова, теперь уже целенаправленно, с надеждой найти себе девушку.

К поиску жены на этот раз Александр «подошел как к работе». Около года сидел на сайтах знакомств, ходил на свидания, ждал, когда «что-то в груди екнет». Проблем со знакомствами, по его словам, на Филиппинах нет, а «местные девушки достаточно назойливые». «Поскольку их много, каждая стремится познакомиться с мужчиной — неважно, сколько тебе лет. Если я иду в торговый центр один, ко мне будут подходить знакомиться 18-20-летние девочки», — говорит он.

Филиппины казались ему похожими на «американский юг XVIII века, где лучшие жены — девочки из провинции». «У нас в России при разговоре о провинции совершенно другая ассоциация возникает, а там это значит, что девушка получила строгое воспитание, что ее дома шпыняли, чтобы она сидела ровно, не морщилась, училась, не гуляла», — объясняет он.

По словам Александра, еще одна причина, по которой за филиппинскими невестами едут иностранцы, — в том, что большинство филиппинок, которые приезжают из провинции в город, еще не имеют сексуального опыта. «Многим нужно начать жизнь с чистого листа, и для этого психологически хочется начать ее с девственницей, чтобы не было ревности к прошлому. Для меня это тоже было важно», — рассказывает он.

Кандидат психологических наук, клинический психолог Нина Таркил объясняет, что сценарий поведения, которого придерживались мужчины на протяжении последних 25-30 лет, сейчас изменяется, и многие мужчины оказались не готовы «переформатироваться». В современных партнерских отношениях, подчеркивает Таркил, присутствует соревновательный элемент. «Почему мужчина едет искать филиппинку без сексуального опыта, когда сексуальный опыт имеет большое значение для отношений? Потому что в этих отношениях у мужчины просыпаются первичные инстинкты: добытчика, хозяина, лидера, которые пробуждает взаимодействие с девушкой из патриархальной культуры, — говорит Таркил. — Если у него был травмирующий опыт в отношениях и он не смог подстроиться под другой характер коммуникации, то он начинает искать те обстоятельства, в которых он может почувствовать себя сильным состоявшимся мужчиной. Дело не в самом факте девственности, а в том, что женщины из стран с более патриархальной культурой могут быть более внушаемы, управляемы, им больше подходит такая модель поведения мужчины». Нина Таркил отмечает, что это не только «мужская история»: женщины, которые не могут подстроиться под изменения во взаимоотношениях между полами, тоже ищут партнеров из других культур. В гендерных изменениях, происходящих на современном этапе в России, есть много болезненных моментов, поэтому и появляются подобного рода «ответвления» от привычной для социума модели поведения.

При этом провинциальные филиппинские девушки часто оказываются в уязвимом положении. «Когда филиппинка приезжает из провинции в город, с ней случается то же самое, что с девочкой из Кыргызстана, которая приезжает в Москву. Строжайшее воспитание приводит к тому, что она хочет найти себе парня, семью, сделать все по-человечески, а ее обманывают. Она беременеет — на Филиппинах запрещены аборты — и она оказывается никому не нужной», — говорит Александр. Из-за своего воспитания, считает он, такие девушки зачастую легковерны. «Их очень жалко: они такие наивные, скромные, доверчивые — как дети. Их очень много обманывают и местные, и приезжие», — добавляет он.

«Филиппинок часто сравнивают — не в плохом смысле — с собаками, потому что щенок любит того, кто его взял домой, — рассуждает Александр. — Конечно, стопроцентной гарантии, что она всегда будет с тобой, нет, но вероятность несравнимо больше, чем с русскими. Филиппинок легко эксплуатировать, но у меня такого желания не было: мне, наоборот, хотелось завести котенка, о котором я заботился бы».

Александр со своей женой. Фото из его личного архива

Со своей будущей женой Анной (имя изменено) он познакомился через Тиндер. На ее профиль он обратил внимание, потому что тот был новым: девушка зарегистрировалась всего за три дня до этого. Фотографии в профиле Александру не очень понравились. «Я сначала подумал, что это ледибой (слово пришло из секс-индустрии и используется иностранцами на Филиппинах в отношении “катой”, т. е. трансфеминных персон, которые каким-либо образом выражают свою феминность во внешности: от одежды до проведения гормонотерапии, операций; на форумах и в блогах с советами, как найти жену-филиппинку, отдельные треды посвящены тому, как определить ледибоев. — Прим. “Холода”). Она была неопытной во всем, не знала, какими фотографиями можно привлечь мужчину, и поэтому поставила фото как у леди-боев: плохо видно лицо, не видно грудь», — объясняет он.

