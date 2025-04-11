Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что во время переговоров с делегацией США российские представители предложили снять санкции с «Аэрофлота», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Лаврова на пресс-конференции в Алма-Ате.

Политик отметил, что Россия связывает снятие санкций с возможным восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами, но считает возобновление полетов возможным только после отмены ограничений против «Аэрофлота». Лавров уточнил, что предложение было сделано более месяца назад, но ответа на него пока нет.

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По словам министра, первый раз Россия предложила эту меру на встрече в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля. 10 апреля российская делегация напомнила американской о своем предложении, но на данный момент Лаврову не известна реакция США: «Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности».

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«Коммерсантъ» отмечает, что прямое авиасообщение между Россией и США было прервано в 2022 году. На данный момент российские авиакомпании не могут заходить в американское воздушное пространство и наоборот. Опрошенный журналистами эксперт отмечал, что снятия только этих ограничений для нормальной работы авиасообщения будет недостаточно: «При текущем положении дел самолет, который прилетит в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, не будут заправлять, потому что запрещены платежи, взаиморасчеты и так далее».

На фоне новостей о заявлении Лаврова санкции «Аэрофлота» на московской бирже начали расти, в моменте они прибавили 3 процента к своей стоимости. Компания находится в санкционных списках США и Великобритании, а также в «черном списке» Евросоюза из-за несоответствия самолетов международным стандартам безопасности.