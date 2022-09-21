«Холод» отвечает на главные вопросы о мобилизации вместе с правозащитницей Анастасией Бураковой и ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой.

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Что случилось?

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации: «Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

В опубликованном указе мобилизация названа частичной, но не объясняется, что это значит. «По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы, — написала в своем телеграм-канале политолог Екатерина Шульман. — О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе».

Также в опубликованном указе отсутствует пункт №7: он скрыт под грифом «для служебного пользования». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, седьмой пункт содержит информацию о количестве тех, кого мобилизуют.

Что такое мобилизация?

Мобилизация — это перевод вооруженных сил страны из мирного состояния в полную боевую готовность. Это значит, что военнообязанных запаса призовут в армию. Обычно мобилизация происходит во время войны, но президент России может объявить ее из-за агрессии против страны или ее «непосредственной угрозы».

В действующем российском законодательстве термин «частичная мобилизация» упоминается, но критерии, которые отличают его от полной мобилизации, не прописаны — они могут определяться другими нормативными актами, в том числе, например, указом, который 21 сентября подписал Путин. Однако, по мнению правозащитницы Анастасии Бураковой, чтобы мобилизация действительно была частичной, в указе президента как минимум должен быть определен возраст тех, кто подлежит мобилизации, а также прописаны конкретные военно-учетные специальности этих людей. «Мобилизация в том виде, в котором она прописана сейчас, фактически не является частичной», — говорит Буракова.

Кого призовут в первую очередь?

Из текста указа это непонятно.

«Указ сформулирован максимально широко. Фактически Минобороны будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну, — написал юрист Павел Чиков. — Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение».

Сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел» в своем телеграм-канале утверждает, что в первую очередь призовут тех, кто находится в запасе и имеет «важные для армии» специальности — речь о ракетчиках, артиллеристах, танкистах и связистах. «Коснется ли мобилизация ограниченно годных к службе — пока неясно. О мобилизации студентов, по словам Шойгу, речи не идет. Предельный возраст для обычного военнослужащего — 50 лет. Для маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет, для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 60 лет, а для полковника или капитана 1-го ранга — 55 лет (для женщин-военнослужащих — 45 лет, для женщин-офицеров — 50 лет. — Прим. “Холода”)», — пишут правозащитники. Секретарь Совета по правам человека Александр Точенов сказал, что ограниченно годных призывать не будут.

Анастасия Буракова добавляет, что женщины могут быть мобилизованы: «Женщины тоже служат в армии, обычно в снабжении или они могут обучаться в военном вузе. Не могу сказать, что это большой список, но тем не менее. Врачи, которые не попадают под исключения, тоже относятся к запасу».

Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей, отметила, что последний раз в России мобилизация была во время Великой Отечественной войны: «На войны, которые вел Советский Союз и Россия, привлекали добровольцев. Во время Афганской войны был неформальный призыв, который назывался “ограниченный контингент” (официально мобилизацию не объявляли, но военнообязанных из запаса призвали на сборы, а потом отправили воевать. — Прим. “Холода”). На Первую чеченскую войну в 1995 году отправляли призывников, потому что тогда не было контрактников. Потом ввели контрактную службу, и уже Вторая Чеченская война была якобы с участием контрактников. Поэтому у нас долгое время не было опыта мобилизации, и как именно она будет реализована сейчас, оценить пока невозможно».

Пишут про «резервистов» и «запасников». В чем разница?

Запас — более широкое понятие, оно включает в себя в том числе резервистов.

По закону запас состоит из «людского резерва» и «людского ресурса». Резерв — это люди, которые заключили с Минобороны специальный контракт о пребывании в резерве: в мирное время они участвуют в сборах и получают за это деньги. Ко второму относятся все остальные граждане, зачисленные в запас и не входящие в резерв.

Мобилизация предполагает призыв на военную службу граждан из запаса. В него зачислены не только те, кто прошел срочную службу в армии, но и, например, мужчины, которые каким-то образом смогли ее избежать. Также в него входят женщины, имеющие военно-учетную специальность. Список таких профессий утвержден Генштабом: например, там есть медики, геодезисты, картографы. Женщины, которые окончили колледж или университет по этим специальностям, обязаны встать на учет в военкомате.

Анастасия Буракова объяснила «Холоду», что из-за отсутствия в указе президента определения военно-учетных специальностей и других критериев мобилизации, призвать могут всех запасников, независимо от контракта на пребывании в резерве. «Бессмысленно сейчас говорить о призыве с юридической точки зрения. Призвать могут всех», — добавила Валентина Мельникова.

Если верить заявлению министра обороны Сергея Шойгу, в запасе состоит около 25 миллионов человек. «Сейчас мы привлекаем 1,1% от общего мобилизационного ресурса, 300 тысяч резервистов (1,1% от 25 миллионов — это 275 тысяч. — Прим. “Холода”)», — сказал Шойгу.

Кого-то уже начали призывать прямо сейчас?

Да.

В Петербурге, по информации адвоката Павла Чикова, уже начали разносить повестки. Он же сообщает, что медики в Москве получают повестки из военкоматов для вручения мобилизационного предписания.