Из переписки с Анной он узнал, что у нее никогда не было отношений с мужчиной. Она жила в провинциальном городке, в семье было девять детей. Ее отец — руководитель местной администрации, поэтому уровень жизни ее семьи был выше, чем у большинства жителей городка. После окончания школы у Анны была возможность получить высшее образование: она поступила в институт на учителя английского, но позже бросила его, потому что ей это надоело.

По словам Александра, для Анны свидание с ним было первым в жизни. «После встречи я сразу понял: это мое», — говорит Александр. Он предложил Анне пожить вместе, а через два с половиной месяца они поженились.

Сейчас пара вместе живет в Болгарии. Александр работает из дома и полностью обеспечивает семью. Анна убирается, готовит, смотрит фильмы, а после этого гуляет с филиппинками, живущими неподалеку. «Она бы и рада работать, но не знает язык. Тут, боюсь, она нормальную работу не найдет, а чтобы жена полы мыла, я не хочу. Пусть наслаждается жизнью, — говорит он. — Возможно, в будущем куплю ей электросамокат, пусть курьером в доставке еды работает, это весело и несложно».

По словам Александра, ссоры у них случаются редко. «Пять дней в месяц она по понятным причинам плачет, говорит, что ее жизнь сломана, что она хочет домой к маме. Звонит ей, а мама отвечает: “Мне опять внуков не дождаться из-за того, что у тебя месячные начались?”. Я уже привык, — рассказывает он. — 25 дней в месяц это ласковый котенок, который спит, положив на меня все конечности, и, когда я работаю, сидит за моей спиной». Анна отказалась разговаривать с «Холодом».

«Сорвала джекпот»

До 1946 года Филиппины были колонией сначала Испании, а затем США, и в стране по-прежнему ощущаются последствия этого. Мужчина, приезжающий из США или Европы, кажется филиппинкам зажиточным и считается более подходящим партнером для брака, чем местный житель.

Многие филиппинские женщины вступают в брак c иностранцем по расчету, потому что надеются, что обеспеченные партнеры будут тратить деньги в том числе и на нужды своих новых родственников. Среди филиппинок также распространено мнение, что влюбленность — это осознанный выбор человека и что любви к мужу можно научиться со временем. Если филиппинка находит себе партнера среди иностранцев, это вызывает у ее соотечественниц зависть: подругам кажется, что она «сорвала джекпот». Трата времени на знакомства рассматривается как инвестиция в стабильное финансовое будущее. Кроме того, филиппинки считают, что западные мужчины меньше изменяют, пьют и играют в азартные игры, чем их соотечественники, которые при всем при том предъявляют более строгие требования к жене. Для женщин с предыдущим сексуальным опытом выйти замуж за иностранца — зачастую единственный возможный вариант замужества.

«Ты чувствуешь, что ты здесь просто суперстар»

42-летний Сергей тоже оказался на Филиппинах после развода. В 39 лет он женился на 25-летней девушке — это был второй его брак, и он оказался неудачным. «Вторая жена выпивала, вела себя очень грубо. Как моя первая жена, так и другие девушки, с которыми я имел серьезные отношения, практически не выпивали и как-то вели себя мягче. В моем представлении женщина должна быть подобна кошке, мужчина — собаке. То есть женщина должна быть мягкой, пушистой, нежной и с небольшой хитринкой. Женственность — это когда партнер чувствует себя мужчиной рядом с ней и опорой семьи», — рассуждает он.

Сергей со своей девушкой. Фото из его личного архива

После развода он сильно переживал, поэтому друг посоветовал ему установить приложение для поиска попутчиков в путешествиях TourBar и найти там попутчицу, с которой можно слетать в Турцию, — Сергей как раз собирался туда поехать. «Я приложение загрузил, но не было энтузиазма, и так его и выключил. В Турцию прилетел, попал в семейный отель, вокруг только пары, а я один. Отдых получился очень печальным. Когда вернулся домой, решил поюзать это приложение. Тогда и обнаружил в нем возможность международных знакомств. Я взял себе премиум-аккаунт и начал знакомиться», — вспоминает он.

