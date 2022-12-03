Плюсы эмиграции в Аргентину — несколько способов легализоваться и получить гражданство, возможность получить статус беженца для ЛГБТК-персон, доступная среда для людей с инвалидностью и развитое русскоязычное коммьюнити. «Холод» попросил журналистку Викторию Боярскую, которая живет в Аргентине, рассказать, как можно переехать, где искать жилье и почему Аргентина — отличный выбор для людей с детьми.

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Документы при въезде

Для въезда в Аргентину россиянам нужен только загранпаспорт. Если вы въезжаете как турист, то на пограничном контроле вас могут попросить показать обратный билет. Также обратный билет — обязательное требование большинства авиакомпаний (без него вам могут отказать в посадке на трансатлантический рейс). Если вы планируете поездку в один конец, приобретайте возвратные обратные билеты.

Пограничники также спрашивают адрес, где вы собираетесь жить. Подтверждение бронирования отеля или квартиры не обязательно: если вы планируете жить у друзей или родственников, можно попросить их написать письмо в свободной форме.

На конец ноября 2022 года ковидные ограничения на въезд в Аргентину полностью сняты; в стране бесплатная медицина даже для туристов, и предоставлять страховку при прохождении границы не обязательно.

ВНЖ и визы

Россияне могут находиться в стране как туристы до 90 дней в течение полугода. На практике, если ваши 90 дней почти истекли, можно продлить их еще на 90 дней, не покидая страну. Для этого нужно посетить Миграсьонес (Департамент миграции) и оплатить сбор четыре тысячи песо с человека. Сотрудники Миграсьонес практически не отказывают гражданам РФ в продлении туристического пребывания, но если вам не повезет, просто повторите процедуру на следующий день с другим сотрудником.

Впрочем, если вы решите остаться дольше чем на 90 дней, логичнее будет легализоваться и получить временный (а затем и постоянный) вид на жительство — сделать это в Аргентине очень просто. Для тех, кто находится в стране, есть 14 способов получить временный ВНЖ:

виза рантье или виза пенсионера с пассивным доходом;

роды в Аргентине и воссоединение семьи;

брак с гражданином или гражданкой Аргентины;

обучение;

рабочая виза;

виза инвестора;

специальные визы для ученых, спортсменов, артистов, представителей религиозных институций;

медицинская виза;

гуманитарная виза;

беженство.

Самый простой и быстрый способ — виза рантье, которая выдается на 12 месяцев (и может быть продлена неограниченное количество раз). Чтобы ее получить, нужно доказать пассивный доход из любых источников от 200 долларов в месяц на человека. Например, это могут быть деньги от сдачи квартиры или дивиденды. Важно, что по истечению первых 12 месяцев вы должны будете выплачивать с этих доходов налоги (об этом — ниже!). По визе рантье может легализоваться вся семья (супруг или супруга и несовершеннолетние дети); в этом случае общая сумма дохода должна быть пропорциональна количеству людей в семье.

Другой популярный способ получения ВНЖ, а затем и гражданства — роды. Ребенок, рожденный на территории страны, сразу становится аргентинцем (российское гражданство для него можно оформить в консульстве РФ). Родители получают постоянный ВНЖ и возможность подать заявку на гражданство — его дадут примерно через два года. Постоянно находиться в стране для этого не обязательно.

Сразу же подать документы на гражданство могут и супруги аргентинцев по рождению.

В других случаях легализации для подачи на гражданство необходимо два года непрерывного пребывания (резиденции) в Аргентине. Процесс получения гражданства — не быстрый, его будет вести закрепленный за вами чиновник; в среднем от подачи документов до выдачи гражданства проходит два года. Во время ожидания постоянно находиться в Аргентине не обязательно.

Представители ЛГБТК-сообщества, а также те, кто сталкивается с дискриминацией в своей стране, могут легализоваться через беженство. В Аргентине для беженцев не выплачивают никаких специальных пособий, не предоставляют жилье или другие льготы, но если вы сможете доказать притеснения своих прав, вам (и вашей семье) выдадут ВНЖ на два года; при необходимости его можно будет продлить.

