Россиянам закрыли путь к гражданству через «родильный туризм»

Аргентина ужесточила свою миграционную политику из-за наплыва беременных иностранок, которые хотели получить гражданство через рождение детей на территории страны. Об этом в интервью РБК заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — заявил дипломат.

Теперь, по его словам, для получения гражданства Аргентины путем натурализации, иностранные граждане старше 18 лет должны подтвердить наличие законного постоянного места жительства в стране и проживание на ее территории в течение как минимум двух лет до подачи соответствующего заявления.

Официальная статистика показывает, что в период с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыло более 23 тысяч россиян. «Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране», — сказал Виейра.

По словам посла, власти ужесточили миграционную политику, поскольку приезжающие из разных стран граждане «независимо от национальности» часто злоупотребляли системой государственного образования и здравоохранения. «Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг», — объяснил дипломат.

При этом, по его словам, в республике приветствуют миграцию, но только легальную.

Ранее россиянка Ольга Фомина (фамилия изменена ) рассказала «Холоду», что в 2023 году, будучи беременной, она отправилась в Аргентину ради нового паспорта. По ее словам, после рождения ее ребенок сразу получил гражданство Аргентины, а через два года гражданкой стала и она.