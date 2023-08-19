Рак груди опаснее рака простаты? Какой вид рака лечится легче всего?

По данным Американского онкологического общества (ACS), с каждым годом становится все больше людей, которые полностью излечились от рака или пребывают в долгой ремиссии. Это происходит благодаря ранней диагностике и новым методам лечения. Однако в обществе все еще сильна боязнь рака, преодолеть которую, как считают специалисты, можно благодаря информированию о современных методах лечения. «Холод» рассказывает, какие онкологические заболевания лучше всего поддаются лечению, а какие хуже всего, и какие методы использует современная медицина для их диагностики и лечения.

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В отчете Американского онкологического общества за 2023 год говорится, что число выздоровевших людей с онкологическими диагнозами в США за последние 40 лет стало почти на 20% больше: в середине 1970-х годов пятилетняя выживаемость при всех видах рака была примерно 49%, а с 2010-х годов этот показатель вырос до 68%.

Что такое пятилетняя выживаемость? Это процент людей, которые живы через пять лет после того, как у них нашли болезнь. Он формируется из данных Американской ассоциации онкологии. Есть и другие мерила выживаемости — по результатам одного года, трех, 10, 15 и так далее лет с момента выявления болезни, но пятилетние данные используются чаще всего. Однако важно помнить, что это статистический показатель и он не может говорить о том, сколько проживет конкретный человек.

В России тоже наблюдается этот тренд: в 2022 году замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил, что одногодичная летальность (сколько людей умерло за год с момента постановки диагноза) при онкологических болезнях снизилась на 5,5% за год.

При этом среди пациентов все еще часто встречается как канцерофобия — боязнь онкологических заболеваний, — так и пренебрежительное отношение к лечению.

«Однажды ко мне на прием пришел пациент с метастазами по всему скелету, — рассказывает эндокринолог-радиолог в клинике ядерной медицины Российского центра радиологии и хирургических технологий Гюльнар Теймурова. — Ему еще пять лет назад назначили таргетную терапию (это один из методов лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы). Как он объяснил, из-за загруженности графика он так и не дошел до врача и не получил лечение. Теперь у него уже шел довольно серьезный злокачественный процесс, с более ощутимыми, чем пять лет назад, симптомами. Поэтому больной дошел до нас снова за назначением препарата.

Такое происходит постоянно. Я думаю, причина в том, что не все могут самостоятельно справиться с осознанием своего диагноза. В моем идеальном мире с пациентами, которым выставляется онкологический диагноз, должны работать не только онколог, эндокринолог и радиолог, но и психолог. Главное — дать понять пациенту, чего стоит бояться, а чего — нет».

Неконтролируемый страх перед раком ухудшает психоэмоциональное состояние человека, что также может повлиять на эффективность лечения. А умеренная онконастороженность, наоборот, может помочь пациенту вовремя обнаружить болезнь и повысить шансы на выздоровление.

Виды рака с самыми лучшими прогнозами на выздоровление

Многие разновидности рака сегодня хорошо поддаются терапии. Среди болезней с самыми высокими показателями пятилетней выживаемости — рак щитовидной железы (99%), простаты (97%) и яичка (95%).

Рак щитовидной железы

«Степень серьезности рака щитовидной железы зависит от гистологического варианта опухоли: типа заболевания, размеров распространения и некоторых других показателей. Рак щитовидной железы хорошо поддается лечению. Опухоль очень редко затрагивает работу органа», — объясняет Гюльнар Теймурова.

По данным Американского онкологического общества, показатель пятилетней выживаемости для локализованного папиллярного, медуллярного и фолликулярного рака щитовидной железы сейчас больше 90%. А при региональном анапластическом раке щитовидной железы он составляет в среднем 8%.

Симптомы рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы чаще всего развивается бессимптомно. Но к возможным признакам болезни относятся:

уплотнение в виде «шарика» в нижней трети шеи;

увеличение лимфатических узлов шеи;

изменение голоса, осиплость;

затрудненное дыхание;

редко — боли в нижней трети шеи или грудной клетке.

Диагностика рака щитовидной железы

Основные тесты при раке щитовидной железы — это:

анализ крови на кальцитонин;

УЗИ шеи;

биопсия щитовидной железы.

Самым точным на сегодня способом диагностики узлов щитовидной железы считается УЗИ. Биопсия, а точнее тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ), проводится, если узел щитовидной железы больше 10 мм. Если размер узла меньше, пункция выполняется по решению лечащего врача.

Лечение рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы хорошо поддается лечению. Оно может включать операцию, гормональную терапию, лечение радиоактивным йодом, таргетную терапию, радиотерапию или химиотерапию.

Хирургия все еще достаточно часто применяется при агрессивных формах злокачественных опухолей щитовидной железы. В зависимости от индивидуальных показателей человека назначается удаление всего органа или его части. После операции прописывается заместительная гормональная терапия. Это делается для того, чтобы организм продолжил получать гормоны, которые вырабатывала удаленная щитовидная железа.