Защитой от дискриминации занимается La Defensoría del Pueblo (Департамент защиты прав человека). В La Defensoria есть отдел по защите прав ЛГБТК-людей, куда можно обратиться за помощью с сбором доказательств и документов для подачи заявления на беженство (помощь оказывают бесплатно, вне зависимости от национальности и статуса в стране). Еще помощь и консультацию можно получить в Аргентинской федерации ЛГБТ. Принятые в РФ дискриминационные законы позволяют получить убежище практически любой ЛГБТК-персоне.

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После того как вы выбрали способ легализации и подали документы в Миграсьонес, вам на три месяца выдадут прекарию — справку, что ваш запрос принят и будет рассмотрен. Она немного расширит ваши права (например, вы сможете получить налоговый номер и попытаться открыть счет в банке). Основной документ резидентов (временных и постоянных) — карточка DNI (Documento Nacional de Identidad; национальный документ, удостоверяющих личность). Она дает все права и возможности аргентинцев, за исключением права голосовать на выборах. С DNI можно путешествовать в Бразилию, Парагвай, Уругвай, Боливию, Чили, Колумбию, Эквадор и Перу без паспорта и виз.

Деньги, счета и карты

Местная валюта — аргентинское песо, которое обозначается как доллар США, а американские доллары — как USD. Это знание поможет вам избежать путаницы при попытке понять, что сколько стоит. 220$ — это 220 песо, а 220 USD — 220 долларов.

Кратко описать ситуацию с денежной системой Аргентины можно двумя словами: все сложно. Здесь драматически высокий уровень инфляции (в октябре 2022 года — 88%), крайне слабая банковская система и черный рынок валюты. Из-за этого есть два курса доллара — официальный, по которому проходят операции в банках, и «черный», по которому меняют криптовалюту и наличные в нелегальных обменниках.

Самый выгодный способ конвертировать рубли или другую валюту в песо — переводить их в крипту и снимать в серых криптообменниках с фиксированной комиссией. Еще можно воспользоваться посредниками, которые меняют рубли на доллары за рубежом и переводят их вам через Western Union. «Черный» курс доллара на конец ноября 2022 года — 320 песо, а официальный — 165.

Чтобы открыть счет в Аргентинском банке, необходим DNI. Но в некоторых отделениях Banco Ciudad готовы принять заявление на открытие счета и у обладателей прекарии. Например, в отделении по ссылке.

Снимать деньги с зарубежных карт в Аргентине можно только в песо (вне зависимости от того, в какой валюте счет), и конвертировать их банк будет по самому невыгодному для вас курсу. Это касается и оплаты картой аргентинского банка: если цены указаны в долларах, с вашего счета они спишутся по невыгодному курсу. Именно поэтому в Аргентине предпочитают принимать крупные платежи наличными в долларах. В магазинах часто можно увидеть двойные ценники (например, если это бытовая техника или мебель): покупка, оплаченная наличными, обойдется на 10–20% дешевле.

Если вы собираетесь привозить в страну накопления, лучше всего сделать это в наличных долларах, но не обменивать их сразу на песо, так как курс меняется каждую неделю. Обменивая небольшие суммы, вы окажетесь в выигрыше.

Район Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе. Фото: Sebastian Cyrman / Unsplash

Жилье

В столице Аргентины Буэнос-Айресе живет около трех миллионов человек. В городе 48 районов, которые объединены в 15 округов. Самая «буржуазная» часть — прибрежная: в ней живет обеспеченный класс. Кроме того, есть городская агломерация Большой Буэнос-Айрес, куда входят еще и пригороды. В Большом БА живет около 15 миллионов человек — и это почти треть всего населения страны.

Найти жилье от русскоязычных агентов можно здесь: Аренда квартир в Буэнос-Айресе, Аргентина Аренда квартир, Аренда недвижимости в Аргентине и Аренда Жилья в Буэнос-Айресе. Большинству из них нужно платить комиссию (15-20% от стоимости квартиры) каждый месяц, пока вы живете в арендуемом с их помощью жилье. У местных агентов условия могут быть разными, но в основном они просят разовый платеж при заключении договора.

Самостоятельно искать квартиру можно на сайтах Argenprop и Zonaprop, если вы готовы переписываться с арендодателями на испанском (хотя бы при помощи гугл-переводчика).

