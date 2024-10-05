Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта

36-летняя основательница проекта Kinky Company, организатор кинки-вечеринок и диджей Таня Дмитриева написала в соцсетях о том, что она ищет мужа: рассказала о себе, подходящем ей формате отношений и важных качествах потенциального партнера. В ответ она получила неоднозначную реакцию: некоторые люди ее поддерживали, другие же возмущались или высмеивали. «Холод» поговорил с Таней о том, зачем она перед этим отказывалась от отношений на год и почему, на ее взгляд, пост вызвал у людей так много негативных эмоций.

Впервые идея написать этот пост пришла мне в голову еще в 2018 году. В самом конце 2013-го я развелась: мы были вместе восемь лет, завели ребенка. После этого я долго восстанавливалась, а потом увлеклась секс-просветом и с 2015 по 2017 год была полностью поглощена работой. Тогда мне писали какие-то ухажеры, а я им вечно отвечала что-то вроде: «Я очень занята, давай увидимся на мероприятии [которое я организую]».

Только в 2018 году у меня впервые после развода сформировался запрос на серьезные отношения. Я написала текст, сделала коллаж со своей фотографией и надписью «Таня ищет любовь». У меня был активный фейсбук, я решала в нем много рабочих задач, находила людей и подумала: мужа тоже найду там.

У меня большой круг общения, но из-за моей деятельности люди часто заочно составляют обо мне мнение, которое не соответствует реальности. Якобы если я организую кинки-пати и рассказываю про полиаморию, то я автоматически полиаморка — но это не так. Это приводило к проблемам: мужчина мог самостоятельно сделать неправильный вывод обо мне, а потом удивляться моей ревности. Так что я решила, что людям нужна пояснительная записка о том, какая я.

Тиндером я пользовалась, но там возникала обратная проблема: все-таки у меня достаточно нестандартный запрос на отношения, я секс-позитивная, мне интересны эксперименты в сексе — например, для меня нормально иногда практиковать групповой секс. Плюс я феминистка — тогда в тиндере это вообще было ругательством. В приложении было очень мало близких мне по духу людей.

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Я почти опубликовала пост, но познакомилась с парнем, с которым провстречалась больше года. После него у меня сразу появились другие отношения уже на два с половиной года.

Созависимость и аскеза

В 2022 году я осознала, что у меня созависимость. Я вступала в отношения с людьми с разными зависимостями: наркопотребителями, алкоголиками. В принципе неважно, какая у человека зависимость, главное, чтобы она была, — такая у меня колея. Отношения в целом были для меня настолько важны, что я не замечала, что рядом со мной, например, наркоман. И на самом деле только созависимые готовы терпеть все эти пьяные угары, давать 50 шансов, идти на компромиссы. Здоровый человек из таких отношений быстро выходит. Я всю жизнь определяла себя через отношения, считала, что достойна чего-то, если у меня есть отношения, только в них мне могло быть хорошо.

Что такое созависимость? Созависимость — это болезненная эмоциональная зависимость от партнера, при которой человек пытается получить одобрение, безопасность и самоуважение через заботу и контроль. Люди, склонные к созависимости, часто стремятся «спасать» партнера, чтобы почувствовать свою значимость. Термин используется в психологии, но не включен в международную классификацию болезней.

После последнего расставания у меня было классное свидание, но вскоре я осознала, что этот человек сексоголик. Это меня отрезвило — я решила, что все же нужно сначала разобраться со своей головой и выйти из этого паттерна. Психолог предложила мне взять аскезу на год — то есть год не вступать ни в какие отношения.

Так я смогла перевести фокус на себя, начать чувствовать свою ценность, даже если у меня нет отношений, думать о себе, ставить себя в приоритет. Это было тяжело, но это помогло мне почувствовать свою самодостаточность.

В этот период я запустила проект «Аскеза» про отказ от зависимостей, который помогал в том числе мне самой, и много писала про свою жизнь без отношений в соцсетях. Моя аскеза закончилась летом этого года, но люди по инерции продолжали думать, что я все еще не хочу вступать в отношения. И я вспомнила тот самый пост из 2018 года и решила, что, возможно, пора его опубликовать.

Мне не нужно «хоть какого-нибудь»

Сейчас я готова к отношениям. В этом плане у меня богатый опыт: был брак, было много краткосрочных романов, но я от них утомилась, в какой-то момент это становится скучно. Сейчас я бы хотела получить опыт здорового семейного союза, которого у меня на самом деле не было. Я хочу еще детей, но не хочу быть соло-мамой — у меня ноль вопросов к этой концепции, я очень уважаю соло-мам, но я через это уже проходила и теперь хочу воспитывать ребенка вместе с партнером.

Я решила прямо написать, что ищу мужа, потому что это, на мой взгляд, крутой фильтр: всякие мимокрокодилы и несерьезные весельчаки отсеиваются сразу, и это хорошо, так как нам с ними не по пути. Да, кого-то это может напугать, но у меня не стоит задача найти мужа любой ценой. Моя жизнь и так очень классная, мне не нужно «хоть какого-нибудь». Мне нужен один смелый и ответственный человек, который тоже хочет вступить в брак и завести детей. Я уже достаточно мужчин обслужила за свою жизнь, я больше не хочу обслуживать тех, кто мне не подходит. И я верю, что мы получаем то, чего просим. В 2018 году я сформулировала запрос «Я хочу любовь», и у меня она была, было очень много любви. А сейчас я хочу мужа. Но если он не найдется, я не расстроюсь.

Конечно, такой запрос не значит, что я сразу поведу человека в ЗАГС. На мой пост уже откликнулся один мужчина, мы встретились, пообщались, поняли, что у нас разные взгляды на жизнь, и решили остаться друзьями.