Рак предстательной железы

Рак простаты (предстательной железы) может располагаться в одной или обеих долях железы, а может распространиться за пределы органа. Он развивается довольно медленно, но без лечения может врастать в другие органы и давать метастазы в лимфатические узлы.

По статистике ВОЗ за 2020 год, в России рак простаты составлял 7,9% от всех пациентов с онкологическим диагнозом.

Симптомы рака предстательной железы

Признаками этого вида рака могут быть:

частые позывы к мочеиспусканию;

трудности с началом мочеиспускания;

слабый поток мочи;

ощущение полного мочевого пузыря;

кровь в моче или сперме.

К косвенным признакам рака относят боли в костях и спине, потерю аппетита, боли в яичках и необъяснимую потерю веса. Однако эти симптомы не всегда означают, что у вас рак простаты. Они могут быть и при других заболеваниях.

Диагностика рака предстательной железы

Диагностика рака простаты начинается с консультации уролога. Она может включать:

пальцевое ректальное исследование;

измерение уровня простатспецифического антигена (ПСА);

УЗИ малого таза;

трансректальное УЗИ (ТРУЗИ);

биопсию простаты;

магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Лечение рака предстательной железы

Золотым стандартом лечения рака простаты в России считается операция по полному или частичному удалению органа. Этот метод лечения применяется, когда опухоль еще сильно не распространилась за пределы железы.

На опухоль также могут воздействовать высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком, применять к ней лучевую и гормональную терапию.

Лучевая терапия при раке простаты используется и как самостоятельная процедура (при локализованном раке простаты), и как вспомогательная. В первом случае она может привести к полному излечению больного.

Один из относительно новых методов лечения локализованного рака простаты — это HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), или высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Иногда HIFU можно использовать, если рак начал выходить из простаты (перестал быть локализованным) и распространился за пределы органа. Но в таком случае вероятность возвращения рака после лечения может быть выше, чем в случае локализованного рака.

Рак яичка

Рак яичка встречается довольно редко. Так, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, он составляет всего 1% от всех онкологических заболеваний, встречающихся у мужчин. А в России рак яичка диагностируют не чаще трех случаев на 100 тысяч населения в год.

Симптомы рака яичка

К типичным признакам рака яичка относят уплотнение в органе, безболезненную припухлость, а еще — изменение формы или текстуры яичек.

Диагностика рака яичка

Диагностика рака яичка начинается с консультации уролога. В случае, если это необходимо, врач может назначить такие исследования:

УЗИ яичек;

МРТ;

анализ крови на наличие онкомаркеров;

биопсию (забор клеток из тканей на определение злокачественных изменений в органе).

Лечение рака яичка

В зависимости от типа и стадии рака варианты лечения включают:

хирургическое вмешательство;

лучевую терапию;

химиотерапию;

трансплантацию стволовых клеток (пересадка здоровых клеток другого человека).

Самые агрессивные виды рака

«Для агрессивных видов рака, — объясняет онколог-химиотерапевт Варвара Саникович, — основную роль играет вовремя поставленный диагноз, когда мы поймали болезнь на ранней стадии и она не успела распространиться по организму. Тогда есть шанс на полное излечение пациента. Поэтому важно повышать онконастороженность врачей первичного звена (терапевтов, хирургов) и осведомленность людей о проявлениях онкологических заболеваний».

Самые плохие прогнозы бывают при раке легких, печени, желудка, поджелудочной железы. При этом рак легкого — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Рак легких занимает в России третье место по количеству людей, заболевших в 2020 году. А среди мужчин он стоит на первом месте по заболеваемости в 2020 году.

Фото: Mediscan / Alamy / Vida Press

Рак легкого

Он бывает двух видов: мелкоклеточный и немелкоклеточный. Немелкоклеточный рак встречается в 80–85% случаев. У него хороший по сравнению с мелкоклеточным прогноз, хотя в целом это тяжелая, плохо поддающаяся лечению форма рака. Мелкоклеточный рак развивается очень агрессивно и быстро распространяется по организму.

Симптомы рака легкого

Болезнь трудно диагностировать на ранних стадиях, потому что рак легких тогда часто протекает бессимптомно. Со временем могут проявиться такие симптомы:

постоянный кашель;

мокрота с кровью;

постоянная одышка;

необъяснимая усталость и потеря веса;

боль или неприятные ощущения при дыхании или кашле.

Диагностика рака легкого

Обследование на рак легкого включает в себя:

биопсию;

флюорографию или рентгенографию;

по назначению врача также могут использовать компьютерную томографию (КТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), УЗИ, бронхоскопию (трахеобронхоскопию).

Лечение рака легкого

Лечение зависит от типа рака, степени его распространения и общего состояния здоровья. Если заболевание выявлено на ранней стадии и раковые клетки ограничены небольшим участком, врачи могут удалить злокачественное образование в легком.

Если операцию проводить нельзя, врачи обращаются к лучевой терапии. В случае, когда болезнь находят на поздних стадиях, обычно назначается химиотерапия. Еще одно из направлений — это таргетная терапия и иммунотерапия.