Самый популярный район, где проще всего снять жилье, — Палермо. Здесь есть как небольшие студии в старых домах, так и просторное жилье в зданиях с собственным бассейном, тренажерным залом и террасами. Цены на однушку начинаются от 400 долларов, а квартиру с тремя спальнями можно снять за тысячу — полторы тысячи долларов (есть варианты и дешевле, но без мебели). Большинство арендодателей предпочитают фиксировать цены в долларах.

Севернее Палермо находятся районы, где живет местный средний класс: Бельграно, Колехиалес, Нуньес, Сааведра. В них есть малоэтажные кварталы с таунхаусами, много частных школ, детских садов и парков с хорошими детскими площадками. Но снять жилье в этой части города может быть сложно: предложений для краткосрочной аренды почти нет, а чтобы заключить договор, придется подтвердить свою финансовую состоятельность (например, показать трудовой договор и выписки с банковских счетов), а также выплатить комиссию агентству, которое будет посредником между вами и владельцем недвижимости.

Еда и рестораны

Качество продуктов — сильная сторона Аргентины. Здесь на протяжении десятилетий государство поддерживало локальных производителей, поэтому в супермаркетах и маленьких магазинах очень много продуктов местного производства.

Стоимость продуктов:

стейк из говядины (килограмм) — 1500–2000 песо (примерно 550–740 рублей) в зависимости от части туши;

курица (килограмм) — от 300 до тысячи песо (100–350 рублей);

клубника (килограмм) — от 300 песо (100 рублей);

голубика (150 грамм) — от 120 песо (50 рублей);

помидоры черри (килограмм) — 900 песо (330 рублей);

ремесленный хлеб на закваске (500 грамм) — 400 песо (150 рублей);

молоко (литр) — 215 песо (80 рублей);

твердый сыр Reggianito (килограмм) — 3–6 тысяч песо (1100-2200 рублей);

хамон (200 грамм) — от 500 песо (180 рублей);

12 яиц — от 400 песо (150 рублей);

пиво Cerveza Roja Patagonia Amber Lager — 550 песо (200 рублей);

бутылка вина DADA Vino Tinto Merlot — 850 песо (300 рублей);

апельсиновый сок (литр) — от 200 песо (70 рублей).

Здесь есть хорошие бургерные, восхитительные китайские забегаловки, пиццерии, которые не уступают итальянским, винотеки с прекрасной селекцией органических вин, кондитерские с чизкейками и лимонными тартами. Есть модные стритфуд-маркеты и гастрономические кластеры, регулярно проходят тематические гастрофестивали.

Средняя стоимость блюда в ресторане — 3–5 тысяч песо.

Чек на двоих в бургерной — 2 тысячи.

Коктейль в баре — примерно 2 тысячи.

Другие цены:

такси по городу — 400–800 песо в зависимости от маршрута;

метро или автобус — от 25 песо;

государственные музеи — бесплатно;

билет на концерт Kings of Convenience — 5–15 тысяч песо;

билет на трехдневный музыкальный фестиваль Primavera Sound (Björk, Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde и т. д.) — от 10–14 тысяч песо, если покупать заранее.

Чтобы пользоваться общественным транспортом, нужно приобрести единую карту оплаты SUBE. Чаще всего эта карта есть на центральных станциях и больших вокзалах, например на станции Retiro. Но в последний год в связи с кризисом в поставке микрочипов найти ее не так просто.

Экономика и налоги

Несмотря на высокий уровень инфляции, экономика Аргентины развивалась относительно быстро (прогноз на 2022 год — рост ВВП Аргентины на 4,4%, в то время как рост мирового ВВП — 3,1%).

Пик безработицы в Аргентине за последние семь лет был в 2020 году — тогда он перевалил за 13%. С тех пор этот показатель плавно снижается. Ко второму кварталу 2022 года количество безработных в стране снизилось до 6,9%.

Минимальная заработная плата — примерно 58 тысяч песо (около 21 тысячи рублей). Налоги должны выплачивать все резиденты Аргентины, которые живут в стране больше 12 месяцев. Учитывайте это, если планируете легализоваться как рантье или пенсионер с пассивным доходом. Налоговые ставки гибкие — от 5 до 35%. Кроме того, есть льготы для частных предпринимателей, родителей малолетних детей и других категорий налогоплательщиков. С помощью консультантов по налогам вполне возможно снизить сумму.

