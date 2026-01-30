Я переехала в Бразилию и очень довольна

Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь

Светлане Чеховой (фамилия изменена по просьбе героини) 31 год. В 2022 году она с будущим мужем переехала в Грузию, а еще через два года забеременела. Тогда они решили улететь в Бразилию, чтобы после рождения ребенка получить право на местное гражданство. Чехова рассказала «Холоду», сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро, правда ли, что это очень опасный город, как их приняли в стране и почему им там так нравится.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя.

Я родилась в Новочеркасске — городе в Ростовской области, потом жила в Ростове. Там же в 2020 году я познакомилась со своим будущим мужем Виталием. У нас все отлично складывалось, но через год врачи внезапно нашли у меня лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфатической системы. — Прим. «Холода»). Мне поставили четвертую стадию и сразу же назначили лечение. Меньше, чем через год я вошла в ремиссию. Вскоре после этого началась мобилизация, и мы с Виталием решили уехать в Грузию, чтобы оградить меня от плохих новостей и лишних переживаний после болезни.

В декабре мы вместе с двумя нашими котами переехали в прибрежный городок Кобулети. Там была вкусная еда, море и множество активностей, которые устраивали экспаты. В России я училась на мастера по бровям и ресницам и на новом месте начала работать в бьюти-сфере, а необходимые обследования проходила у грузинских врачей. Вскоре мы с Виталием поженились.

Светлана с мужем в Грузии. Фото: предоставлено героиней

Осенью 2024 года на парламентских выборах в Грузии победила пророссийская партия, и мы снова задумались о переезде. Я уже тогда понимала, что жить в Грузии — это как быть с парнем, который на тебе никогда не женится: получить ВНЖ несложно, а гражданство — почти невозможно. Даже этнические грузины, которые родились и выросли, например, в Москве, не всегда справляются с экзаменами. Однако к тому моменту мы уже сильно полюбили Грузию, и нам было грустно думать об отъезде.

В феврале 2025 года я узнала, что беременна. Тогда мы решили, что переедем в страну, где ребенок получит гражданство при рождении. Наши знакомые так легализовались в Аргентине, и мы тоже начали рассматривать этот вариант, но к тому моменту процедура усложнилась.

Тогда мы подумали о Бразилии, где тоже дают гражданство по рождению: там новорожденный получает документы практически сразу. Мы поставили апостиль на свидетельство о браке, сделали справки о несудимости и документ о том, что я меняла фамилию. Сложнее всего оказалось подготовить котов: мы сделали им все прививки, но потом нужно было организовать им карантин на три месяца.

1000 долларов за квартиру

Когда я была на шестом месяце беременности, мы вылетели из Грузии в Бразилию. У нас были две пересадки, полет занял около 30 часов — это было очень тяжело. 21 августа 2025 года мы приземлились в Рио-де-Жанейро. Для въезда в Бразилию россиянам не нужна виза. Тут можно находиться три месяца, а потом продлить пребывание еще на три в миграционной службе.

Мы сняли квартиру на месяц, но она оказалась неудачной. Из-за этого первые впечатления от новой страны были плохими. Однако мы ездили на океан, в центр, много гуляли и общались с местными — это помогло нам адаптироваться.

Бразилия. Фото: предоставлено Светланой

Нам нужно было найти квартиру на долгий срок, но без ВНЖ это было сложно. Многие арендодатели просят внести депозит на несколько месяцев вперед и приложить поручительство от риэлторской компании. Последнее было невозможно сделать — им не подходили наши справки о доходах, и никто не хотел брать на себя такую ответственность. А хозяева отказывались от депозита наличными.

В итоге мы нашли квартиру в спальном районе Рекрейо, где живут в основном местные. Я чувствую себя тут безопаснее, потому что преступность в Рио больше связана с туристическими местами.

Бабушек и дедушек тоже вписали в свидетельство о рождении, поэтому теперь они имеют пожизненное право на ВНЖ

Территория жилого комплекса, в котором мы живем, охраняется. Там есть бассейн, спортзал, детская и игровая комнаты, банкетный зал и даже место для барбекю. За аренду, коммунальные услуги и налог на недвижимость мы платим до 1000 долларов. За такую цену в Батуми можно было снять только двушку в обычном доме без инфраструктуры.

Рядом с нашим ЖК есть небольшой торговый центр, в котором есть все необходимое — одежда и продукты. Кроме того, в шаговой доступности от дома — океан, и мы туда часто ходим гулять. На этом пляже снимали сериал «Клон». Единственный минус — до центра нам добираться около часа на машине или около двух на общественном транспорте.