Тогда про Филиппины он знал только то, что их открыл Магеллан. Но при этом у Сергея давно была мечта — познакомиться с девушкой-азиаткой. «Знаете, у многих мужчин есть такие сексуальные мечты», — говорит он. Увидев в приложении анкету 23-летней филиппинки Марджери (имя девушки изменено), он решил ей написать, стал интересоваться этой страной и узнал о том, что филиппинки считаются идеальными женами. «Поскольку я сильный мужчина, мне нужна рядом девушка женственная, слабая, милая, чтобы я мог заботиться, чтобы у меня эти чувства изнутри шли, а тут, в России, ты чувствуешь, что ты как с мужиком живешь. Постоянно хотят тебя задавить, опередить, выше тебя залезть и делать больше, чем ты делаешь. Непонятно, ради чего и к чему это соперничество происходит», — сетует он.

Сергей со своей девушкой. Фото из его личного архива

Марджери настолько понравилась Сергею, что он решил сразу купить билеты и прилететь к ней на Филиппины. Из английского языка он помнил только школьный минимум, поэтому общаться с ней планировал через гугл-переводчик. Марджери встретила Сергея в аэропорту — это была «маленькая девушка, одетая в черное, как ниндзя, голос, как ветерок». Сергею все происходящее казалось «божьим знаком», а когда он узнал, что у них дни рождения в один месяц, а знакомство произошло ровно между ними, то окончательно поверил в судьбоносность этой встречи. «Я человек решительный и заранее подумал, что у нас должна быть помолвка. Когда я прилетел, мы сразу в молл заехали, я купил ей кольцо», — рассказывает он.

После этого они поехали в родной барангай (так называется наименьшая территориальная единица на Филиппинах — как район или квартал в России. — Прим. «Холода») девушки вблизи города Тафт, где Сергея вышли встречать все жители. «Люди радуются, улыбаются, приветствуют, это дико подкупает. Ты хоть и устал, но ты чувствуешь, что ты здесь просто суперстар», — рассказывает он. Местные дети несколько раз специально пробегали мимо него, чтобы лучше рассмотреть. Такое внимание, с одной стороны, было ему приятно, а с другой стороны, утверждает он, бесило, поскольку «культ европейцев» на Филиппинах приводит к тому, что мужчины приезжают на острова и «пользуются этими наивными девочками».

Сергей со своей девушкой. Фото из его личного архива

По словам Сергея, «поскольку Филиппины — бедная страна, многие местные смотрели на него, как на банкомат». «И она тоже знала, что приезжают американцы и долларами разбрасываются налево и направо — ни в чем себе не отказывают. Вначале она тоже подумала, что я такой богатенький, — пришлось ей объяснять, что я обычный программист из Вологды», — говорит он. Свадьбу Сергей хотел отметить в России: для этого они с невестой собрали документы, получили визу, но их не выпустили из аэропорта из-за отсутствия у невесты сертификата об отношениях с иностранцем (в Филиппинах проводят обязательные семинары для тех, кто эмигрирует из страны или покидает ее с партнером-иностранцем. Так Филиппины, в частности, борются с вывозом девушек за границу с целью взять их в сексуальное или иное рабство. — Прим. «Холода»).

В Вологду ему пришлось улететь одному, а потом началась пандемия, и теперь Сергей ждет возможности поехать к своей невесте: «Я прилетел с Филиппин и понял, что моя душа там с ней навсегда. Жизнь стала другой. Каждый день мы на связи. Я сейчас живу вроде здесь, но я постоянно ей пишу. Она сейчас ложится спать, и я должен написать ей о своей любви».

«Мигрирующие невесты»

До появления мессенджеров, приложений для знакомств и развития соцсетей филиппинки находили себе мужа из другой страны по переписке. Они могли согласиться на брак заочно, даже не увидев партнера. Традиция зародилась в XIX веке, когда эмигрировавшие в Америку европейцы начали хорошо зарабатывать и стали искать жен в том числе на Востоке. Мужчины публиковали объявления о поиске жены в газетах, в ответ женщины писали письма, так происходило знакомство.

Сведением «невест по переписке» с европейскими и американскими женихами в ХХ веке занимались международные брачные агентства. В 1990 году конгресс Филиппин запретил активное вмешательство брачных агентств в жизнь филиппинок, и «мигрирующие невесты» стали проходить процедуру контроля перед отъездом из страны.