Буэнос-Айрес. Фото: Benjamin Rascoe / Unsplash

Детские сады и школы

Аргентина — очень комфортная страна для детей. Их права здесь уважают как в частных, так и в государственных школах. Всем детям стараются создать максимально комфортные условия не только для обучения, но и для интеграции. Приоритеты аргентинского образования, о которых часто пишут на сайтах школ, — это умение работать в команде, уважение к окружающим, эмоциональное и физическое развитие, навыки общения, толерантность и независимость.

Бесплатные детские сады доступны для детей от двух лет и работают в две смены: с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30. В некоторых садах есть возможность отдать ребенка в группу полного дня с 08:30 до 16:30 (это зависит от наличия свободных мест). Похожая система и в частных детских садах — туда можно водить малышей на половину дня или на полный день.

Учеба в Аргентине начинается в конце февраля или в начале марта, а заканчивается в конце декабря. В июле есть двухнедельные зимние каникулы; также выходные есть во время праздников, например Пасхи.

Обязательное школьное образование начинается с шести лет. Начальная школа (primaria) длится шесть лет, затем еще пять или шесть лет — старшая (secundaria). Любой ребенок, находящийся в стране (даже по туристической визе или нелегально), имеет право на бесплатное образование. Чтобы записаться в школу до начала учебного года, нужно зарегистрироваться на сайте департамента образования. Если вы хотите, чтобы ребенка зачислили в середине учебного года, придется идти в Департамент образования и просить выделить место в одной из ближайших к дому школ.

Если ребенок не первоклассник, то вас попросят предоставить справку о предыдущем образовании (для государственного учреждения — с заверенным переводом на испанский). Детям, не говорящим по-испански, иногда предлагают поступить в школу на класс ниже (то есть третьекласснику предложат пойти во второй класс).

Кроме бесплатных школ, есть частные и получастные (их частично финансируют различные организации, чаще всего — католические фонды). Стоимость билингвальной частной школы с британской системой образования — около 200 тысяч песо в месяц (примерно 75 тысяч рублей). Цены в испаноязычных частных школах ниже — 25–80 тысяч (9–30 тысяч рублей). Католические получастные школы стоят еще дешевле — от 15 тысяч (5,5 тысяч рублей).

В Буэнос-Айресе много бесплатных развлечений для детей. В каждом парке есть как минимум одна площадка; чаще их несколько — для разного возраста. По выходным в больших парках проходят муниципальные ярмарки и фестивали с бесплатными батутами, аквагримом, конкурсами и творчеством. Круглый год работают бесплатные городские игровые центры для детей до 12 лет. На каникулах в городских парках и спортивных клубах работают бесплатные лагеря с занятиями для детей от четырех до 12 лет — все, что нужно сделать, чтобы на них попасть, это записаться заранее.

Медицина

Бесплатная медицина в Аргентине доступна для всех, в том числе и для туристов, и для людей, которые находятся в стране нелегально. Чтобы получить экстренную помощь, можно позвонить по номеру 911 или 107 (если вы Буэнос-Айресе). В госпитале с Guardia (отделение неотложной помощи) врач осмотрит вас, и если будет нужно, проведет дополнительные обследования и выпишет рецепт на лекарства. Их можно получить бесплатно, но для этого придется ехать в специальное отделение, которое может быть довольно далеко. Плановая медицина тоже бесплатна. Правда, на прием нужно записываться заранее (иногда — за три-четыре недели).

В среднем прием в частной клинике стоит 3–10 тысяч песо (1–4 тысяч рублей) в зависимости от квалификации врача. Можно приобрести медицинскую страховку, которая стоит от 50 долларов в месяц (в нее входят визиты врача на дом и стоматологические услуги). «Семейная» страховка на двух взрослых и двух детей стоит от 100 долларов в месяц.

Доступная среда

Инклюзия — один из основных принципов, по которому устроена городская среда в Буэнос-Айресе. Здесь не перекладывают плитку каждый месяц, но все тротуары оборудованы съездами, лестницы — пандусами, а станции метро — лифтами. В каждом городском автобусе есть специальная зона для коляски с кнопкой вызова водителя на случай, если пассажиру понадобится помощь.