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Рак печени

По версии ВОЗ, рак печени входит в тройку самых смертоносных онкологических заболеваний за 2020 год. Он чаще всего развивается на фоне цирроза из-за вирусного гепатита В или С, а также алкогольного повреждения печени.

Симптомы рака печени

Как и рак легких, он сначала может протекать бессимптомно. Когда симптомы проявляются, вот какими они могут быть:

пожелтение белков глаз или кожи;

зуд кожи;

темная моча;

более бледный кал, чем обычно;

потеря аппетита;

слабость и симптомы, напоминающие грипп;

уплотнение в правой части живота;

тошнота;

чувство быстрого насыщения во время еды;

сильное вздутие живота.

Диагностика рака печени

Прицельные исследования назначает гепатолог. К основным методам диагностики рака печени относят:

анализ крови;

УЗИ;

компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ);

биопсию;

позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-сканирование).

Эти исследования используют и для диагностики желчных протоков и желчного пузыря.

Лечение рака печени

Рак печени поддается лечению, но успех терапии зависит от стадии заболевания, размера опухоли и ее расположения. Лечение включает в себя операцию, использование тепла для уничтожения рака (термоабляция), лекарственную терапию и радиотерапию.

Рак поджелудочной железы

Это достаточно редкая форма рака, но одна из самых агрессивных. Так, пятилетняя выживаемость при этом заболевании, согласно исследованиям американского Национального института онкологии (период с 2013 по 2019 год), составляет всего 12,5%.

Симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы называют «тихим убийцей», потому что на ранних стадиях он никак себя не проявляет. Однако, когда симптомы возникнут, они могут быть такими:

желтуха;

кожный зуд;

потемнение мочи;

потеря аппетита, внезапное похудение;

отсутствие энергии;

лихорадка;

тошнота;

диарея или запор;

боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться во время еды.

Однако важно понимать, что эти симптомы встречаются не только при раке поджелудочной железы.

Диагностика рака поджелудочной железы

Обследование начинается с посещения гастроэнтеролога. Тесты на рак поджелудочной железы совпадают с диагностикой при других видах рака ЖКТ и включают в себя:

анализ крови;

УЗИ;

компьютерную томографию;

ПЭТ-сканирование;

магнитно-резонансную томографию;

биопсию;

лапароскопию (малоинвазивный метод хирургического лечения; процедуру делают без больших разрезов).

Лечение рака поджелудочной железы

В зависимости от стадии опухоли при лечении рака поджелудочной железы применяется хирургия, лучевая терапия, химиотерапия и HIFU-терапия.

Самым радикальным и эффективным методом лечения признается резекция — удаление всего органа или его части.

Несмотря на неблагоприятный прогноз в сравнении с другими формами болезни, рак поджелудочной железы хорошо поддается лечению, если его выявить на ранней стадии.

Какой рак встречается чаще остальных

Рак молочной железы

Согласно ВОЗ, рак молочной железы в 2020 году стал самым распространенным онкологическим диагнозом в мире. Его называют главной причиной смерти женщин от злокачественных образований. По данным ВОЗ за 2020 год, в России болезнь занимала второе место по частоте диагностирования: раком молочной железы заболело в этому году 12,7% от всех пациентов с онкологическими заболеваниями.

Важно понимать, что большинство типов этого рака сегодня хорошо лечатся, если вовремя поставить диагноз. Выживаемость при раке молочной железы достигает 90% в странах с высоким уровнем дохода. Однако мы выносим этот вид рака в отдельную категорию (а не помещаем его среди видов рака, которые лучше всего лечатся), потому что среди видов рака молочной железы есть один из самых редких, но агрессивных типов рака — это заболевание, вызванное мутациями в генах BRCA1 и BRCA2.

«При наличии мутаций в генах BRCA1/2, — говорит онколог-химиотерапевт Варвара Саникович, — ассоциированных с высоким риском развития рака молочной железы, может быть предложено одномоментное удаление второй (здоровой) железы с заменой имплантами. Это связано с тем, что риск развития рака во второй молочной железе крайне высок».

Симптомы рака молочной железы

Рак молочной железы может развиваться не только у женщин, но и у мужчин (где-то 0,5–1% от всех случаев). Поэтому симптомы этого заболевания одинаковы для обоих полов. К ним относятся:

образование «шарика» в груди;

изменение размера, формы и вида молочной железы;

изменения на коже груди;

изменение формы и вида соска.

Диагностика рака молочной железы

При появлении одного или нескольких симптомов желательно сразу обратиться к маммологу. После осмотра врач может предложить пройти несколько тестов. Среди них:

маммография;

УЗИ молочной железы;

биопсия;

МРТ.

Лечение рака молочной железы

При раке молочной железы чаще всего удаляется орган, в котором растет опухоль. Также распространенный вариант лечения — лучевая терапия. В некоторых случаях врачи применяют гормонотерапию, химиотерапию и таргетную биологическую терапию.