Заключить брак с филиппинкой можно только при получении брачной лицензии на Филиппинах. Для этого невеста должна предоставить в муниципалитет по месту жительства свое свидетельство о рождении, справку об отсутствии брака, согласие родителей — если она младше 24 лет — и идентификационную карту. С филиппинкой также проводят собеседование, чтобы узнать, что она вступает в брак по добровольному согласию.

При выезде за границу иммиграционный комиссар имеет право не пропускать филиппинку, если она не предоставила доказательства легального статуса своего замужества и надежности принимающей стороны. За организацию «брака по переписке» грозит до восьми лет лишения свободы. Закон запрещает физическим и юридическим лицам создавать и вести бизнес с целью поиска потенциальных жен для иностранцев среди филиппинок, рекламировать эти услуги, уговаривать или вербовать филиппинок для таких целей, использовать для этого почтовые службы. Но это не мешает филиппинкам знакомиться через брачные агентства, поскольку их редко привлекают к суду. Чтобы обезопасить себя и агентства, филиппинки придумывают «красивые истории знакомства» для своих близких и для сотрудников миграционных центров.

«У них принято хорошо заботиться о муже, чтобы он был доволен»

Авторы ютуб-канала «Андрей & Аленка. Жизнь русского и филиппинки» познакомились, когда Андрею было 36 лет, а Алене — 23 года. Для Андрея это был первый брак, он намеренно искал себе жену-филиппинку, так как, по его мнению, у них есть «все женские качества, которые ищут мужчины, желающие завести традиционную семью».

Скриншот: канал «Андрей & Аленка. Жизнь русского и филиппинки»

«У них принято хорошо заботиться о муже, чтобы он был доволен. Когда муж доволен, жена тоже довольна. А если мне нехорошо, я чем-то недоволен, то жена себя тоже плохо чувствует. Заботиться о муже им абсолютно не в тягость, потому что это такая норма, так принято. Они как-то абсолютно по-другому мыслят. Если их кто-то научит феминизму, то, может, они и изменятся, но поскольку дружат они только с филиппинками, то учить их феминизму особо некому», — рассуждает он.

Филиппинка по имени Мэри Джейн на своем ютуб-канале рассказывает, как растят девочек в ее культуре: их воспитывают покорными, и они «полностью полагаются на своих мужчин». Девушки, родившиеся на Филиппинах, терпеливы и уважают увлечения мужчины, которые не наносят серьезный урон отношениям. Если филиппинку что-то не устраивает, она не будет унижать мужчину или кричать на него. Мэри Джейн связывает такое поведение женщин с тем, что на Филиппинах запрещены разводы.

По ее словам, филиппинки воспринимают детей как «квинтэссенцию любви мужа и жены» и «благословение». Из-за того что детей в семье может быть много, филиппинки часто думают, что «муж — единственный и неповторимый», а дети — нет, поэтому уделяют ему больше внимания, чем им. По словам Мэри Джейн, это хорошо сказывается на отношениях.

Скриншот: канал «Мэри Джейн Филиппинка»

В сентябре 2020 года «Холоду» удалось связаться с Мэри Джейн, она попросила вопросы и пообещала дать интервью письменно, однако так и не ответила. В марте 2021 года с корреспондентом «Холода» через аккаунт Мэри Джейн связался ее муж Василий. Он сказал, что помогает ей с ведением аккаунта. «Думаю, она была слегка overwhelmed таким количеством глубоких вопросов, и поэтому забыла ответить вам сразу», — написал он и предложил ответить на эти вопросы за нее. Сама Мэри Джейн на вопросы «Холода» так и не ответила.

Мужчины, которые приезжают на Филиппины искать жену, далеко не всегда находят ее сразу. Подыскивая себе партнершу, Андрей несколько раз приезжал на Филиппины из Канады и провел там в сумме пару лет. «Если ищешь серьезные отношения, надо же посмотреть, полная ли семья, какие отношения у них. Если папа-алкоголик постоянно где-то пьяный валяется, а на него жена кричит, из такой семьи я бы брать жену не стал. Семья должна быть нормальная, полная, традиционных взглядов, — рассказывает он. — Родители тоже на меня хотели посмотреть: понять, какой я мужчина, серьезный ли. Не знаю, обращали ли внимание на достаток, но он имеется».