Мобилизационные предписания при мобилизации получают все, кто подлежит призыву на военную службу. Многие, по словам Павла Чикова, такие предписания получали этой весной, но кто-то получает их сегодня. Получив предписание, человек обязан явиться на сборные пункты в те сроки, которые указаны в предписании.

Помимо мобилизационного предписания может быть доставлена повестка, при этом доставленной она считается, когда отдана лично в руки работником военкомата под подпись (в повестке должны быть указаны: дата и время, на которые вас вызывают, причина вызова, должностное лицо, которое вызывает, рабочий телефон для связи).

Мобилизованные поедут на войну как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Их денежное довольствие должно быть таким же, как и для контрактников. По новому указу контракт действует до окончания частичной мобилизации, а уволиться военнослужащие могут только по возрасту, состоянию здоровья (если их признают негодными к службе) или если их посадят в тюрьму.

На кого еще повлияет указ о мобилизации?

Есть военнослужащие, у которых контракты закончились недавно — в июле, августе и сентябре. «Эти военные стоят на границе около города Армянска и хотят вернуться на родину, потому что контракты кончились, но их теперь не вернут. Потому что в указе написано, что контракты продлеваются до конца боевых действий (в указе сказано, что контракты продлеваются до окончания периода частичной мобилизации. — прим.“Холода”)», — рассказала редакции Валентина Мельникова.

Сколько всего таких людей, Мельникова не знает. По ее словам, в Союз комитета солдатских матерей пока обратилось около 10 человек.

Можно ли выехать за пределы России, если ты еще не получил повестку?

Павел Чиков пишет, что ограничения на выезд касаются всех, кто стоит на воинском учете (независимо от того, подлежат они призыву по мобилизации или нет).

«По закону люди не могут покидать место жительства без разрешения военного комиссариата, если у них есть военно-учетная специальность. Но как формально это будет контролироваться? Не уверена, что у нас настолько хорошо налажено межведомственное взаимодействие, — говорит Анастасия Буракова. — В теории, никто не будет препятствовать выезду, пока человек не получил повестку».

Если же человека все-таки не выпустят на границе, то его просто развернут обратно и не дадут разрешение на выезд, уверена Буракова.

Пограничная служба ФСБ сегодня сказала «Холоду», что из-за введения частичной мобилизации правила пересечения границы для мужчин призывного возраста не изменились.

Я не могу уехать по личным причинам. Что делать, если я в запасе, но не хочу служить?

Валентина Мельникова считает, что давать общие рекомендации в такой ситуации невозможно.

«Есть выбор: отказываешься, тебя ведут в суд, тебя осуждают, садишься в тюрьму. Сидишь в тюрьме, там тебя три раза в день кормят, выводят на прогулку, не стреляют. Каждый должен анализировать свою ситуацию и решать самостоятельно, — говорит Мельникова. — Обращайтесь к юристам, и они будут помогать в каждом отдельном случае».

Но пока вам не вручили повестку в руки по месту жительства или по месту работы и вы не поставили на ней подпись, можно поискать варианты.

Проверить здоровье

Юристы советуют проверить наличие заболеваний, которые не позволяют проходить воинскую службу. Посмотреть их список можно здесь.

Если с периода последней медкомиссии у вас появилось заболевание, которое не позволяет проходить военную службу, собрать по нему все документы нужно заранее, чтобы показать их на медкомиссии в военкомате.

Вспомнить об убеждениях

Сообщество юристов и правозащитников «Призыв к совести» напоминает, что с момента зачисления в запас у гражданина могли сформироваться убеждения, противоречащие несению военной службы. По статье 59 (части 3) Конституции РФ люди, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой, имеют право на альтернативную гражданскую службу (АГС). «Те, кто будет заявлять об убеждениях и требовать АГС, не должны призываться до того момента, пока государство не обеспечит им возможность реализовать свое право на прохождение АГС вместо военной службы по призыву при мобилизации», — говорится в телеграм-канале «Призыва к совести».

В заявлении на АГС в случае мобилизации важно обосновать, что убеждения, противоречащие несению военной службы, появились после ее прохождения (или зачисления в запас). Нужно изложить эти убеждения и описать, как они сформировались. О том, как и куда подавать такое заявление, можно прочитать здесь.

Что будет, если просто проигнорировать повестку?

Когда подлежащий мобилизации получает повестку, его решения начинают иметь правовые последствия. До этого момента никакая ответственность за уклонение от мобилизации в законе не прописана.

Отказ от прихода в военкомат после получения повестки может караться административным штрафом от 500 до 3000 рублей. Это хорошие новости. Плохие в том, что если человек продолжит уклоняться от военной службы, то это уже уголовное преступление, за которое дают до двух лет тюрьмы. Решать, в чем именно обвинить отказника, будут полицейские; затем правильность наказания должен подтвердить суд. А если человек симулирует болезнь, использует подложные документы или наносит себе повреждения, чтобы не служить, ему грозит срок уже до 10 лет лишения свободы.

Отдельная категория — запасники, имеющие мобилизационные предписания (многие получили их весной этого года). Они уже сейчас, после выхода указа о мобилизации, должны сами явиться в военкомат.