Милые врачи и лекарства строго по рецепту

Практически сразу после переезда мы начали планировать роды. Тут, как и в России, работает система бесплатного медицинского страхования, в том числе для туристов. Поэтому мы встали на учет в обычной районной поликлинике по месту жительства. Для сравнения мы сходили на прием и туда, и в частную клинику и поняли, что нет смысла рожать в платном роддоме. Мы бы заплатили только за более комфортное проживание в одноместной палате, а качество медицины и подход у врачей здесь один и тот же.

Кроме того, я узнала, что в Бразилии практикуют более естественные роды без каких-то вмешательств и манипуляций, ускоряющих процесс. Мне такой формат подошел, так как после моей болезни мне не рекомендовали даже эпидуральную анестезию.

Мне кажется, что местная медицина находится на одном уровне с российской. Только тут намного строже относятся к обследованиям и медикаментам. Чтобы сдать какие-то анализы, обязательно нужно получить направление, а антибиотики можно купить только по рецепту. Это сделано для того, чтобы люди не занимались самолечением.

При оформлении меня в больницу пришлось очень внимательно проверять все данные, чтобы они в базе не сделали ошибок — русские имена им сложно даются. После всех формальностей нас с мужем определили в палату, где находилась еще одна пара.

Светлана в Бразилии. Фото: предоставлены героиней

В Бразилии у женщины во время родов всегда должен быть сопровождающий (подруга, мама, супруг). Моему мужу даже выделили спальное место на раздвижном кресле. После заселения в палату ко мне сразу пришел врач-нутрициолог и спросил, есть ли у меня аллергия или ограничения в питании. В больнице была вкусная еда: рис, фасоль, тушеное мясо, булочки, какао, кофе.

Когда начались роды, нас с мужем отправили в родовой бокс, и через 16 часов на свет появилась наша дочь. Врачи и акушерки оказались невероятно милыми, и в целом в больнице мне все очень понравилось.

Через какое-то время дочери оформили свидетельство о рождении, и она автоматически стала гражданкой Бразилии. В него вписали не только нас с мужем, но и даже наших родителей, то есть бабушек и дедушек. Поэтому теперь они тоже имеют пожизненное право на ВНЖ Бразилии.

Следующий этап — получить загранпаспорт для дочки. Мы пока записаны только на февраль, так как мест до этого совсем не было. Следом после дочки мы получим ВНЖ и через год после этого сможем претендовать на гражданство. Для этого нужно будет сдать экзамен по португальскому языку на уровень А2. Причем в этот период можно будет спокойно выезжать из Бразилии.

Однако в Бразилии тоже есть бюрократия, и тут можно долго ждать свою запись и документы. Когда мы наконец получим ВНЖ, сможем открыть счет в банке. Впрочем, не могу сказать, что без этого нам как-то сложно жить: наши грузинские карты тут работают.

Крокодилы возле дома

Климат в Бразилии не сравнится ни с чем: в августе, когда тут зима, температура доходила минимум до +19 °C. Местные жители при этом ходили в пуховиках, потому что для них это холодно. Сейчас тут лето, и нам очень жарко: температура не опускается ниже +25 °C даже по ночам. В квартире круглосуточно работают кондиционеры, а мы стараемся реже гулять, потому что ребенок сильно перегревается.

В городе довольно разнообразная флора и фауна, например, в нашем районе живут цапли, капибары и обезьяны. На окна часто вешают плетеную сетку, чтобы обезьяны не залезли в квартиру. Как-то мы нашли под одним домом канал с кайманами (крокодилами. — Прим. «Холода»). Нас настолько это поразило, что мы ходили туда каждый день, чтобы проверить, как у них дела. В отличие от Грузии здесь не видно бездомных собак: тут очень трепетно относятся к домашним животным, даже возят своих собак в колясках.

Фото: предоставлены Светланой

Однако в квартирах часто бегают геккончики, а на балконы залетают огромные насекомые. Однажды я увидела на лоджии гигантскую цикаду и ужасно испугалась. Но что меня особенно бесит в Бразилии — комары. Они везде, особенно по вечерам.

Рио кажется очень зеленым городом — тут везде пальмы. Но мы еще не успели его хорошо узнать: если мы и выезжаем в центр, то обычно только по делам — в консульство или миграционную полицию, так что пока мы даже до Статуи Христа-Искупителя не доехали.

