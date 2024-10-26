На парламентских выборах в Грузии лидирует пророссийская партия



В Грузии 26 октября прошли выборы в главный законодательный орган страны. Согласно обработанным данным с 70% участков, правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» набирает 52,99% голосов. «Коалиция за перемены» — 11,2%, «Единство — Национальное движение» – 9,8%, «Сильная Грузия» – 9,04%, а «Гахария за Грузию» – 8.24%.

Выборы впервые проходили полностью по пропорциональной системе. Чтобы пройти в парламент, партии должны преодолеть порог в 5%. Отмечается, что другие зарегистрированные партии не смогли преодолеть этот барьер.

Основными фаворитами среди 18 партий, баллотирующихся в парламент, были правящая «Грузинская мечта», «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария — За Грузию».

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Всего по стране было открыто более трех тысяч избирательных участков, а за рубежом — более 60.

Выборы сопровождались вбросами бюллетеней, драками на избирательных участках, а также нападением на офис оппозиционной партии.

Прошедшие выборы должны будут определить дальнейший путь Грузии, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Грузинские власти не раз обвиняли в ее пророссийской позиции, в том числе это делала оппозиция — в мае 2023 года оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявила, что Владимир Путин превращает Грузию в «российскую губернию».

В сентябре парламент Грузии в окончательном чтении принял законопроект, вводящий запрет однополых браков, «смену пола», а также «ЛГБТ-пропаганду в образовательных учреждениях и СМИ».

В мае президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать законопроект об «иностранных агентах», однако парламент большинством голосов преодолел президентское вето. Спикер Шалва Папуашвили подписал законопроект, и на следующий день закон вступил в силу.

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После вступления в силу закона об «иностранных агентах» Европейский совет приостановил процедуру вступления Грузии в ЕС.

«Одно должно быть ясно: Грузия не сможет стать членом ЕС, если власти Грузии не изменят свой курс. Интерпретировать это четкое решение в каком-либо свете или каким-либо иным образом является либо бредом, либо просто ложью», — говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел 13 стран ЕС.

В своем заявлении чиновники также раскритиковали некоторых политиков в Грузии за то, что они «развернули беспрецедентную кампанию пропаганды, дезинформации, откровенной лжи и клеветы против западных партнеров Грузии».