О свадьбе Алена мечтала еще до встречи с Андреем. «Это главная мечта любой девушки», — говорит она. По ее словам, филиппинкам не нужно, чтобы мужчина был привлекателен внешне, главное — доброе сердце и знание английского языка, чтобы понимать друг друга. В 20 лет она хотела, чтобы ее партнер был не старше 40 лет, но для многих филиппинок, утверждает Алена, возраст не имеет значения, они готовы выйти замуж и за 60-летних мужчин.

«Имеют значение обязательства друг перед другом: партнеры должны любить друг друга, быть верны. Богатство неважно, важно, чтобы мужчина был стабилен, мог заботиться о семье: чтобы три раза в день была пища, хороший дом для жизни — простой дом со спальней, гостиной и кухней — речь не идет про роскошный особняк. Плюс образование для детей — это все, что имеет значение», — рассказывает она.

По словам Алены, филиппинки тянутся к иностранцам, потому что те более стабильны, чем филиппинцы: «более зрелые, обладают богатым жизненным опытом» и кажутся красивыми все до одного. «Если иностранец не очень привлекательный в своей стране, филиппинкам он будет казаться привлекательным», — говорит она.

Андрей и Алена. Фото из личного архива

В большинстве случаев, утверждает Алена, брак с филиппинцем означает для местной женщины, что она выполняет все домашние обязанности и параллельно обеспечивает семью, потому что многие филиппинцы не хотят работать. С иностранцем чаще всего нужно заниматься только домашними обязанностями. При этом у самой Алены сейчас есть работа — она преподает детям английский язык. Но она подчеркивает: семья должна быть в приоритете, в первую очередь она позиционирует себя как «отличную маму и домохозяйку» (у Алены и Андрея двое маленьких детей). «Сначала я удостоверюсь, что все, что нужно моей семье, готово, и только потом я пойду работать», — добавляет она.

Семейный бюджет, по мнению Алены, должна планировать жена. «Если мужчина работает, он должен отдавать все деньги жене. Если он захотел погулять с друзьями, то он просит у жены и она выделяет ему определенную часть», — поясняет она. Если по какой-то причине муж потеряет работу, Алена удвоит часы своей работы или найдет альтернативный источник дохода: бросать из-за этого мужа она не собирается.

Если бы муж начал сам готовить, убираться и выполнять работу по дому, Алену бы это расстроило. «Я бы почувствовала, что что-то идет не так, неправильно, может, я больше не нужна мужу, муж такую больше не любит», — говорит она. Про независимость женщины Алена рассуждает так: «Вы спросили про мое отношение к феминизму? Я не очень понимаю, что это, — и после объяснений добавляет. — Когда ты одна, ты можешь делать все, что угодно, но когда ты выходишь замуж, ты должна признать, что мужчина — лидер».

Разводы и религия

Филиппинцы — значительная группа мигрантов в мире: за пределами страны проживает 10% филиппинцев. Бывший консул Филиппин в Гонконге и посол в странах Северной Европы и Балтии Виктория Батаклан пишет, что нередко мигрантки из Филиппин в странах Европы оказываются в условиях, когда они «привязаны» либо к своим работодателям, либо к партнерам-европейцам, что делает их уязвимыми. В исследовании подчеркивается типичность ситуаций, когда женщины сбегают от своих агрессивных работодателей или партнеров и оказываются незащищенными в чужом государстве. К примеру, если по какой-то причине филиппинка решает расстаться с партнером, ей грозит депортация, так как получение вида на жительство в Европе может занять от трех до пяти лет. В России, согласно последней официальной оценке 2013 года, проживали более четырех тысяч филиппинцев.

Филиппины — одно из двух государств в мире (второе — Ватикан), где разводы запрещены. Католицизм не одобряет разводы, а 80% местных жителей считают себя католиками. Единственная легальная лазейка для жителей Филиппин, не желающих оставаться в браке, — подать заявление об аннулировании брака. Но это дорогая процедура: заявление может обойтись в пять тысяч долларов, а на решение может уйти несколько лет или, например, суд может счесть аргументы заявителя недостаточными.