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Мне было очень страшно выкладывать этот пост, в этом очень много уязвимости. Я давно написала текст и решилась опубликовать его после того, как обсудила это на терапевтической группе. Там меня поддержали, и это стало финальным пинком. Мне сказали: «Выкладывай, мы с тобой» — и я на импульсе, зажмурившись, сделала это.

Я не ожидала, что этот пост вызовет такую бурную реакцию, — это одна из самых популярных моих публикаций за все время ведения блога. Мои подписчики меня поддержали, женщины писали «ты молодец», «у тебя все получится», «хочу такой же пост» или «хочу такого же мужа». Я даже запустила маленький женский клуб со своими подружками, которые тоже ищут мужа: мы созваниваемся и поддерживаем друг друга.

Люди писали, что со мной не так

Хайп случился из-за того, что многие стали делиться постом, в том числе блогеры, — и уже у них в комментариях меня стали осуждать. Хейтерские комментарии я бы разделила на три группы. Первая — о том, что я ищу единорога и таких мужчин не существует. Тут я могу сказать, что я кайфую одна, и у меня нет задачи выйти замуж любой ценой, да и я не думаю, что выдвинула много требований. Вторая — про то, что со мной не так. Я, например, честно сказала, что рано встаю, рано ложусь, не пью алкоголь. И люди писали, что я скучная и «что с ней делать, кому такая зожница нужна». Кто-то прицепился к тому, что я люблю эксперименты в сексе — якобы я извращенка. Или если я предпринимательница, то на мне можно ставить крест. В общем, разных людей триггернули разные вещи.

А третья — и я думаю, что тут и кроется секрет таких больших охватов, — про шаманизм: я написала, что увлекаюсь этим, и это разорвало людей на куски. Но посмотрите хотя бы, как сейчас популярны астрологические прогнозы и эзотерические услуги. Я имела в виду, что мне интересна эта тема в целом: я, например, каждый год езжу на 10-дневную випассану в буддийские храмы и не хотела бы, чтобы для потенциального партнера это стало сюрпризом. За это меня высмеивали и называли сумасшедшей, но благодаря этому алгоритмы показали мой пост большему количеству людей.

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Мне рассказали, что пост даже обсуждали в закрытых психологических сообществах и называли меня нарцисской, потому что у меня якобы слишком четкие требование или слишком подробное описание себя. Это смешно, потому что в каждом втором профиле в тиндере мужчины пишут список требований к партнерше и их не называют за это нарциссами. А женщина, которая просто знает, чего хочет, сразу нарцисска.

Я непрофессиональная, но все-таки блогерша: пишу с 2011 года, у меня очень живой блог, я туда постоянно что-то выкладываю. Это мой способ взаимодействия с миром. И в последний раз меня также активно осуждали, когда я призналась, что я созависимая: говорили, что я с жиру бешусь, что я ненастоящая созависимая, что оскорбляю этим «реальных зависимых» или придумала себе болезнь. А до этого похожие реакции были, когда я в самом начале ведения блога писала про секс. Так что меня такие комментарии не задевают, у меня уже прививка от этого. Я, наоборот, радуюсь — они поднимают мне охваты. Хейт — это показатель, что людям не все равно.

Самые счастливые пары чихали на то, как «надо»

Даже мои друзья-мужчины писали мне: «Таня, я тебя хорошо знаю, я знаю, что ты классная, но этот пост разрушил всю загадку, мужчинам же нужны заигрывания, а это слишком откровенно». То есть, получается, женщин, которые не хотят семью и детей, люди гнобят и называют страшными феминистками. Я хочу семью и детей — опять не то: надо было заманить мужчину своими чарами, а не говорить об этом честно. Мне все это максимально неблизко. К мужчинам на самом деле тоже выдвигают полярные требования: слушаешь жену — подкаблучник, не слушаешь — абьюзер.

Мне кажется, это признак того, что мы живем в стремительно меняющемся обществе, причем меняться оно будет еще, наверное, годиков 100. Это небыстрый процесс.

Модели семьи, отношений, образа жизни, гендерные роли — все это меняется. Старые отживают себя, новые пока не сформировались окончательно.

Я получила образование психолога-консультанта в сфере сексуальных отношений, много изучаю тему отношений, читаю форумы, на которых люди анонимно делятся своим опытом. И вот что я поняла: самые счастливые пары, которые живут вместе десятилетиями, чихали на то, как «надо». Если узнать, как они познакомились, как живут вместе, как выстраивают свои отношения, — оказывается, что они делают это достаточно нетривиально, это не имеет ничего общего с тем, что нам говорили мамы или писали в сказках. В обычной жизни они об этом не рассказывают, но вообще истории успешных отношений — это истории про то, как люди не плыли по течению, а слушали себя и позволяли себе эксперименты.

Первые 10 лет своей взрослой жизни я искренне пыталась воспроизвести всю ту классическую программу стереотипов, которая окружала меня и в обществе, и в семье: женщина-загадка, муж — голова, жена — шея и другое встраивание в патриархальные модели. Это было ловушкой и не работало — потому что устарело. Сейчас все меняется, нас трясет, поэтому хейт обрушивается на всех подряд.

Одни люди хотят жить по-новому, другие — держатся за старое, кто-то бесится, кто-то завидует. Условно, если женщина положила всю жизнь на благо семьи, все этому отдала и тут вдруг видит ту, которая выбирает себя, конечно же, ей будет обидно. У той модели семьи, которую нам продолжают навязывать, были экономические и социальные опоры, которые больше не актуальны, — это как ездить на телеге по Москве-Сити. Бесконечный хейт — свидетельство того, что мы пока не встали на новые рельсы, а со старых уже сошли.