По всему городу проложена тактильная разметка для слабовидящих людей. Места для пожилых и маломобильных граждан в общественном транспорте помечены специальными знаками и почти всегда достаются тем, кому они предназначены — пожилым людям, пассажирам с детьми или людям с особенностями.

В Аргентине есть квоты на трудоустройство для уязвимых групп населения, к которым относятся люди с особенностями физического и ментального здоровья. А для детей с особыми потребностями государство старается организовать нужную инфраструктуру в обычной школе, чтобы они могли посещать занятия вместе с остальными детьми.

Безопасность

Уровень преступности в Буэнос-Айресе нельзя назвать низким: в 2021 году в городе зафиксировали 103 убийства. Более 40% всех насильственных преступлений в столице (связаны они в основном с наркотрафиком) совершается в районе Бахо Флорес, криминальном центре города. А вот большинство краж происходят в туристическом районе Палермо.

Не стоит без веской причины ездить в криминальные районы на юге. А также внимательно следите за личными вещами, не светите новым айфоном и не носите с собой большие суммы и ценные вещи, если отправляетесь гулять по Палермо.

Ледник Перито-Морено, расположенный в национальном парке Лос-Гласьярес Аргентины. Фото: Hans-Jürgen Weinhardt / Unsplash

Климат

Как правило, декабрь в Аргентине — первый месяц лета; в Буэнос-Айрес приходит серьезная жара — днем температура около 30°C. На севере страны еще жарче, но там в принципе почти не бывает зимы. В самые холодные месяцы, июнь и июль, температура воздуха днем колеблется в пределах 15–22°C.

В центральных частях страны лето мягче — именно на побережье океана предпочитают отдыхать жители Буэнос-Айреса и другие обеспеченные аргентинцы. Зимой там достаточно прохладно: днем около 12°C, ночью — 0–4°C. Кроме того, с океана дует холодный ветер. В южных районах температура в январе — самом теплом месяце года — не превышает 17°C. С июня по август там зима — днем около 0, ночью до −7–10°C.

В Буэнос-Айресе зима мягкая, теплая (с дневными 15–17°C) и дождливая, а снег бывает редко. Самые холодные месяцы — июнь и июль, а в августе уже чувствуется приближение весны.

Политическая обстановка

Аргентина — федеративная республика, во главе которой президент. Сейчас эту должность занимает Альберто Фернандес, победивший на выборах в 2019 году.

В истории Аргентины был опыт диктатуры — с 1976 по 1983 год страной правила военная хунта. Это был период жестоких политических репрессий. Сейчас в Аргентине законодательно закреплена свобода собраний, отсутствует государственная цензура, в том числе и в интернете. Конституция гарантирует свободу религии, защиту женщин и детей. Защищены и права лиц с ограниченными возможностями и ЛГБТ-персон.

Но экономическая ситуация в стране далека от стабильной; также существует и проблема с коррупцией — в частности, обвинения в хищении государственных средств и коррупции предъявлялись и вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.

Русскоязычное коммьюнити

Очень многие приезжают в Аргентину на роды и получают ВНЖ и гражданство, поэтому в Буэнос-Айресе развит русскоязычный рынок услуг и сервисов для беременных и молодых родителей: сопровождение родов, доулы, консультанты. В телеграме есть активные группы по перепродаже вещей для новорожденных, а также сообщества, где родители делятся опытом по устройству детей в местные школы.

Также много русскоязычных специалистов в сфере услуг: парикмахеры, мастера маникюра и косметологии, агенты по недвижимости, юристы и сопровождающие в процессе легализации. Свое телеграм-коммьюнити есть и у русскоязычного ЛГБТК+ сообщества. «Импортировать» в Аргентину бизнес, который не связан со сферой услуг, довольно сложно, поэтому многие из прибывших россиян работают удаленно, продолжая получать зарплату в рублях или долларах.

Сколько стоит переезд на одного человека

Самые крупные расходы будут на авиабилеты. Билет из Москвы в Буэнос-Айрес обойдется минимум в 50 тысяч рублей, а с учетом обратного билета (иначе вас могут не посадить на самолет) — от 100 тысяч. Аренда жилья на первый месяц будет стоить от 500 долларов (примерно 30 тысяч рублей), а на питание и транспорт вы сможете тратить совсем немного — около 15 тысяч рублей в месяц, если жить скромно.