При этом с 2001 по 2014 год количество дел об аннулировании брака увеличилось с 4520 до 11135, и в последние годы на Филиппинах обсуждали необходимость закона о разводе. В марте 2020 года Комитет по народонаселению и семейным отношениям палаты представителей Филиппин одобрил законопроект, предлагающий разрешить развод в стране. Документ рассматривает развод в контексте прав женщин: в пояснительной записке к нему говорится, что он позволит филиппинкам выйти из абьюзивных отношений и вернуть себе чувство собственного достоинства. В то же время в законопроекте предусматривается тот же шестимесячный срок ожидания после подачи заявления, который существует на Филиппинах сейчас для аннулирования брака: считается, что в этот период суд должен прилагать усилия к воссоединению и примирению партнеров. Этот законопроект копирует документ, который в 2018 году уже принимали в палате представителей и безуспешно отправляли в Сенат.

«На Филиппинах нет необходимости в феминизме»

25-летняя Майлиджин Алихандро Магно, которая также вышла замуж за русского мужчину, утверждает, что филиппинкам феминизм не нужен. «У нас на Филиппинах в этом нет необходимости, мы можем делать все то, что делают мальчики. Мы действительно независимые. Я часто говорю мужу, что не нуждаюсь в его помощи, я могу делать то, что делают парни», — говорит она (Филиппины входят в число мировых лидеров по гендерному равенству по критериям МЭФ. Они занимают 17-е место в рейтинге; для сравнения — Россия находится на 81-й строчке. — Прим. «Холода»).

Майлиджин с мужем Иваном Куликовым. Фото из личного архива

К работе Майлиджин привыкла с детства. Она жила в хижине в горах и, как и многие «девочки с окраины», вставала в четыре-пять часов утра: прежде чем поехать в школу, она готовила и убиралась. Чтобы добраться до школы, нужно было пересечь несколько рек. После школы она просила разрешения у соседей и собирала фрукты на их участке, кормила коров и приносила еду домой. Майлиджин говорит, что обычно жена на Филиппинах присматривает за детьми, убирается, готовит и выполняет другую работу по дому, но «сегодня ситуация меняется»: например, в ее семье работают оба. «Жена-филиппинка не всегда сидит дома. Очень многое можно делать сегодня онлайн: учиться, совершать покупки», — добавляет она.

Ее муж Иван Куликов до встречи с Майлиджин жил в Санкт-Петербурге, занимался бодибилдингом и работал тренером в фитнес-клубе. Незадолго до соревнований он заразился хламидиозом, эта инфекция дала осложнение на суставы, и врачи поставили Ивану диагноз — болезнь Бехтерева. У него болели тазобедренные суставы, спина и колени. Через полгода от рака умерла мать Ивана, отец, проживавший неподалеку от Петербурга, в Сортавале, начал пить, а у самого Ивана началась депрессия.

Иван Куликов на соревнованиях. Фото со страницы в социальных сетях

Иван пролежал две недели в больнице из-за суставов и уволился из фитнес-клуба. Он планировал жениться на своей девушке из России и вместе с ней уехать на Филиппины. «Мы с отцом приехали знакомиться с ее родителями, и мне дали понять, что я будущий инвалид и они свою дочь за меня не отдадут. Я уговорил отца продать здесь квартиру и переехать, купил билеты, и мы полетели на Филиппины», — рассказывает Иван.

Рассвет на Филиппинах. Фото со страницы Ивана в социальных сетях

На Филиппинах до этого он ни разу не был. Острова привлекали его климатом, который способствовал лечению суставов, и доступной визой — за год они с отцом должны были отдавать за нее порядка 40 тысяч песо — на тот момент около 50 тысяч рублей. «Я знал про филиппинских жен, что они хорошие, но я тогда больше думал про суставы, чем про женитьбу. Когда я приехал на Филиппины, стал общаться с девушками и уже тогда заинтересовался», — говорит он.

С Майлиджин они познакомились случайно. Иван с отцом планировали купить землю и во время исследования района увидели девушку, которая шла в ту же сторону, где находился понравившийся им участок. «Мы ее остановили и стали расспрашивать, где тут что можно купить, и я взял у нее номер. Когда она назвала свое имя, Майлиджин, я его не запомнил и записал у себя в контактах как “кто-то интересный”. Мы начали общаться и через месяц после знакомства опять встретились». Земельный участок Иван с отцом так и не купили, сейчас они живут в арендованной квартире.