Фото: предоставлены Светланой

Бразилия славится своими фавелами — это трущобы, где дома построены очень хаотично и часто незаконно. Когда мы сюда переезжали, мы знали, что в этих районах уровень преступности высокий. Я хотела бы сходить на экскурсию в фавелу, потому что оттуда открывается невероятный вид на город и океан. Я сомневаюсь, что меня там кто-то тронет, если я не буду влезать в разборки наркокартелей. Но вообще мы просто стараемся не гулять по ночам, и у нас нигде не было проблем.

Недорого, удобно и вкусно

Мне нравится общественный транспорт: автобус от дома до метро ходит по выделенной линии, поэтому все быстро. Но мы все равно ездим на такси, потому что это относительно недорого. За часовую поездку в центр не в час пик можно отдать около 14 долларов. Водители на дорогах ездят спокойно, что особенно бросается в глаза после Грузии.

В Рио хорошо развита доставка. Тут можно заказать и продукты, и готовую еду, и товары с маркетплейсов. Здесь отличный выбор продуктов: очень много рыбы, морепродуктов, мяса, фруктов и овощей. Причем обходятся они нам намного дешевле, чем в Грузии. Мы часто ходим на ярмарку выходного дня в парк: там овощи и фрукты еще дешевле, чем в магазине. В рестораны мы ходим редко, но они нам тоже не показались очень дорогими.

Фото: предоставлены Светланой

В нашем рационе мало что поменялось, разве что мы стали есть больше овощей и фруктов. Я часто готовлю знакомые блюда: борщ и пельмени. Из местных блюд нас очень удивила «фарофа» — это такая обжаренная на масле мука, в которую иногда добавляют бананы. Ее едят абсолютно со всем как гарнир, смешивают с рисом и фасолью, посыпают ею мясо.

Вообще в Бразилии мясо очень любят. Популярное блюдо — чурраско (можно сказать, шашлык). Кроме того, на ярмарках мы часто покупаем кошинью — это такой шарик из рубленой курицы и сливочного сыра в панировке. Очень жирно, но вкусно. Что-то похожее есть с креветкой, рыбой и просто сыром. Еще тут очень сладкие десерты — даже мне, сладкоежке, сложно их есть, потому что скулы сводит. Неудивительно, что тут на каждом углу стоматологии.

«Как дела»

Главный плюс Бразилии для меня — это доброжелательные и отзывчивые люди. Они с интересом относятся к мигрантам, всегда улыбаются, спрашивают, как у тебя дела. Мы с мужем на их фоне кажемся странными, потому что не привыкли так общаться с незнакомцами. Тут даже когда онлайн записываешься к врачу, тоже спрашиваешь «как дела» — это своего рода этикет. Кроме того, здесь будто человечнее относятся к людям. Например, в магазинах есть кассы для пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

В Бразилии говорят на местном варианте португальского языка, которого ни я, ни муж, к сожалению, пока не знаем. Однако все с пониманием к этому относятся. Для многих вполне нормально общаться через переводчик, и я ни разу не видела, чтобы кто-то закатил глаза от нашего незнания языка.

Мы стараемся учить португальский. Я занимаюсь в приложении Duolingo, и мне очень нравится: там попадается лексика, которую можно использовать в повседневной жизни. Но у бразильцев в Рио свой диалект — они сильно «шокают», примерно как в Ростове, поэтому не всегда понятно, о чем именно идет речь.

Фото: предоставлены Светланой

Здесь многие знают английский, поэтому в целом проблем с коммуникацией у нас не возникало. Виталий работает преподавателем английского. Я пока не возобновила работу в бьюти-сфере, так как занимаюсь дочкой, но уже вижу запрос на такие услуги.

Русскоязычное комьюнити тут не такое огромное, как в Грузии. Время от времени ребята устраивают какие-то встречи, но пока у нас не было возможности сходить. Часто на улице люди подходят и говорят «привет» — это тоже хороший способ познакомиться с кем-то. Еще мы с мужем начали общаться с бразильской парой, когда были в роддоме, и даже уже сходили с ними на прогулку.

Мы очень хотим поездить по Бразилии, но с маленьким ребенком это сложно. Для нас родительство оказалось испытанием на прочность, потому что мы — в чужой стране без знания языка и родственников, которые могли бы помочь. Надеюсь, рано или поздно наши родные и друзья все-таки смогут до нас долететь.

Мы тут уже пять месяцев, и я не думаю, что мы адаптировались. В Грузии с этим было проще из-за языка и близости с Россией. Зато, когда мы получим гражданство, перед нами будут открыты больше 160 стран. В будущем, может быть, мы захотим еще где-то пожить. Например, в Индии, Китае, Южной Корее или даже Австралии.