Майлиджин сразу познакомила Ивана с семьей, и они начали жить вместе. «Она меня стала приглашать в семью, я оставался у них ночевать, и они меня уже считали своим и ждали», — рассказывает Иван. В ноябре 2019 года они сыграли свадьбу. Тогда Майлиджин работала управляющей в продуктовом магазине друга их семьи и училась на рентгенолога. Но затем ей пришлось бросить вуз из-за семейных обстоятельств: у нее умер отец, мать заболела раком и тоже вскоре умерла. Сестра Майлиджин уехала в Канаду, оставив ей на попечение своего сына. Девушке пришлось оставить учебу и воспитывать его. В 2020 году она прошла ускоренный курс обучения по специальности «преподавание» и сейчас преподает английский язык детям из Китая.

Иван до сих пор не может привыкнуть к вниманию со стороны жены. «Как будто это мама, она очень заботится. Обычно я такого в России не встречал, у меня не было девушек, которые так бы заботились обо мне», — говорит он. Удивляет его и то, что жена его «не пилит». «Я сейчас зарабатываю очень мало, но нет такого, что она постоянно мне капает на мозги, мол, я не работаю», — добавляет он.

«Анималистические сравнения не похожи на историю про равноправие»

Специалист по гендерным исследованиям, психолог Анна Иванова отмечает, что поисками жен в других странах обычно занимаются мужчины от 40 лет, имеющие средний достаток и способные обеспечивать жену. Также это люди, которые были воспитаны в патриархальной системе.

По ее словам, в современной России, несмотря на наличие феминистских движений, патриархальная культура преобладает. Мужчины хотят, чтобы их партнерша имела «прямые женские функции», но мир меняется, и многие женщины все чаще не ведут себя согласно патриархальной модели, из-за чего возникают конфликты. Мужчины сталкиваются с женщинами, которые в ответ на патриархальный подход заявляют о психологическом и экономическом насилии, о желании быть автономными.

Равноправное партнерство требует от обоих партнеров определенных усилий и гибкости, а из-за того, что гендерные роли меняются, у партнеров возникают недопонимание и конфликты. Под партнера нужно подстраиваться, учитывать его потребности, а некоторые мужчины не готовы к такой потере контроля и поэтому ищут себе «идеальную жену», говорит Иванова.

Психолог отмечает, что сказанное касается многих межкультурных браков. «Если обоих партнеров такой брак устраивает, то это не проблема. К паре не должен приходить какой-то эксперт, который скажет, что их брак неправильный», — считает Иванова. Вместе с тем она отмечает, что «не бывает сексизма, который играет женщине на руку», а «анималистические сравнения не похожи на историю про равноправие и современный дискурс».

«Я не разрешаю ей смотреть фильмы днем»

Александр (ютуб-блогер Alex Cebu) задумался о женитьбе на филиппинке в 2011-2012 годах. Тогда он жил в Канаде и видел много американцев и канадцев, которые брали в жены филиппинок. Он прочитал в интернете, что филиппинки — «суперные жены», и стал через соцсети и сайты знакомств искать себе девушку на островах. На тот момент у него уже было два развода.

Вторая жена, по словам Александра, была «прямо с феминистическими тенденциями», которых он «до брака не разглядел». «У нее была такая идея, что женщин всю жизнь все подавляли и нужно больше свободы, независимости. Я не понимал, в чем ей не хватает свободы, — рассказывает он. — Семья у нее точно не была на первом месте. Да еще и мать ее настраивала против меня». О филиппинках, напротив, во всех статьях, что он читал в сети, рассказывали как о девушках, для которых очень важны семейные ценности.

Город Себу. Фото со страницы Александра в социальных сетях

В 2014 году Александр нашел себе девушку по переписке, приехал к ней на Филиппины, встретился с ней, но понял, что она ему не подходит. Он пробовал встречаться с еще несколькими девушками, но «все было не то». Больше всего Александр опасался, что девушка начнет просить деньги, поэтому главным критерием при выборе партнерши для него было — «чтобы не вымогала деньги».

«Отбрасывал также тех, у кого на сайте знакомств очень красивые фотографии. Это неестественно, скорее всего, это мошенники, — рассказывает он. — У нормальной девушки телефон не последней модели, фотографии не отличного качества. Мне было неважно, есть ли у нее образование. Я не хотел, чтобы девушка работала, мне нужно, чтобы она всегда была дома со мной».

На поиски жены ушло полгода, Александр привык к климату, «более расслабленной жизни», уезжать ему уже не хотелось. «Ко мне приезжают гости, спрашивают, как найти девушку: просто живите с одной, со второй, рано или поздно вы найдете такую, с которой вам не захочется расставаться. Я не могу сказать, что моя нынешняя какая-то супер-пупер, но мне просто уже не хочется расставаться — меня устраивает», — говорит он.

Александр и Раслин. Фото из личного архива

27-летняя Раслин, с которой в 2014 году стал жить на тот момент 52-летний Александр, — из бедной семьи. Ее родители — рыбаки, живут в доме из бамбука, а у самой Раслин только школьное образование. «У меня две первые жены были с высшим образованием, поэтому я подумал после негативного опыта с ними: может, дело в консерватории», — посмеивается Александр.

Ни Раслин, ни ее родственники не просили у него деньги, выйти замуж он тоже ей предложил не сразу — почти три года они просто жили вместе. Первые два года он не помогал ее семье: покупал еду, платил за нее в местах, где они были вместе, но дополнительных денег не давал. «Вначале, может, она и побаивалась, не могла раскрыться, первые месяцы я замечал, что она зажатая, как будто стесняется, мало говорит», — рассказывает он.

Теперь по субботам они вместе с Раслин проводят вечеринки и приглашают друзей: девушки сидят за одним столом, а мужчины за другим. «Это очень удобно, потому что можно спокойно поговорить, никто не отвлекает. Какая-то женщина, может, моя прежняя жена сказала бы: “Как это так, мы за отдельным столом, как прислуга”, но для филиппинок это нормально», — рассказывает Александр. Его до сих пор удивляет покладистость филиппинок. «Ее никто не учил быть другой, с детства дети здесь работают по дому, уже в два-три года убирают, подметают. Это такая культура: женщина занимается своими делами и не имеет никаких амбиций. Если муж не бьет свою жену, не особо ругается, то ей нормально», — продолжает он.

Александр и Раслин. Фото из личного архива

Когда в предыдущих браках Александр в выходные выпивал, жены, по его словам, устраивали ему скандал. Раслин, напротив, сама открывает бутылку, «с удовольствием подносит стакан». Не нравилось Александру и то, что предыдущие жены в ответ на замечание, например, о немытых окнах начинали выяснять отношения: «Почему ты на меня накричал?». «Как будто проблема не в том, что она не помыла окно, а в том, что я на нее накричал», — говорит он. Филиппинка, по его словам, не будет этого делать, «она просто помоет окно».

«Я вспоминаю свой брак и думаю: какой ужас, как хорошо, что сейчас у меня такого нет. У филиппинок нет европейского и американского внимания к внутреннему миру, всего этого: “Ой, у меня травма, ты на меня прикрикнул, я теперь пойду к психологу”, — рассказывает Александр. — Они ближе к природе, поэтому они более стабильные. У них характер без скачков, нет такого, что “у меня сегодня что-то получилось и настроение хорошее, а теперь что-то не получилось и оно плохое”. У них такой ровный-ровный характер, и это мне очень нравится, потому что с ними спокойно себя чувствуешь».

Александр и Раслин в их отеле на Панглао

Сейчас у Александра и Раслин свой небольшой отель на острове Панглао, они сдают в аренду комнаты и машины. Каждое утро до начала пандемии Раслин должна была покормить собак, убрать за ними, вынести мусор, постирать белье постояльцев, приготовить еду, вечером погулять полтора часа с мужем по пляжу, приготовить ужин. В свободные три часа после этого она могла заняться своими делами.

«Я не разрешаю ей смотреть фильмы днем, потому что это одна из проблем филиппинок: если им даешь телевизор, они не могут от него оторваться. Это чуть ли не болезнь: они могут с утра, как просыпаются, включить телевизор и сидеть перед ним весь день, поэтому мне пришлось ей это запретить. Это можно делать только после 17:00», — поясняет Александр. По его словам, филиппинки «очень подстраиваемые». «Для филиппинок естественно, что муж может командовать ими. Если я говорю что-то, она слушается», — рассказывает он.

Из-за пандемии сейчас туристов практически нет, поэтому у Раслин теперь больше свободного времени, она чаще ходит к соседке и вместе с мужем снимает видео про свою жизнь. «Многие русские меня спрашивают: “А после того, как вы расписались, стала ли она хуже?” Нет, наоборот, она стала только лучше, расслабилась, — говорит он. — Мне стало с ней после женитьбы только проще».

Фото в анонсе: Vasile Stancu